Проблемы на сервере и "клоны": СМИ сообщают о препятствовании сбору подписей под петицией о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану

Украинцы подозревают, что Корбану хотят помешать собрать 25 тысяч подписей. Петицию блокируют, людям не дают зарегистрироваться и проголосовать. Речь идет о петиции "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины 5022022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича", которую инициировал 12 августа известный украинский юрист Андрей Магера.

Об этом пишет Днепровская панорама со ссылкой на CENTR.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Менее чем за 10 дней более 16 тысяч украинцев поддержали петицию, несмотря на сбои на сайте президента и многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются желающие поддержать обращение. Первым неприятным сюрпризом для желающих подписать петицию стало то, что ее нужно искать "вручную". То есть нельзя "забить" в поиск номер петиции или перейти по ссылке, потому что тогда невозможно проголосовать! Выходит, что каждый должен зайти на главную страницу - Официальное интернет-представительство Президента Украины. Далее раздел "электронные петиции" - и искать среди всех нужную. Отметим, что раньше этого никогда не было!" - пишет издание.

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"Также на сайте создали сразу несколько петиций в поддержку Геннадия Корбана для того, чтобы запутать людей", - отмечает издание.

На это обратил внимание и городской голова Днепра Борис Филатов:

"Прошу всех неравнодушных подписать петицию Президенту Украины "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича". Петицию, автором которой является Андрей Магера - высококвалифицированный юрист и просто порядочный человек. Дело в том, что сегодня используется совершенно отвратительная технология, подобная "клонам" на выборах. Чтобы дезориентировать граждан и "размыть" голоса, массово регистрируются другие петиции с явными ошибками, неправильными данными и т.д. Сейчас их наклепали уже семь штук, — написал Филатов на своей странице Facebook.

"С каждым днем ​​количество проблем растет. На следующий день, чтобы поддержать петицию, авторизацию нужно было проходить не менее 2 раз, об этом люди писали в Facebook-группах", - сообщает издание.

"С 13 августа находящиеся за рубежом украинцы вообще не могут подписывать петицию. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы наших граждан из разных уголков мира", - добавляют журналисты.

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"Даже если ты сумел зарегистрироваться, это не значит, что можно проголосовать. Этой информацией также поделились неравнодушные украинцы. В связи со всем вышеперечисленным, сограждане начинают делать вывод, что кто-то очень хочет, чтобы петиция не набрала необходимое количество голосов. И судя по всему, приказ о препятствовании подписанию петиции в поддержку Корбана отдавали из Офиса Президента Украины - потому что никто другой на сайт президента не влияет", - констатирует издание.