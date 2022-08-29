Україну, Молдову та Грузію слід прийняти до ЄС, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до розширення Європейського союзу, щоб в кінцевому підсумку включити в нього Україну, Молдову і Грузію. Він заявив, що поступовий перехід до голосування більшістю є сходинкою до розширення блоку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Зіткнувшись із вторгненням Росії в Україну, Шольц закликав 27 членів ЄС "згуртувати ряди, вирішити старі конфлікти і знайти нові рішення" і заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".
У промові під назвою "Європа - наше майбутнє", він сказав, що "ми повинні набагато сильніше використовувати вплив нашої об'єднаної Європи... Європа - це наше майбутнє. І це майбутнє в наших руках".
Шольц підкреслив прихильність Німеччини розширенню ЄС, підкресливши, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова і, в кінцевому рахунку, Грузія повинні приєднатися до блоку.
Проте "у цьому розширеному Союзі розбіжності між державами-членами зростатимуть у тому, що стосується політичних інтересів, економічного впливу та систем соціального забезпечення", - сказав він.
"Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається своїм правом вето і завадить всім іншим просуватися вперед, зростає з кожною додатковою державою-членом", - додав Шольц.
"Тому я запропонував поступовий перехід до голосування більшістю в загальній зовнішній політиці, а також в інших областях, таких як податкова політика, - прекрасно розуміючи, що це також матиме наслідки для Німеччини", - сказав він.
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Нельзя их отпускать, но надо на них найти управу.
Практичний немец.
ну і добре, шо до нього дійшла перспектива дружби з Україною
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid0XA7cLhtH1WTui1P9r4XmaW81TZenJ97JfN5R9R9wrTuo2VVdaJDvTdsiseX4MZk1l?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 26 August, 09:00 ·
Чіткіше, аніж https://www.facebook.com/tuzov.dmytro?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-JGgbUTxaGqnEjTXgyAavtdGY&__tn__=-]K-y-R Дмитро Тузов , важко сказати:
Сказати, що світ збожеволів - нічого не сказати. Росія тупо на очах всього світу вбиває всіх, хто потрапляє під їхні довбані ракети. Російським православ'ям керує кінчений урод і воєнний злочинець кіріл-гундяєв, який нацьковує зазомбовану біомасу на українців. З того, що вважалося Святим престолом у Ватикані періодично виповзає ще одне явище, яке називає страчену росіянами у москві нацистку, яка й розпалювала цю війну, невинним дитям, вбитим війною. І це на тлі картинок вбитих і розірваних російськими авіабомбами українських дівчат - забитих, зґвалтованих і замордованих послідовниками цих покидьків дугіних. При цьому в ООН найбільше переймаються тим, як би вивезти з пораненої країни побільше зерна, аби якісь дивні люди могли його наїстися. А російські істоти погрожують "десятьма Чорнобилями" на захопленій атомній станції. Скажіть, чи існують якісь ліки для значної частини цього світу і його нікчемних, гнилих лідерів?
это понято всем , кроме наивным .
ВСУ заняли поселок Сухой Ставок Херсонской области, - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Ольга ********* по этому поводу съязвила...типа в костюме и при галстуке Герр Шольц взобрался на танк с помощью веревочного трапа... лифттом не воспользовался...
Побажаємо успіхів нашим захисникам...💙💛
Все буде Україна ... Господь казав...а я чув!!!💪👍
Идет ссылка на РБК-Украина, та ссылается на https://www.reuters.com/markets/europe/dollar-gains-investors-brace-higher-rates-2022-08-29/ Reuters . А там ссылка на статью "Доллар растет, поскольку рынки готовятся к повышению для более длинных ставок"
Как можно на 8-й год войны писать новости русского ресурса???
Пусть зализывать ..уйлу!!!
Путина следует поймать и отпиз...ть - astor-27