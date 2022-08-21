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Предстоятель УПЦ Онуфрий встретился в Лавре с пленными россиянами. ФОТО

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий пообщался с взятыми в плен российскими оккупантами. Встреча прошла в Киево-Печерской Лавре.

На ней глава УПЦ (МП) сделал несколько заявлений по поводу войны, передает приближенный к этой религиозной конфессии "Союз православных журналистов", информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу пожелать, чтобы Господь вернул вас в свое отечество, семьи. Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей. Хотел бы, чтобы вы им сказали такие слова: мы не хотим войны, которая сегодня ведется в Украине. Мы не хотим, чтобы разрушались наши города, поселки, чтобы гибли наши и ваши люди. Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в России встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, безутешными слезами. Это нужно остановить, это можно остановить", - сказал митрополит, обращаясь к пленным российским солдатам.

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Онуфрий сказал, что "остановить" боевые действия можно "словом любви".

"Нужно найти слово любви, которое могло бы заставить замолчать пушки, остановить ракеты. Мы хотим, чтобы был мир. Наша УПЦ делала все, чтобы российский и украинский народы жили в мире, согласии и любви. Получилось так, как получилось. Но даже если зло случилось, его следует остановить. Пусть Господь даст нашим правителям мужество, разум, мудрость обрести то слово любви, которым останавливается всякое зло", - отметил предстоятель церкви Московского патриархата.

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Далее митрополит Онуфрий попросил божьего благословения для "всех людей" на "поле боя".

"Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех людей, находящихся на поле боя. Война - не то средство, которым можно достичь единства между народами, между семьями. Насилие не может создать единство, единство создается любовью. А любовь - это Бог. Молящийся и соблюдающий божественные заповеди является Божьим человеком. Пусть Бог благословит наши земли миром", - подчеркнул предстоятель УПЦ (МП).

При этом он отметил общие, как он считает, духовные корни украинцев и россиян.

"Не знаю, понимаете ли вы, или нет, но так не должно быть. Нельзя убивать друг друга. Смерть не приносит никому пользы, а только горе в каждый дом. Чтобы народы, вышедшие из единой купели Крещения, воевали друг с другом - это позор. И мы должны сделать все, чтобы это безумие прекратилось", - подытожил Онуфрий.

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Архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий после выступления Онуфрия обратил внимание на три тезиса, высказанные руководителем УПЦ (МП).

"Получилось так, как получилось", - эти слова предстоятеля церкви Московского патриархата, говорит архиепископ, звучат "словно как оправдание перед пришедшими нас пленить".

Высказывание Онуфрия "хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех находящихся на поле боя людей" Евстратий оценивает как то, что "митрополит Онуфрий желает оккупантам Божьей охраны".

Предстоятель УПЦ Онуфрий встретился в Лавре с пленными россиянами 01
Предстоятель УПЦ Онуфрий встретился в Лавре с пленными россиянами 02

УПЦ МП (1567) Онуфрий (84) пленные (2190)


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Топ комментарии
+73
От і питання до Зеленського, ДБР, СБУ, ГРУ, чого та секта досі не заборонена в Україні ?
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21.08.2022 19:40 Ответить
+59
А до наших полонених цей московський лицемір не хоче поїхати???
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21.08.2022 19:40 Ответить
+53
ручкається з убивцями
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21.08.2022 19:41 Ответить
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https://youtu.be/aBLTfggn1B8
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21.08.2022 22:43 Ответить
довбане лайно!
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21.08.2022 22:44 Ответить
це нонсенс..головні святині України належать упц мп..просто театр абсурду

і чому мацковські попи не на примусових роботах?? чому з військовими чмонями не в одному бараку?? організують собі куточок з іконками і нехай свої душі відмолюють
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21.08.2022 22:44 Ответить
Все це дійство не було б можливим, якби не було команди з ОП. В стікаючій кров"ю країні москальська наволоч, очолювана шаріковими і швондерами з ОП витирає свої брудні ратиці обо все, що дорого українському народові. Онуфрій зі своїм гебнявим москальським паРхатом мав би бути притягнутим до відповідальності за колаборацію з окупантами, а він спокійно читає проповеді москалям в Лаврі!!! Це плювок в обличчя всім нашим воїнам - і тим, хто воює і тим, хто в полоні і тим, хто загинув... Zелену п"яту колону під суд за держзраду!
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21.08.2022 22:47 Ответить
Це Дурдом .? Зеля вони наших мирних людей 10 000 чь вбили . Єрмак ти це придумав , Бо всі знають ти придумуеш А язик вже , усіхі переміг маленький Гебальс
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21.08.2022 22:56 Ответить
Яке 10 тисяч?, в одному Маріуполі десятки тисяч( за кілька перших днів після 24 го 80%лівого берегу знищенно), а ще Харкіащина, Київщина, північ, південь, жаль але значно більше...
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22.08.2022 15:13 Ответить
А чому в Лаврі? Є Міжігірья. Буковель, на крвйняк Маріїнський палац. Аж дивно. Москальськи лічинки і без оркестра. Нема чим їх зайняти?
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21.08.2022 23:01 Ответить
зелена влада на чолі з зеленським - це прихожани упц мп. тому цей " цирк " буде продовжуватися доти. поки добробати не вичищать" конюшні " в оп від зрадників\ шпигунів\ колаборантів \ватників та звільнять українські святині - Києво - Печерську та Почаївську лаври від окупації московського патріархату та фсб росії.
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21.08.2022 23:31 Ответить
Ну прямо не плен а курорт с задушевными беседами. А что в это время вытворяет кацапня с нашими в плену...🤦
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21.08.2022 23:42 Ответить
А что они вообще в лавре делали? Может их еще и на экскурсии в автобусах возят?
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21.08.2022 23:42 Ответить
Митрополит Епіфаній Православної Церкви України звернувся 2 місяці назад до прем"єр-міністра Шмигаля з проханням надати дозвіл ПЦУ проводити богослужіння на території Києво -Печерської Лаври у одному із храмів Верхніх Печер. які знаходяться у державній власності і в яких не проводяться богослужіння упц мп. До цього часу відповіді від прем"єра не надійшло. То що. так і будемо мовчки споглядати на те. як влада паплюжить все українське : МОВУ. ВІРУ. АРМІЮ ?!!
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21.08.2022 23:42 Ответить
Якого дідька ці попи ще роблять на УКРАЇНІ, їм давно пора -чемодан-вокзал-роzzія. На його руках кров, так само, як на руках тих, з ким він спілкувався. І хто дозволив привести цих с-к у храм? Де СБУ. ГУР, і т.д.?
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22.08.2022 00:00 Ответить
Да и какого ***, с каких это капризов, Гондон в рясе учит меня с телевизора - Резать мне или простить ту или иную гниду? Был ли ты, батюшка, на ломах, когда нет выбора? Когда измена давит, поцики двигают с клуба, Когда лежишь, скулишь, просишь оставить зубы… За тобой идти, отец, - дело гиблое, Да и на «Хитром» палтос дают за Библию…!Группа ГРОТ.
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22.08.2022 00:03 Ответить
Перше враження то було обурення! "Сталось як сталось"! Типу якось воно само там по собі сталось якось!!! А не їх рашистський сцарьок - сатани отродье цю війну придумав і почав! АЛЕ полонених руских то ж не в своїх печерах же вони там тримають! Значить це все було погоджено з владою. І, можливо, якось це все позитивно вплине на визволення наших азовців... Хто зна! Якщо від цього буде результат то хай ***** хоть многая лєта там заспіває!
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22.08.2022 00:04 Ответить
это дно. Слов нет.
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22.08.2022 00:17 Ответить
усика рядом не было? с ломаченко? ну чтоб для большего трешу....
где СБУ вообще? эта гнида сидеть должна!!

"щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою"??!!

Это он кацапов благословил нас убивать?!!!!!
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22.08.2022 00:22 Ответить
Треба гнати сраною мітлою москалей с Киево-Печерский лаври і не тільки !
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22.08.2022 05:16 Ответить
Що цей чорт в рясі досі робить в Україні? Чому наша Лавра досі окупована московським чортами?
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22.08.2022 07:03 Ответить
В Лавре лежит труп рехВорматора всея рабZeи Петра Столыпина... А это значит что для мавзолейных крыс путлера...сакральное место...
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22.08.2022 07:58 Ответить
Так, "сакральне" - столипіна то і "замочили" у Києві.
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22.08.2022 08:36 Ответить
Скільки можна терпіти осквернення Лаври ворогами українського народу!
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22.08.2022 08:39 Ответить
В українській святині приймають і ручкаються з московською наволоччю. Причина-маємо владу зайд і гешефтників для яких приховане і явне нищення українців їхня мета. (моя думка).
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22.08.2022 09:51 Ответить
ЦЕЙ ЧОРТ ДІЙСНО ЗУСТРІВСЯ З СВОІМИ ПРИХОЖАНАМИ.ПРИХОЖАНАМИ ЦЕРКВИ ФСБ МОСКОВІІ
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22.08.2022 09:53 Ответить
пля....що це було....і це питання не до фсбної підстилки онуфрія там усе зрозуміло...Якого ляда вбивці та насильники українців зявилися в нашої Української святині?? Вони що вже переможці ці вони вільно гуляють по Киеву....Питання до зелених зрадників яка лядь дозволила випустити їх з під охорони та привезти у Лавру....чи влада фсб підора розповсюджуется і на це....
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22.08.2022 10:03 Ответить
Пошёл вон из святого места ( Лавры) в Кремль- полущишь ещё одну награду от беса- Путлера. Во время асеновградец разговора не было даже намёка на вину России в убийствах , грабежах и изнасилованиях, мародерстве - фактическая поддержка. Что делает Онуфрий в Украине - его банда до сих пор относится к нашим героям- воинам как к собакам. Как нужно себя ( народу) не уважать, где в украинской Лавре , где покоятся сотни святых русьских - украинцев , которую оккупировали непонятно какой национальности сброд и красуются захоронения генералов и фельдмаршалов наших убийц - поработителей, где рядом с иконами Божьей матери и Христа сплошь иконы московских метрополитов.........РПЦ - вон в сатанинскую Москву.
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22.08.2022 11:11 Ответить
а з яких пір військовополонені вільно відвідують Лавру?
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22.08.2022 11:53 Ответить
А спитати їх, чого вони сюди прийшли - слабо?
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23.08.2022 17:59 Ответить
https://t.me/a_shtirlitz/21310 Представники секти РПЦ (філії ФСБ), зокрема його філіалу в Україні, т.зв. УПЦ МП в тимчасово окупованому місті Мелітополі підтримують окупантів в проведенні псевдореферендуму.
https://t.me/a_shtirlitz/21310 За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю) .

А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?

(https://t.me/a_shtirlitz/21310 по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц" )
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24.09.2022 19:21 Ответить
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