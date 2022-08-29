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Новости Война
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Войска РФ в Бахмуте стреляли возле остановки, есть погибшие, - полиция

нацполіція

Армия РФ попала в остановку общественного транспорта в Бахмуте, на которой находились люди.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил инспектор отдела коммуникации полиции Донецкой области Олег Кирницкий.

"В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет", - отметил он.

В то же время по данным главы ОВА Павла Кириленко, в Бахмуте за прошедшие сутки в результате обстрела оккупантами погибли 4 человека.

Также смотрите: Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

обстрел (26982) Донецкая область (9562) Бахмут (1601)


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29.08.2022 13:19 Ответить
Із того, як написаний заголовок статті, можна подумати, що кацапи вже в Бахмуті
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29.08.2022 14:36 Ответить
Блін хто пиши такі заголовки?
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29.08.2022 14:52 Ответить
 
 