Посол України у Ватикані Юраш розкритикував Папу Римського, який назвав пропагандистку Дугіну "безневинною жертвою війни"

Посол України у Ватикані Андрій Юраш прокоментував промову Папи Римського Франциска, проголошену 24 серпня.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила мене задуматися над багатьма речами. Не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни", - написав Юраш.

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Зауважимо, що українська пресслужба Ватикану не оприлюднила цю цитату понтифіка.

Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі, хрест тримали українка і росіянка, що мало символізувати примирення двох народів.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".