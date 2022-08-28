Євросоюз збирається ускладнити росіянам оформлення віз, - FT
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу наступного тижня під час неформальної зустрічі в Празі готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією, що обмежить можливості для росіян їздити в країни ЄС.
Про це пише, цитуючи трьох учасників переговорів, Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Російським туристам неприйнятно гуляти нашими містами й набережними. Ми повинні надіслати сигнал російському народу, що ця війна не є нормальною, вона неприйнятна", - цитує FT високопоставленого чиновника ЄС.
Ще одне джерело видання зазначає, що Брюссель прагне "не зупинятися на обмеженні спрощення віз" і може ухвалити додаткові заходи в цьому напрямку до кінця року.
Угоду про спрощення візового режиму Європейський Союз і Росія ухвалили у 2007 році. Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022-го було призупинено її частину щодо чиновників, дипломатів і бізнесменів.
Деякі країни, як-от Чехія і Польща, самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. В останні тижні в ЄС триває дискусія, чи не повинне таке рішення бути ухвалене на рівні всього блоку.
Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.
Раніше стало відомо, що пропозицію про призупинення візової угоди з РФ висунула саме Чехія як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів
Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у Празі 30-31 серпня.
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Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Не можна так з кацапами, з ними можна тілько жорстко і жорстоко, по іншому до цих звірів не дійде що вони щось не те роблять.
Сухие факты без фантазий.
Как это будет выглядеть со стороны если они введут в отношении кого-то санкции за торговлю с РФ, а сами продолжат торговлю с РФ ???
А сами они, в ближайшее время, не планируют приостанавливать эту торговлю. Так как их интересы для них выше чем интересы Украины.
Потому некоторые действия, которые Украине кажутся логичными, для Европы являются неприемлемыми, на данный момент.
https://www.profinance.ru/news/2022/08/28/c6qf-prognozy-uoll-strit-naschet-ekonomicheskogo-krakha-rossii-ne-sbylis.html
Об этом много можно спорить, но есть устойчивое мнение, что если буквально завтра Запад прекратит торговые отношения с РФ - это "похоронит" не только многие их крупные предприятия, но возможно и некоторые страны .
А оружие они Украине дают, чтобы найти выход из сложившейся ситуация в их странах. Не учитывают они только то, что в это время погибают люди.
Подивись які ціни
Ось ми і повернулись до самого початку мого поста, якщо в тебе є рублі на рахунку у безналі на картці, ти спокійно можеш їх поміняти на крипту, за яку можеш купити товари-нерухомість у цілому світі, які забажаєш..., чи ти ці товари привезеш в РФ, чи споживеш за кордоном нікого не цікавить, я говорю про реальний курс, а не про якесь відео з цінами в РФ.
От якби ще ускладнити рузьге дихальний процес!
Заборона в'їзду військовим, співробітникам силових структур рф і членам їх сімей.
Другий пункт - заборона в'їзду всім працівникам газпрому і роснєфті або іншої енергетичної структури.
І зразу всі понти кудись дінуться.
Я просто ридаю з цього нахабства
😱
К ****.
Война же, как ни как, ***** шастать.
Как минимум, до тех пор, пока жывотные не уберутся обратно в стойло.