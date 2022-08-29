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Новини Війна
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Війська РФ у Бахмуті стріляли біля зупинки, є загиблі, - поліція

нацполіція

Армія РФ поцілила біля зупинки громадського транспорту у Бахмуті, на якій були люди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив інспектор відділу комунікації поліції Донеччини Олег Кирницький.

"Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули люди віком від 36 до 60 років", - зазначив він.

Водночас за даними глави ОВА Павла Кириленка, у Бахмуті минулої доби внаслідок обстрілу окупантами загинули 4 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є жертви, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28303) Донецька область (8374) Бахмут (1559)


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29.08.2022 13:19 Відповісти
Із того, як написаний заголовок статті, можна подумати, що кацапи вже в Бахмуті
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29.08.2022 14:36 Відповісти
Блін хто пиши такі заголовки?
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29.08.2022 14:52 Відповісти
 
 