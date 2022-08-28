Євросоюз збирається ускладнити росіянам оформлення віз, - FT

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу наступного тижня під час неформальної зустрічі в Празі готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією, що обмежить можливості для росіян їздити в країни ЄС.

Про це пише, цитуючи трьох учасників переговорів, Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Російським туристам неприйнятно гуляти нашими містами й набережними. Ми повинні надіслати сигнал російському народу, що ця війна не є нормальною, вона неприйнятна", - цитує FT високопоставленого чиновника ЄС.

Ще одне джерело видання зазначає, що Брюссель прагне "не зупинятися на обмеженні спрощення віз" і може ухвалити додаткові заходи в цьому напрямку до кінця року.

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Угоду про спрощення візового режиму Європейський Союз і Росія ухвалили у 2007 році. Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022-го було призупинено її частину щодо чиновників, дипломатів і бізнесменів.

Деякі країни, як-от Чехія і Польща, самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. В останні тижні в ЄС триває дискусія, чи не повинне таке рішення бути ухвалене на рівні всього блоку.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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Раніше стало відомо, що пропозицію про призупинення візової угоди з РФ висунула саме Чехія як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів

Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у Празі 30-31 серпня.