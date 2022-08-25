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Новости Газовая война Агрессия России против Украины Война
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Российская политика в сфере энергетики носит разрушительный характер для самой России, - Зеленский

зеленський

Российская антиевропейская энергетическая политика носит разрушительный характер для самой России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что "из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе в эти сутки превысили уровень уже $3300 за тысячу кубометров".

"И эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", - сказал президент.

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Конечно, сказал он, сейчас ситуация "очень опасная, очень острая". "Но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться для защиты", – заявил президент.

По его словам, "если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом, Украину или другие отдельные страны, то это провальный расчет".

"Я считаю, что Европа достаточно прочна, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из "Газпрома", - заявил также Зеленский.

Украина, по его словам, "тесно координирует действия с партнерами и в этих вопросах – в вопросах энергетики. Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы мы были готовы пройти этот зимний сезон, а он действительно будет самым сложным в нашей истории".

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Автор: 

Газ (10223) Зеленский Владимир (20232) энергетика (2552)


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Топ комментарии
+9
Ти диви, який вумний. Ще й кацапів навчить жити. Нас вже навчив дорогами.
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25.08.2022 22:40
+8
Генератор випадкових слів.
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25.08.2022 22:41
+6
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25.08.2022 22:52
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Ти диви, який вумний. Ще й кацапів навчить жити. Нас вже навчив дорогами.
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25.08.2022 22:40 Ответить
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25.08.2022 23:07 Ответить
Генератор випадкових слів.
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25.08.2022 22:41 Ответить
Хто ж ще про бідних кацапів подумає як не наш през.
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25.08.2022 22:42 Ответить
... он як за своїх жидобільшовичків переймається...
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25.08.2022 22:47 Ответить
Ну то й добре. Чи чого переживаєш ?
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25.08.2022 22:51 Ответить
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25.08.2022 22:55 Ответить
Уявляєш, "якщо на його місці був якийсь дурачок"?
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25.08.2022 23:04 Ответить
Зе не став президентом так само як і Овощ,так що немає поки що в Україні президента,а це просто прессекретар Єрмака.
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25.08.2022 23:07 Ответить
Якщо воно *****,то українці скажуть що воно *****,якщо зелене гидке та не на своєму місці,то українці так і скажуть,бо лизати сраку гаспадам,то виключно кацапська та малороська забавка.
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25.08.2022 23:10 Ответить
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25.08.2022 23:19 Ответить
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25.08.2022 22:52 Ответить
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25.08.2022 22:56 Ответить
ху*во бути орком......
https://twitter.com/i/status/1562877619871559680
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25.08.2022 22:57 Ответить
Статистика страны-стукачей. Жители России за 6 месяцев написали почти 145 тысяч доносов. Большую часть из них - на «фейки» о войне
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25.08.2022 23:00 Ответить
завали епало, зе-придурок. твоя вонючая фктболка уже провонялась
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25.08.2022 23:05 Ответить
В Києві затримали одного з головних постачальників наркотиків для української еліти Олександра Чернецького.

В нього виявили 20 пакетиків кокаїну, гроші, патрони, ZIP-пакети та електронні ваги. Тепер йому загрожує 10 років сидіння на пляшці з конфіскацією майна.
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25.08.2022 23:08 Ответить
Наркотики "еліті"постачає СБУ,які завозять диппочтою,прибрали конкурента.
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25.08.2022 23:14 Ответить
Це шо тепер Zeкоманда залишилася без наркоти? А якже найвеличніший тепер буде керувати країною?
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26.08.2022 05:46 Ответить
Политика Лохабонэвтик для Украины просто катастрофична. Проё**банные ним Юго-восток украинцам придётся отвоёвывать большой кровью. А если ещё и ЗАЭС рванёт?
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25.08.2022 23:21 Ответить
титаник это зе, который на наркоте и миллиардах от сша ещё харахорится...
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25.08.2022 23:24 Ответить
Я просто нагадаю, що до 24.02, Zeкоманда купляла електрику в парашиї, а в білорашці - бітум на десятки мільярдів.
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26.08.2022 05:45 Ответить
ти б краще за Україну думав, а не за мокшандію. дблблд
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26.08.2022 10:01 Ответить
 
 