РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11302 посетителя онлайн
Новости
3 985 41

Евросоюз собирается усложнить россиянам оформление виз, - FT

росія,віза

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на следующей неделе во время неформальной встречи в Праге готовятся поддержать приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, что ограничит возможности для россиян ездить в страны ЕС.

Об этом пишет, цитируя трех участников переговоров Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Русским туристам неприемлемо гулять по нашим городам и набережным. Мы должны послать сигнал российскому народу, что эта война не является нормальной, она неприемлема", – цитирует FT высокопоставленного чиновника ЕС.

Еще один источник издания отмечает, что Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян, - Bloomberg

Соглашение об упрощении визового режима Европейский Союз и Россия приняли в 2007 году. Сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го была приостановлена ​​ее часть в отношении чиновников, дипломатов и бизнесменов.

Некоторые страны, такие как Чехия и Польша, самостоятельно прекратили выдачу виз россиянам в ответ на агрессию РФ. В последние недели в ЕС продолжается дискуссия, не должно ли такое решение быть принято на уровне всего блока.

Страны Балтии, Польша и Финляндия активно выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России в ЕС. Германия, зависимые от туризма страны Южной Европы и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выступили против такого шага.

Читайте: Нельзя разрешать гражданам РФ отдыхать в Европе, куда бегут от войны украинцы, - евродепутат Глюксман

Ранее стало известно, что предложение о приостановлении визового соглашения с РФ выдвинула именно Чехия в качестве компромиссного варианта. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количества необходимых документов.

Неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза состоится в Праге 30-31 августа.

виза (1238) россия (95402) визовый режим (486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Знову напів міри, відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
показать весь комментарий
28.08.2022 16:38
+11
Якщо не заборонити в'їзд росіянам - то пох*й шо ви там робите...
показать весь комментарий
28.08.2022 16:41
+10
показать весь комментарий
28.08.2022 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нах..й там мокшанські брудні вузькоокі козлойоби.
показать весь комментарий
28.08.2022 16:33 Ответить
Сезон відпусток пройшов, можна зробити вигляд озабочєнності
показать весь комментарий
28.08.2022 16:37 Ответить
Знову напів міри, відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
показать весь комментарий
28.08.2022 16:38 Ответить
Згоден, х*рня повна, а не санкції. Макдоналдси повиїджали з Кацапії, а толку, продовжують жити як і в 2014 мі, навіть пишаються санцкиями, тіпа раз бють, виходить що *******.
Не можна так з кацапами, з ними можна тілько жорстко і жорстоко, по іншому до цих звірів не дійде що вони щось не те роблять.
показать весь комментарий
28.08.2022 16:43 Ответить
Очень неожиданно и одновременно приятно читать адекватные комментарии от вменяемых людей.
Сухие факты без фантазий.
показать весь комментарий
28.08.2022 17:01 Ответить
Это факты которыми каждый день нужно тыкать в лицо руководителям ЕС и США. Только признание РФ страной спонсором терроризма и санкции против третих стран, за косвенное сотрудничество- торговлю с террористом-РФ, таких как Китай Индия Турция..., смогут сделать санкции против РФ актуальными, а пока слово санкции против РФ это пустая фикция...
показать весь комментарий
28.08.2022 17:08 Ответить
Ну так список стран торгующих с РФ гораздо шире - и страны старой Европы и Британия и США.
Как это будет выглядеть со стороны если они введут в отношении кого-то санкции за торговлю с РФ, а сами продолжат торговлю с РФ ???
А сами они, в ближайшее время, не планируют приостанавливать эту торговлю. Так как их интересы для них выше чем интересы Украины.
Потому некоторые действия, которые Украине кажутся логичными, для Европы являются неприемлемыми, на данный момент.
показать весь комментарий
28.08.2022 17:25 Ответить
Именно, потому результата, какого либо значимого-разрушительного влияния на экономику РФ от дырявых полу-санкций нет и не будет... и это уже сейчас видят все...
https://www.profinance.ru/news/2022/08/28/c6qf-prognozy-uoll-strit-naschet-ekonomicheskogo-krakha-rossii-ne-sbylis.html
показать весь комментарий
28.08.2022 17:33 Ответить
Ну не готовы они стрелять себе в оба колена, ну что тут поделать ?!
Об этом много можно спорить, но есть устойчивое мнение, что если буквально завтра Запад прекратит торговые отношения с РФ - это "похоронит" не только многие их крупные предприятия, но возможно и некоторые страны .
А оружие они Украине дают, чтобы найти выход из сложившейся ситуация в их странах. Не учитывают они только то, что в это время погибают люди.
показать весь комментарий
28.08.2022 17:50 Ответить
Мені також не подобаються такі санкціі які вводять , а потім обхідними шляхами їх обходять .Але на рахунок долара, то не все так "однозначно" .Курс ніби то 60 дерев яних , але вільно по такій ціні не купиш .В радянському союзі долар теж коштував 0.63 руб. Візьмемо приклад ,їхнє корито лада зараз коштує від 1.2 млн( 20 тис дол) - барабан едішен , зовсім без нічого , без подушок безпеки і АВС , з якоюсь більш притомною комплектацією -2млн дер. (35 тис дол). В Україні тойота корола коштує від 708 тис грв(18 тис дол) , а за 35 тис можна взяти Камрі саму наворчену 1.4 млн грв. От тобі і реальний курс в кацапстані , до тогож в них завод тойоти в пітері і завжди коштувала дешевше в них. Корола в них починається з 2.5 млн деревяних
показать весь комментарий
28.08.2022 18:54 Ответить
Треба дивитись на ціни не машин в середині РФ, а на ціни товарів в рублях на aliexpress...
показать весь комментарий
28.08.2022 19:38 Ответить
А алиекспрес - це що ,індікатор ринку ? Може тоді і машини почнуть через алиекспрес завозити ? Індікатор - це вартість товарів вироблених в середені краіни і інших імпортованих . Все здорощало на 40-150% .До війни банка кави там коштувала 196 руб ( курс 75) , зараз 290 руб( курс 60) .
показать весь комментарий
28.08.2022 20:08 Ответить
aliexpress це 95% споживчих товарів. Жодних проблем в РФ з машинами китайського автопрому нема, очевидно що європейські і японські виробники зникнуть, але їх місце займуть китайці, які навчились якісно їх виготовляти, отож споживачі постраждають мінімально...
показать весь комментарий
28.08.2022 20:23 Ответить
А я що говорив про китайські машини ? Я і не знав що 95% всього світу купляють товари на аліку ? Певно я відстав на завжди якщо купую в магазині і в амазоні та на інших площадках ? Подивися в ютубі є відео від групи Навального , які зрівняли чек на купівлю різних товарів в тому ж самому магазині до війни і через 4 чи 5 місяців потім , тих самих товарів , різниця майже вдвічи ! Курс сам знаєш який був і зараз , а на момент зьомки так зовсім 55 був . За логікою малоб бути дешевше на 30 % як мінімум .
показать весь комментарий
28.08.2022 20:35 Ответить
Подивись на ціну на той же товар в $ і рублях, побачиш, що курс є 65 руб. за долар.
показать весь комментарий
28.08.2022 21:22 Ответить
Ти про що ? Ти дивився відео ? Чи ти знову про вшивий алік? Ти мясо , олію, каву, макарони, шампуні, туалетний папір і решту на аліку купуєш , чи в магазині? Дався тобі той аліекспрес, ширпотреб низкосортний, за виключенням деяких позицій !
показать весь комментарий
28.08.2022 22:05 Ответить
Це просто приклад, щоб переконати тебе, що реальний курс 65 руб. $, (мобільні телефони інша техніка, одяг...) очевидно, що решта товарів ідуть сірим імпортом з Китаю, тому вони подорожчали, але не пропали з магазинів в РФ.
показать весь комментарий
28.08.2022 22:23 Ответить
Нашо мене переконувати якимось аліком ? Подивись відео як кацапи їдуть в Казахстан ,щоб там купити налічні долари і ввести до себе . По курсу 65 в банку ти не купиш , можуть купить тільки під якісь операціі і під заказ . Те що купується на аліку , то не в міліардних обсягах. Безналічний курс упав , бо приход валюти не зменшився , а збільшився з цінами на газ і нафту , а імпорт зменшився в рази
показать весь комментарий
29.08.2022 00:49 Ответить
https://t.me/c/1307866449/22711 https://t.me/c/1307866449/22711

Подивись які ціни
показать весь комментарий
29.08.2022 01:53 Ответить
https://www.bestchange.ru/tinkoff-to-tether-trc20.html https://www.bestchange.ru/tinkoff-to-tether-trc20.html


Ось ми і повернулись до самого початку мого поста, якщо в тебе є рублі на рахунку у безналі на картці, ти спокійно можеш їх поміняти на крипту, за яку можеш купити товари-нерухомість у цілому світі, які забажаєш..., чи ти ці товари привезеш в РФ, чи споживеш за кордоном нікого не цікавить, я говорю про реальний курс, а не про якесь відео з цінами в РФ.
показать весь комментарий
29.08.2022 08:47 Ответить
А хтось вводив санкціі на трансакціі в крипті? Чи ти думаєш що всі кацапи такі богаті і продвинуті , що можуть собі дозволити купляти біткоіни по 25-30 тис дол ? І де це ти можеш купити нерухомість за віртуальну валюту ? Може тілько одинокі випадки ? Ти відео дивився ? Як тобі душ за 5000 дол ? А за 20 тис ? І це не золоті !
показать весь комментарий
29.08.2022 12:24 Ответить
500 Євро мінімум за одну візу кацапам, а краще 1 000 Євро, кацапським дітям також
показать весь комментарий
28.08.2022 16:40 Ответить
І щоб на рахунок ЗСУ !!!
показать весь комментарий
28.08.2022 18:25 Ответить
Якщо не заборонити в'їзд росіянам - то пох*й шо ви там робите...
показать весь комментарий
28.08.2022 16:41 Ответить
В Туреччині вони і без віз живуть як бандустанах, з кацапами в одних готелях ніхто не селиться.
показать весь комментарий
28.08.2022 16:44 Ответить
(мрійливо):
От якби ще ускладнити рузьге дихальний процес!
показать весь комментарий
28.08.2022 16:44 Ответить
Не@уй шастать
показать весь комментарий
28.08.2022 16:44 Ответить
Просте рішення, яке підтримують в більшості країн ЄС.
Заборона в'їзду військовим, співробітникам силових структур рф і членам їх сімей.
Другий пункт - заборона в'їзду всім працівникам газпрому і роснєфті або іншої енергетичної структури.
І зразу всі понти кудись дінуться.
показать весь комментарий
28.08.2022 16:46 Ответить
Россияне имеют историческое право путешествовать только по этапу.
показать весь комментарий
28.08.2022 16:50 Ответить
і только нах*й...
показать весь комментарий
28.08.2022 18:15 Ответить
Прелесно, але випливає фраза ''на єто ми пойті не можем''
показать весь комментарий
28.08.2022 16:52 Ответить
А поки ЄС вагається, "харошиє кацапскіє студенти", які навчаються в інвишах (поки наших не випускають) закидали суди позовами, бо бідосі не можуть користуватись картками з-за санкцій. "Галадаю сам і бабушкє за сєндвіч не магу заплатіть".
Я просто ридаю з цього нахабства
показать весь комментарий
28.08.2022 17:00 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2022 17:02 Ответить
Напівзаходи Європи завжди доводили її до великої біди. Але, історія вчить тому, що вона нічому не вчить. «Поки ти не здатний сказати «ні», твоє «так» безглуздо...» © Ошо
показать весь комментарий
28.08.2022 17:17 Ответить
Евросоюз совсем обнаглел, неровен час, запретят руSSким людоедам хрусталь и шампанское !!!

😱
показать весь комментарий
28.08.2022 17:54 Ответить
Пока еврошлюхи не будут дохнуть от рук кацапов так и будет.
показать весь комментарий
28.08.2022 17:58 Ответить
тобто ЄС і далі заохочує вбивати українців... адже не карає росіян які на 99% підтримують вбивства українців і окупацію нашої держави....
показать весь комментарий
28.08.2022 21:24 Ответить
Туристические перестать бы выдавать совсем.
К ****.
Война же, как ни как, ***** шастать.
Как минимум, до тех пор, пока жывотные не уберутся обратно в стойло.
показать весь комментарий
29.08.2022 00:07 Ответить
Надо на камеру с публикацией в интернете заставлять гворить, что Крым - Украина, а путин - №ло. Они сами не поедут
показать весь комментарий
29.08.2022 01:57 Ответить
 
 