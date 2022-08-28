Евросоюз собирается усложнить россиянам оформление виз, - FT
Министры иностранных дел стран Европейского Союза на следующей неделе во время неформальной встречи в Праге готовятся поддержать приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, что ограничит возможности для россиян ездить в страны ЕС.
Об этом пишет, цитируя трех участников переговоров Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Русским туристам неприемлемо гулять по нашим городам и набережным. Мы должны послать сигнал российскому народу, что эта война не является нормальной, она неприемлема", – цитирует FT высокопоставленного чиновника ЕС.
Еще один источник издания отмечает, что Брюссель стремится "не останавливаться на ограничении упрощения виз" и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года.
Соглашение об упрощении визового режима Европейский Союз и Россия приняли в 2007 году. Сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го была приостановлена ее часть в отношении чиновников, дипломатов и бизнесменов.
Некоторые страны, такие как Чехия и Польша, самостоятельно прекратили выдачу виз россиянам в ответ на агрессию РФ. В последние недели в ЕС продолжается дискуссия, не должно ли такое решение быть принято на уровне всего блока.
Страны Балтии, Польша и Финляндия активно выступают за полное прекращение выдачи виз гражданам России в ЕС. Германия, зависимые от туризма страны Южной Европы и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель выступили против такого шага.
Ранее стало известно, что предложение о приостановлении визового соглашения с РФ выдвинула именно Чехия в качестве компромиссного варианта. Этот шаг предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение времени обработки визовых заявлений и количества необходимых документов.
Неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза состоится в Праге 30-31 августа.
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Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Не можна так з кацапами, з ними можна тілько жорстко і жорстоко, по іншому до цих звірів не дійде що вони щось не те роблять.
Сухие факты без фантазий.
Как это будет выглядеть со стороны если они введут в отношении кого-то санкции за торговлю с РФ, а сами продолжат торговлю с РФ ???
А сами они, в ближайшее время, не планируют приостанавливать эту торговлю. Так как их интересы для них выше чем интересы Украины.
Потому некоторые действия, которые Украине кажутся логичными, для Европы являются неприемлемыми, на данный момент.
https://www.profinance.ru/news/2022/08/28/c6qf-prognozy-uoll-strit-naschet-ekonomicheskogo-krakha-rossii-ne-sbylis.html
Об этом много можно спорить, но есть устойчивое мнение, что если буквально завтра Запад прекратит торговые отношения с РФ - это "похоронит" не только многие их крупные предприятия, но возможно и некоторые страны .
А оружие они Украине дают, чтобы найти выход из сложившейся ситуация в их странах. Не учитывают они только то, что в это время погибают люди.
Подивись які ціни
Ось ми і повернулись до самого початку мого поста, якщо в тебе є рублі на рахунку у безналі на картці, ти спокійно можеш їх поміняти на крипту, за яку можеш купити товари-нерухомість у цілому світі, які забажаєш..., чи ти ці товари привезеш в РФ, чи споживеш за кордоном нікого не цікавить, я говорю про реальний курс, а не про якесь відео з цінами в РФ.
От якби ще ускладнити рузьге дихальний процес!
Заборона в'їзду військовим, співробітникам силових структур рф і членам їх сімей.
Другий пункт - заборона в'їзду всім працівникам газпрому і роснєфті або іншої енергетичної структури.
І зразу всі понти кудись дінуться.
Я просто ридаю з цього нахабства
😱
К ****.
Война же, как ни как, ***** шастать.
Как минимум, до тех пор, пока жывотные не уберутся обратно в стойло.