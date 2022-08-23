У розпал війни Зеленський знаходить час зводити рахунки, - Корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан вважає, що ОП та Кабмін під час війни займаються політичними переслідуваннями, а не допомогою ЗСУ.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Минув місяць, а я все ще збентежений. Якщо чесно, мені досі не віриться, що Президент, який розривається між війною, іноземними делегаціями, Генштабом та записом своїх вечірніх звернень до народу, знаходить час, щоб влаштовувати дворові розбірки, зводити рахунки та займатися позбавленням мене громадянства без підстав, порушуючи мої конституційні права та Основний Закон!

Мені досі не віриться, що голова Офісу Президента Єрмак, який очолює 255 комісій та комітетів, конгреси та міжнародні групи, знаходить час, щоб роздавати незаконні вказівки прокурорам, поліції та СБУ, порушувати по беззаконню кримінальні справи проти мене, моїх друзів та близьких, і найстрашніше проти мого 82-річного батька та його маленького медичного центру у Дніпрі!" - наголосив він.

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За словами Корбана, прем'єр-міністр та члени Кабміну займаються легалізацією марихуани та закриттям кіностудії ім. Довженка, замість того, аби займатись допомогою ЗСУ, готуватись до опалювального сезону та ставити економіку на "військові рейки".

"Мені досі не віриться, що міністр освіти Шкарлет та його заступники, замість того, щоб передати ПТУ громадам і думати про навчання наших дітей, які через ковід та війну стали "втраченим поколінням", знаходить десь час, щоб обдзвонювати ректорів ВНЗ, щоб ті відкликали свій підпис на мою підтримку!

Мені досі не віриться, що через півроку повномасштабної війни з Росією прокурори, слідчі поліції та СБУ замість того, щоб розслідувати військові злочини, ловити диверсантів та колаборантів, виконують незаконні команди свого начальства, яке використовує телефонне право так само, як і їхні попередники, для розправи із неугодними. А судді приймають незаконні ухвали зі дзвінком з ОП від заступника голови Офісу, який втік у перший день війни і просидів півтора місяця у Львові. І головне - я повірити не можу, що все це відбувається в розпал війни з Росією і напередодні 31-го дня Незалежності України. Ну, не вірю і все тут. Хоча дійсність свідчить про протилежне", - підсумував Корбан.

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Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства

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