Підрив Дугіної: ФСБ звинувачує "Азов", в полку вважають це підготовкою до судилища над "азовцями"
Вбивство Дугіної - це підготовка до "трибуналу" над "азовцями". Росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища.
Про це пише журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Виконавцем вбивства оголошено військовослужбовця полку "Азов" Наталію Вовк (Шабан), яка нібито приїхала до Росії 23 липня, а вчора спокійно виїхала до Естонії. Невелика заковика в тому, що Наталія Шабан ще з 13 квітня вказана у відкритих російських списках як особливо розшукуваний військовий злочинець", - йдеться в повідомленні.
"Як вона могла при цьому спочатку вільно в'їхати в Росію, а потім вільно виїхати з Росії в Естонію - ФСБ не пояснює. Втім, одноклітинним російським шовіністам це не потрібно. Цікаво тільки одне - самому дідусю Дугіну все це ок? Ну він бачить, що відбувається відверте фуфло. Не було жодного розслідування. І версія про те, що страшна терористка "Азова" спокійно в'їжджає та виїжджає з Росії, коли їй потрібно, та ще й бере 12-річну доньку на завдання - найповніший маразм", - додав Казанський.
Водночас в полку "Азов" заявили: "Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу.
Так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт - це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища".
В "Азові" засуджують незаконне "судилище" над українськими захисниками та закликають зробити усе можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося.
Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.
Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України
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Да и сам старый фашистский фрик Дугин на хрен всрался, чтобы ГУР затевало рисковую сложнейшую спецоперацию по его ликвидации на уровне операций израильского Моссада.
Уверен, что тупую фашистскую курицу взорвали в дорогущем джипе обычные криминальные круги, которых она кинула на крупную сумму:
сейчас в сети полно материалов, что Дарья Дугина имела бизнес дела с криминалом Подмосковья, устраивала им разводки на тему, что она "может решать любые проблемы через ФСБ и Администрацию президента РФ, куда якобы запросто вхож её отец."
Помста - блюдо, яке подається холодним.
Якщо у голові Троцького у Мехіко знайшли льодоруб, то по Росії на місце вчинення злочину і з місця злочину під камерами кілер потерпілої пересувалась під прапором цієї держави, нанесеним на державний номерний знак.
Службове посвідчення вбивці з дівочим прізвищем з поміткою "під заміну" зберігалося в архіві відділу кадрів роботодавця, захопленому росіянами, саме завдяки йому і технології розпізнавання облич і вдалося встановити особу вбивці, але таке посвідчення, як це не дивно, не посвідчує особу за Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
На відміну від "солсберійських шпилеглядів" та "попутників Навального", вбивця користувалася справжніми "цивільними", а не "прикриття" документами, виданими на її справжнє ім'я, що виключає звинувачення на адресу уповноважених органів України щодо сприяння ними уникнення вбивцею відповідальності за вбивство. Автомобіль, на якому вбивця перетинала кордон, був зареєстрований за родичем вбивці, що полегшило російським спецслужбам встановлення особи вбивці.
Я би на місці української влади викликав би до МЗС посла цієї однієї держави в Україні для надання пояснень з приводу обставин залучення громадянки України до вчинення на території Російської Федерації спеціальних операцій.
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
- сема не, не валяй дурака, їм нужна Україна...