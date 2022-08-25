Украинское сердце разрывается от слов Папы Римского, - Кулеба о Дугиной

Украинское сердце разрывается от слов Папы Римского Франциска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Скажу откровенно, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве в четверг.

Кулеба отметил, что в МИД внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и решили пригласить апостольского нунция, чтобы выразить разочарование Украины словами Понтифика.

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"Само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Папа Римский Франциск прокомментировал убийство дочери одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной и отметил, что "за войну платят невиновные".

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