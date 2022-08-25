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Українське серце розривається від слів Папи Римського, - Кулеба про Дугіну

папа,франциск,римський

Українське серце розривається від слів Папи Римського Франциска.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Києві в четвер.

Кулеба зазначив, що в МЗС уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і вирішили запросити апостольського нунція, щоб висловити розчарування України словами Понтифіка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України викликало апостольського нунція Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи про Дугіну

"Саме по собі запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе", - наголосив глава МЗС.

Раніше Папа Римський Франциск прокоментував убивство дочки одного з ідеологів "руского міра" Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної і зазначив, що "за війну платять невинні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України у Ватикані Юраш розкритикував Папу Римського, який назвав пропагандистку Дугіну "безневинною жертвою війни"

Автор: 

Дугін Олександр (32) Папа Римський (311) Папа Франциск (177) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+41
Зробить портфоліо злочінів раши в України і презентуйте Ватикану - хай його мешканцям буде соромно за придурка папу
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25.08.2022 23:26
+40
Как говорил Паниковский : ..."жалкая , ничтожная личность..."
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25.08.2022 23:28
+33
Для мене справжній папа це Іоан Павло 2 . А це покидьок аргентинський
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25.08.2022 23:32
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Дєньгі ні пахнут, а єслі і пахнут то сєрай (S). А какая разніца, хоть паржом.
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26.08.2022 06:49 Відповісти
Усі попи брешуть, а чим вищий сан тим більше бреше. "Добрий франциска" (Самарянин) однако, пажілєл убогую ! Та як-то по-й.
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26.08.2022 06:46 Відповісти
Понтифик старый человек поэтому ему трудно разобраться где росия а где Украина. Скорее он без понятии кто такая дугина. Старый он человек этот папаша. Нашли у кого спросить...
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26.08.2022 06:47 Відповісти
Маразм не оргазм
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26.08.2022 06:50 Відповісти
Папа повинен бути мудрим. От кому тут хотілось би, що його батько був ідіотом? Ну, напевно, що тільки ідіоту, який цього навіть ге усвідомлює. Наобирали, ***, популістів, пацифістів, ідіотів. Дійсно, світ збожеволів. Може, це Божий промисел, що ***** розпочало цю війну, щоб збудити світ?
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26.08.2022 07:53 Відповісти
ну не Творець організовує війни. але коли люди відходять занадто від заповідей, моральних цінностей, коли людям какая разніца про других, аби їм було добре, то хворі суспільства і починають війни. Адже перед цим йшла інша війна - із здоровим глуздом шляхом примусової вакцинації.
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26.08.2022 18:42 Відповісти
чувак не в теме вообще
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26.08.2022 07:10 Відповісти
Як і попередні дії саме цього ватиканця - це виважено та цинічно спланована, болюча заява саме в День Незалежності свідчить про відверто принизливе ставлення лідора католицької церкви саме до українського народу.
Смердить геноцидом....
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26.08.2022 07:11 Відповісти
Папой римским должны быть одни из самых умных людей. А этому только клоуном надо быть.

И здесь не в возрасте дело. Здесь ясно, что он всегда не умным был. Кисинжеру сто лет. Сначала глупость сморозил, а потом осознал и исправился. А этот не исправимый. Если он один из самых умных у Ватикане, то можно представить какие сейчас там все другие.
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26.08.2022 07:38 Відповісти
Don't cry for me Argentina (c) - це чи не найгірший, щоб не процитувати Попандопала, "гадскій папа" з усіх. Він вже скиглив, що європейці краще відносяться до українських біженців, ніж до "прочіх разних нєгров", тепер плач за дугіною. А за наших невинно вбитих дітей нє, не чув? Або куплений рашистами, або расист
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26.08.2022 07:47 Відповісти
Навіть на кацапії мало хто знає придурків Дугіних. А стара кагебістська консерва Франциск вирішив зашкваритися. Уйобок, по другому не скажу. Десятки років мало хто наважувався називати справді авторитетних людей наскільки образливими словами. Але падіння деяких дутих авторитетів наскільки явне, що "*****" не єдине слово, яким ще нагородять розумово і морально осатанілих людців.
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26.08.2022 07:54 Відповісти
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26.08.2022 07:57 Відповісти
А чи не могла УГКЦ дати відповідь цьому папі ?
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26.08.2022 08:41 Відповісти
Треба мінять.
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26.08.2022 08:48 Відповісти
Если священник служит Господу, а не золоту, он должен бить во все ватиканские колокола, призывая паству к помощи и защите от кровавого варварства.
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26.08.2022 08:54 Відповісти
Досить згадати, куди втікали німецькі нацисти після ww2 - саме до південної америки, і до Аргентини найбільше. Нацист-рашист, якось так
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26.08.2022 09:53 Відповісти
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26.08.2022 10:05 Відповісти
ФСБ добре налагоджено працює не тільки в оркостані, але і по всьому світу. Майже кожен кацап, який отримав ПМЖ в різних країнах є агентом ФСБ.
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26.08.2022 10:47 Відповісти
Та не розривається наше серце. Насрати нам на папу чи якихось там інших "патріархів" -христосіанців. Просто вчергове переконались в їхній внутрішній гнилизні - як людей
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26.08.2022 13:52 Відповісти
папа - лунатік ....
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26.08.2022 14:03 Відповісти
Свои сердца разрывайте! 🤣 Я - живая женщина со своим сердцем как-то без вас разберусь 😝
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26.08.2022 17:06 Відповісти
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