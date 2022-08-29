УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8166 відвідувачів онлайн
Новини
10 866 75

Україну, Молдову та Грузію слід прийняти до ЄС, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб в кінцевому підсумку включити в нього Україну, Молдову і Грузію. Він заявив, що поступовий перехід до голосування більшістю є сходинкою до розширення блоку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Зіткнувшись із вторгненням Росії в Україну, Шольц закликав 27 членів ЄС "згуртувати ряди, вирішити старі конфлікти і знайти нові рішення" і заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".

У промові під назвою "Європа - наше майбутнє", він сказав, що "ми повинні набагато сильніше використовувати вплив нашої об'єднаної Європи... Європа - це наше майбутнє. І це майбутнє в наших руках".

Читайте: Переговори про вступ до ЄС можуть початися наступного року, - Стефанішина

Шольц підкреслив прихильність Німеччини розширенню ЄС, підкресливши, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова і, в кінцевому рахунку, Грузія повинні приєднатися до блоку.

Проте "у цьому розширеному Союзі розбіжності між державами-членами зростатимуть у тому, що стосується політичних інтересів, економічного впливу та систем соціального забезпечення", - сказав він.

"Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається своїм правом вето і завадить всім іншим просуватися вперед, зростає з кожною додатковою державою-членом", - додав Шольц.

Дивіться: Пропагандист Соловйов на російському топканалі назвав Шольца "недобитой нацистской сволочью". ВIДЕО

"Тому я запропонував поступовий перехід до голосування більшістю в загальній зовнішній політиці, а також в інших областях, таких як податкова політика, - прекрасно розуміючи, що це також матиме наслідки для Німеччини", - сказав він.

Автор: 

Грузія (1844) Молдова (2066) членство в ЄС (1238) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
...а мадяр викинути
показати весь коментар
29.08.2022 13:54
+29
о , все ж таки глянув відосік з соловйовим ?
показати весь коментар
29.08.2022 13:55
+20
Шольц зараз решил дружити з Україною - для него це довга добра карьера
Практичний немец.

ну і добре, шо до нього дійшла перспектива дружби з Україною
показати весь коментар
29.08.2022 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І Азербайджан. Там нафти багато.
показати весь коментар
29.08.2022 13:54 Відповісти
Як Шольц поразумнішав! Так тримати!
показати весь коментар
29.08.2022 14:04 Відповісти
Азербажан - то трохи географічно не Європа вже...
показати весь коментар
29.08.2022 14:04 Відповісти
Згідно з вікіпедією 10% території азербайджану в європі
показати весь коментар
29.08.2022 14:11 Відповісти
Кіпр теж Азія.
показати весь коментар
29.08.2022 14:19 Відповісти
Сегодня в 15:30 стартует американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion с космодрома во Флориде. Она должна в тестовом беспилотном режиме совершить полет к Луне в рамках миссии Artemis 1. Прямая тпансляция:
youtube.com/watch?v=nA9UZF-SZoQ
показати весь коментар
29.08.2022 15:03 Відповісти
Сьогодні не буде, відложено на 5 вересня в зв"язку з проблемами з запрапвкой і дефектом на одному з двигунів.
показати весь коментар
29.08.2022 16:20 Відповісти
Азербайджан уже в Турцию вошел.
показати весь коментар
29.08.2022 14:20 Відповісти
І люди там файно до нас ставляться, шкода що не Європа...
показати весь коментар
29.08.2022 14:24 Відповісти
...а мадяр викинути
показати весь коментар
29.08.2022 13:54 Відповісти
👍
показати весь коментар
29.08.2022 14:22 Відповісти
На жаль, неможливо.
показати весь коментар
29.08.2022 15:46 Відповісти
Не, чув! Нельзя! Какие бы они конченные ни были. Там сразу появятся русские ракеты!
Нельзя их отпускать, но надо на них найти управу.
показати весь коментар
29.08.2022 16:04 Відповісти
о , все ж таки глянув відосік з соловйовим ?
показати весь коментар
29.08.2022 13:55 Відповісти
Судя по всему - да!
показати весь коментар
29.08.2022 14:08 Відповісти
Я как подивився, думав шо то сеанс екзорцизму. Воно так верещало, ревіло...
показати весь коментар
29.08.2022 14:20 Відповісти
екзорцисти виганяють демонів , а він навпаки викликав
показати весь коментар
29.08.2022 14:27 Відповісти
После того видео Шольц стал прямо конёк горбунок 😂
показати весь коментар
29.08.2022 14:51 Відповісти
Шольц зараз решил дружити з Україною - для него це довга добра карьера
Практичний немец.

ну і добре, шо до нього дійшла перспектива дружби з Україною
показати весь коментар
29.08.2022 13:55 Відповісти
прийняти.... але не зараз, а коли-небудь у далекому майбутньому
показати весь коментар
29.08.2022 13:58 Відповісти
Иванишвили в ЕС?
показати весь коментар
29.08.2022 13:58 Відповісти
Він сказав "в кінцевому рахунку Грузія".Так що ще багато води утіче,поки той "кінцевий рахунок" настане
показати весь коментар
29.08.2022 14:02 Відповісти
Коли кацапня отримає по зубах, то усі кацапські "швілі" теж зникнуть.
показати весь коментар
29.08.2022 14:03 Відповісти
Опа, вот это поворот!
показати весь коментар
29.08.2022 13:59 Відповісти
Це схоже на виверт
показати весь коментар
29.08.2022 14:02 Відповісти
А куда он денется 😀
показати весь коментар
29.08.2022 14:48 Відповісти
Старий штазі перезувається на льоту й на усі чотири лапи. Має добрий нюх, що москалота таки виздихає і перемога буде за Україною.
показати весь коментар
29.08.2022 14:00 Відповісти
Грузію з прокацапською владою в ЄС щоб були як Угорщина?
показати весь коментар
29.08.2022 14:00 Відповісти
вы против Грузии?
показати весь коментар
29.08.2022 19:12 Відповісти
Это хитрый ход. Смешать всех в кучу, обговаривать пакетом и в итоге затягивать процесс годами, независимо кто из этой компании заслуживает вступления и соответствует требованиям, а кто нет. Грузия - ложка дегтя в бочке меда. Пророссийское правительство, пристанище для российских "беженцев", помогает уйти росии от санкций.
показати весь коментар
29.08.2022 14:01 Відповісти
Та ладно, статус кандидата тоже обговаривали пакетом с Грузией и Молдовой, и что в итоге?
показати весь коментар
29.08.2022 14:55 Відповісти
зачем оскорблять всю Грузию, так делают рашисты
показати весь коментар
29.08.2022 19:11 Відповісти
Через 30 років, гер Шольц? Чули вже таке.
показати весь коментар
29.08.2022 14:01 Відповісти
Ого як Bundesbürger понесло останнім часом. Бог в поміч, як кажуть. Але всерівно Джонсонюк найкращий
показати весь коментар
29.08.2022 14:02 Відповісти
Наверное он имел ввиду без коррупции. Но эта деталь очень сильно кого то раздражает
показати весь коментар
29.08.2022 14:03 Відповісти
Від такої заяви Меркельшу паралізує.
показати весь коментар
29.08.2022 14:03 Відповісти
У неї розум і так давно вже паралізований. Інакше б не дружила з рашкою.
показати весь коментар
29.08.2022 14:08 Відповісти
Меркель уже давно на пенсии, отпусти ее юбку и начни взрослеть.
показати весь коментар
29.08.2022 14:28 Відповісти
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=-UC%2CP-y-R Sofiya Fedyna

https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid0XA7cLhtH1WTui1P9r4XmaW81TZenJ97JfN5R9R9wrTuo2VVdaJDvTdsiseX4MZk1l?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 26 August, 09:00 ·

Чіткіше, аніж https://www.facebook.com/tuzov.dmytro?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=-]K-y-R Дмитро Тузов , важко сказати:

Сказати, що світ збожеволів - нічого не сказати. Росія тупо на очах всього світу вбиває всіх, хто потрапляє під їхні довбані ракети. Російським православ'ям керує кінчений урод і воєнний злочинець кіріл-гундяєв, який нацьковує зазомбовану біомасу на українців. З того, що вважалося Святим престолом у Ватикані періодично виповзає ще одне явище, яке називає страчену росіянами у москві нацистку, яка й розпалювала цю війну, невинним дитям, вбитим війною. І це на тлі картинок вбитих і розірваних російськими авіабомбами українських дівчат - забитих, зґвалтованих і замордованих послідовниками цих покидьків дугіних. При цьому в ООН найбільше переймаються тим, як би вивезти з пораненої країни побільше зерна, аби якісь дивні люди могли його наїстися. А російські істоти погрожують "десятьма Чорнобилями" на захопленій атомній станції. Скажіть, чи існують якісь ліки для значної частини цього світу і його нікчемних, гнилих лідерів?
показати весь коментар
29.08.2022 14:05 Відповісти
www.jw.org/uk/бібліотека/відео/Добра-новина-від-Бога-серія-відеороликів/відео-прийде-царство/
показати весь коментар
29.08.2022 16:08 Відповісти
Красунчик!
показати весь коментар
29.08.2022 14:06 Відповісти
********* полетіла ответочка, чекаємо вимогу Шольца прийняти Україну в НАТО
показати весь коментар
29.08.2022 14:06 Відповісти
Тут как говорится лучше вы к нам, чем ********* к вам с нами.
показати весь коментар
29.08.2022 14:09 Відповісти
І до НАТО - має ж хтось захищати вас і ваші цінності.
показати весь коментар
29.08.2022 14:12 Відповісти
Украина не вступит в ЕС при ЗЕ и компании.

это понято всем , кроме наивным .
показати весь коментар
29.08.2022 14:12 Відповісти
Обоснуй
показати весь коментар
29.08.2022 16:30 Відповісти
Комусь ЦРУ в двері постукали...
показати весь коментар
29.08.2022 14:13 Відповісти
Загалом логічно, про Грузію він сказав з обмовкою, що не на користь нинішній грузинській владі.
показати весь коментар
29.08.2022 14:13 Відповісти
Грузию рано. Пусть для начала Бидзину-х*йловскую подстилку выкинут...
показати весь коментар
29.08.2022 14:20 Відповісти
сперва в ЕС потом выкенем
показати весь коментар
29.08.2022 19:08 Відповісти
Нi,хлопче-через *опу дiтей не родють...
показати весь коментар
30.08.2022 06:52 Відповісти
Украину я понимаю зачем принимать, да и Грузию. А вот Молдову зачем, не ясно
показати весь коментар
29.08.2022 14:22 Відповісти
ПОНЕСЛАСЬ

ВСУ заняли поселок Сухой Ставок Херсонской области, - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
показати весь коментар
29.08.2022 14:25 Відповісти
Канцлер Германии Шольц посетил базу НАТО в Рамштайне..где обучался спецназ Украины...
Ольга ********* по этому поводу съязвила...типа в костюме и при галстуке Герр Шольц взобрался на танк с помощью веревочного трапа... лифттом не воспользовался...
показати весь коментар
29.08.2022 14:26 Відповісти
Видно обісранного соловья спів не сподобався )))
показати весь коментар
29.08.2022 14:26 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2022 14:28 Відповісти
На базе НАТО в Шотландии сегодня к наших морпехов ВСУ выпускные экзамены...
Побажаємо успіхів нашим захисникам...💙💛
Все буде Україна ... Господь казав...а я чув!!!💪👍
показати весь коментар
29.08.2022 14:33 Відповісти
Украина и Молдова понятно. А нынешняя Грузия с ее пророссийским руководством нужна ли в ЕС? Венгрии мало? Пусть грузины определятся сами - или ЕС или Параша
показати весь коментар
29.08.2022 14:35 Відповісти
Ось думаю, якщо деякі країни ЄС не можуть відмовити собі у тому щоб не пускати лапотний скот до Європи.То чому тоді їм не ввести обов'язково сплату з носа мінімум по 50 євро донат на ВСУ.Це має бути рахунок в банку України в валюті куди будуть надходити гроші і ми за них купувати зброї.Думаю вони б нам і на ф16 назбирали а не тільки на Байрактаври.А можливо і лаптів охочих їхати до Європи меньше стало.
показати весь коментар
29.08.2022 14:45 Відповісти
Шольц болтун, за свои слова не отвечает. Завтра скажет противоположное и даже глазом не моргнёт, как есть пустобрёх.
показати весь коментар
29.08.2022 14:52 Відповісти
Кожне слово в цьому реченнi ,з потрохами й ратицями ,видах вонючого кацапа...Прапорець нiмеччини хоть на лоба приклей,але кацап-це тавро на все жития..
показати весь коментар
30.08.2022 06:58 Відповісти
А у ***** дозвіл попитав?
показати весь коментар
29.08.2022 14:52 Відповісти
Эта новость Фейк.
Идет ссылка на РБК-Украина, та ссылается на https://www.reuters.com/markets/europe/dollar-gains-investors-brace-higher-rates-2022-08-29/ Reuters . А там ссылка на статью "Доллар растет, поскольку рынки готовятся к повышению для более длинных ставок"
Как можно на 8-й год войны писать новости русского ресурса???
показати весь коментар
29.08.2022 15:12 Відповісти
.....следует принять....,---так принимай! Молдову например. Её в НАТо не надо, армии нет у неё. Давно бы стоило принять, как Санду презом стала---да серуны оказались. А так бы кацапаы утерлись бы от оплеухи крепко. По остальным указаным---абы шо ляпнуть!
показати весь коментар
29.08.2022 15:29 Відповісти
а як пручався щодо України! а тепер ше й з причепом готовий прийняти. От тільки навіщо нам той причеп???
показати весь коментар
29.08.2022 15:30 Відповісти
С нынешним правительством Грузии в ЕС нечего делать....
Пусть зализывать ..уйлу!!!
показати весь коментар
29.08.2022 15:44 Відповісти
а с правительством Украины..кому зализывать
показати весь коментар
29.08.2022 16:22 Відповісти
А страдать будем мы обычние граждане Грузии! и да говорите культурно!
показати весь коментар
29.08.2022 19:04 Відповісти
йой то Шольц каже.... не може буть..... перевзувся на льоту......
показати весь коментар
29.08.2022 16:46 Відповісти
Другими словами европейской имперской игрушке Германии нужна твердая рука.
показати весь коментар
29.08.2022 17:39 Відповісти
А поляки и иже с ними согласятся на диктатуру?
показати весь коментар
29.08.2022 17:40 Відповісти
Украину, Молдову и Грузию следует принять в ЕС, - Шольц
Путина следует поймать и отпиз...ть - astor-27
показати весь коментар
29.08.2022 20:04 Відповісти
 
 