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Новини Війна
28 089 28

Окупанти обстріляли найбільшу ТЕС України: повідомляють про жертви

тес,запорізька

Російська армія 22 серпня обстріляла Запорізьку ТЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив мера Енергодара, де і розташована Запорізька ТЕС, Дмитро Орлов.

За його словами, традиційно у цинічному обстрілі окупанти звинуватили ЗСУ. Але, він зауважив, що обставини події викликають великі запитання.

"З Енергодара надходять повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС... Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомата. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо", - розповів він.

Він уточнив, що ТЕС обстріляли з міномета. У результаті атаки росіян пошкоджено центральний тепловий пункт у місті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗАЕС працює із ризиком для безпечного функціонування, - "Енергоатом"

"На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, росіяни здійснили провокацію на березі Нікопольського водосховища. Влада терміново звернулася до людей.

Автор: 

обстріл (29575) провокація (786) ТЕС (918) Енергодар (265) Запорізька АЕС (1435)


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Топ коментарі
+28
Пора ******* по Симферополю, но лучше по Севастополю, идеально, конечно по Белгороду, а Донецк с Луганском на закуску, в последних двух тамненашилюди 🤔🧐😁
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22.08.2022 17:18 Відповісти
+28
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22.08.2022 17:31 Відповісти
+25
Кремлівський вилупок озвірів , воно тварюка не може заспокоїтися
від безсилля і від того , що його фашистські плани , по окупаціі нашої
краіни нездійсненні 😠
Воно злобне і смердюче , як скунс 😡
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22.08.2022 17:28 Відповісти
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Орки кончені
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22.08.2022 17:16 Відповісти
так в Енергодарі ще і найбільша Тес....
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22.08.2022 17:17 Відповісти
виходить що так....

і яка **** зняла війська з Перекопу (ширина 7 км) та Чонгару (всього лише міст !!) ????

ось через це й маємо:

1. окупацію всієї Таврії (від Миколаєва до Маріка і до майже Запоріжжя)
2. Маріупільську трагедію
3. втрату самої плодючої землі Херсонщини
4. втрату найпотужнішої АЕС в Європі і найпотужнішоїь ТЕС в Україні...

хтось косить на т.зв. пройоб, а
я вважаю все вищеозначене ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ !!!!!!!
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22.08.2022 19:34 Відповісти
Пора ******* по Симферополю, но лучше по Севастополю, идеально, конечно по Белгороду, а Донецк с Луганском на закуску, в последних двух тамненашилюди 🤔🧐😁
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22.08.2022 17:18 Відповісти
Брянську,Курську,Ростову пора ******* ТРИ МіСяЦі назад!!!
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22.08.2022 21:54 Відповісти
треба десь на московії зробити їм аналогічно,
хай москалі трохи померзнуть
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22.08.2022 17:21 Відповісти
заводь асвальтоукладчики...
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22.08.2022 19:35 Відповісти
За все московитам "віддячиться"
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22.08.2022 17:22 Відповісти
"Маріуполь... це місто як кімната жаху... скрізь понівечені люди і діти після контузії, скло скрізь, дроти на дорозі... всі, хто зник безвісти в Маріуполі, напевно мертві..." https://www.youtube.com/watch?v=xoR4bQnQ0Z4&ab_channel=AZOVmedia https://www.youtube.com/watch?v=xoR4bQnQ0Z4&ab_channel=AZOVmedia

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22.08.2022 17:23 Відповісти
1. хто винен ?
2. кого вішати ?
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22.08.2022 19:36 Відповісти
Може Порошенко?
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22.08.2022 21:55 Відповісти
точно! больше некому
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23.08.2022 15:43 Відповісти
Щоб виграти війну потрібно розвалити чи захопити ворожу столицю, інакше це просто методична різанина, у них все ціле, заводи працюють цілодобово й ********** з технікою не закінчаться.
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22.08.2022 17:26 Відповісти
а чья армия захватила москву при развале ссср?
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22.08.2022 17:38 Відповісти
Тоді при розвалі совка республіки в основному відпускали без крові, сьогоднішня мокшандія скоріше виріже все населення але територію не віддасть, зараз вони це новий фашизм який щоб перемогти потрібно втручання сша й нато, потрібно бомбардувати кацапські міста, от тоді можлива їх капітуляція, без втручання шансів я не бачу.
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22.08.2022 17:43 Відповісти
так ми кажемо не за сьогодняшню мокшандiю, а за постсанкційну, коли робити кров у неї так само не буде спроможності.
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23.08.2022 13:35 Відповісти
Кремлівський вилупок озвірів , воно тварюка не може заспокоїтися
від безсилля і від того , що його фашистські плани , по окупаціі нашої
краіни нездійсненні 😠
Воно злобне і смердюче , як скунс 😡
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22.08.2022 17:28 Відповісти
Не ображайте скунса порівнюванням з андрофагами. Скунс на те не заслуговує.
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22.08.2022 19:36 Відповісти
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22.08.2022 17:31 Відповісти
Подлее кацапа нету в мире существа
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22.08.2022 17:31 Відповісти
Це -- аксіома.
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22.08.2022 19:38 Відповісти
Кацапська мерзота,немає слів..
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22.08.2022 17:36 Відповісти
зима будет очень тяжелая с этими дегенератами лупите по ихним тец нечего жалеть это орки без всяких чуств и мыслей отребье мира
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22.08.2022 17:37 Відповісти
Результат отвода войск с Юга Украины по приказу Зеленского. Вода и электроенергия в Крым - часть сделки с Патрушевым. Энергодар ни армия, ни ТРО не защищали совсем.
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22.08.2022 17:44 Відповісти
ТРО було, але воно було відразу відрізане й без ніяких засобів, там в перші дні полягло дуже багато героїв з одними гвинтівками й коктейлями молотова.
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22.08.2022 18:16 Відповісти
Ну, утомился ****** ждать! Познакомьте его с Mr. Himars'ом!
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22.08.2022 17:49 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.08.2022 18:12 Відповісти
вдесятеро, будь ласка
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22.08.2022 18:44 Відповісти
 
 