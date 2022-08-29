Украину, Молдову и Грузию следует принять в ЕС, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию. Он заявил, что постепенный переход к голосованию большинством является ступенькой к расширению блока.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Столкнувшись с вторжением России в Украину, Шольц призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".
В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа - это наше будущее. И это будущее в наших руках".
Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.
Однако "в этом расширенном Союзе разногласия между государствами-членами будут расти в том, что касается политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения", - сказал он.
"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом", - добавил Шольц.
"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, - прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
youtube.com/watch?v=nA9UZF-SZoQ
Нельзя их отпускать, но надо на них найти управу.
Практичний немец.
ну і добре, шо до нього дійшла перспектива дружби з Україною
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid0XA7cLhtH1WTui1P9r4XmaW81TZenJ97JfN5R9R9wrTuo2VVdaJDvTdsiseX4MZk1l?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 26 August, 09:00 ·
Чіткіше, аніж https://www.facebook.com/tuzov.dmytro?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=-]K-y-R Дмитро Тузов , важко сказати:
Сказати, що світ збожеволів - нічого не сказати. Росія тупо на очах всього світу вбиває всіх, хто потрапляє під їхні довбані ракети. Російським православ'ям керує кінчений урод і воєнний злочинець кіріл-гундяєв, який нацьковує зазомбовану біомасу на українців. З того, що вважалося Святим престолом у Ватикані періодично виповзає ще одне явище, яке називає страчену росіянами у москві нацистку, яка й розпалювала цю війну, невинним дитям, вбитим війною. І це на тлі картинок вбитих і розірваних російськими авіабомбами українських дівчат - забитих, зґвалтованих і замордованих послідовниками цих покидьків дугіних. При цьому в ООН найбільше переймаються тим, як би вивезти з пораненої країни побільше зерна, аби якісь дивні люди могли його наїстися. А російські істоти погрожують "десятьма Чорнобилями" на захопленій атомній станції. Скажіть, чи існують якісь ліки для значної частини цього світу і його нікчемних, гнилих лідерів?
это понято всем , кроме наивным .
ВСУ заняли поселок Сухой Ставок Херсонской области, - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Ольга ********* по этому поводу съязвила...типа в костюме и при галстуке Герр Шольц взобрался на танк с помощью веревочного трапа... лифттом не воспользовался...
Побажаємо успіхів нашим захисникам...💙💛
Все буде Україна ... Господь казав...а я чув!!!💪👍
Идет ссылка на РБК-Украина, та ссылается на https://www.reuters.com/markets/europe/dollar-gains-investors-brace-higher-rates-2022-08-29/ Reuters . А там ссылка на статью "Доллар растет, поскольку рынки готовятся к повышению для более длинных ставок"
Как можно на 8-й год войны писать новости русского ресурса???
Пусть зализывать ..уйлу!!!
Путина следует поймать и отпиз...ть - astor-27