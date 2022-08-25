Українське серце розривається від слів Папи Римського, - Кулеба про Дугіну
Українське серце розривається від слів Папи Римського Франциска.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Києві в четвер.
Кулеба зазначив, що в МЗС уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і вирішили запросити апостольського нунція, щоб висловити розчарування України словами Понтифіка.
"Саме по собі запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе", - наголосив глава МЗС.
Раніше Папа Римський Франциск прокоментував убивство дочки одного з ідеологів "руского міра" Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної і зазначив, що "за війну платять невинні".
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Смердить геноцидом....
И здесь не в возрасте дело. Здесь ясно, что он всегда не умным был. Кисинжеру сто лет. Сначала глупость сморозил, а потом осознал и исправился. А этот не исправимый. Если он один из самых умных у Ватикане, то можно представить какие сейчас там все другие.