Підрив Дугіної: ФСБ звинувачує "Азов", в полку вважають це підготовкою до судилища над "азовцями"

Вбивство Дугіної - це підготовка до "трибуналу" над "азовцями". Росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища.

Про це пише журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Виконавцем вбивства оголошено військовослужбовця полку "Азов" Наталію Вовк (Шабан), яка нібито приїхала до Росії 23 липня, а вчора спокійно виїхала до Естонії. Невелика заковика в тому, що Наталія Шабан ще з 13 квітня вказана у відкритих російських списках як особливо розшукуваний військовий злочинець", - йдеться в повідомленні.

"Як вона могла при цьому спочатку вільно в'їхати в Росію, а потім вільно виїхати з Росії в Естонію - ФСБ не пояснює. Втім, одноклітинним російським шовіністам це не потрібно. Цікаво тільки одне - самому дідусю Дугіну все це ок? Ну він бачить, що відбувається відверте фуфло. Не було жодного розслідування. І версія про те, що страшна терористка "Азова" спокійно в'їжджає та виїжджає з Росії, коли їй потрібно, та ще й бере 12-річну доньку на завдання - найповніший маразм", - додав Казанський.





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Водночас в полку "Азов" заявили: "Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу.



Так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт - це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища".

В "Азові" засуджують незаконне "судилище" над українськими захисниками та закликають зробити усе можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося.

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна.

Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України

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