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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти атакували на кількох напрямках, але ЗСУ змусили їх відійти, - Генштаб

війна,зсу,воїн,захисник

Російські війська зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, завдають авіа- та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Про це йдеться в оперативній інформації станом 06:00 30.08.2022 щодо російського вторгнення Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто вісімдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Продовжує зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони України відбили наступ ворога на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного.

Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками.

Підрозділи противника здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Званівки, Сіверська, Верхньокам’янського та Слов’янська. Завдали авіаударів біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47,1 тис. осіб, 234 літаки, 203 гелікоптери, 1 947 танків та 4 269 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили.

На Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.

На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

На Запорізькому напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавка, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівка та Дорожнянка. Завдав авіаційних ударів неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам’янського та Степового. Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Олександрівка, Степова Долина, Лимани, Благодатне, Мирне, Котляреве, Шевченкове, Новомиколаївка, Первомайське, Партизанське, Широке, Червона Долина, Червоний Яр, Мурахівка, Лозове, Трудолюбівка, Зеленодольськ, Ольгине та Добрянка. Завдав авіаційного удару біля Андріївки.

Вів наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мав, відійшов.

Також читайте: На південному напрямку ЗСУ знищили понад 80 окупантів, 3 склади, переправу через Дніпро та багато техніки ворога, - ОК "Південь"

Задіяв розвідувальні БпЛА неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства. В готовності до застосування перебувають носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+8
Ватаны любят перекидывать стрелки на сша что сша тоже атаковали ирак и ливию и другие страны.Но сша боролись с диктаторами и коммунистами а не вели империалистические реваншисткие войны и не пытались уничтожить страны и народы как рашка.
Всех кровавых диктаторов и коммунистов насадила либо помогла прийти к власти рашка по всему миру в 20 веке.
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30.08.2022 08:24
+4
https://gazeta.ua/articles/np/_zsu-prorvali-poziciyi-voroga-na-mikolayivschini-bagato-200h-i-300h-cimbalyuk/1108694 Збройні сили України продовжують успішний контрнаступ .

На Миколаївщині українські бійці прорвали позиції 205-ї окремої мотострілецької бригади в одному з населених пунктів. Про це https://t.me/RomaTsymbaliuk/2841 повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Telegram 30 серпня. "Командири наказали підлеглим повернути втрачені позиції будь-що, але завдяки безрезультатним атакам, 205-а бригада лише зазнала більше втрат. У результаті підтверджено смерть 23 і поранення не менше 25 військовослужбовців рф", - йдеться в дописі.
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30.08.2022 09:44
+3
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30.08.2022 07:49
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30.08.2022 07:49 Відповісти
В Кодемі теж орки відступили?
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30.08.2022 08:00 Відповісти
Huh?
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30.08.2022 08:43 Відповісти
https://gordonua.com/news/war/na-bahmutskom-napravlenii-vsu-otbili-nastuplenie-okkupantov-vozle-kodemy-i-zaycevo-genshtab-1623542.html https://gordonua.com/news/war/na-bahmutskom-napravlenii-vsu-otbili-nastuplenie-okkupantov-vozle-kodemy-i-zaycevo-genshtab-1623542.html

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30.08.2022 08:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H_Mre6ZRsFw&list=RDCMUCZTROXooTkAjYYRJcNl6CkA&start_radio=1
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30.08.2022 10:32 Відповісти
Ватаны любят перекидывать стрелки на сша что сша тоже атаковали ирак и ливию и другие страны.Но сша боролись с диктаторами и коммунистами а не вели империалистические реваншисткие войны и не пытались уничтожить страны и народы как рашка.
Всех кровавых диктаторов и коммунистов насадила либо помогла прийти к власти рашка по всему миру в 20 веке.
показати весь коментар
30.08.2022 08:24 Відповісти
контрнаступ?
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30.08.2022 08:43 Відповісти
зараз взяли і все росповіли фігушки
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30.08.2022 08:46 Відповісти
А що там по 2 селах на Луганщині, а то щось замовкли,а іде про повний контроль Донеччини, а там було далеко до нього. Стиль подачі інформації нагадує Арестовича.
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30.08.2022 09:21 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/np/_zsu-prorvali-poziciyi-voroga-na-mikolayivschini-bagato-200h-i-300h-cimbalyuk/1108694 Збройні сили України продовжують успішний контрнаступ .

На Миколаївщині українські бійці прорвали позиції 205-ї окремої мотострілецької бригади в одному з населених пунктів. Про це https://t.me/RomaTsymbaliuk/2841 повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Telegram 30 серпня. "Командири наказали підлеглим повернути втрачені позиції будь-що, але завдяки безрезультатним атакам, 205-а бригада лише зазнала більше втрат. У результаті підтверджено смерть 23 і поранення не менше 25 військовослужбовців рф", - йдеться в дописі.
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30.08.2022 09:44 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.08.2022 09:53 Відповісти
При розгромі відомого за особистим вказівкою Зеленського наступу українських військ на Миколаєво-Криворожському та інших напрямках дій російських сил за сутки знищено 48 танків, 46 бойових машин піхоти, 37 інших бойових бронемашин, 8 пікапов з крупнокаліберними пулеметами та понад 1,2 тисячі українських солдатів.
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30.08.2022 15:48 Відповісти
Бережіть себе Смерть москалям Переможемо
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30.08.2022 11:08 Відповісти
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30.08.2022 13:04 Відповісти
 
 