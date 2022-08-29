Війська РФ у Бахмуті стріляли біля зупинки, є загиблі, - поліція

Армія РФ поцілила біля зупинки громадського транспорту у Бахмуті, на якій були люди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив інспектор відділу комунікації поліції Донеччини Олег Кирницький.

"Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули люди віком від 36 до 60 років", - зазначив він.

Водночас за даними глави ОВА Павла Кириленка, у Бахмуті минулої доби внаслідок обстрілу окупантами загинули 4 особи.

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