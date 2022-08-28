Петиция о возвращении гражданства Корбану важна для обороны Днепропетровщины, - заместитель мэра Днепра Лысенко
Граждан призывают поддержать петицию на сайте ОП по возвращению гражданства главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.
Об этом в Facebook пишет заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
"Дорогие земляки, горожане и наши граждане. Прошу Вас подписать петицию Президенту о возвращении паспорта Геннадию Корбану! Почему это очень важно для всех нас: На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой пересмотреть ошибочное решение о лишении гражданства Геннадия Корбана - нашего земляка, председателя Штаба обороны Днепра, чей вклад в оборону Украины и в 2014 г., и сейчас всем нам хорошо известен.
Автор петиции – Андрей Магера, известный юрист. В тексте он приводит именно юридические аргументы, почему гражданство Корбану нужно вернуть.
Это ошибочное решение принято вопреки украинскому и международному законодательству, оно неизбежно будет упразднено в суде. Но в этом случае пройдет очень много времени, Корбан не сможет вовсю участвовать в обороне Днепропетровщины, и Украина будет ослаблена в условиях войны.
Самый быстрый способ вернуть гражданство – пересмотр решения Президентом Украины. Поэтому важен голос каждого из нас!", - подчеркнул он.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
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And you must agree that without this help the situation would be MUCH different by now if only flip-flopping Germany and France were providing all the support.
Воно може бути підставою конфіскації майна , а не аусвайса.
А в Німеччині за часів Гітлера в німців, які попадали в концтабори, не відбирали автоматично майно чи будинки.
Ну если батальон Монакко не зависимый то цвета политической окраски так доуправлялся управлять государством в результате чего получилось,что самую тяжелую и кровавую работу в государстве выполняет народ , а они и дальше наживаются и при случае всегда свалят, то петиции в сфере права и законодательства во время войны народ проголосует лучьше, чем батальйон Монакко . Как говорил Черчель демократия не совершенна но человечесво не придумало ни чего лучшего и тогда за что воюет Украина?-выходит по твоему за батальон Монакко,что бы вы и дальше паразитировали и разрушали страну?
І це праворець Нідерландів.
А ви знаєте що (Незаменимых нет) тож для чого Корбан потрібен?
Будь-яку людину навіть гарного фахівця можна замінити оскільки на його місце знайдеться десяток таких фахівців.
безупинно носитись з писаною торбою (торбаном).
Безупинно!
От нізащо б не здогадавсь!
Другие аналогичные факты не представляют интереса для борьбы за правду.
Він не відчуває жодної провини і не визнає персональну відповідальність за загублені десятки тисяч життів українців через відсутність підготовки оборони держави до війни, то Корбан йому взагалі байдужий, чиркнув ручкою в наказі і забув, а його яничари побігли виконувати.
"до сльоз" (С)
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Карабас Барабас нашего уклониста известен, а вот за какую провинность соплеменик был наказан?Азохен вей.
Якось так.
Постійно пишу - потрібно кардинально упорядкувати положення про громадянство, тоді буде менше проблем.
Але Боневтік тільки обіцяв це зробити у 19 р. Тепер сам цим корестується.
И где сейчас лысенко прячется? В какой стране?
Чертовы пособники путена.
Як ви думаєте претендент на імпічмент прореагує на дану петицію?
За всю историю незалежноi одни жиды у власти
Я отвечу никогда! Пока гнилые будут за жидами труситься
Вважаю що Дніпропетровщині буде краще без такого персонажу як Генадій Коран.