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Второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети, - Энергоатом

заес,аес,запорізька

Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

Как отмечают, замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним, сегодня в 14.04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков.

"Атомники Запорожской АЭС – настоящие герои! Они неустанно и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию", - отмечают в пресс-службе.

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Автор: 

Энергоатом (410) Запорожская АЭС (702)


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И куда э/э пойдет ? Всранным лугандонам,крысюкам или свинособакам?
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26.08.2022 21:59 Ответить
>> ...продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії.>>
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26.08.2022 22:04 Ответить
Куди фуйло скаже-туди й піде.
Так як орда контролює станцію.
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26.08.2022 22:12 Ответить
Надо все подстанции, что к Крыму ведут, уничтожить.
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26.08.2022 22:48 Ответить
Дякуємо нашим героям - атомникам. Тепер кацапи мають шанс підірвати діючий реактор. Чорнобиль відпочиває
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26.08.2022 22:54 Ответить
до понеділка все запустять і МАГАТЕ нікуде не поїде..
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26.08.2022 23:24 Ответить
Вибачте за дурне питання... Але чому не роблять контрнаступ?
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27.08.2022 00:37 Ответить
 
 