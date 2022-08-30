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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты атаковали на нескольких направлениях, но ВСУ заставили их отойти, - Генштаб

зсу,воїн,захисник,піхота

Российские войска сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, наносят авиа- и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 06:00 30.08.2022 относительно российского вторжения от Генерального штаба ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто восемьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Продолжает сохраняющаяся угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

Читайте: Силы обороны Украины отразили наступление врага на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ободы, Нововасильевка и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Великие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

Противник вел наступательное сражение с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.

Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками.

Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении поселка Шнурки, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцева и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.

Также читайте: Враг пытался провести нелепую разведку боем в районе Долины и безуспешно вел штурмовые действия у Богородичного, - Генштаб

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцева, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опросного.

На Новопавловском направлении вражеского огневому воздействию подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополья и Зеленого Поля.

В Запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиационные удары неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вел воздушную разведку БПЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

На Южнобугском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольск, Ольгино и Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

Вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытался провести нелепую разведку боем в районе Долины и безуспешно вел штурмовые действия у Богородичного, - Генштаб

Задействовал разведывательные БпЛА недалеко от Давыдова Брода, Снегиревки и Великого Артаково.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

армия РФ (19129) Генштаб ВС (6234) ВСУ (6565)


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Топ комментарии
+8
Ватаны любят перекидывать стрелки на сша что сша тоже атаковали ирак и ливию и другие страны.Но сша боролись с диктаторами и коммунистами а не вели империалистические реваншисткие войны и не пытались уничтожить страны и народы как рашка.
Всех кровавых диктаторов и коммунистов насадила либо помогла прийти к власти рашка по всему миру в 20 веке.
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30.08.2022 08:24
+4
https://gazeta.ua/articles/np/_zsu-prorvali-poziciyi-voroga-na-mikolayivschini-bagato-200h-i-300h-cimbalyuk/1108694 Збройні сили України продовжують успішний контрнаступ .

На Миколаївщині українські бійці прорвали позиції 205-ї окремої мотострілецької бригади в одному з населених пунктів. Про це https://t.me/RomaTsymbaliuk/2841 повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Telegram 30 серпня. "Командири наказали підлеглим повернути втрачені позиції будь-що, але завдяки безрезультатним атакам, 205-а бригада лише зазнала більше втрат. У результаті підтверджено смерть 23 і поранення не менше 25 військовослужбовців рф", - йдеться в дописі.
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30.08.2022 09:44
+3
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30.08.2022 07:49
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30.08.2022 07:49 Ответить
В Кодемі теж орки відступили?
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30.08.2022 08:00 Ответить
Huh?
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30.08.2022 08:43 Ответить
https://gordonua.com/news/war/na-bahmutskom-napravlenii-vsu-otbili-nastuplenie-okkupantov-vozle-kodemy-i-zaycevo-genshtab-1623542.html https://gordonua.com/news/war/na-bahmutskom-napravlenii-vsu-otbili-nastuplenie-okkupantov-vozle-kodemy-i-zaycevo-genshtab-1623542.html

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30.08.2022 08:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H_Mre6ZRsFw&list=RDCMUCZTROXooTkAjYYRJcNl6CkA&start_radio=1
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30.08.2022 10:32 Ответить
Ватаны любят перекидывать стрелки на сша что сша тоже атаковали ирак и ливию и другие страны.Но сша боролись с диктаторами и коммунистами а не вели империалистические реваншисткие войны и не пытались уничтожить страны и народы как рашка.
Всех кровавых диктаторов и коммунистов насадила либо помогла прийти к власти рашка по всему миру в 20 веке.
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30.08.2022 08:24 Ответить
контрнаступ?
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30.08.2022 08:43 Ответить
зараз взяли і все росповіли фігушки
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30.08.2022 08:46 Ответить
А що там по 2 селах на Луганщині, а то щось замовкли,а іде про повний контроль Донеччини, а там було далеко до нього. Стиль подачі інформації нагадує Арестовича.
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30.08.2022 09:21 Ответить
https://gazeta.ua/articles/np/_zsu-prorvali-poziciyi-voroga-na-mikolayivschini-bagato-200h-i-300h-cimbalyuk/1108694 Збройні сили України продовжують успішний контрнаступ .

На Миколаївщині українські бійці прорвали позиції 205-ї окремої мотострілецької бригади в одному з населених пунктів. Про це https://t.me/RomaTsymbaliuk/2841 повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Telegram 30 серпня. "Командири наказали підлеглим повернути втрачені позиції будь-що, але завдяки безрезультатним атакам, 205-а бригада лише зазнала більше втрат. У результаті підтверджено смерть 23 і поранення не менше 25 військовослужбовців рф", - йдеться в дописі.
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30.08.2022 09:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.08.2022 09:53 Ответить
При розгромі відомого за особистим вказівкою Зеленського наступу українських військ на Миколаєво-Криворожському та інших напрямках дій російських сил за сутки знищено 48 танків, 46 бойових машин піхоти, 37 інших бойових бронемашин, 8 пікапов з крупнокаліберними пулеметами та понад 1,2 тисячі українських солдатів.
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30.08.2022 15:48 Ответить
Бережіть себе Смерть москалям Переможемо
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30.08.2022 11:08 Ответить
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30.08.2022 13:04 Ответить
 
 