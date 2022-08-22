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Проблемы на сервере и "клоны": СМИ сообщают о препятствовании сбору подписей под петицией о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану

корбан

Украинцы подозревают, что Корбану хотят помешать собрать 25 тысяч подписей. Петицию блокируют, людям не дают зарегистрироваться и проголосовать. Речь идет о петиции "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины 5022022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича", которую инициировал 12 августа известный украинский юрист Андрей Магера.

Об этом пишет Днепровская панорама со ссылкой на CENTR.TV, передает Цензор.НЕТ.

"Менее чем за 10 дней более 16 тысяч украинцев поддержали петицию, несмотря на сбои на сайте президента и многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются желающие поддержать обращение. Первым неприятным сюрпризом для желающих подписать петицию стало то, что ее нужно искать "вручную". То есть нельзя "забить" в поиск номер петиции или перейти по ссылке, потому что тогда невозможно проголосовать! Выходит, что каждый должен зайти на главную страницу - Официальное интернет-представительство Президента Украины. Далее раздел "электронные петиции" - и искать среди всех нужную. Отметим, что раньше этого никогда не было!" - пишет издание.

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"Также на сайте создали сразу несколько петиций в поддержку Геннадия Корбана для того, чтобы запутать людей", - отмечает издание.

На это обратил внимание и городской голова Днепра Борис Филатов:

"Прошу всех неравнодушных подписать петицию Президенту Украины "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича". Петицию, автором которой является Андрей Магера - высококвалифицированный юрист и просто порядочный человек. Дело в том, что сегодня используется совершенно отвратительная технология, подобная "клонам" на выборах. Чтобы дезориентировать граждан и "размыть" голоса, массово регистрируются другие петиции с явными ошибками, неправильными данными и т.д. Сейчас их наклепали уже семь штук, — написал Филатов на своей странице Facebook.

"С каждым днем ​​количество проблем растет. На следующий день, чтобы поддержать петицию, авторизацию нужно было проходить не менее 2 раз, об этом люди писали в Facebook-группах", - сообщает издание.

"С 13 августа находящиеся за рубежом украинцы вообще не могут подписывать петицию. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы наших граждан из разных уголков мира", - добавляют журналисты.

Читайте также: Петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану подписало уже более 16 тысяч граждан

"Даже если ты сумел зарегистрироваться, это не значит, что можно проголосовать. Этой информацией также поделились неравнодушные украинцы. В связи со всем вышеперечисленным, сограждане начинают делать вывод, что кто-то очень хочет, чтобы петиция не набрала необходимое количество голосов. И судя по всему, приказ о препятствовании подписанию петиции в поддержку Корбана отдавали из Офиса Президента Украины - потому что никто другой на сайт президента не влияет", - констатирует издание.

Автор: 

гражданство (1318) Корбан Геннадий (549) сайт (322) петиция (357) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+11
так де ж та "мільйона ботоферма"? яка не може 250 тисяч раз підписатись? Ой, та ні, всього 25тисяч потрібно... і те - не може?
Виникає питання: а чи була ботоферма?
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22.08.2022 23:00 Ответить
+8
а какое нравиться??? капризный вы наш ))))

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22.08.2022 22:55 Ответить
+8
Розчарую - цей ресурс так працював і раніше.
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22.08.2022 22:57 Ответить
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а вы как думали? )))))
админресурс он такой....
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22.08.2022 22:50 Ответить
Ничиво низнаю, просто мне его рыло нинравицца
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22.08.2022 22:50 Ответить
а какое нравиться??? капризный вы наш ))))

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22.08.2022 22:55 Ответить
Нет
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22.08.2022 22:57 Ответить
Корбан буде Порошенком № 2?
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22.08.2022 22:55 Ответить
Розчарую - цей ресурс так працював і раніше.
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22.08.2022 22:57 Ответить
так де ж та "мільйона ботоферма"? яка не може 250 тисяч раз підписатись? Ой, та ні, всього 25тисяч потрібно... і те - не може?
Виникає питання: а чи була ботоферма?
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22.08.2022 23:00 Ответить
Давайте зберемо 500 000

Эффект Стрейзанд (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Streisand effect) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD социальный феномен , выражающийся в том, что попытка изъять определённую информацию из публичного доступа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0 цензура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-1 [1] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F приводит лишь к её более широкому распространению (обычно посредством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 интернета ). К примеру, попытка ограничения доступа к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F фотографии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB файлу , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82 тексту или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE числу (например, юридическими методами) приводит к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0 дублированию данной информации на других серверах, появлению её в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C файлообменных сетях или иному тиражированиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-London-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B4#cite_note-3 [3] .
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22.08.2022 23:00 Ответить
А може справа в тому що про Корбана багато хто знає не із продажних ЗМІ? Може багато хто знає, як ці гандони разом з Філатовим, Коломойським рейдерили землю, гасили конкурентів в судах, ходили дань збирали з тих, хто прилягав до віджатих їми земельних ділянок... Щось неподілили? Хлопці?
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22.08.2022 23:24 Ответить
Так хай судять, я от ніколи не був фанатом Корбана, але я не вкурюю, навіщо паспорт тоді відбирати? Навпаки, краще, щоб приїхав до України і тут судить (при Порошенку, власне, так і було)...
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22.08.2022 23:46 Ответить
Згоден, але чомусь ні при янику, ні при Порошенко, ні при зе - суда ніхто не виграв. Я проти такого позбавлення, але пі дас війни Філатов з'їхав з котушок, а зараз трохи тише став. Одна справа шо говорять в ЗМІ, друга - що насправді. Про Азовців забули, про зоачу півночі забули, про припони формування ТРО в запоріжжі теж забули, як по команді..
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23.08.2022 07:29 Ответить
про зоачу півночі забули,- ВУЙКУ, яка ЗДАЧА? Якої ПІВНОЧІ??)))) Може Вам піти поспати трошки?
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23.08.2022 09:04 Ответить
А Ви не думали що є інформація, чи навіть докази , що ця особа не має права бути громадянином? Чи може ще якісь причини, встановлені Законом? Я не побачив його з автоматом в ТРО? Цікаво чому?
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23.08.2022 09:06 Ответить
Емм, я істфак закінчив, але непогано вчив право (мабуть краще, ніж Зе на юрфаку) і я знаю лише одну законну підставу, згідно якої особа не має права бути громадянином - це якщо громадянство надали з порушеннями, як у випадку із Саакашвілі... УСЕ! Навіть якщо у людини ще три паспорта є, її просто так не можна позбавити українського громадянства. І пофіг, яке прізвище - навіть якби це був зрадник яник чи азіров, бо закон є закон!
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23.08.2022 10:02 Ответить
Они же все кошерные, им все можно. Но похоже с Зе плохо поделились...
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23.08.2022 08:18 Ответить
глава теробороны должен быть "на рабочем месте".а не пропадщать "за границами"...Какой он руководитель Теробороны??? Просто "записан в должность"...И вообще.кому он тут нужен,этот Корбан ?
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22.08.2022 23:27 Ответить
пиши українською!
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23.08.2022 03:18 Ответить
Это написал 🤖🤢💩🤡🎪шестерка из своры д'Ерьмака
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23.08.2022 04:23 Ответить
Ти точно іванов? А може фаріон?
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23.08.2022 10:13 Ответить
Не переводи стрелки
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23.08.2022 21:58 Ответить
Ну це щось за уши натянуто. Я спокійно проголосувала. Там є зверху справа - сортування по кількісті голосів. Якщо це зробити - то петіція Корбана буде десь шоста-сьома з 18208 зараз. А дубльовани петіціі - вони самі завжди з"являлись. Вон порахуйте, скількі петіцій супротив мобілізації жінок. Люди - вони такі. Деяким тяжко чиюсь підтримати - вони ліпше свою таку ж напишуть, не розуміючи, що іх голос пропав.
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22.08.2022 23:29 Ответить
Как насчёт онлайн голосования на выборах? Кто победит?
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22.08.2022 23:33 Ответить
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22.08.2022 23:36 Ответить
Так це хіба перший раз ? Таким буде і електронне голосування на виборах. Владі довірря нема !
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23.08.2022 08:09 Ответить
Петиция ничего не даст. Наш Зе не ошибается НИКОГДА! Все по закону и Конституции! Петиции только для лохов...
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23.08.2022 08:15 Ответить
К Корбану уже были претензии раньше. Помню, он так нагло себя вел тогда, а сейчас овца овцой. Только инициирует "возмущение решением властей и заступничество народа". За деньги можно купить и то, и другое у нас. И ещё на "независимую" прессу останется!
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23.08.2022 08:47 Ответить
Хто воно таке той Корбан Далес? Бандюган и прихлебатель? Петицию про направленя его награбленіх денег на Армию нужно продвинать))))) Очень похоже что кто-то решил задрочить на єту тему. Интересно, видно просто так))))
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23.08.2022 09:03 Ответить
Як ви вважаєте, чи бувають в політиці спектаклі? Ото це є спектакль.

Щоб зробити правильні висновки, на що людина заслуговує, треба біографію людини знати. Щоб знати підписуватись чи ні погугліть біографію.
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23.08.2022 09:57 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/158884

Перейшов за посиланням.
Знайшов по номеру.
Зараз працює.
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23.08.2022 10:00 Ответить
Дуже маніпулятивно. В статті йдеться, що «...українці підозрюють...». А чому ж тоді не пишеться, що «...євреї з одного угрупування.... зводять рахунки з євреями з іншого угрупування...»?
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23.08.2022 10:05 Ответить
Схоже на спектакль з ціллю створити нову опозицію замість Порошенка. В результаті, на наступних виборах, в другому турі - Зеленський і Корбан.
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23.08.2022 10:23 Ответить
Ах, бедный, бедный Корбан - страдает на чужбине, весь исхудал, весь извёлся, весь заколдобился... (Демусика всхлипывает)
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23.08.2022 10:50 Ответить
Причем все это кривляние. Зе и команда нарушили основной закон. остальное - до фени.
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23.08.2022 22:03 Ответить
 
 