Активні бойові дії тривають по всій лінії фронту, - Зеленський

По всій лінії фронту в Україні тривають активні бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 серпня.

"Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно", – сказав він.

Зеленський вказав на те, що російське командування мало наказ захопити Донецьку область до кінця серпня.

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"Кінець серпня – це вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та "зеків"… Я дякую кожному й кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції і хто влучно "мінусує" окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси", – додав Зеленський.

Він закликав жителів окупованого Криму триматися подалі від військових об’єктів і повідомляти спеціальним службам України всю доступну їм інформацію про російські війська.

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