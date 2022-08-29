Войска РФ в Бахмуте стреляли возле остановки, есть погибшие, - полиция

Армия РФ попала в остановку общественного транспорта в Бахмуте, на которой находились люди.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил инспектор отдела коммуникации полиции Донецкой области Олег Кирницкий.

"В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли люди в возрасте от 36 до 60 лет", - отметил он.

В то же время по данным главы ОВА Павла Кириленко, в Бахмуте за прошедшие сутки в результате обстрела оккупантами погибли 4 человека.

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