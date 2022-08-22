Подрыв Дугиной: ФСБ обвиняет "Азов", в полку считают это подготовкой к судилищу над "азовцами"

Убийство Дугиной это подготовка к "трибуналу" над "азовцами". Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища.

Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Исполнителем убийства объявлена военнослужащая полка "Азов" Наталья Вовк (Шабан), якобы приехавшая в Россию 23 июля, а вчера спокойно выехавшая в Эстонию. Небольшая загвоздка в том, что Наталья Шабан еще с 13 апреля указана в открытых российских списках как особо разыскиваемый военный преступник", - говорится в сообщении.

"Как она могла при этом сначала свободно въехать в Россию, а потом свободно уехать с России в Эстонию, ФСБ не объясняет. Впрочем, одноклеточным российским шовинистам это не нужно. Интересно только одно: самому старичку Дугину все это ок? Ну он-то видит, что происходит откровенное фуфло. Не было никакого расследования. И версия о том, что страшная террористка "Азова" спокойно въезжает и уезжает с России, когда ей нужно, да еще и берет 12-летнюю дочь на задание - полнейший маразм", – добавил Казанский.

Смотрите также: Дугина на пропагандистских ток-шоу называла украинцев "нелюдями" и призвала к судилищу над нашими воинами. ВИДЕО

В то же время в полку "Азов" заявили: "Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению.

Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются довести причастность "Азова" к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша". А сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над "азовцами". Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища".

В "Азове" осуждают незаконное "судилище" над украинскими защитниками и призывают сделать все возможное, чтобы так называемый "трибунала" не состоялся.

Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины

Читайте также: Украина не причастна к гибели Дугиной. Мы, в отличие от РФ, не террористическое государство, – ОП