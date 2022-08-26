Второй энергоблок ЗАЭС подключили к сети, - Энергоатом
Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.
Как отмечают, замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.
Напомним, сегодня в 14.04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков.
"Атомники Запорожской АЭС – настоящие герои! Они неустанно и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию", - отмечают в пресс-службе.
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