Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, - Зеленский

По всей линии фронта в Украине продолжаются активные бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 августа.

"Активные боевые действия сейчас происходят почти по всей линии фронта – и на юге, и на Харьковщине, и на Донбассе. Особо хочу сегодня поблагодарить бойцов 56-й и 110-й бригад, проявляющих максимальную стойкость и героизм на Авдеевском направлении. Воинам 53 -й и 93-й бригад, защищающим Бахмутское направление, защищающим мужественно, умно, героически", – сказал он.

Зеленский отметил, что российское командование имело приказ захватить Донецкую область до конца августа.

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"Конец августа - это уже завтра. А на Донбассе - украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все: несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и "зеков"... Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции и кто метко "минусует" оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы", - добавил Зеленский.

Он призвал жителей оккупированного Крыма держаться подальше от военных объектов и сообщать специальным службам Украины всю доступную им информацию о российских войсках.

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