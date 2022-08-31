Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, - Зеленский
По всей линии фронта в Украине продолжаются активные бои.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 августа.
"Активные боевые действия сейчас происходят почти по всей линии фронта – и на юге, и на Харьковщине, и на Донбассе. Особо хочу сегодня поблагодарить бойцов 56-й и 110-й бригад, проявляющих максимальную стойкость и героизм на Авдеевском направлении. Воинам 53 -й и 93-й бригад, защищающим Бахмутское направление, защищающим мужественно, умно, героически", – сказал он.
Зеленский отметил, что российское командование имело приказ захватить Донецкую область до конца августа.
"Конец августа - это уже завтра. А на Донбассе - украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все: несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и "зеков"... Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции и кто метко "минусует" оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы", - добавил Зеленский.
Он призвал жителей оккупированного Крыма держаться подальше от военных объектов и сообщать специальным службам Украины всю доступную им информацию о российских войсках.
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Он патологически не способен молчать...
Хотя бы фундамент заложил во Львове (в бункерах) и в Польше (открыто) для непрерывного производства вооружений с очень дешевой мобилизованной рабочей силой, к тому же намного умнее тех же мексиканцев с большими зарплатами в США, которые и работают над теми снарядами, что нам поставляют? Нам уже нужно 20 ангаров со станками даже примитивными, даже которым 60 или 90 лет, на которых в 4 смены непрерывно будут работать наши мобилизованные тыловики, а их будут развлекать в том числе мобилизованный квартал95 с девушками. Посчитай сам, на зарплату 200000 человек в США типичных инженерных 100000 долларов в год уйдет 20 млрд долларов США, а с налогами и прочими расходами и все 30 млрд. А у нас это бесплатно будет, мобилизованные будут работать за еду и жилье в общежитиях по 12 человек в одной комнате. И безопасно в Польше полностью защищенный завод под зонтиком НАТО. К тому же нам могут и современные станки выдать, не обязательно клепать неуправляемые ракеты и фугасные снаряды, можно и получше производить.
Мы не сможем победить в войне на одной только помощи. Ее больше не станет, потому что нет рабочих людей на Западе уже 20 лет. Единицы кое-как могут еще трудиться как прошлые поколения, а в остальном все сложные роботы, завод с которыми годами нужно строить, это не залил фундамент, завез туда 20 огромных токарных станков, 20 фрезерных и пошел работать, разгружая вагоны с металлом и порохом лопатами как всегда и было. На Западе такого нету, а у нас это возможно за счет мобилизации тыла, которой нету от слова "совсем".
Может ГУЛАГ сразу открыть?
...А от тепер уявіть, що цих ракет, якими ЗСУ нанесли удар по флагману мокшанському, держава надала армійському керівництву - БАГАТО. Якби наші ракетники мали хоча б 100 ракет, то всі ці тонни металу і вибухівки прилетіли б у ворожий флот (який запускає Калібри по нашим містам), у ворожий генеральний штаб, у ворожі авіабази, у склади зброї.
І коштувало б це все свято нам всього 0,5-1 мільярда доларів.
Сущі копійки на фоні 11 МІЛЬЯРДІВ доларів, розпиляних за 2 роки ЗЕленства на дорогах.
Та ще й для цього Укравтодор увігнали в рекордні борги на 140 мільярдів гривень.
Навіть зараз, під час вторгнення, Кабмін виділив 2,5 МЛРД ГРН на погашення цих боргів.
Ці дороги коштували нам не в 2 рази за кілометр дорожче, а в десятки тисяч життів дорожче!
Так от.
Витрати ми лише 1 мільярд доларів на "гігантоманію і піар-проекти Порошенка"(с), війни не було б взагалі.
А так, ворог прекрасно знав, що роззброїв нас зсередини руками ЗЕленої агентури і дурнів, які зробили її своєю владою.
Ну і так - погроз ядерною зброєю в наш бік теж би не було.
Бо де носій - там лише крок до простої брудної бомби із ядерних відходів.
І відповідь наша була б проста:
- Тільки спробуйте, спробуйте хоча б подумати про використання ядерної зброї проти нас - підете всією Москвою грати в "Метро-2033" в реальності.
(Джон Сміт)
Он думает под огнем можно вечно держаться?
Люди спросят ( и ,в первую очередь, Азовцы ) с него за ту цену, которую заплатил народ Украины за победу.
Только что открыто всем рассказал, кто где воюет и что делает. Или для рекламы себя, как крупного военноначальника, (для этой постановочной цели может людей загубил), или доклад
для врага с той стороны.