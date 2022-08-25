Тысячи верующих УПЦ МП, нарушая запрет, идут в Почаев, - ОВА

Около пяти тысяч паломников идут в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Почаев), несмотря на запрет на массовые мероприятия из-за военных угроз от Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Рокс заявил руководитель тернопольской ОВА Владимир Труш.

Многотысячный крестный ход вышел из Каменец-Подольского (Хмельницкая область) и уже находится в Тернопольской области. Некоторые города не пропустили паломников, им пришлось идти по полям. Сегодня власти впервые прокомментировали этот крестный ход.

"Это же Московский патриархат, там тоже было задействовано много сил, это одна из провокаций, это как по моему пониманию", - отметил Труш.

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По его словам, был хороший пример с греко-католиками в Зарванице, которые устроили паломничество с минимальным количеством людей. А здесь во время запрета массовых мероприятий накануне 24 августа из Хмельницкой области вышла пятитысячная колонна.

Труш подчеркивает, что ни один из иерархов УПЦ Московского патриархата не благословлял крестный ход.

"Вчера у нас было много там разных таких событий, вместо того чтобы сосредоточиться на другой работе, мы полями этих 5 тысяч человек вылавливали, они там полями бежали на прорыв, это неконтролируемая масса", - отметил он и добавил, что завтра по этому вопрос будет решение Тернопольского областного совета.

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