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Внаслідок ракетного удару росіян по Миколаєву постраждало 24 особи, - ОВА

вибух

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про 24 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами м.Миколаїв у понеділок удень.

"24 поранених та 2 загиблих", - написав Кім у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше,  під час обстрілів Миколаєва російськими окупантами в понеділок по місту  було завдано 12 ракетних ударів.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 11 постраждалих жителів міста. Є влучення в житлові будинки та навчальні заклади.

Автор: 

Миколаїв (1797) обстріл (28303) Кім Віталій (471)


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Людиноподібні козломоді свинособаки біснуються за Херсон
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29.08.2022 19:55 Відповісти
Людиноподібні козломоді свинособаки біснуються за Херсон.....here , fixed that for you
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29.08.2022 19:57 Відповісти
pishov ***** rashist
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29.08.2022 20:16 Відповісти
kto rashist ?
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29.08.2022 20:41 Відповісти
but from the outside they look like people
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29.08.2022 20:33 Відповісти
ja bi neskazav

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29.08.2022 20:46 Відповісти
 
 