Петиция о возвращении гражданства Корбану важна для обороны Днепропетровщины, - заместитель мэра Днепра Лысенко

Граждан призывают поддержать петицию на сайте ОП по возвращению гражданства главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану.

Об этом в Facebook пишет заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие земляки, горожане и наши граждане. Прошу Вас подписать петицию Президенту о возвращении паспорта Геннадию Корбану! Почему это очень важно для всех нас: На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой пересмотреть ошибочное решение о лишении гражданства Геннадия Корбана - нашего земляка, председателя Штаба обороны Днепра, чей вклад в оборону Украины и в 2014 г., и сейчас всем нам хорошо известен.

Автор петиции – Андрей Магера, известный юрист. В тексте он приводит именно юридические аргументы, почему гражданство Корбану нужно вернуть.

Это ошибочное решение принято вопреки украинскому и международному законодательству, оно неизбежно будет упразднено в суде. Но в этом случае пройдет очень много времени, Корбан не сможет вовсю участвовать в обороне Днепропетровщины, и Украина будет ослаблена в условиях войны.

Самый быстрый способ вернуть гражданство – пересмотр решения Президентом Украины. Поэтому важен голос каждого из нас!", - подчеркнул он.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

Читайте: В разгар войны Зеленский находит время сводить счеты, - Корбан