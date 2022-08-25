РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7503 посетителя онлайн
Новости
36 769 208

Тысячи верующих УПЦ МП, нарушая запрет, идут в Почаев, - ОВА

почаїв

Около пяти тысяч паломников идут в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Почаев), несмотря на запрет на массовые мероприятия из-за военных угроз от Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Рокс заявил руководитель тернопольской ОВА Владимир Труш.

Многотысячный крестный ход вышел из Каменец-Подольского (Хмельницкая область) и уже находится в Тернопольской области. Некоторые города не пропустили паломников, им пришлось идти по полям. Сегодня власти впервые прокомментировали этот крестный ход.

"Это же Московский патриархат, там тоже было задействовано много сил, это одна из провокаций, это как по моему пониманию", - отметил Труш.

Смотрите также: Верующие УПЦ МП в разгар пандемии начали масштабный крестный ход в Почаевскую Лавру. ВИДЕО

По его словам, был хороший пример с греко-католиками в Зарванице, которые устроили паломничество с минимальным количеством людей. А здесь во время запрета массовых мероприятий накануне 24 августа из Хмельницкой области вышла пятитысячная колонна.

Труш подчеркивает, что ни один из иерархов УПЦ Московского патриархата не благословлял крестный ход.

"Вчера у нас было много там разных таких событий, вместо того чтобы сосредоточиться на другой работе, мы полями этих 5 тысяч человек вылавливали, они там полями бежали на прорыв, это неконтролируемая масса", - отметил он и добавил, что завтра по этому вопрос будет решение Тернопольского областного совета.

Смотрите также: Предстоятель УПЦ Онуфрий встретился в Лавре с пленными россиянами. ФОТО

Автор: 

Почаев (55) УПЦ МП (1558)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+88
Оце і є п'ята колона кремля
показать весь комментарий
25.08.2022 20:29
+79
Всі ті хто зараз ходить в мп,або повні дебіли,або ж відверті вороги
показать весь комментарий
25.08.2022 20:31
+61
вот и проверить весь этот сброд на блокпосту на предмет дрг. телефоны там прошерстить, переписки почитать... много дерьма можно отфильтровать и сберечь жизни украинцев
показать весь комментарий
25.08.2022 20:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Опять же,офис пороха не имел право по Конституции.сунуть нос в дела церкви То была наша Руська цэрква от слова Русь. Москва украла церкву,подмяв под себя, порох новую создал,вместо того,чтоб московских Попов просто выгнать Там же языком Ангелов служба ведетьсь!!!мова тут як раз ни до чого.придурки.у руля
показать весь комментарий
26.08.2022 08:16 Ответить
Если бы выгнали московских попов,она ( упц) согласно Устава осталась бы Московского Патриархата ,если бы вышла из УставаРПЦ - попала бы в схизму - была бы не признанной ни одной Православной церковью, ей нужно было бы получить Патриахат( статус) , что не возможно. В данном случае ПЦУ стала Метрополией Константинопольского Патриархата - вернулась домой к материнской Церкви , которая ее благословила и рукоположила , сохранила приемственность. Киевская Метрополия существовала с момента крещения Руси, до 1689 года. А московитская церковь только получив Патриархат( обманом, убийствами, подлогом, взятками ) сразу убила свою мать Константинополь и назвалась ,, Всея Руси,,- хотя Московия не была Русью и в составе московии не было территории Руси. Сразу заняла воинственную, агрессивную политику. Московитская церковь была сектой с 1441 по1589 год , была в схизме. Как московии так ее церкви все дала Украина ( от грамоты до церковных правил)
показать весь комментарий
26.08.2022 09:31 Ответить
Я добиваюсь 5 лет признания офисом,что мы Русь,от р.Рось и церковь наша то була Руська.Вы все правильно.написали,спс.но в.итоге руськой церкви не стало.мордобой пошел
показать весь комментарий
27.08.2022 10:33 Ответить
Ось це одна із причин чому в Україні зараз війна і якщо ми не почнемо боротись з такими причинами то воювати будемо до останнього українця!
показать весь комментарий
26.08.2022 09:23 Ответить
Це ж кацапський патріархат. Вони там усі кончені.
показать весь комментарий
26.08.2022 09:34 Ответить
перепнаправити оту колонну прямо в рашку
показать весь комментарий
26.08.2022 09:43 Ответить
У рф любе волевиявлення народу сприймається владою як провокація...

А що хоче продемонструвати нам пан Труш, який гоняє і виловлує по полях українців, що вирушили Хресним ходом у велике свято - мабуть повагу до європейської Конвенції щодо захисту прав людини й основних свобод?
показать весь комментарий
26.08.2022 11:31 Ответить


https://i0.wp.com/df.news/wp-content/uploads/2022/02/274142688_3102780716658002_6833306426708147216_n.jpg?fit=545%2C404&ssl=1

показать весь комментарий
26.08.2022 17:02 Ответить
Страница 3 из 3
 
 