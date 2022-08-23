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США виділять Україні пакет допомоги на $3 млрд, - західні ЗМІ
Очікується, що вже 24 серпня Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на приблизно 3 мільярди доларів.
Про це повідомляють Reuters та AP з посиланням на поінформованих співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.
Це найбільший пакет допомоги з боку Вашингтона від початку війни в Україні.
Нагадаємо, 19 серпня Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.
При цьому американські експерти припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.
Топ коментарі
+54 акаб акабіч
показати весь коментар23.08.2022 21:33
+33 Вася Невася
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+20 Deodar Revolution
показати весь коментар23.08.2022 21:39
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дякуємо Америка!!
дякуємо Джо!!
кажеться намічається великий шухер
Тобто це не прийде у найближчий час.
Але все одно - дякую Америці за цю допомогу!
Скільки твій Янелох дав грошей на оснащення ЗСУ?
-Твоя работа?
-Да.
-С лозунгами воевать не приходилось. Но и стирать не буду. Спасибо тебе за все.
Попрощался. Запустил мотор. Люди стояли молча, провожая взглядом, очень важное и дорогое им оружие."