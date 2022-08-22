Подрыв Дугиной: ФСБ обвиняет "Азов", в полку считают это подготовкой к судилищу над "азовцами"
Убийство Дугиной это подготовка к "трибуналу" над "азовцами". Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища.
Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Исполнителем убийства объявлена военнослужащая полка "Азов" Наталья Вовк (Шабан), якобы приехавшая в Россию 23 июля, а вчера спокойно выехавшая в Эстонию. Небольшая загвоздка в том, что Наталья Шабан еще с 13 апреля указана в открытых российских списках как особо разыскиваемый военный преступник", - говорится в сообщении.
"Как она могла при этом сначала свободно въехать в Россию, а потом свободно уехать с России в Эстонию, ФСБ не объясняет. Впрочем, одноклеточным российским шовинистам это не нужно. Интересно только одно: самому старичку Дугину все это ок? Ну он-то видит, что происходит откровенное фуфло. Не было никакого расследования. И версия о том, что страшная террористка "Азова" спокойно въезжает и уезжает с России, когда ей нужно, да еще и берет 12-летнюю дочь на задание - полнейший маразм", – добавил Казанский.
В то же время в полку "Азов" заявили: "Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к нашему подразделению.
Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются довести причастность "Азова" к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша". А сам теракт – это подготовка к "трибуналу" над "азовцами". Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища".
В "Азове" осуждают незаконное "судилище" над украинскими защитниками и призывают сделать все возможное, чтобы так называемый "трибунала" не состоялся.
Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.
Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины
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Да и сам старый фашистский фрик Дугин на хрен всрался, чтобы ГУР затевало рисковую сложнейшую спецоперацию по его ликвидации на уровне операций израильского Моссада.
Уверен, что тупую фашистскую курицу взорвали в дорогущем джипе обычные криминальные круги, которых она кинула на крупную сумму:
сейчас в сети полно материалов, что Дарья Дугина имела бизнес дела с криминалом Подмосковья, устраивала им разводки на тему, что она "может решать любые проблемы через ФСБ и Администрацию президента РФ, куда якобы запросто вхож её отец."
Помста - блюдо, яке подається холодним.
Якщо у голові Троцького у Мехіко знайшли льодоруб, то по Росії на місце вчинення злочину і з місця злочину під камерами кілер потерпілої пересувалась під прапором цієї держави, нанесеним на державний номерний знак.
Службове посвідчення вбивці з дівочим прізвищем з поміткою "під заміну" зберігалося в архіві відділу кадрів роботодавця, захопленому росіянами, саме завдяки йому і технології розпізнавання облич і вдалося встановити особу вбивці, але таке посвідчення, як це не дивно, не посвідчує особу за Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
На відміну від "солсберійських шпилеглядів" та "попутників Навального", вбивця користувалася справжніми "цивільними", а не "прикриття" документами, виданими на її справжнє ім'я, що виключає звинувачення на адресу уповноважених органів України щодо сприяння ними уникнення вбивцею відповідальності за вбивство. Автомобіль, на якому вбивця перетинала кордон, був зареєстрований за родичем вбивці, що полегшило російським спецслужбам встановлення особи вбивці.
Я би на місці української влади викликав би до МЗС посла цієї однієї держави в Україні для надання пояснень з приводу обставин залучення громадянки України до вчинення на території Російської Федерації спеціальних операцій.
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
- сема не, не валяй дурака, їм нужна Україна...