Окупанти обстріляли найбільшу ТЕС України: повідомляють про жертви
Російська армія 22 серпня обстріляла Запорізьку ТЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мера Енергодара, де і розташована Запорізька ТЕС, Дмитро Орлов.
За його словами, традиційно у цинічному обстрілі окупанти звинуватили ЗСУ. Але, він зауважив, що обставини події викликають великі запитання.
"З Енергодара надходять повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС... Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомата. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо", - розповів він.
Він уточнив, що ТЕС обстріляли з міномета. У результаті атаки росіян пошкоджено центральний тепловий пункт у місті.
"На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку", - повідомив міський голова.
Нагадаємо, росіяни здійснили провокацію на березі Нікопольського водосховища. Влада терміново звернулася до людей.
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і яка **** зняла війська з Перекопу (ширина 7 км) та Чонгару (всього лише міст !!) ????
ось через це й маємо:
1. окупацію всієї Таврії (від Миколаєва до Маріка і до майже Запоріжжя)
2. Маріупільську трагедію
3. втрату самої плодючої землі Херсонщини
4. втрату найпотужнішої АЕС в Європі і найпотужнішоїь ТЕС в Україні...
хтось косить на т.зв. пройоб, а
я вважаю все вищеозначене ДЕРЖАВНОЮ ЗРАДОЮ !!!!!!!
хай москалі трохи померзнуть
2. кого вішати ?
від безсилля і від того , що його фашистські плани , по окупаціі нашої
краіни нездійсненні 😠
Воно злобне і смердюче , як скунс 😡