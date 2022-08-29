Внаслідок ракетного удару росіян по Миколаєву постраждало 24 особи, - ОВА
Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про 24 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами м.Миколаїв у понеділок удень.
"24 поранених та 2 загиблих", - написав Кім у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, під час обстрілів Миколаєва російськими окупантами в понеділок по місту було завдано 12 ракетних ударів.
Раніше повідомлялося про двох загиблих та 11 постраждалих жителів міста. Є влучення в житлові будинки та навчальні заклади.
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Людиноподібнікозломоді свинособаки біснуються за Херсон.....here , fixed that for you