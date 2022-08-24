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Новини Війна
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Посол України у Ватикані Юраш розкритикував Папу Римського, який назвав пропагандистку Дугіну "безневинною жертвою війни"

франциск,андрій,юраш

Посол України у Ватикані Андрій Юраш прокоментував промову Папи Римського Франциска, проголошену 24 серпня.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами. Не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни", - написав Юраш.

Посол України у Ватикані Юраш розкритикував Папу Римського, який назвав пропагандистку Дугіну безневинною жертвою війни 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не сприйняла ідею Папи Римського про символічне примирення з Росією, - Зеленський

Зауважимо, що українська пресслужба Ватикану не оприлюднила цю цитату понтифіка.

Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізувати примирення двох народів.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Автор: 

Дугін (32) Папа Римський (311) Франциск (177) Юраш Андрій (19)


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Топ коментарі
+42
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
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24.08.2022 18:41
+30
мудрость не обузательно должна приходить к папам, к нее нет пиетета ни перед кем.
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24.08.2022 18:37
+28
этот папа просто латинский левак
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24.08.2022 18:38
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Папи,вони теж різні бувають.В одного мізків трошки більше,в іншого-трошки менше.
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24.08.2022 21:00 Відповісти
А бываю такие, как Иоанна XXIII, он же Бальтозар Косса, он же антипапа) Матерый был бандюган, он бы ***** на раз уделал)
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24.08.2022 21:07 Відповісти
питання філофське-чи є зміст критикувати маразматика..?
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24.08.2022 21:37 Відповісти
в наш день Независимости залитый кровью, сказать такое про оголтелую кацапскую с*ку - это верх безбожия и святотатства!!!!
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24.08.2022 21:42 Відповісти
лучше так - рашистская овчарка !
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25.08.2022 05:16 Відповісти
то може змій чи диявол який спокушав єву в райському саду також безневинна жертва
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24.08.2022 21:50 Відповісти
Здрастуй, старческий маразм. Папе пора на пенсию
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24.08.2022 21:54 Відповісти
Подозреваю, что он всегда таким был. Неправильно в Ватикане выбирают пап.
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24.08.2022 22:03 Відповісти
все там правильно выбирают: чем больше у тебя было мальчиков, тем ты больше папа.
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25.08.2022 00:01 Відповісти
... ну тогда бы папами были только московские попы)
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25.08.2022 10:02 Відповісти
у московских тоже самое , ареал обитания другой
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25.08.2022 10:52 Відповісти
Або той папа зовсім, вибачте, тупий і не здатний думати, або що...
Добре, що ми знаємо іншого Папу - ІванаПавла-ll....
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24.08.2022 22:22 Відповісти
Зачем Папе вообще об этой дугине говорить, причем в таких тонах. В Украине сотни действительно невинных детей погибли от обстрелов кацапни. При подстрекательстве этой негодяйки и ее отца.

И кто бы ни подорвал этот автомобиль, очевидно, что хотели подорвать ее отца (автомобиль был ее отца). И то что она погибла это можно назвать несчастным для нее случаем. Поэтому называть это ее убийством есть бредом и манипуляцией.
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24.08.2022 22:26 Відповісти
Похоже, все-таки, что собирались грохнуть именно ее, это такой мессэдж в мафиозном стиле папашке, какового папашку даже подвезли к месту, чтоб все произошло у него на глазах - для пущей доходчивости
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25.08.2022 07:38 Відповісти
і наступить час,коли папським престолом в Римі управлятиме слуга лукавого .Цей час настав і слугою рашистського лукавого , є сам папа римський .
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24.08.2022 22:33 Відповісти
папу римського тра' замінити на маму ромську
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24.08.2022 22:36 Відповісти
яке діло папі римскькому до якоїсь пи3gu, що здохла в мацкві?
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24.08.2022 22:38 Відповісти
а ви тепер уявіть які має можливості путін якщо має компромат на папу наприклад по педофілії зробити таку підставу для москви дрібниця...
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24.08.2022 22:42 Відповісти
папа ватіканський таки точно уху.єл...
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24.08.2022 22:43 Відповісти
Папик точно даун.
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24.08.2022 23:03 Відповісти
Старечий маразм-він такий. Особливо якщо на банківських рахунках лежить кацапське бабло.
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25.08.2022 00:16 Відповісти
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25.08.2022 00:36 Відповісти
Ця дугіна лежала у труні наче жива. Машина підірвалась та згоріла, а ця істота навіть брови не обпалила.

Жива вона живісінька, бо папашка такий веселий був на ії похороні, наче він день народження святкував, а не ховав ії.
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25.08.2022 00:46 Відповісти

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25.08.2022 21:59 Відповісти
чому папа коментує якусь внутрішню розбірку в ерефії з позиції ерефійської пропаганди?
І чому, не в перший раз, він намагається підсилити і виправдати абсолютно пусту і людиноненависницьку позицію х*йла?
Дуже сумніваюсь я, що це маразм, а не позиція...
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25.08.2022 00:55 Відповісти
***** тримає свої гроші у Ватикані, тепер тільки уявіть, скільки він дає їм на джелато.
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25.08.2022 01:14 Відповісти
У Ватикана тих камінчиків і бряскалець куди там малюку Ху*лу.
Ціль Ватикану мати БЛОКИ такі як радянський союз, розпад територій Ватикану не потрібен,
бо з розпадом старих блоків сам Ватикан губить свою владу.
Радянська держава з 1917 року це також креатура Ватикану з каструванням Православя
(плани були знищити Православя під корень, але не так сталося як гадалося).
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25.08.2022 21:53 Відповісти
Юраш хоч і друг Єрмака, але повинен бути стриманішим на "поворотах". Один цинік з темною біографією теж на замовлення кремлівських колись написав "Плюю на папу" ...... Це принизливо для МІДа України, гоніть цю шавку в шию. Це провокація конфлікту головним конфліктологом зелених Єрмаком.
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25.08.2022 06:35 Відповісти
Гундяєв і Франциск друзі, далі продовжувати ?
Ціль Екумекнія, а Україна Ватикану побоку.
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25.08.2022 21:47 Відповісти
Кому то с возрастом приходит мудрость,а кому то Альцгеймер...
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25.08.2022 17:29 Відповісти
это не папа,это ***** **********!
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25.08.2022 17:46 Відповісти
Франциск з Ордена Єзуїтів просто антихрист.
Тільки антихрист може товаришувати з сатаністом путіним і сатанінською росією
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25.08.2022 21:46 Відповісти
Цей папа співчуваючи Дугіну або ідіот або втілення антихриста. Переконатись в цьому Ви можете тут. https://www.svoboda.org/a/gde-tsentr-ada-mihail-epshteyn---o-repetitsii-kontsa-sveta/31831918.html
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25.08.2022 23:10 Відповісти
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