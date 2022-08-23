РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8855 посетителей онлайн
Новости Война
18 032 112

В разгар войны Зеленский находит время сводить счеты, - Корбан

корбан

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан считает, что ОП и Кабмин во время войны занимаются политическими преследованиями, а не помощью ВСУ.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прошел месяц, а я все ещё обескуражен. Если честно, мне до сих пор не верится что Президент, который разрывается между войной, иностранными делегациями, Генштабом и записью своих вечерних обращений к народу находит время, чтобы устраивать дворовые разборки, сводить счёты и заниматься лишением меня гражданства без оснований, нарушая мои конституционные правы и Основной Закон!

Мне до сих пор не верится, что глава офиса президента Ермак, возглавляющий 255 комиссий и комитетов, конгрессы и международные группы, находит время, чтобы раздавать незаконные указания прокурорам, полиции и СБУ, возбуждать по беспределу уголовные дела против меня, моих друзей и близких, и самого страшное против моего 82-х летнего отца и его маленького медицинского центра в Днепре!" - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосСМИ сообщают о "прилете" в администрацию террориста Пушилина

По словам Корбана, премьер-министр и члены Кабмина занимаются легализацией марихуаны и закрытием киностудии им. Довженко вместо того, чтобы заниматься помощью ВСУ, готовиться к отопительному сезону и ставить экономику на "военные рельсы".

"Мне до сих пор не верится, что бесполезный министр образования Шкарлет и его заместители, вместо того, чтобы передать ПТУ громадам и думать об обучении наших детей, которые из-за ковида и войны стали "потерянным поколением", находит где-то время, чтобы обзванивать ректоров ВУЗов, чтобы те отозвали свою подпись в мою поддержку!

Мне до сих пор не верится, что через полгода полномасштабной войны с россией прокуроры, следователи полиции и СБУ, вместо того чтобы расследовать военные преступления, ловить диверсантов и коллаборантов, исполняют незаконные команды своего начальства, которое использует телефонное право также, как и их предшественники, для расправы с неугодными. А судьи принимают незаконные постановления по звонку из ОП от заместителя главы офиса, сбежавшего в первый день войны и просидевшего полтора месяца во Львове. И главное - я поверить не могу, что все это происходит в самый разгар войны с россией и в канун 31-го дня Независимости Украины. Ну не верю и все тут. Хотя действительность говорит об обратном", - подытожил Корбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пытаемся убить их побольше": МИД Казахстана вызвал посла Украины Врублевского из-за его слов о россиянах

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

Смотрите: Уличная выставка "Бей оккупанта!" открылась на Контрактовой площади. Среди локаций - "Дартс-держZрадник" и "Хлопок над крымским мостом". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (21090) Корбан Геннадий (549) Ермак Андрей (1278) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+65
тому що воно малодушне гавняне чмо ,яке готувало країну 3 роки до окупації . А тут виявилась повна країна козаків і навіть Корбан.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:09 Ответить
+55
Геша, конечно, сам не пряник, но Зе и его ОПа окуели до предела...
показать весь комментарий
23.08.2022 13:10 Ответить
+41
Закон. Конституція. зеленський.
показать весь комментарий
23.08.2022 13:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
До речі, Корбан нагороджений Орденом Мужності (2014) і Медаллю "За допомогу ЗСУ" (травень, 2022).
Парадокс, згідно з опитуваннями (серпень 2022) :
- Зеленський 74,1%,
- Притула 7.2%
- Порошенко 6.5%
Ні депутата, полковника СБУ, Романа Костенка з першого дня на фронті.
Ні Кличка, мера Києва ..... близько немає в списку.
показать весь комментарий
23.08.2022 19:20 Ответить
Вы все ребята забываете , что в Днепре в 14-м был Краснов с бандитами и Царев со стаей товарищей . И все ждали куда качнет , в сторону Украины или ...... любителей Совка . И Г. Корбан качнул в сторону Украины . Так шо не надо тут про гранатометы , почему это не сделали такие умники , которые сейчас льют грязь на него
показать весь комментарий
23.08.2022 21:29 Ответить
А шо такое , а шо у вас с регистрацией 23 серпня , а может вы Тррроль , как там Жопа Зеленского уже зализана ,
показать весь комментарий
23.08.2022 21:33 Ответить
А что до сих пор Коломойского с Украины не выслали,если его лишили гражданства?И почему его не выдали тем странам,где на него заведено уголовное Дело?.Зе-гниды только оппозицию терроризиоуют
показать весь комментарий
23.08.2022 21:41 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2022 21:56 Ответить
В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…

Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
показать весь комментарий
23.08.2022 22:17 Ответить
А как так получилось, что с Корбаном все сводят счеты? То Порошенко, теперь Зеленский.... А як це так вийшло?
показать весь комментарий
23.08.2022 22:55 Ответить
Потому что Зеля повторяет косяки Пороха... Хороший ученик.
показать весь комментарий
24.08.2022 01:35 Ответить
А ты, грешным делом, подумал - война всё спишет? Ан нет...
показать весь комментарий
24.08.2022 02:26 Ответить
Сторонникам Порошенко, прежде чем в этом вопросе поддерживать Корбана, следует понимать, что это спектакль, чтобы на следующих выборах, во втором туре, выбирали между Зеленским и как бы оппозицией - Корбаном.
показать весь комментарий
24.08.2022 04:58 Ответить
Дичь
показать весь комментарий
24.08.2022 05:44 Ответить
Нема чим більше зайнятись???? Азовців треба рятувати а не усяких там джуд. Розвелось банкірів, піаністів та депутатів з їх числа. Українців зовсім вже не ставлять до уваги. Хай у Хайфі лізе до корита, а не в Україні. Дістали...
показать весь комментарий
24.08.2022 08:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 