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Предстоятель УПЦ Онуфрій зустрівся у Лаврі із полоненими росіянами. ФОТО

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій поспілкувався з узятими в полон російськими окупантами. Зустріч відбулася у Києво-Печерській лаврі.

На ній очільник УПЦ (МП) зробив кілька заяв щодо війни, передає наближена до цієї релігійної конфесії "Спілка православних журналістів", інформує Цензор.НЕТ. 

"Хочу побажати, щоб Господь повернув вас у свою батьківщину, сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб матері в Україні чи в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", - сказав митрополит, звертаючись до полонених російських солдатів.

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Онуфрій сказав, що "зупинити" бойові дії можна "словом любові".

"Треба знайти слово любові, яке могло б змусити замовкнути гармати, зупинити ракети. Ми хочемо, щоб був мир. Наша УПЦ робила все, щоб російський та український народи жили в мирі, злагоді та любові. Вийшло так, як вийшло. Але навіть якщо зло сталося, його слід зупинити. Нехай Господь дасть нашим правителям мужність, розум, мудрість знайти те слово любові, яким зупиняється всяке зло", - зазначив предстоятель церкви Московського патріархату.

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Далі митрополит Онуфрій попросив божого благословення для "усіх людей" на "полі бою"

"Хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою. Війна - не той засіб, яким можна досягти єдності між народами, між сім'ями. Насильство неспроможне створити єдність, єдність створюється любов'ю. А любов - це Бог. Той, хто молиться і виконує божественні заповіді, є Божою людиною. Нехай Бог благословить наші землі миром", - наголосив предстоятель УПЦ (МП).

При цьому він наголосив на спільному, як він вважає, духовному корінні українців та росіян.

"Не знаю, чи розумієте ви, чи ні, але так не повинно бути. Не можна вбивати один одного. Смерть не приносить нікому користі, а лише горе у кожну оселю. Щоб народи, що вийшли з єдиної купелі Хрещення, воювали одне з одним - це ганьба. І ми повинні зробити все, щоб це безумство припинилося", - підсумував Онуфрій.

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Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій після виступу Онуфрія звернув увагу на три тези, висловлені керівником УПЦ (МП).

"Вийшло так, як вийшло", - ці слова предстоятеля церкви Московського патріархату, каже архієпископ, звучать "ніби як виправдання перед тими, хто прийшов нас полонити".

Вислів Онуфрія "хочу побажати, щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою" Євстратій оцінює як те, що "митрополит Онуфрій бажає окупантам Божої охорони".

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Предстоятель УПЦ Онуфрій зустрівся у Лаврі із полоненими росіянами 01
Предстоятель УПЦ Онуфрій зустрівся у Лаврі із полоненими росіянами 02

Автор: 

УПЦ МП (1214) Онуфрій (70) полонені (2314)


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Топ коментарі
+73
От і питання до Зеленського, ДБР, СБУ, ГРУ, чого та секта досі не заборонена в Україні ?
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21.08.2022 19:40 Відповісти
+59
А до наших полонених цей московський лицемір не хоче поїхати???
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21.08.2022 19:40 Відповісти
+53
ручкається з убивцями
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21.08.2022 19:41 Відповісти
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https://youtu.be/aBLTfggn1B8
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21.08.2022 22:43 Відповісти
довбане лайно!
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21.08.2022 22:44 Відповісти
це нонсенс..головні святині України належать упц мп..просто театр абсурду

і чому мацковські попи не на примусових роботах?? чому з військовими чмонями не в одному бараку?? організують собі куточок з іконками і нехай свої душі відмолюють
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21.08.2022 22:44 Відповісти
Все це дійство не було б можливим, якби не було команди з ОП. В стікаючій кров"ю країні москальська наволоч, очолювана шаріковими і швондерами з ОП витирає свої брудні ратиці обо все, що дорого українському народові. Онуфрій зі своїм гебнявим москальським паРхатом мав би бути притягнутим до відповідальності за колаборацію з окупантами, а він спокійно читає проповеді москалям в Лаврі!!! Це плювок в обличчя всім нашим воїнам - і тим, хто воює і тим, хто в полоні і тим, хто загинув... Zелену п"яту колону під суд за держзраду!
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21.08.2022 22:47 Відповісти
Це Дурдом .? Зеля вони наших мирних людей 10 000 чь вбили . Єрмак ти це придумав , Бо всі знають ти придумуеш А язик вже , усіхі переміг маленький Гебальс
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21.08.2022 22:56 Відповісти
Яке 10 тисяч?, в одному Маріуполі десятки тисяч( за кілька перших днів після 24 го 80%лівого берегу знищенно), а ще Харкіащина, Київщина, північ, південь, жаль але значно більше...
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22.08.2022 15:13 Відповісти
А чому в Лаврі? Є Міжігірья. Буковель, на крвйняк Маріїнський палац. Аж дивно. Москальськи лічинки і без оркестра. Нема чим їх зайняти?
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21.08.2022 23:01 Відповісти
зелена влада на чолі з зеленським - це прихожани упц мп. тому цей " цирк " буде продовжуватися доти. поки добробати не вичищать" конюшні " в оп від зрадників\ шпигунів\ колаборантів \ватників та звільнять українські святині - Києво - Печерську та Почаївську лаври від окупації московського патріархату та фсб росії.
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21.08.2022 23:31 Відповісти
Ну прямо не плен а курорт с задушевными беседами. А что в это время вытворяет кацапня с нашими в плену...🤦
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21.08.2022 23:42 Відповісти
А что они вообще в лавре делали? Может их еще и на экскурсии в автобусах возят?
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21.08.2022 23:42 Відповісти
Митрополит Епіфаній Православної Церкви України звернувся 2 місяці назад до прем"єр-міністра Шмигаля з проханням надати дозвіл ПЦУ проводити богослужіння на території Києво -Печерської Лаври у одному із храмів Верхніх Печер. які знаходяться у державній власності і в яких не проводяться богослужіння упц мп. До цього часу відповіді від прем"єра не надійшло. То що. так і будемо мовчки споглядати на те. як влада паплюжить все українське : МОВУ. ВІРУ. АРМІЮ ?!!
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21.08.2022 23:42 Відповісти
Якого дідька ці попи ще роблять на УКРАЇНІ, їм давно пора -чемодан-вокзал-роzzія. На його руках кров, так само, як на руках тих, з ким він спілкувався. І хто дозволив привести цих с-к у храм? Де СБУ. ГУР, і т.д.?
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22.08.2022 00:00 Відповісти
Да и какого ***, с каких это капризов, Гондон в рясе учит меня с телевизора - Резать мне или простить ту или иную гниду? Был ли ты, батюшка, на ломах, когда нет выбора? Когда измена давит, поцики двигают с клуба, Когда лежишь, скулишь, просишь оставить зубы… За тобой идти, отец, - дело гиблое, Да и на «Хитром» палтос дают за Библию…!Группа ГРОТ.
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22.08.2022 00:03 Відповісти
Перше враження то було обурення! "Сталось як сталось"! Типу якось воно само там по собі сталось якось!!! А не їх рашистський сцарьок - сатани отродье цю війну придумав і почав! АЛЕ полонених руских то ж не в своїх печерах же вони там тримають! Значить це все було погоджено з владою. І, можливо, якось це все позитивно вплине на визволення наших азовців... Хто зна! Якщо від цього буде результат то хай ***** хоть многая лєта там заспіває!
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22.08.2022 00:04 Відповісти
это дно. Слов нет.
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22.08.2022 00:17 Відповісти
усика рядом не было? с ломаченко? ну чтоб для большего трешу....
где СБУ вообще? эта гнида сидеть должна!!

"щоб Бог оберігав вас, усіх людей, що перебувають на полі бою"??!!

Это он кацапов благословил нас убивать?!!!!!
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22.08.2022 00:22 Відповісти
Треба гнати сраною мітлою москалей с Киево-Печерский лаври і не тільки !
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22.08.2022 05:16 Відповісти
Що цей чорт в рясі досі робить в Україні? Чому наша Лавра досі окупована московським чортами?
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22.08.2022 07:03 Відповісти
В Лавре лежит труп рехВорматора всея рабZeи Петра Столыпина... А это значит что для мавзолейных крыс путлера...сакральное место...
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22.08.2022 07:58 Відповісти
Так, "сакральне" - столипіна то і "замочили" у Києві.
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22.08.2022 08:36 Відповісти
Скільки можна терпіти осквернення Лаври ворогами українського народу!
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22.08.2022 08:39 Відповісти
В українській святині приймають і ручкаються з московською наволоччю. Причина-маємо владу зайд і гешефтників для яких приховане і явне нищення українців їхня мета. (моя думка).
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22.08.2022 09:51 Відповісти
ЦЕЙ ЧОРТ ДІЙСНО ЗУСТРІВСЯ З СВОІМИ ПРИХОЖАНАМИ.ПРИХОЖАНАМИ ЦЕРКВИ ФСБ МОСКОВІІ
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22.08.2022 09:53 Відповісти
пля....що це було....і це питання не до фсбної підстилки онуфрія там усе зрозуміло...Якого ляда вбивці та насильники українців зявилися в нашої Української святині?? Вони що вже переможці ці вони вільно гуляють по Киеву....Питання до зелених зрадників яка лядь дозволила випустити їх з під охорони та привезти у Лавру....чи влада фсб підора розповсюджуется і на це....
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22.08.2022 10:03 Відповісти
Пошёл вон из святого места ( Лавры) в Кремль- полущишь ещё одну награду от беса- Путлера. Во время асеновградец разговора не было даже намёка на вину России в убийствах , грабежах и изнасилованиях, мародерстве - фактическая поддержка. Что делает Онуфрий в Украине - его банда до сих пор относится к нашим героям- воинам как к собакам. Как нужно себя ( народу) не уважать, где в украинской Лавре , где покоятся сотни святых русьских - украинцев , которую оккупировали непонятно какой национальности сброд и красуются захоронения генералов и фельдмаршалов наших убийц - поработителей, где рядом с иконами Божьей матери и Христа сплошь иконы московских метрополитов.........РПЦ - вон в сатанинскую Москву.
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22.08.2022 11:11 Відповісти
а з яких пір військовополонені вільно відвідують Лавру?
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22.08.2022 11:53 Відповісти
А спитати їх, чого вони сюди прийшли - слабо?
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23.08.2022 17:59 Відповісти
https://t.me/a_shtirlitz/21310 Представники секти РПЦ (філії ФСБ), зокрема його філіалу в Україні, т.зв. УПЦ МП в тимчасово окупованому місті Мелітополі підтримують окупантів в проведенні псевдореферендуму.
https://t.me/a_shtirlitz/21310 За інформацією така ситуація всюди на тимчасово окупованих територіях (на фото за цією ссиллю) .

А ви, прихожани України, і далі вважатимите цю секту церквою і завтра знову підете в їх храми? А ви, влада, і далі будете ігнорувати очевидні ознаки колабораціонізму предстаників УПЦ МП, спрямовані проти основ національної безпеки України? Ви, правоохороні органи держави, і надалі допускатимете існування антиукраїнської структури ворожої країни, та ще й під час війни?

(https://t.me/a_shtirlitz/21310 по матеріалам, зібраних і оприлюдненим офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном "Штірліц" )
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24.09.2022 19:21 Відповісти
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