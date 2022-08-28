Евросоюз собирается усложнить россиянам оформление виз, - FT

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на следующей неделе во время неформальной встречи в Праге готовятся поддержать приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, что ограничит возможности для россиян ездить в страны ЕС.

Об этом пишет, цитируя трех участников переговоров Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Русским туристам неприемлемо гулять по нашим городам и набережным. Мы должны послать сигнал российскому народу, что эта война не является нормальной, она неприемлема", – цитирует FT высокопоставленного чиновника ЕС.

Еще один источник издания отмечает, что Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.

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Соглашение об упрощении визового режима Европейский Союз и Россия приняли в 2007 году. Сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го была приостановлена ​​ее часть в отношении чиновников, дипломатов и бизнесменов.

Некоторые страны, такие как Чехия и Польша, самостоятельно прекратили выдачу виз россиянам в ответ на агрессию РФ. В последние недели в ЕС продолжается дискуссия, не должно ли такое решение быть принято на уровне всего блока.

Страны Балтии, Польша и Финляндия активно выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России в ЕС. Германия, зависимые от туризма страны Южной Европы и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выступили против такого шага.

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Ранее стало известно, что предложение о приостановлении визового соглашения с РФ выдвинула именно Чехия в качестве компромиссного варианта. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количества необходимых документов.

Неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза состоится в Праге 30-31 августа.