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В результате ракетного удара россиян по Николаеву пострадали 24 человека, - ОВА

вибух

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о 24 пострадавших в результате ракетных обстрелов российскими оккупантами Николаев в понедельник днем.

"24 раненых и 2 погибших", - написал Ким в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, во время обстрелов Николаева российскими оккупантами в понедельник по городу было нанесено 12 ракетных ударов.

Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших жителях города. Есть попадание в жилые дома и учебные заведения.

Николаев (2144) обстрел (26982) Ким Виталий (243)


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Людиноподібні козломоді свинособаки біснуються за Херсон
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29.08.2022 19:55 Ответить
Людиноподібні козломоді свинособаки біснуються за Херсон.....here , fixed that for you
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29.08.2022 19:57 Ответить
pishov ***** rashist
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29.08.2022 20:16 Ответить
kto rashist ?
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29.08.2022 20:41 Ответить
but from the outside they look like people
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29.08.2022 20:33 Ответить
ja bi neskazav

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29.08.2022 20:46 Ответить
 
 