РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10829 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
7 657 32

США выделят Украине пакет помощи на $3 млрд, - западные СМИ

сша

Ожидается, что уже 24 августа Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине примерно на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщают Reuters и AP со ссылкой на информированных собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Это самый большой пакет помощи со стороны Вашингтона с начала войны в Украине.

Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине – на 775 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предоставляет Украине новое оружие, которое говорит о подготовке украинских военных к ближнему бою, - The Washington Post

При этом американские эксперты предполагают, что Вашингтон дает Украине больше разного оружия, чем объявляет об этом публично.

помощь (7752) США (26336) Associated Press (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
God bless America
показать весь комментарий
23.08.2022 21:33
+33
окурок плохо учился,так бы он знал,что совок выстоял благодаря США.Теперь США потопит раху,как и Германию времен второй мировой
показать весь комментарий
23.08.2022 21:37
+20
США собираются объявить о пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму до 3 миллиардов долларов, по словам официального представителя США, в среду, которая является Днем независимости страны и исполняется шесть месяцев с начала войны. Этот пакет, о котором впервые сообщило Associated Press, намного больше, чем любой предыдущий пакет США с начала войны. Этот пакет подпадает под действие Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и будет включать средства противовоздушной обороны Запада, большое количество боеприпасов, а также обучение и техническое обслуживание, сказал чиновник. Дополнительная информация: Поскольку этот пакет является частью USAI, он не будет взят из существующих запасов США. Вместо этого это будут контракты с производителями оружия. Чиновник сказал, что пакет еще не доработан, и детали еще могут измениться. На прошлой неделе США объявили о пакете стоимостью 775 миллионов долларов, который включает боеприпасы HIMARS и 105-мм гаубицы, противотанковые ракеты, средства разминирования и многое другое. Этот пакет поступил через Президентское управление по выборке средств (PDA), что означает, что он будет изъят непосредственно из акций США.
показать весь комментарий
23.08.2022 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
God bless America
показать весь комментарий
23.08.2022 21:33 Ответить
окурок плохо учился,так бы он знал,что совок выстоял благодаря США.Теперь США потопит раху,как и Германию времен второй мировой
показать весь комментарий
23.08.2022 21:37 Ответить
Урррр-аааааа!!!!!!!
показать весь комментарий
23.08.2022 21:38 Ответить
Ураааааа не поможет-это для дебилов типа тебя.Война это технологическое превосходство,экономическое и живая сила.При отсутствии любого из факторов это *****
показать весь комментарий
23.08.2022 21:43 Ответить
коли це підтвердиться то це буде просто супер
дякуємо Америка!!
дякуємо Джо!!
кажеться намічається великий шухер
показать весь комментарий
23.08.2022 21:39 Ответить
США собираются объявить о пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму до 3 миллиардов долларов, по словам официального представителя США, в среду, которая является Днем независимости страны и исполняется шесть месяцев с начала войны. Этот пакет, о котором впервые сообщило Associated Press, намного больше, чем любой предыдущий пакет США с начала войны. Этот пакет подпадает под действие Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и будет включать средства противовоздушной обороны Запада, большое количество боеприпасов, а также обучение и техническое обслуживание, сказал чиновник. Дополнительная информация: Поскольку этот пакет является частью USAI, он не будет взят из существующих запасов США. Вместо этого это будут контракты с производителями оружия. Чиновник сказал, что пакет еще не доработан, и детали еще могут измениться. На прошлой неделе США объявили о пакете стоимостью 775 миллионов долларов, который включает боеприпасы HIMARS и 105-мм гаубицы, противотанковые ракеты, средства разминирования и многое другое. Этот пакет поступил через Президентское управление по выборке средств (PDA), что означает, что он будет изъят непосредственно из акций США.
показать весь комментарий
23.08.2022 21:39 Ответить
Це означає, що на ці гроші будут замовляти виготовлення зброї у виробників...

Тобто це не прийде у найближчий час.

Але все одно - дякую Америці за цю допомогу!
показать весь комментарий
23.08.2022 22:24 Ответить
Скільки Зе та його поплічники виділили грошей на армію, не рахувати ті мільярди що пішли в кишеню Коломойському і на асфальт.
показать весь комментарий
23.08.2022 21:42 Ответить
лижи сраку баризі
показать весь комментарий
23.08.2022 21:55 Ответить
"З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування. Джерело:

Скільки твій Янелох дав грошей на оснащення ЗСУ?
показать весь комментарий
23.08.2022 22:28 Ответить
Может твы хочешь чтобы Боневтик продал свою виллу в Италии и за эти деньги купил для ЗСУ вооружений? Может ты еще хочешь чтобы Каламойский из украденных миллиардов долларов выделил хотя-бы один миллиард на закупку вооружений для ЗСУ? Может вы еще хотите чтобы Ахметов продал замок в Монако и купил вооружения дя ЗСУ. При этом у перечисленных денег останется с избытком но они этого никогда не сделают
показать весь комментарий
24.08.2022 11:22 Ответить
ОГО
показать весь комментарий
23.08.2022 21:45 Ответить
АГА
показать весь комментарий
23.08.2022 21:47 Ответить
"Матвей подошел к технике. По всему борту была надпись: Бей захватчиков. Всегда будь живой. Оглянулся, техник стоял сзади.
-Твоя работа?
-Да.
-С лозунгами воевать не приходилось. Но и стирать не буду. Спасибо тебе за все.
Попрощался. Запустил мотор. Люди стояли молча, провожая взглядом, очень важное и дорогое им оружие."
показать весь комментарий
23.08.2022 21:50 Ответить
если бы США еще орков виз лишило, да признало страной-террористом....Мечты-мечты....
показать весь комментарий
23.08.2022 21:54 Ответить
Нет слов,одни эмоции.Это чудесный подарок ко дню Независимости
показать весь комментарий
23.08.2022 22:01 Ответить
и проконтролируйте, плизз !!! ибо эти липкие зеленые рученки ...как не в себя жлобствуют...
показать весь комментарий
23.08.2022 22:01 Ответить
СПАСИБО США
показать весь комментарий
23.08.2022 22:04 Ответить
Може якось потім згадаєте цей мій пост: коли Україна нарешті отримає перші 3-4 ескадрильї F-16 (block 70/72) - кацападли майже одразу зроблять свій коронний "жестьдобрайволі" на усіх тимчасово захоплених ними територіях!!! 😱 Бо навіть один F-16 з відповідним набором ракетного озброєння - це як HIMARS в кубі!(себто у третій ступені) А якщо додати до цього"коктейлю"ше й антирадарні ракети AGM-88 HARM(які ми вже маємо!!) - то радіус бойового застосування цього авіаційного комплексу(з підвісним паливним баком) буде аж до уральських гір!!💥🔥 Тож з нетерпінням чекаємо на приліт наших українських(колись американських ) Fighting Falcon! 🦅 Наші соколики швидко порвуть на шмаття усе рашистське залізяччя!
показать весь комментарий
23.08.2022 22:07 Ответить
Для того щоб отимати F-16 їх ще потрібно розконсервувати та зібрати, модернізувати до *********. Це не буде так швидко як нам хотілося. До кінця року точно можна не чекати на літаки. Але процес вже запущено і передача це питання часу.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:39 Ответить
Пусть лучше дерьмака заберут
показать весь комментарий
23.08.2022 22:25 Ответить
Я читав цю новину на ukr.net. Там пишуть що зброя за цим пакетом прийде протягом року-двох. Це грошї на контракти з виробництва зброї на замовлення. В той час як у США повні склади різноманітної зброї та техніки, зокрема тієї, що зберігається вже довго і підлягає списанню. Але Салліван(агент х@йла як наш Єрмак), який сидить біля Байдена та ллє йому лайно у вуха, не дозволяє йому давати нам зброю в адекватній кількості. Він лякає Байдена ядерною війною і поки що це дає свої результати.Тому це не допомога, а знущання. Нам не 2 роки потрібно воювати поки від українських міст та економіки нічого не залишиться, а зараз наступати та гнати орків зі своєї землі. Мабуть поки той Саліван не здохне(що малоімовірно) нам допомагатимуть так, щоб рашисти не надто швидко територіі захоплювали. А ми щоб у контрнаступи не ходили, бо ж х@йло образиться.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:50 Ответить
Дуже хочеться ATACAMS, це був би гарний подарунок на День Незалижності
показать весь комментарий
23.08.2022 22:52 Ответить
Сьогодні Куніцин та ще якийсь слуга сказали що вони в нас вже є. таємно передали. Не дуже вірится. Адже Салліван нікуди не подівся.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:55 Ответить
Я розумію що нам не зобов'язані цю зброю давати задарма. Хоча ми захищаємо і їхні сраки також, бо рашисти могли вже давно у Європі бути. А також саме США доклали зусиль до нашого роззброєння постійно нас шантажуючи то невизнанням то ще чимось. Але ж вони можуть нам зараз продати за ленд лізом все необхідне. Та вони і цього не роблять. Вже і забули за той ленд-ліз. Бо х@йло образиться, не можна. Хай краще українці гинуть без необхідної зброї.
показать весь комментарий
23.08.2022 22:54 Ответить
Подарунки на День Незалежності: у США показали, як завантажують нову партію *********** для ЗСУ Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки показало підготовку до відправлення Україні чергової військової допомоги. Йдеться про партію ***********. До цього американський лідер Джо Байден https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/zrk-nasams-ta-**********-dlya-himars-ssha-ogolosili-pro-novu-vijskovu-dopomogu-ukraini.htm затвердив військову допомогу Україні на суму $775 мільйонів , до якої увійдуть предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також військова освіта й підготовка українських військових. Пакет міститиме ********** для HIMARS та ракети HARM. Крім того, протягом двох-трьох місяців Штати мають намір передати Україні ЗРК NASAMS.Як повідомляв OBOZREVATEL, у матеріалі Politico наголосили, що США https://war.obozrevatel.com/ukr/ssha-vklyuchili-kerovani-visokotochni-**********-excalibur-u-novij-paket-vijskovoi-dopomogi-ukraini-politico.htm включили M982 Excalibur у новий пакет військової допомоги для України. Це новітні високоточні далекобійні ********** калібру 155-мм, які підходять до будь-якої ствольної артилерії відповідного калібру.За даними видання, офіційний https://war.obozrevatel.com/ukr/ssha-nadayut-ukraini-bilshe-zbroi-anizh-pro-tse-ogoloshuetsya-publichno-politico.htm Вашингтон дає Україні більше різної зброї, аніж оголошує про це публічно. До таких висновків **********, зокрема, ураження ЗСУ російських цілей у Криму, розміщених на значній відстані від лінії фронту.
показать весь комментарий
24.08.2022 06:11 Ответить
VERY VERY GOOD
показать весь комментарий
24.08.2022 09:17 Ответить
Оце радість нашим казнокрадам.
показать весь комментарий
24.08.2022 09:46 Ответить
Пенсії потрібно зробить як в Америці!
показать весь комментарий
24.08.2022 11:22 Ответить
 
 