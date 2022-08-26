Другий енергоблок ЗАЕС підключили до мережі, - Енергоатом
Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності", - ідеться в повідомленні.
Як зазначають, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
Нагадаємо, сьогодні о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених вчора енергоблоків.
"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - наголошують в пресслужбі.
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