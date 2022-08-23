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Новини Війна
18 032 112

У розпал війни Зеленський знаходить час зводити рахунки, - Корбан

корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан вважає, що ОП та Кабмін під час війни займаються політичними переслідуваннями, а не допомогою ЗСУ.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Минув місяць, а я все ще збентежений. Якщо чесно, мені досі не віриться, що Президент, який розривається між війною, іноземними делегаціями, Генштабом та записом своїх вечірніх звернень до народу, знаходить час, щоб влаштовувати дворові розбірки, зводити рахунки та займатися позбавленням мене громадянства без підстав, порушуючи мої конституційні права та Основний Закон!

Мені досі не віриться, що голова Офісу Президента Єрмак, який очолює 255 комісій та комітетів, конгреси та міжнародні групи, знаходить час, щоб роздавати незаконні вказівки прокурорам, поліції та СБУ, порушувати по беззаконню кримінальні справи проти мене, моїх друзів та близьких, і найстрашніше проти мого 82-річного батька та його маленького медичного центру у Дніпрі!" - наголосив він.

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За словами Корбана, прем'єр-міністр та члени Кабміну займаються легалізацією марихуани та закриттям кіностудії ім. Довженка, замість того, аби займатись допомогою ЗСУ, готуватись до опалювального сезону та ставити економіку на "військові рейки".

"Мені досі не віриться, що міністр освіти Шкарлет та його заступники, замість того, щоб передати ПТУ громадам і думати про навчання наших дітей, які через ковід та війну стали "втраченим поколінням", знаходить десь час, щоб обдзвонювати ректорів ВНЗ, щоб ті відкликали свій підпис на мою підтримку!

Мені досі не віриться, що через півроку повномасштабної війни з Росією прокурори, слідчі поліції та СБУ замість того, щоб розслідувати військові злочини, ловити диверсантів та колаборантів, виконують незаконні команди свого начальства, яке використовує телефонне право так само, як і їхні попередники, для розправи із неугодними. А судді приймають незаконні ухвали зі дзвінком з ОП від заступника голови Офісу, який втік у перший день війни і просидів півтора місяця у Львові. І головне - я повірити не можу, що все це відбувається в розпал війни з Росією і напередодні 31-го дня Незалежності України. Ну, не вірю і все тут. Хоча дійсність свідчить про протилежне", - підсумував Корбан.

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Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

Також читайте: Офіс президента погрожував меру Києва Кличку за підтримку Корбана

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Корбан Геннадій (190) Єрмак Андрій (1391) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+65
тому що воно малодушне гавняне чмо ,яке готувало країну 3 роки до окупації . А тут виявилась повна країна козаків і навіть Корбан.
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23.08.2022 13:09 Відповісти
+55
Геша, конечно, сам не пряник, но Зе и его ОПа окуели до предела...
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23.08.2022 13:10 Відповісти
+41
Закон. Конституція. зеленський.
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23.08.2022 13:11 Відповісти
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До речі, Корбан нагороджений Орденом Мужності (2014) і Медаллю "За допомогу ЗСУ" (травень, 2022).
Парадокс, згідно з опитуваннями (серпень 2022) :
- Зеленський 74,1%,
- Притула 7.2%
- Порошенко 6.5%
Ні депутата, полковника СБУ, Романа Костенка з першого дня на фронті.
Ні Кличка, мера Києва ..... близько немає в списку.
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23.08.2022 19:20 Відповісти
Вы все ребята забываете , что в Днепре в 14-м был Краснов с бандитами и Царев со стаей товарищей . И все ждали куда качнет , в сторону Украины или ...... любителей Совка . И Г. Корбан качнул в сторону Украины . Так шо не надо тут про гранатометы , почему это не сделали такие умники , которые сейчас льют грязь на него
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23.08.2022 21:29 Відповісти
А шо такое , а шо у вас с регистрацией 23 серпня , а может вы Тррроль , как там Жопа Зеленского уже зализана ,
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23.08.2022 21:33 Відповісти
А что до сих пор Коломойского с Украины не выслали,если его лишили гражданства?И почему его не выдали тем странам,где на него заведено уголовное Дело?.Зе-гниды только оппозицию терроризиоуют
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23.08.2022 21:41 Відповісти
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23.08.2022 21:56 Відповісти
В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…

Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
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23.08.2022 22:17 Відповісти
А как так получилось, что с Корбаном все сводят счеты? То Порошенко, теперь Зеленский.... А як це так вийшло?
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23.08.2022 22:55 Відповісти
Потому что Зеля повторяет косяки Пороха... Хороший ученик.
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24.08.2022 01:35 Відповісти
А ты, грешным делом, подумал - война всё спишет? Ан нет...
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24.08.2022 02:26 Відповісти
Сторонникам Порошенко, прежде чем в этом вопросе поддерживать Корбана, следует понимать, что это спектакль, чтобы на следующих выборах, во втором туре, выбирали между Зеленским и как бы оппозицией - Корбаном.
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24.08.2022 04:58 Відповісти
Дичь
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24.08.2022 05:44 Відповісти
Нема чим більше зайнятись???? Азовців треба рятувати а не усяких там джуд. Розвелось банкірів, піаністів та депутатів з їх числа. Українців зовсім вже не ставлять до уваги. Хай у Хайфі лізе до корита, а не в Україні. Дістали...
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24.08.2022 08:46 Відповісти
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