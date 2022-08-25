Українське серце розривається від слів Папи Римського, - Кулеба про Дугіну

Українське серце розривається від слів Папи Римського Франциска.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Києві в четвер.

Кулеба зазначив, що в МЗС уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і вирішили запросити апостольського нунція, щоб висловити розчарування України словами Понтифіка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України викликало апостольського нунція Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи про Дугіну

"Саме по собі запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе", - наголосив глава МЗС.

Раніше Папа Римський Франциск прокоментував убивство дочки одного з ідеологів "руского міра" Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної і зазначив, що "за війну платять невинні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України у Ватикані Юраш розкритикував Папу Римського, який назвав пропагандистку Дугіну "безневинною жертвою війни"