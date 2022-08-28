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Євросоюз збирається ускладнити росіянам оформлення віз, - FT

росія,віза

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу наступного тижня під час неформальної зустрічі в Празі готуються підтримати призупинення угоди про спрощений візовий режим із Росією, що обмежить можливості для росіян їздити в країни ЄС.

Про це пише, цитуючи трьох учасників переговорів, Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Російським туристам неприйнятно гуляти нашими містами й набережними. Ми повинні надіслати сигнал російському народу, що ця війна не є нормальною, вона неприйнятна", - цитує FT високопоставленого чиновника ЄС.

Ще одне джерело видання зазначає, що Брюссель прагне "не зупинятися на обмеженні спрощення віз" і може ухвалити додаткові заходи в цьому напрямку до кінця року.

Читайте: Воллес висловив сумнів щодо необхідності повної заборони на видачу віз для росіян, але заявив, що "можуть посилити умови"

Угоду про спрощення візового режиму Європейський Союз і Росія ухвалили у 2007 році. Одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022-го було призупинено її частину щодо чиновників, дипломатів і бізнесменів.

Деякі країни, як-от Чехія і Польща, самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. В останні тижні в ЄС триває дискусія, чи не повинне таке рішення бути ухвалене на рівні всього блоку.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

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Раніше стало відомо, що пропозицію про призупинення візової угоди з РФ висунула саме Чехія як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів

Неформальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відбудеться у Празі 30-31 серпня.

Автор: 

віза (732) росія (64984) візовий режим (361)


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Топ коментарі
+12
Знову напів міри, відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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28.08.2022 16:38
+11
Якщо не заборонити в'їзд росіянам - то пох*й шо ви там робите...
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28.08.2022 16:41
+10
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28.08.2022 17:02
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Нах..й там мокшанські брудні вузькоокі козлойоби.
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28.08.2022 16:33 Відповісти
Сезон відпусток пройшов, можна зробити вигляд озабочєнності
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28.08.2022 16:37 Відповісти
Знову напів міри, відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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28.08.2022 16:38 Відповісти
Згоден, х*рня повна, а не санкції. Макдоналдси повиїджали з Кацапії, а толку, продовжують жити як і в 2014 мі, навіть пишаються санцкиями, тіпа раз бють, виходить що *******.
Не можна так з кацапами, з ними можна тілько жорстко і жорстоко, по іншому до цих звірів не дійде що вони щось не те роблять.
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28.08.2022 16:43 Відповісти
Очень неожиданно и одновременно приятно читать адекватные комментарии от вменяемых людей.
Сухие факты без фантазий.
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28.08.2022 17:01 Відповісти
Это факты которыми каждый день нужно тыкать в лицо руководителям ЕС и США. Только признание РФ страной спонсором терроризма и санкции против третих стран, за косвенное сотрудничество- торговлю с террористом-РФ, таких как Китай Индия Турция..., смогут сделать санкции против РФ актуальными, а пока слово санкции против РФ это пустая фикция...
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28.08.2022 17:08 Відповісти
Ну так список стран торгующих с РФ гораздо шире - и страны старой Европы и Британия и США.
Как это будет выглядеть со стороны если они введут в отношении кого-то санкции за торговлю с РФ, а сами продолжат торговлю с РФ ???
А сами они, в ближайшее время, не планируют приостанавливать эту торговлю. Так как их интересы для них выше чем интересы Украины.
Потому некоторые действия, которые Украине кажутся логичными, для Европы являются неприемлемыми, на данный момент.
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28.08.2022 17:25 Відповісти
Именно, потому результата, какого либо значимого-разрушительного влияния на экономику РФ от дырявых полу-санкций нет и не будет... и это уже сейчас видят все...
https://www.profinance.ru/news/2022/08/28/c6qf-prognozy-uoll-strit-naschet-ekonomicheskogo-krakha-rossii-ne-sbylis.html
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28.08.2022 17:33 Відповісти
Ну не готовы они стрелять себе в оба колена, ну что тут поделать ?!
Об этом много можно спорить, но есть устойчивое мнение, что если буквально завтра Запад прекратит торговые отношения с РФ - это "похоронит" не только многие их крупные предприятия, но возможно и некоторые страны .
А оружие они Украине дают, чтобы найти выход из сложившейся ситуация в их странах. Не учитывают они только то, что в это время погибают люди.
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28.08.2022 17:50 Відповісти
Мені також не подобаються такі санкціі які вводять , а потім обхідними шляхами їх обходять .Але на рахунок долара, то не все так "однозначно" .Курс ніби то 60 дерев яних , але вільно по такій ціні не купиш .В радянському союзі долар теж коштував 0.63 руб. Візьмемо приклад ,їхнє корито лада зараз коштує від 1.2 млн( 20 тис дол) - барабан едішен , зовсім без нічого , без подушок безпеки і АВС , з якоюсь більш притомною комплектацією -2млн дер. (35 тис дол). В Україні тойота корола коштує від 708 тис грв(18 тис дол) , а за 35 тис можна взяти Камрі саму наворчену 1.4 млн грв. От тобі і реальний курс в кацапстані , до тогож в них завод тойоти в пітері і завжди коштувала дешевше в них. Корола в них починається з 2.5 млн деревяних
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28.08.2022 18:54 Відповісти
Треба дивитись на ціни не машин в середині РФ, а на ціни товарів в рублях на aliexpress...
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28.08.2022 19:38 Відповісти
А алиекспрес - це що ,індікатор ринку ? Може тоді і машини почнуть через алиекспрес завозити ? Індікатор - це вартість товарів вироблених в середені краіни і інших імпортованих . Все здорощало на 40-150% .До війни банка кави там коштувала 196 руб ( курс 75) , зараз 290 руб( курс 60) .
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28.08.2022 20:08 Відповісти
aliexpress це 95% споживчих товарів. Жодних проблем в РФ з машинами китайського автопрому нема, очевидно що європейські і японські виробники зникнуть, але їх місце займуть китайці, які навчились якісно їх виготовляти, отож споживачі постраждають мінімально...
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28.08.2022 20:23 Відповісти
А я що говорив про китайські машини ? Я і не знав що 95% всього світу купляють товари на аліку ? Певно я відстав на завжди якщо купую в магазині і в амазоні та на інших площадках ? Подивися в ютубі є відео від групи Навального , які зрівняли чек на купівлю різних товарів в тому ж самому магазині до війни і через 4 чи 5 місяців потім , тих самих товарів , різниця майже вдвічи ! Курс сам знаєш який був і зараз , а на момент зьомки так зовсім 55 був . За логікою малоб бути дешевше на 30 % як мінімум .
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28.08.2022 20:35 Відповісти
Подивись на ціну на той же товар в $ і рублях, побачиш, що курс є 65 руб. за долар.
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28.08.2022 21:22 Відповісти
Ти про що ? Ти дивився відео ? Чи ти знову про вшивий алік? Ти мясо , олію, каву, макарони, шампуні, туалетний папір і решту на аліку купуєш , чи в магазині? Дався тобі той аліекспрес, ширпотреб низкосортний, за виключенням деяких позицій !
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28.08.2022 22:05 Відповісти
Це просто приклад, щоб переконати тебе, що реальний курс 65 руб. $, (мобільні телефони інша техніка, одяг...) очевидно, що решта товарів ідуть сірим імпортом з Китаю, тому вони подорожчали, але не пропали з магазинів в РФ.
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28.08.2022 22:23 Відповісти
Нашо мене переконувати якимось аліком ? Подивись відео як кацапи їдуть в Казахстан ,щоб там купити налічні долари і ввести до себе . По курсу 65 в банку ти не купиш , можуть купить тільки під якісь операціі і під заказ . Те що купується на аліку , то не в міліардних обсягах. Безналічний курс упав , бо приход валюти не зменшився , а збільшився з цінами на газ і нафту , а імпорт зменшився в рази
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29.08.2022 00:49 Відповісти
https://t.me/c/1307866449/22711 https://t.me/c/1307866449/22711

Подивись які ціни
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29.08.2022 01:53 Відповісти
https://www.bestchange.ru/tinkoff-to-tether-trc20.html https://www.bestchange.ru/tinkoff-to-tether-trc20.html


Ось ми і повернулись до самого початку мого поста, якщо в тебе є рублі на рахунку у безналі на картці, ти спокійно можеш їх поміняти на крипту, за яку можеш купити товари-нерухомість у цілому світі, які забажаєш..., чи ти ці товари привезеш в РФ, чи споживеш за кордоном нікого не цікавить, я говорю про реальний курс, а не про якесь відео з цінами в РФ.
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29.08.2022 08:47 Відповісти
А хтось вводив санкціі на трансакціі в крипті? Чи ти думаєш що всі кацапи такі богаті і продвинуті , що можуть собі дозволити купляти біткоіни по 25-30 тис дол ? І де це ти можеш купити нерухомість за віртуальну валюту ? Може тілько одинокі випадки ? Ти відео дивився ? Як тобі душ за 5000 дол ? А за 20 тис ? І це не золоті !
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29.08.2022 12:24 Відповісти
500 Євро мінімум за одну візу кацапам, а краще 1 000 Євро, кацапським дітям також
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28.08.2022 16:40 Відповісти
І щоб на рахунок ЗСУ !!!
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28.08.2022 18:25 Відповісти
Якщо не заборонити в'їзд росіянам - то пох*й шо ви там робите...
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28.08.2022 16:41 Відповісти
В Туреччині вони і без віз живуть як бандустанах, з кацапами в одних готелях ніхто не селиться.
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28.08.2022 16:44 Відповісти
(мрійливо):
От якби ще ускладнити рузьге дихальний процес!
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28.08.2022 16:44 Відповісти
Не@уй шастать
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28.08.2022 16:44 Відповісти
Просте рішення, яке підтримують в більшості країн ЄС.
Заборона в'їзду військовим, співробітникам силових структур рф і членам їх сімей.
Другий пункт - заборона в'їзду всім працівникам газпрому і роснєфті або іншої енергетичної структури.
І зразу всі понти кудись дінуться.
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28.08.2022 16:46 Відповісти
Россияне имеют историческое право путешествовать только по этапу.
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28.08.2022 16:50 Відповісти
і только нах*й...
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28.08.2022 18:15 Відповісти
Прелесно, але випливає фраза ''на єто ми пойті не можем''
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28.08.2022 16:52 Відповісти
А поки ЄС вагається, "харошиє кацапскіє студенти", які навчаються в інвишах (поки наших не випускають) закидали суди позовами, бо бідосі не можуть користуватись картками з-за санкцій. "Галадаю сам і бабушкє за сєндвіч не магу заплатіть".
Я просто ридаю з цього нахабства
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28.08.2022 17:00 Відповісти
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28.08.2022 17:02 Відповісти
Напівзаходи Європи завжди доводили її до великої біди. Але, історія вчить тому, що вона нічому не вчить. «Поки ти не здатний сказати «ні», твоє «так» безглуздо...» © Ошо
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28.08.2022 17:17 Відповісти
Евросоюз совсем обнаглел, неровен час, запретят руSSким людоедам хрусталь и шампанское !!!

😱
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28.08.2022 17:54 Відповісти
Пока еврошлюхи не будут дохнуть от рук кацапов так и будет.
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28.08.2022 17:58 Відповісти
тобто ЄС і далі заохочує вбивати українців... адже не карає росіян які на 99% підтримують вбивства українців і окупацію нашої держави....
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28.08.2022 21:24 Відповісти
Туристические перестать бы выдавать совсем.
К ****.
Война же, как ни как, ***** шастать.
Как минимум, до тех пор, пока жывотные не уберутся обратно в стойло.
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29.08.2022 00:07 Відповісти
Надо на камеру с публикацией в интернете заставлять гворить, что Крым - Украина, а путин - №ло. Они сами не поедут
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29.08.2022 01:57 Відповісти
 
 