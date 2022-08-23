В разгар войны Зеленский находит время сводить счеты, - Корбан

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан считает, что ОП и Кабмин во время войны занимаются политическими преследованиями, а не помощью ВСУ.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошел месяц, а я все ещё обескуражен. Если честно, мне до сих пор не верится что Президент, который разрывается между войной, иностранными делегациями, Генштабом и записью своих вечерних обращений к народу находит время, чтобы устраивать дворовые разборки, сводить счёты и заниматься лишением меня гражданства без оснований, нарушая мои конституционные правы и Основной Закон!

Мне до сих пор не верится, что глава офиса президента Ермак, возглавляющий 255 комиссий и комитетов, конгрессы и международные группы, находит время, чтобы раздавать незаконные указания прокурорам, полиции и СБУ, возбуждать по беспределу уголовные дела против меня, моих друзей и близких, и самого страшное против моего 82-х летнего отца и его маленького медицинского центра в Днепре!" - подчеркнул он.

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По словам Корбана, премьер-министр и члены Кабмина занимаются легализацией марихуаны и закрытием киностудии им. Довженко вместо того, чтобы заниматься помощью ВСУ, готовиться к отопительному сезону и ставить экономику на "военные рельсы".

"Мне до сих пор не верится, что бесполезный министр образования Шкарлет и его заместители, вместо того, чтобы передать ПТУ громадам и думать об обучении наших детей, которые из-за ковида и войны стали "потерянным поколением", находит где-то время, чтобы обзванивать ректоров ВУЗов, чтобы те отозвали свою подпись в мою поддержку!

Мне до сих пор не верится, что через полгода полномасштабной войны с россией прокуроры, следователи полиции и СБУ, вместо того чтобы расследовать военные преступления, ловить диверсантов и коллаборантов, исполняют незаконные команды своего начальства, которое использует телефонное право также, как и их предшественники, для расправы с неугодными. А судьи принимают незаконные постановления по звонку из ОП от заместителя главы офиса, сбежавшего в первый день войны и просидевшего полтора месяца во Львове. И главное - я поверить не могу, что все это происходит в самый разгар войны с россией и в канун 31-го дня Независимости Украины. Ну не верю и все тут. Хотя действительность говорит об обратном", - подытожил Корбан.

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

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