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Петиция о возвращении гражданства Корбану важна для обороны Днепропетровщины, - заместитель мэра Днепра Лысенко

корбан

Граждан призывают поддержать петицию на сайте ОП по возвращению гражданства главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.

Об этом в Facebook пишет заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие земляки, горожане и наши граждане. Прошу Вас подписать петицию Президенту о возвращении паспорта Геннадию Корбану! Почему это очень важно для всех нас: На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой пересмотреть ошибочное решение о лишении гражданства Геннадия Корбана - нашего земляка, председателя Штаба обороны Днепра, чей вклад в оборону Украины и в 2014 г., и сейчас всем нам хорошо известен.

Автор петиции – Андрей Магера, известный юрист. В тексте он приводит именно юридические аргументы, почему гражданство Корбану нужно вернуть.
Это ошибочное решение принято вопреки украинскому и международному законодательству, оно неизбежно будет упразднено в суде. Но в этом случае пройдет очень много времени, Корбан не сможет вовсю участвовать в обороне Днепропетровщины, и Украина будет ослаблена в условиях войны.
Самый быстрый способ вернуть гражданство – пересмотр решения Президентом Украины. Поэтому важен голос каждого из нас!", - подчеркнул он.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

Читайте: В разгар войны Зеленский находит время сводить счеты, - Корбан

гражданство (1312) Днепр (4405) Корбан Геннадий (548) Лысенко Михаил (8)


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Топ комментарии
+26
Всё в этой абсурдной истории прекрасно: и главный герой, которому честно говоря место в тюрьме и при чём уже давно, и безглузда по своей сути "процедура" лишения гражданства, при чём в принципе любого гражданина страны, и зацикленность крупнейшей области страны в области безопасности на одной персоне, что само по себе смешно и грустно одновременно, и эти весёлые петиции с народными голосовалками в сфере применения права и законности и всё это во время Войны. Одна сплошная невесёлая веселуха у нас, як ото поробленно
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28.08.2022 15:36
+16
Зеля як президент помилок не визнає в принципі і на цьому можна ставити жирну крапку, на жаль.
Він не відчуває жодної провини і не визнає персональну відповідальність за загублені десятки тисяч життів українців через відсутність підготовки оборони держави до війни, то Корбан йому взагалі байдужий, чиркнув ручкою в наказі і забув, а його яничари побігли виконувати.
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28.08.2022 15:47
+11
Страшно уявити як Дніпрпетровщина весь цей час виживала без патріота Корбана Далласа. )))
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28.08.2022 15:58
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He's a scumbag and his opinion in NO WAY is indicative of the overall stance of ALL Americans towards this war. And this is exactly why USA is ********** to be a leader of the multilateral support not only of the Armed Forces of Ukraine, but of Ukraine as a progressive country in general.
And you must agree that without this help the situation would be MUCH different by now if only flip-flopping Germany and France were providing all the support.
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28.08.2022 15:51 Ответить
Was he bribed by Putin?
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28.08.2022 15:59 Ответить
Демократія, вам цього не зрозуміти ніколи.
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28.08.2022 15:56 Ответить
Ви щось попутали.Не рівняйте мене з мокшанами.
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28.08.2022 16:00 Ответить
Всё в этой абсурдной истории прекрасно: и главный герой, которому честно говоря место в тюрьме и при чём уже давно, и безглузда по своей сути "процедура" лишения гражданства, при чём в принципе любого гражданина страны, и зацикленность крупнейшей области страны в области безопасности на одной персоне, что само по себе смешно и грустно одновременно, и эти весёлые петиции с народными голосовалками в сфере применения права и законности и всё это во время Войны. Одна сплошная невесёлая веселуха у нас, як ото поробленно
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28.08.2022 15:36 Ответить
Как лихо вы определили судьбу "главного героя". Вас надо расстреливать, как и *********** нашего беспредельщика - для вас закон не существует, вот и нечего церемониться... или не так? Или всё же надо соблюдать Конституцию, Право и процедуру.
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28.08.2022 15:55 Ответить
А расскажи нам, когда для Гены закон существовал? Тюрьма для него еще очень лёгенький вариант!
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28.08.2022 16:27 Ответить
Засудження до позбавлення волі не є підставою позбавлення громадянства.
Воно може бути підставою конфіскації майна , а не аусвайса.
А в Німеччині за часів Гітлера в німців, які попадали в концтабори, не відбирали автоматично майно чи будинки.
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28.08.2022 19:55 Ответить
и эти весёлые петиции с народными голосовалками в сфере применения права и законности и всё это во время Войны.
Ну если батальон Монакко не зависимый то цвета политической окраски так доуправлялся управлять государством в результате чего получилось,что самую тяжелую и кровавую работу в государстве выполняет народ , а они и дальше наживаются и при случае всегда свалят, то петиции в сфере права и законодательства во время войны народ проголосует лучьше, чем батальйон Монакко . Как говорил Черчель демократия не совершенна но человечесво не придумало ни чего лучшего и тогда за что воюет Украина?-выходит по твоему за батальон Монакко,что бы вы и дальше паразитировали и разрушали страну?
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28.08.2022 17:15 Ответить
"Монакко" пишеться з одною "к". "Черчель" якшо по російські, то через "и". "лучьше" - без мʼякого знаку. "человечесво" - з бувкою "т". Про коми писати не буду, сам іноді плутаю
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28.08.2022 22:28 Ответить
Дякую за увагу та виправлення помилок, це дуже важливо , якщо є час перевіряйте але бескоштовно, бо я не олігарх , доречи, Зелений Змій, Ви у Франції чи так прапорець розмістили?
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29.08.2022 12:53 Ответить
Завжди будьласка .
І це праворець Нідерландів.
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29.08.2022 12:58 Ответить
Знову мимо. Ну добре хай буде Нідерландів , і у Вас момилка - замість прапорець -"праворець".
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29.08.2022 13:30 Ответить
так, очепятка. в мене нема кіріличних буквочок на клавіатурі. друкую всліпу. тож іноді **********
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29.08.2022 13:38 Ответить
Згоден.
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29.08.2022 14:11 Ответить
Мене це зовсім дивує. Невже від Корбана залежить перемога?
А ви знаєте що (Незаменимых нет) тож для чого Корбан потрібен?
Будь-яку людину навіть гарного фахівця можна замінити оскільки на його місце знайдеться десяток таких фахівців.
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28.08.2022 15:40 Ответить
На рахунок "Нєзамєнімих нєт" то ви точно у совку застрягли )
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28.08.2022 15:52 Ответить
Це дуже важливо:
безупинно носитись з писаною торбою (торбаном).
Безупинно!
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28.08.2022 15:42 Ответить
Тут посил в тому,що недобре і незаконно лишати людину громадянства.
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28.08.2022 15:53 Ответить
(вражено плескає в долоні):
От нізащо б не здогадавсь!
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28.08.2022 16:00 Ответить
Особенно впечатляет что добро и законность устанавливается петициями.
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28.08.2022 16:23 Ответить
И почему-то только в корбано-случае.
Другие аналогичные факты не представляют интереса для борьбы за правду.
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28.08.2022 16:30 Ответить
Петиции к президенту раздражают.Рашкой попахивает,"прошение холопов к царю".
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28.08.2022 18:18 Ответить
Ну не согласен, всегда можно компетентные органы попросить зелёное переделать в квадратное, только законность так не установить.
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28.08.2022 18:24 Ответить
Зелю теж роздратовує, хоча він взагалі їх ніколи не читає.
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28.08.2022 19:46 Ответить
А вот Беня не возмущается почем то Его вместе с Геной лишили гражданства!
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28.08.2022 16:28 Ответить
Беня тепер став кіпрський інвестор)
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28.08.2022 17:20 Ответить
Зеля як президент помилок не визнає в принципі і на цьому можна ставити жирну крапку, на жаль.
Він не відчуває жодної провини і не визнає персональну відповідальність за загублені десятки тисяч життів українців через відсутність підготовки оборони держави до війни, то Корбан йому взагалі байдужий, чиркнув ручкою в наказі і забув, а його яничари побігли виконувати.
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28.08.2022 15:47 Ответить
Я очікував, що брехня і маніпуляції завдяки яким некомпетентний Зеленський став президентом будуть тимчасовим явищем, а далі він подорослішає і зрозуміє степінь своєї відповідальності, але кардинально помилився, бо він виявився лицеміром і зрадником, якому місце в буцигарні. Це я вважаю, а не те що ви мені приписуєте, бо героїзм українського народу у війні проявився в повній мірі не завдяки Зеленському, а в супереч його програмі "нада проста пєрєстать стрєлять", яка і призвела до величезних жертв цивільних і військових.
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28.08.2022 16:39 Ответить
"а далі він подорослішає і зрозуміє "

"до сльоз" (С)
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28.08.2022 22:31 Ответить
Познущались наді мною, але дуже дотепно)
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28.08.2022 22:34 Ответить
Пробачте, не втримався
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28.08.2022 22:35 Ответить
БОТЫ Ермака-Подоляка?



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28.08.2022 15:50 Ответить
Ботам ганьба і бан.
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28.08.2022 15:54 Ответить
Ге ж, у нас в Україні свобода висловлювати твою точку зору!
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28.08.2022 16:03 Ответить
Робот, або бот, а також інтернет-бот, www-бот тощо (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. bot, скорочено від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. robot) - спеціальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 програма , що виконує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F автоматично і/або за заданим розкладом які-небудь дії через ті ж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 інтерфейси , що й звичайний користувач.

Свободи і права не розповсюджуються на компʼютерні програми...
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28.08.2022 22:37 Ответить
Can anybody provide a clarification as to why exactly he was subjected to that action. As the saying goes - there's no smoke without the fire. There must be something...
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28.08.2022 15:53 Ответить
Korban talked with Sparts for 30 minutes. After that, Yermak thought that Korban had told her about him. And he decided to take revenge.
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28.08.2022 15:56 Ответить
Без комментариев.
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28.08.2022 15:54 Ответить
Хай Відмовляється від шншіх громадянств, бо це протизаконно. А Днепр ну не корбан же його такий захищае самотужки. Його захищають жителі Дніпра та ЗСУ. Справждні Українці с одним громадянством. Ті підпісуни корбановськи посіпаки. Це ж мафія.
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28.08.2022 15:57 Ответить
а ти впевнений що в нього є друге громадянство ? маєш докази ?
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28.08.2022 16:04 Ответить
і друге й третє й рахунки у офшорах
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28.08.2022 17:03 Ответить
да ти шо ! а ще тайно відвідує коханку ! а що ж СБУ імені лейтенанта Баканова не надало доказів ? брехуни ,як і ти ?
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28.08.2022 17:29 Ответить
И у Зелёных шмакодявок они тоже есть,но почему-то это не мешает им оставаться гражданами Украинв
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28.08.2022 21:42 Ответить
В недавнем интервью Корбан среди ряда причин такого наезда назвал дружбу с Бутусовым, который часто бывает у него в гостях. Юрий подписал петицию? и если да, то кто он посипака или член мафии Корбана?
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28.08.2022 16:04 Ответить
Ситуативна співпраця.
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28.08.2022 16:33 Ответить
А кто ты?Только или зелёная прокладка?
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28.08.2022 21:36 Ответить
Це вже антисемітизм? Чи ще Ніт?)))
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28.08.2022 15:58 Ответить
Страшно уявити як Дніпрпетровщина весь цей час виживала без патріота Корбана Далласа. )))
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28.08.2022 15:58 Ответить
Помню Санта-Барбару,с посадкой Корбэна...Порохом,не получилось.А тут Зе не садит,а просто говорит....ехай на историческую родину живи как хочешь.....А нет,петиции собирают,Корбэн так важен для обороны Днепра???Неужели это так....Но лично меня эти разборняки людей с одной пестни,как то кумарят....Больше не очень думать?
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28.08.2022 16:06 Ответить
Так половину президента теж можна відправити на "історічєскую родіну"!
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28.08.2022 16:30 Ответить
На історичній батьківщині Корбану погано. 1) там всі - євреї, 2) там працюють закони (я не перевіряв, але люди казали). Почнеш робити такі активності, як в Дніпрі - ще одне обрізання зроблять.
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28.08.2022 22:40 Ответить


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28.08.2022 16:14 Ответить
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28.08.2022 16:19 Ответить
У тебя наверное тоже своей семьи нет, как и у 5 копеек. Вам обоим видать заняться годами нечем.
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28.08.2022 16:23 Ответить
козачки
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28.08.2022 16:24 Ответить
По сути ни кто не знает истинной причины лишения гражданства Корбана!
Карабас Барабас нашего уклониста известен, а вот за какую провинность соплеменик был наказан?Азохен вей.
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28.08.2022 16:19 Ответить
Как то и соплеменник причину не афиширует. И что про суды уже не вспоминает.
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28.08.2022 16:27 Ответить
юридически в Конституции написано одно гражданство, а фактически скоро вся страна будет иметь два и больше.
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28.08.2022 16:21 Ответить
тогда нужно изменение в Конституции на второе или двойное.
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28.08.2022 16:30 Ответить
Подвійного не буває. Друге, третє - так.
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28.08.2022 17:59 Ответить
Дніпру ЦЕ ЛАЙНО так важливо, що ніхто не спить....з його друзів-посіпак.
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28.08.2022 16:32 Ответить
"багато про нього бачив і слузав..." і "я його не знаю" - як так? Значить, щось про нього таки знаєте, при наймні, що він "хам і бидло". Так, він - сукін син, але на поточний момент це наш сукін син, тому що ефективний на своєму місці. А то наслухались, і - не знаю...
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28.08.2022 18:12 Ответить
Всі мають зрозуміти, що справа не в Корбані, а в тому що це протизаконно в принципі. Якщо ми збираємось в ЄС нам треба дотримуватися законів і Конституції, а Президент як гарант має її захищати а не порушувати. Корбан може комусь не подобатися, но він робить набагато більше для оборони, чим увесь зелений квартал 95. Але це чомусь ніхто не враховує і отримання громадянства путінським прихвостнем невзоровим нікого не бентежить....
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28.08.2022 17:59 Ответить
Пояснювали ... У зв*язку з тим, що у законодавстві щодо громадянства бардак, є можливість призупиняти громадянство, а не забирати.
Якось так.

Постійно пишу - потрібно кардинально упорядкувати положення про громадянство, тоді буде менше проблем.

Але Боневтік тільки обіцяв це зробити у 19 р. Тепер сам цим корестується.
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28.08.2022 18:03 Ответить
Корбан - бандит та рейдер. Але громадянства його Зезидент лишив незаконно. Проти Конституції України. Тому я під петіцією підписався.
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28.08.2022 18:04 Ответить
Там десь 4,5 тисяч голосів залишилось зібрати, ану, піднатужились. Цей Корбан хоч і негідник, але це наш негідник. Так, він вирішує проблеми нахрапом і силою, але зараз тільки так і треба, потім будемо гратись у законність. Окрім того, що влада сама клала на ті закони
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28.08.2022 18:05 Ответить
Иди в след за ним
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30.08.2022 01:40 Ответить
Ще один спаситєль із Єрусаліма,закон то аксіома але не вішайте вінків Цезаря оленям .
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28.08.2022 18:14 Ответить
Арахімію можна позбавити громадянства, пика в нього якась не українська і сало він погано їсть.
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28.08.2022 18:26 Ответить
Сколько бутусову за это корбан заплатил деньгами днепрян?
И где сейчас лысенко прячется? В какой стране?
Чертовы пособники путена.
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28.08.2022 18:30 Ответить
Нахер таких защитников Днепра, по нем тюрьма плачет, а он все до кормушки лезет!!! Пусть там и сидит, без него Днепр обойдется, даже лучше станет, меньше ****..ть будут!!!
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28.08.2022 19:42 Ответить
Филататов такой смелый был,а теперь Лысенко сунет,мол народ требует.У него,Ф, всё на Корбане было завязано,а теперь жопа,придётся самому светиться,а это уже гораздо ближе к нарам.
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28.08.2022 20:36 Ответить
зеленський своїм указом, якого ніхто не бачив (а, можливо, і він сам), брутально порушив 25 статтю Конституції України. Там однозначно записано, що громадянина України позбавити громадянства НЕМОЖНА!
Як ви думаєте претендент на імпічмент прореагує на дану петицію?
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28.08.2022 21:28 Ответить
Тероборона Днепра сейчас,на передовой. Сначала в марте, дали нлав и немецкие фауст 3, через 2 месяца, забрали в мае. Сейчас на передовой танки кошмарят наших, ответить нечем, только автоматы. В мае Корбан был, и куда шо делось? Он так про тероборону пекся, шо ребята на передке сейчас оркам ответить не могут. Спасибо ему за заботу, каждый день трехсотые.
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29.08.2022 08:47 Ответить
Всех этих нах... из страны ,******* нахх....война они все воруют еще в больших маштабах,менты в приграничных зонах пытаються развести на бабло,когда этих мразей всех уничтожат?
За всю историю незалежноi одни жиды у власти
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30.08.2022 01:37 Ответить
Жидву ***** из страны,когда править будкт призедент Украинец?
Я отвечу никогда! Пока гнилые будут за жидами труситься
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30.08.2022 01:43 Ответить
Сколько можно этих спекуляций. Корбан достаточно сомнительная личность. Я бы подождала сенсаций по его поводу...
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30.08.2022 09:10 Ответить
Стосовно цього питання, ніякої помилки Президент Зеленський не зробив!

Вважаю що Дніпропетровщині буде краще без такого персонажу як Генадій Коран.
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30.08.2022 11:00 Ответить
*Корбан)
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30.08.2022 11:02 Ответить
 
 