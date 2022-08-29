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Украину, Молдову и Грузию следует принять в ЕС, - Шольц

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию. Он заявил, что постепенный переход к голосованию большинством является ступенькой к расширению блока.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Столкнувшись с вторжением России в Украину, Шольц призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа - это наше будущее. И это будущее в наших руках".

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Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.

Однако "в этом расширенном Союзе разногласия между государствами-членами будут расти в том, что касается политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения", - сказал он.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом", - добавил Шольц.

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"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, - прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии", - сказал он.

Грузия (4499) Молдова (1868) членство в ЕС (1002) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+34
...а мадяр викинути
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29.08.2022 13:54
+29
о , все ж таки глянув відосік з соловйовим ?
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29.08.2022 13:55
+20
Шольц зараз решил дружити з Україною - для него це довга добра карьера
Практичний немец.

ну і добре, шо до нього дійшла перспектива дружби з Україною
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29.08.2022 13:55
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Правила форума Совет форумчан
І Азербайджан. Там нафти багато.
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29.08.2022 13:54 Ответить
Як Шольц поразумнішав! Так тримати!
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29.08.2022 14:04 Ответить
Азербажан - то трохи географічно не Європа вже...
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29.08.2022 14:04 Ответить
Згідно з вікіпедією 10% території азербайджану в європі
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29.08.2022 14:11 Ответить
Кіпр теж Азія.
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29.08.2022 14:19 Ответить
Сегодня в 15:30 стартует американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion с космодрома во Флориде. Она должна в тестовом беспилотном режиме совершить полет к Луне в рамках миссии Artemis 1. Прямая тпансляция:
youtube.com/watch?v=nA9UZF-SZoQ
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29.08.2022 15:03 Ответить
Сьогодні не буде, відложено на 5 вересня в зв"язку з проблемами з запрапвкой і дефектом на одному з двигунів.
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29.08.2022 16:20 Ответить
Азербайджан уже в Турцию вошел.
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29.08.2022 14:20 Ответить
І люди там файно до нас ставляться, шкода що не Європа...
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29.08.2022 14:24 Ответить
...а мадяр викинути
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29.08.2022 13:54 Ответить
👍
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29.08.2022 14:22 Ответить
На жаль, неможливо.
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29.08.2022 15:46 Ответить
Не, чув! Нельзя! Какие бы они конченные ни были. Там сразу появятся русские ракеты!
Нельзя их отпускать, но надо на них найти управу.
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29.08.2022 16:04 Ответить
о , все ж таки глянув відосік з соловйовим ?
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29.08.2022 13:55 Ответить
Судя по всему - да!
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29.08.2022 14:08 Ответить
Я как подивився, думав шо то сеанс екзорцизму. Воно так верещало, ревіло...
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29.08.2022 14:20 Ответить
екзорцисти виганяють демонів , а він навпаки викликав
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29.08.2022 14:27 Ответить
После того видео Шольц стал прямо конёк горбунок 😂
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29.08.2022 14:51 Ответить
Шольц зараз решил дружити з Україною - для него це довга добра карьера
Практичний немец.

ну і добре, шо до нього дійшла перспектива дружби з Україною
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29.08.2022 13:55 Ответить
прийняти.... але не зараз, а коли-небудь у далекому майбутньому
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29.08.2022 13:58 Ответить
Иванишвили в ЕС?
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29.08.2022 13:58 Ответить
Він сказав "в кінцевому рахунку Грузія".Так що ще багато води утіче,поки той "кінцевий рахунок" настане
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29.08.2022 14:02 Ответить
Коли кацапня отримає по зубах, то усі кацапські "швілі" теж зникнуть.
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29.08.2022 14:03 Ответить
Опа, вот это поворот!
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29.08.2022 13:59 Ответить
Це схоже на виверт
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29.08.2022 14:02 Ответить
А куда он денется 😀
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29.08.2022 14:48 Ответить
Старий штазі перезувається на льоту й на усі чотири лапи. Має добрий нюх, що москалота таки виздихає і перемога буде за Україною.
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29.08.2022 14:00 Ответить
Грузію з прокацапською владою в ЄС щоб були як Угорщина?
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29.08.2022 14:00 Ответить
вы против Грузии?
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29.08.2022 19:12 Ответить
Это хитрый ход. Смешать всех в кучу, обговаривать пакетом и в итоге затягивать процесс годами, независимо кто из этой компании заслуживает вступления и соответствует требованиям, а кто нет. Грузия - ложка дегтя в бочке меда. Пророссийское правительство, пристанище для российских "беженцев", помогает уйти росии от санкций.
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29.08.2022 14:01 Ответить
Та ладно, статус кандидата тоже обговаривали пакетом с Грузией и Молдовой, и что в итоге?
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29.08.2022 14:55 Ответить
зачем оскорблять всю Грузию, так делают рашисты
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29.08.2022 19:11 Ответить
Через 30 років, гер Шольц? Чули вже таке.
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29.08.2022 14:01 Ответить
Ого як Bundesbürger понесло останнім часом. Бог в поміч, як кажуть. Але всерівно Джонсонюк найкращий
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29.08.2022 14:02 Ответить
Наверное он имел ввиду без коррупции. Но эта деталь очень сильно кого то раздражает
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29.08.2022 14:03 Ответить
Від такої заяви Меркельшу паралізує.
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29.08.2022 14:03 Ответить
У неї розум і так давно вже паралізований. Інакше б не дружила з рашкою.
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29.08.2022 14:08 Ответить
Меркель уже давно на пенсии, отпусти ее юбку и начни взрослеть.
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29.08.2022 14:28 Ответить
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=-UC%2CP-y-R Sofiya Fedyna

https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid0XA7cLhtH1WTui1P9r4XmaW81TZenJ97JfN5R9R9wrTuo2VVdaJDvTdsiseX4MZk1l?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 26 August, 09:00 ·

Чіткіше, аніж https://www.facebook.com/tuzov.dmytro?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=-]K-y-R Дмитро Тузов , важко сказати:

Сказати, що світ збожеволів - нічого не сказати. Росія тупо на очах всього світу вбиває всіх, хто потрапляє під їхні довбані ракети. Російським православ'ям керує кінчений урод і воєнний злочинець кіріл-гундяєв, який нацьковує зазомбовану біомасу на українців. З того, що вважалося Святим престолом у Ватикані періодично виповзає ще одне явище, яке називає страчену росіянами у москві нацистку, яка й розпалювала цю війну, невинним дитям, вбитим війною. І це на тлі картинок вбитих і розірваних російськими авіабомбами українських дівчат - забитих, зґвалтованих і замордованих послідовниками цих покидьків дугіних. При цьому в ООН найбільше переймаються тим, як би вивезти з пораненої країни побільше зерна, аби якісь дивні люди могли його наїстися. А російські істоти погрожують "десятьма Чорнобилями" на захопленій атомній станції. Скажіть, чи існують якісь ліки для значної частини цього світу і його нікчемних, гнилих лідерів?
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29.08.2022 14:05 Ответить
www.jw.org/uk/бібліотека/відео/Добра-новина-від-Бога-серія-відеороликів/відео-прийде-царство/
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29.08.2022 16:08 Ответить
Красунчик!
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29.08.2022 14:06 Ответить
********* полетіла ответочка, чекаємо вимогу Шольца прийняти Україну в НАТО
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29.08.2022 14:06 Ответить
Тут как говорится лучше вы к нам, чем ********* к вам с нами.
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29.08.2022 14:09 Ответить
І до НАТО - має ж хтось захищати вас і ваші цінності.
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29.08.2022 14:12 Ответить
Украина не вступит в ЕС при ЗЕ и компании.

это понято всем , кроме наивным .
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29.08.2022 14:12 Ответить
Обоснуй
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29.08.2022 16:30 Ответить
Комусь ЦРУ в двері постукали...
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29.08.2022 14:13 Ответить
Загалом логічно, про Грузію він сказав з обмовкою, що не на користь нинішній грузинській владі.
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29.08.2022 14:13 Ответить
Грузию рано. Пусть для начала Бидзину-х*йловскую подстилку выкинут...
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29.08.2022 14:20 Ответить
сперва в ЕС потом выкенем
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29.08.2022 19:08 Ответить
Нi,хлопче-через *опу дiтей не родють...
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30.08.2022 06:52 Ответить
Украину я понимаю зачем принимать, да и Грузию. А вот Молдову зачем, не ясно
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29.08.2022 14:22 Ответить
ПОНЕСЛАСЬ

ВСУ заняли поселок Сухой Ставок Херсонской области, - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
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29.08.2022 14:25 Ответить
Канцлер Германии Шольц посетил базу НАТО в Рамштайне..где обучался спецназ Украины...
Ольга ********* по этому поводу съязвила...типа в костюме и при галстуке Герр Шольц взобрался на танк с помощью веревочного трапа... лифттом не воспользовался...
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29.08.2022 14:26 Ответить
Видно обісранного соловья спів не сподобався )))
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29.08.2022 14:26 Ответить
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29.08.2022 14:28 Ответить
На базе НАТО в Шотландии сегодня к наших морпехов ВСУ выпускные экзамены...
Побажаємо успіхів нашим захисникам...💙💛
Все буде Україна ... Господь казав...а я чув!!!💪👍
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29.08.2022 14:33 Ответить
Украина и Молдова понятно. А нынешняя Грузия с ее пророссийским руководством нужна ли в ЕС? Венгрии мало? Пусть грузины определятся сами - или ЕС или Параша
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29.08.2022 14:35 Ответить
Ось думаю, якщо деякі країни ЄС не можуть відмовити собі у тому щоб не пускати лапотний скот до Європи.То чому тоді їм не ввести обов'язково сплату з носа мінімум по 50 євро донат на ВСУ.Це має бути рахунок в банку України в валюті куди будуть надходити гроші і ми за них купувати зброї.Думаю вони б нам і на ф16 назбирали а не тільки на Байрактаври.А можливо і лаптів охочих їхати до Європи меньше стало.
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29.08.2022 14:45 Ответить
Шольц болтун, за свои слова не отвечает. Завтра скажет противоположное и даже глазом не моргнёт, как есть пустобрёх.
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29.08.2022 14:52 Ответить
Кожне слово в цьому реченнi ,з потрохами й ратицями ,видах вонючого кацапа...Прапорець нiмеччини хоть на лоба приклей,але кацап-це тавро на все жития..
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30.08.2022 06:58 Ответить
А у ***** дозвіл попитав?
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29.08.2022 14:52 Ответить
Эта новость Фейк.
Идет ссылка на РБК-Украина, та ссылается на https://www.reuters.com/markets/europe/dollar-gains-investors-brace-higher-rates-2022-08-29/ Reuters . А там ссылка на статью "Доллар растет, поскольку рынки готовятся к повышению для более длинных ставок"
Как можно на 8-й год войны писать новости русского ресурса???
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29.08.2022 15:12 Ответить
.....следует принять....,---так принимай! Молдову например. Её в НАТо не надо, армии нет у неё. Давно бы стоило принять, как Санду презом стала---да серуны оказались. А так бы кацапаы утерлись бы от оплеухи крепко. По остальным указаным---абы шо ляпнуть!
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29.08.2022 15:29 Ответить
а як пручався щодо України! а тепер ше й з причепом готовий прийняти. От тільки навіщо нам той причеп???
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29.08.2022 15:30 Ответить
С нынешним правительством Грузии в ЕС нечего делать....
Пусть зализывать ..уйлу!!!
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29.08.2022 15:44 Ответить
а с правительством Украины..кому зализывать
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29.08.2022 16:22 Ответить
А страдать будем мы обычние граждане Грузии! и да говорите культурно!
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29.08.2022 19:04 Ответить
йой то Шольц каже.... не може буть..... перевзувся на льоту......
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29.08.2022 16:46 Ответить
Другими словами европейской имперской игрушке Германии нужна твердая рука.
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29.08.2022 17:39 Ответить
А поляки и иже с ними согласятся на диктатуру?
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29.08.2022 17:40 Ответить
Украину, Молдову и Грузию следует принять в ЕС, - Шольц
Путина следует поймать и отпиз...ть - astor-27
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29.08.2022 20:04 Ответить
 
 