РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7522 посетителя онлайн
Новости
21 601 121

Украинское сердце разрывается от слов Папы Римского, - Кулеба о Дугиной

папа,франциск,римський

Украинское сердце разрывается от слов Папы Римского Франциска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве в четверг.

Кулеба отметил, что в МИД внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и решили пригласить апостольского нунция, чтобы выразить разочарование Украины словами Понтифика.

Читайте также: МИД Украины вызвал апостольского нунция Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы о Дугиной

"Само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Папа Римский Франциск прокомментировал убийство дочери одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной и отметил, что "за войну платят невиновные".

Читайте также: Посол Украины в Ватикане Юраш раскритиковал Папу Римского, который назвал пропагандистку Дугину "невинной жертвой войны"

Автор: 

Дугин Александр (46) Папа Римский (429) Франциск (162) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Зробить портфоліо злочінів раши в України і презентуйте Ватикану - хай його мешканцям буде соромно за придурка папу
показать весь комментарий
25.08.2022 23:26
+40
Как говорил Паниковский : ..."жалкая , ничтожная личность..."
показать весь комментарий
25.08.2022 23:28
+33
Для мене справжній папа це Іоан Павло 2 . А це покидьок аргентинський
показать весь комментарий
25.08.2022 23:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дєньгі ні пахнут, а єслі і пахнут то сєрай (S). А какая разніца, хоть паржом.
показать весь комментарий
26.08.2022 06:49 Ответить
Усі попи брешуть, а чим вищий сан тим більше бреше. "Добрий франциска" (Самарянин) однако, пажілєл убогую ! Та як-то по-й.
показать весь комментарий
26.08.2022 06:46 Ответить
Понтифик старый человек поэтому ему трудно разобраться где росия а где Украина. Скорее он без понятии кто такая дугина. Старый он человек этот папаша. Нашли у кого спросить...
показать весь комментарий
26.08.2022 06:47 Ответить
Маразм не оргазм
показать весь комментарий
26.08.2022 06:50 Ответить
Папа повинен бути мудрим. От кому тут хотілось би, що його батько був ідіотом? Ну, напевно, що тільки ідіоту, який цього навіть ге усвідомлює. Наобирали, ***, популістів, пацифістів, ідіотів. Дійсно, світ збожеволів. Може, це Божий промисел, що ***** розпочало цю війну, щоб збудити світ?
показать весь комментарий
26.08.2022 07:53 Ответить
ну не Творець організовує війни. але коли люди відходять занадто від заповідей, моральних цінностей, коли людям какая разніца про других, аби їм було добре, то хворі суспільства і починають війни. Адже перед цим йшла інша війна - із здоровим глуздом шляхом примусової вакцинації.
показать весь комментарий
26.08.2022 18:42 Ответить
чувак не в теме вообще
показать весь комментарий
26.08.2022 07:10 Ответить
Як і попередні дії саме цього ватиканця - це виважено та цинічно спланована, болюча заява саме в День Незалежності свідчить про відверто принизливе ставлення лідора католицької церкви саме до українського народу.
Смердить геноцидом....
показать весь комментарий
26.08.2022 07:11 Ответить
Папой римским должны быть одни из самых умных людей. А этому только клоуном надо быть.

И здесь не в возрасте дело. Здесь ясно, что он всегда не умным был. Кисинжеру сто лет. Сначала глупость сморозил, а потом осознал и исправился. А этот не исправимый. Если он один из самых умных у Ватикане, то можно представить какие сейчас там все другие.
показать весь комментарий
26.08.2022 07:38 Ответить
Don't cry for me Argentina (c) - це чи не найгірший, щоб не процитувати Попандопала, "гадскій папа" з усіх. Він вже скиглив, що європейці краще відносяться до українських біженців, ніж до "прочіх разних нєгров", тепер плач за дугіною. А за наших невинно вбитих дітей нє, не чув? Або куплений рашистами, або расист
показать весь комментарий
26.08.2022 07:47 Ответить
Навіть на кацапії мало хто знає придурків Дугіних. А стара кагебістська консерва Франциск вирішив зашкваритися. Уйобок, по другому не скажу. Десятки років мало хто наважувався називати справді авторитетних людей наскільки образливими словами. Але падіння деяких дутих авторитетів наскільки явне, що "*****" не єдине слово, яким ще нагородять розумово і морально осатанілих людців.
показать весь комментарий
26.08.2022 07:54 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2022 07:57 Ответить
А чи не могла УГКЦ дати відповідь цьому папі ?
показать весь комментарий
26.08.2022 08:41 Ответить
Треба мінять.
показать весь комментарий
26.08.2022 08:48 Ответить
Если священник служит Господу, а не золоту, он должен бить во все ватиканские колокола, призывая паству к помощи и защите от кровавого варварства.
показать весь комментарий
26.08.2022 08:54 Ответить
Досить згадати, куди втікали німецькі нацисти після ww2 - саме до південної америки, і до Аргентини найбільше. Нацист-рашист, якось так
показать весь комментарий
26.08.2022 09:53 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2022 10:05 Ответить
ФСБ добре налагоджено працює не тільки в оркостані, але і по всьому світу. Майже кожен кацап, який отримав ПМЖ в різних країнах є агентом ФСБ.
показать весь комментарий
26.08.2022 10:47 Ответить
Та не розривається наше серце. Насрати нам на папу чи якихось там інших "патріархів" -христосіанців. Просто вчергове переконались в їхній внутрішній гнилизні - як людей
показать весь комментарий
26.08.2022 13:52 Ответить
папа - лунатік ....
показать весь комментарий
26.08.2022 14:03 Ответить
Свои сердца разрывайте! 🤣 Я - живая женщина со своим сердцем как-то без вас разберусь 😝
показать весь комментарий
26.08.2022 17:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 