УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
16022 відвідувача онлайн
Новини
3 353 8

Другий енергоблок ЗАЕС підключили до мережі, - Енергоатом

заес,аес,запорізька

Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

Нагадаємо, сьогодні о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених вчора енергоблоків.

"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - наголошують в пресслужбі.

Читайте також: Залужний і Міллі обговорили ситуацію на Запорізький АЕС

Автор: 

Енергоатом (1632) Запорізька АЕС (1403)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И куда э/э пойдет ? Всранным лугандонам,крысюкам или свинособакам?
показати весь коментар
26.08.2022 21:59 Відповісти
>> ...продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії.>>
показати весь коментар
26.08.2022 22:04 Відповісти
Куди фуйло скаже-туди й піде.
Так як орда контролює станцію.
показати весь коментар
26.08.2022 22:12 Відповісти
Надо все подстанции, что к Крыму ведут, уничтожить.
показати весь коментар
26.08.2022 22:48 Відповісти
Дякуємо нашим героям - атомникам. Тепер кацапи мають шанс підірвати діючий реактор. Чорнобиль відпочиває
показати весь коментар
26.08.2022 22:54 Відповісти
до понеділка все запустять і МАГАТЕ нікуде не поїде..
показати весь коментар
26.08.2022 23:24 Відповісти
Вибачте за дурне питання... Але чому не роблять контрнаступ?
показати весь коментар
27.08.2022 00:37 Відповісти
 
 