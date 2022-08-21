Предстоятель УПЦ Онуфрій зустрівся у Лаврі із полоненими росіянами. ФОТО

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій поспілкувався з узятими в полон російськими окупантами. Зустріч відбулася у Києво-Печерській лаврі.

На ній очільник УПЦ (МП) зробив кілька заяв щодо війни, передає наближена до цієї релігійної конфесії "Спілка православних журналістів", інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу побажати, щоб Господь повернув вас у свою батьківщину, сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб матері в Україні чи в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", - сказав митрополит, звертаючись до полонених російських солдатів.

Також читайте: Онуфрій пропонує провести хресну ходу від Оріхова до "Азовсталі" та евакуювати цивільних напередодні Великодня

Онуфрій сказав, що "зупинити" бойові дії можна "словом любові".

"Треба знайти слово любові, яке могло б змусити замовкнути гармати, зупинити ракети. Ми хочемо, щоб був мир. Наша УПЦ робила все, щоб російський та український народи жили в мирі, злагоді та любові. Вийшло так, як вийшло. Але навіть якщо зло сталося, його слід зупинити. Нехай Господь дасть нашим правителям мужність, розум, мудрість знайти те слово любові, яким зупиняється всяке зло", - зазначив предстоятель церкви Московського патріархату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онуфрій закликав Путіна випустити з міста оборонців Маріуполя

Далі митрополит Онуфрій попросив божого благословення для "усіх людей" на "полі бою"

"Хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою. Війна - не той засіб, яким можна досягти єдності між народами, між сім'ями. Насильство неспроможне створити єдність, єдність створюється любов'ю. А любов - це Бог. Той, хто молиться і виконує божественні заповіді, є Божою людиною. Нехай Бог благословить наші землі миром", - наголосив предстоятель УПЦ (МП).

При цьому він наголосив на спільному, як він вважає, духовному корінні українців та росіян.

"Не знаю, чи розумієте ви, чи ні, але так не повинно бути. Не можна вбивати один одного. Смерть не приносить нікому користі, а лише горе у кожну оселю. Щоб народи, що вийшли з єдиної купелі Хрещення, воювали одне з одним - це ганьба. І ми повинні зробити все, щоб це безумство припинилося", - підсумував Онуфрій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54% респондентів зараховують себе до Православної Церкви України. Лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ МП, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій після виступу Онуфрія звернув увагу на три тези, висловлені керівником УПЦ (МП).

"Вийшло так, як вийшло", - ці слова предстоятеля церкви Московського патріархату, каже архієпископ, звучать "ніби як виправдання перед тими, хто прийшов нас полонити".

Вислів Онуфрія "хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою" Євстратій оцінює як те, що "митрополит Онуфрій бажає окупантам Божої охорони".

Також читайте: У Львові заборонили діяльність УПЦ МП



