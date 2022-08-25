Российская политика в сфере энергетики носит разрушительный характер для самой России, - Зеленский

Российская антиевропейская энергетическая политика носит разрушительный характер для самой России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что "из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки превысили уровень уже $3300 за тысячу кубометров".

"И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", - сказал президент.

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Конечно, сказал он, сейчас ситуация "очень опасная, очень острая". "Но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться для защиты", – заявил президент.

По его словам, "если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом, Украину или другие отдельные страны, то это провальный расчет".

"Я считаю, что Европа достаточно прочна, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из "Газпрома", - заявил также Зеленский.

Украина, по его словам, "тесно координирует действия с партнерами и в этих вопросах – в вопросах энергетики. Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории".

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