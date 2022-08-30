Оккупанты атаковали на нескольких направлениях, но ВСУ заставили их отойти, - Генштаб

Российские войска сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, наносят авиа- и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 06:00 30.08.2022 относительно российского вторжения от Генерального штаба ВСУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто восемьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Продолжает сохраняющаяся угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

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На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ободы, Нововасильевка и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Великие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

Противник вел наступательное сражение с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.

Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками.

Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении поселка Шнурки, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцева и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.

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Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцева, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опросного.

На Новопавловском направлении вражеского огневому воздействию подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополья и Зеленого Поля.

В Запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиационные удары неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вел воздушную разведку БПЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

На Южнобугском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Трудолюбовка, Зеленодольск, Ольгино и Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

Вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел.

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Задействовал разведывательные БпЛА недалеко от Давыдова Брода, Снегиревки и Великого Артаково.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.