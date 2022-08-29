В результате ракетного удара россиян по Николаеву пострадали 24 человека, - ОВА
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о 24 пострадавших в результате ракетных обстрелов российскими оккупантами Николаев в понедельник днем.
"24 раненых и 2 погибших", - написал Ким в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, во время обстрелов Николаева российскими оккупантами в понедельник по городу было нанесено 12 ракетных ударов.
Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших жителях города. Есть попадание в жилые дома и учебные заведения.
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