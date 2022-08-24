Посол України у Ватикані Юраш розкритикував Папу Римського, який назвав пропагандистку Дугіну "безневинною жертвою війни"
Посол України у Ватикані Андрій Юраш прокоментував промову Папи Римського Франциска, проголошену 24 серпня.
Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами. Не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни", - написав Юраш.
Зауважимо, що українська пресслужба Ватикану не оприлюднила цю цитату понтифіка.
Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізувати примирення двох народів.
21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".
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Добре, що ми знаємо іншого Папу - ІванаПавла-ll....
И кто бы ни подорвал этот автомобиль, очевидно, что хотели подорвать ее отца (автомобиль был ее отца). И то что она погибла это можно назвать несчастным для нее случаем. Поэтому называть это ее убийством есть бредом и манипуляцией.
Жива вона живісінька, бо папашка такий веселий був на ії похороні, наче він день народження святкував, а не ховав ії.
І чому, не в перший раз, він намагається підсилити і виправдати абсолютно пусту і людиноненависницьку позицію х*йла?
Дуже сумніваюсь я, що це маразм, а не позиція...
Ціль Ватикану мати БЛОКИ такі як радянський союз, розпад територій Ватикану не потрібен,
бо з розпадом старих блоків сам Ватикан губить свою владу.
Радянська держава з 1917 року це також креатура Ватикану з каструванням Православя
(плани були знищити Православя під корень, але не так сталося як гадалося).
Ціль Екумекнія, а Україна Ватикану побоку.
Тільки антихрист може товаришувати з сатаністом путіним і сатанінською росією