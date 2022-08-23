США виділять Україні пакет допомоги на $3 млрд, - західні ЗМІ

Очікується, що вже 24 серпня Сполучені Штати Америки оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на приблизно 3 мільярди доларів.

Про це повідомляють Reuters та AP з посиланням на поінформованих співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Це найбільший пакет допомоги з боку Вашингтона від початку війни в Україні.

Нагадаємо, 19 серпня Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.

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При цьому американські експерти припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.