Войска РФ в Бахмуте стреляли возле остановки, есть погибшие, - полиция
Армия РФ попала в остановку общественного транспорта в Бахмуте, на которой находились люди.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил инспектор отдела коммуникации полиции Донецкой области Олег Кирницкий.
"В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет", - отметил он.
В то же время по данным главы ОВА Павла Кириленко, в Бахмуте за прошедшие сутки в результате обстрела оккупантами погибли 4 человека.
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Александр Бычик
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