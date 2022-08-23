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США выделят Украине пакет помощи на $3 млрд, - западные СМИ
Ожидается, что уже 24 августа Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине примерно на 3 миллиарда долларов.
Об этом сообщают Reuters и AP со ссылкой на информированных собеседников, передает Цензор.НЕТ.
Это самый большой пакет помощи со стороны Вашингтона с начала войны в Украине.
Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине – на 775 млн долларов.
При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.
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дякуємо Америка!!
дякуємо Джо!!
кажеться намічається великий шухер
Тобто це не прийде у найближчий час.
Але все одно - дякую Америці за цю допомогу!
Скільки твій Янелох дав грошей на оснащення ЗСУ?
-Твоя работа?
-Да.
-С лозунгами воевать не приходилось. Но и стирать не буду. Спасибо тебе за все.
Попрощался. Запустил мотор. Люди стояли молча, провожая взглядом, очень важное и дорогое им оружие."