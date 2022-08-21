Предстоятель УПЦ Онуфрий встретился в Лавре с пленными россиянами. ФОТО

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий пообщался с взятыми в плен российскими оккупантами. Встреча прошла в Киево-Печерской Лавре.

На ней глава УПЦ (МП) сделал несколько заявлений по поводу войны, передает приближенный к этой религиозной конфессии "Союз православных журналистов", информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу пожелать, чтобы Господь вернул вас в свое отечество, семьи. Чтобы вы увидели матерей, сестер, жен, детей, братьев, друзей. Хотел бы, чтобы вы им сказали такие слова: мы не хотим войны, которая сегодня ведется в Украине. Мы не хотим, чтобы разрушались наши города, поселки, чтобы гибли наши и ваши люди. Не хотим, чтобы матери ни в Украине, ни в России встречали своих мертвых сыновей и плакали над ними горькими, безутешными слезами. Это нужно остановить, это можно остановить", - сказал митрополит, обращаясь к пленным российским солдатам.

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Онуфрий сказал, что "остановить" боевые действия можно "словом любви".

"Нужно найти слово любви, которое могло бы заставить замолчать пушки, остановить ракеты. Мы хотим, чтобы был мир. Наша УПЦ делала все, чтобы российский и украинский народы жили в мире, согласии и любви. Получилось так, как получилось. Но даже если зло случилось, его следует остановить. Пусть Господь даст нашим правителям мужество, разум, мудрость обрести то слово любви, которым останавливается всякое зло", - отметил предстоятель церкви Московского патриархата.

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Далее митрополит Онуфрий попросил божьего благословения для "всех людей" на "поле боя".

"Хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех людей, находящихся на поле боя. Война - не то средство, которым можно достичь единства между народами, между семьями. Насилие не может создать единство, единство создается любовью. А любовь - это Бог. Молящийся и соблюдающий божественные заповеди является Божьим человеком. Пусть Бог благословит наши земли миром", - подчеркнул предстоятель УПЦ (МП).

При этом он отметил общие, как он считает, духовные корни украинцев и россиян.

"Не знаю, понимаете ли вы, или нет, но так не должно быть. Нельзя убивать друг друга. Смерть не приносит никому пользы, а только горе в каждый дом. Чтобы народы, вышедшие из единой купели Крещения, воевали друг с другом - это позор. И мы должны сделать все, чтобы это безумие прекратилось", - подытожил Онуфрий.

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Архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий после выступления Онуфрия обратил внимание на три тезиса, высказанные руководителем УПЦ (МП).

"Получилось так, как получилось", - эти слова предстоятеля церкви Московского патриархата, говорит архиепископ, звучат "словно как оправдание перед пришедшими нас пленить".

Высказывание Онуфрия "хочу пожелать, чтобы Бог оберегал вас, всех находящихся на поле боя людей" Евстратий оценивает как то, что "митрополит Онуфрий желает оккупантам Божьей охраны".



