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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Активні бойові дії тривають по всій лінії фронту, - Зеленський

зеленський

По всій лінії фронту в Україні тривають активні бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 серпня.

"Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно", – сказав він.

Зеленський вказав на те, що російське командування мало наказ захопити Донецьку область до кінця серпня.

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"Кінець серпня – це вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та "зеків"… Я дякую кожному й кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції і хто влучно "мінусує" окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси", – додав Зеленський.

Він закликав жителів окупованого Криму триматися подалі від військових об’єктів і повідомляти спеціальним службам України всю доступну їм інформацію про російські війська.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23732) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+21
Скільки людей зі слуги народу та 95 кварталу воюють на фронті? Скільки грошей задонатили слуга народу та 95 квартал на армію?
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30.08.2022 23:57
+18
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31.08.2022 00:00
+13
Ты здесь причём, ****** зелёная, чтоб об этом говорить?! Сгинь, мразь!
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31.08.2022 00:17
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Скільки людей зі слуги народу та 95 кварталу воюють на фронті? Скільки грошей задонатили слуга народу та 95 квартал на армію?
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30.08.2022 23:57 Відповісти
0,0000000000000000000000000000000000
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31.08.2022 00:05 Відповісти
Спроси сколько они перечислили на ЗСУ, цифра будет та же самая
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31.08.2022 22:21 Відповісти
Спасииибо!Потрясающая новость!
Он патологически не способен молчать...
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30.08.2022 23:57 Відповісти
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30.08.2022 23:58 Відповісти
Я думав, що він якусь новину скаже, це ми і самі знаємо, що зараз ідуть запеклі бої. Мати божа рятуй наших захисників. Щоб вони поскоріше повернулись з перемогою живими і здоровими.
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30.08.2022 23:59 Відповісти
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31.08.2022 00:00 Відповісти
Йому б бути диктором не радіо читаючим стрічку новин.
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31.08.2022 00:03 Відповісти
Тоді люди радіо перестануть слухати.
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31.08.2022 00:16 Відповісти
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31.08.2022 00:20 Відповісти
за беспредел ответишь, гнида!
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31.08.2022 00:08 Відповісти
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31.08.2022 00:15 Відповісти
Шо значит "приходили по адресу" ? Он в них расписался ?
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31.08.2022 22:23 Відповісти
Ты здесь причём, ****** зелёная, чтоб об этом говорить?! Сгинь, мразь!
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31.08.2022 00:17 Відповісти
Шашлычник лживый, это не твоя задача рассуждать про ситуацию на фронте. Лучше скажи, сколько патронных заводов и заводов по производству снарядов и ракет построено? А нам их нужно очень много, восьмизначная сумма для победы, учитывая, сколько нужно на уничтожение одной единицы живой силы, тем более кацапы эволюционируют и будут воевать лучше, рассредоточат склады, сделают окопы грамотные, не будут спать в одной казарме и многое другое, да и зимой все реки промерзнут и не будет зеленого леса.

Хотя бы фундамент заложил во Львове (в бункерах) и в Польше (открыто) для непрерывного производства вооружений с очень дешевой мобилизованной рабочей силой, к тому же намного умнее тех же мексиканцев с большими зарплатами в США, которые и работают над теми снарядами, что нам поставляют? Нам уже нужно 20 ангаров со станками даже примитивными, даже которым 60 или 90 лет, на которых в 4 смены непрерывно будут работать наши мобилизованные тыловики, а их будут развлекать в том числе мобилизованный квартал95 с девушками. Посчитай сам, на зарплату 200000 человек в США типичных инженерных 100000 долларов в год уйдет 20 млрд долларов США, а с налогами и прочими расходами и все 30 млрд. А у нас это бесплатно будет, мобилизованные будут работать за еду и жилье в общежитиях по 12 человек в одной комнате. И безопасно в Польше полностью защищенный завод под зонтиком НАТО. К тому же нам могут и современные станки выдать, не обязательно клепать неуправляемые ракеты и фугасные снаряды, можно и получше производить.

Мы не сможем победить в войне на одной только помощи. Ее больше не станет, потому что нет рабочих людей на Западе уже 20 лет. Единицы кое-как могут еще трудиться как прошлые поколения, а в остальном все сложные роботы, завод с которыми годами нужно строить, это не залил фундамент, завез туда 20 огромных токарных станков, 20 фрезерных и пошел работать, разгружая вагоны с металлом и порохом лопатами как всегда и было. На Западе такого нету, а у нас это возможно за счет мобилизации тыла, которой нету от слова "совсем".
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31.08.2022 00:26 Відповісти
"А у нас это бесплатно будет, мобилизованные будут работать за еду и жилье в общежитиях по 12 человек в одной комнате"

Может ГУЛАГ сразу открыть?
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31.08.2022 01:14 Відповісти
https://t.me/hueviykharkov/76872 Як завжди, нічний Харків
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31.08.2022 00:29 Відповісти
Зеленский лгун! На Херсон наступали до 3к чел. Такими силами наступление не ведут! Это фейковое наступление. Для чего это делать??? Украинский народ развести и создать иллюзию, что ведется контрнаступление, а по факту показушный был ход и плюс удары нанесли Химарсами для показухи. Но наступления настоящего нету! У меня ощущение такое, что Зеленский подчиняется Путину. И находясь у власти Украины - сдает потихоньку земли России и выполняет другие задания и пытается не палиться. Зеленский постоянно обманывает. Запад тоже сейчас увидит, что Украина не может ничего отвоевать. Наступать нужно всеми силами сразу. а 3к чел - это вообще непонятно что было??? фейковое наступление! считаю нужно менять всех этих предателей и наступать всеми силами!!!
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31.08.2022 00:31 Відповісти
Юноша, в каком полку служили?
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31.08.2022 00:49 Відповісти
у вас нет доступа!
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31.08.2022 00:56 Відповісти
Так и скажите: в секретном полку невидимого фронта❗
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31.08.2022 11:54 Відповісти
Це майбутній верховний головнокомандуючий ЗСУ.
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31.08.2022 00:32 Відповісти
Відверто казати на це якось пох, ця його творчість так мовити на любителя, а ось що воно із своєю шайкою витворяє - ось це непокоїть більше за все і народу треба вигоняти москалів в першу чергу з самих себе
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31.08.2022 00:37 Відповісти
Відверто казати на це якось пох (с) гимн 73%
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31.08.2022 00:59 Відповісти
І що ви шановний цим хотіли сказати? Чи президентом не може бути комік? Проблема ж не в Зеленському, то і не мішайте гівна із цукром і гімн у тих 73 нагадаю був - абинепорошенко
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31.08.2022 02:50 Відповісти
Коміки теж різні бувають.Гумор буває різним.Є з глибоким змістом,а є примітивний,дешевий непотріб...Так що який піп-такий і його приход....
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31.08.2022 06:57 Відповісти
Гаразд а як вам тоді джим Керрі з його примітивним сортирним гумором? Вам нагадати як він дупою співав? Чи він погана людина і був би поганим керманичем? А вся його аудиторія виходить з ваших слів ідіоти?
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31.08.2022 15:44 Відповісти

...А от тепер уявіть, що цих ракет, якими ЗСУ нанесли удар по флагману мокшанському, держава надала армійському керівництву - БАГАТО. Якби наші ракетники мали хоча б 100 ракет, то всі ці тонни металу і вибухівки прилетіли б у ворожий флот (який запускає Калібри по нашим містам), у ворожий генеральний штаб, у ворожі авіабази, у склади зброї.
І коштувало б це все свято нам всього 0,5-1 мільярда доларів.
Сущі копійки на фоні 11 МІЛЬЯРДІВ доларів, розпиляних за 2 роки ЗЕленства на дорогах.
Та ще й для цього Укравтодор увігнали в рекордні борги на 140 мільярдів гривень.
Навіть зараз, під час вторгнення, Кабмін виділив 2,5 МЛРД ГРН на погашення цих боргів.
Ці дороги коштували нам не в 2 рази за кілометр дорожче, а в десятки тисяч життів дорожче!
Так от.
Витрати ми лише 1 мільярд доларів на "гігантоманію і піар-проекти Порошенка"(с), війни не було б взагалі.
А так, ворог прекрасно знав, що роззброїв нас зсередини руками ЗЕленої агентури і дурнів, які зробили її своєю владою.
Ну і так - погроз ядерною зброєю в наш бік теж би не було.
Бо де носій - там лише крок до простої брудної бомби із ядерних відходів.
І відповідь наша була б проста:
- Тільки спробуйте, спробуйте хоча б подумати про використання ядерної зброї проти нас - підете всією Москвою грати в "Метро-2033" в реальності.
(Джон Сміт)
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31.08.2022 00:39 Відповісти
А на яких колчаківських фронтах воюють доблесні "орденоносці" кошовий і пікалов та й інша ZEлена наволоч?
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31.08.2022 00:39 Відповісти
Зеленский работает на Путина - он управляя Украиной - сливает земли и войска. Азов попал в окружение из за Зеленского. Сейчас наступление было фейковое. То бишь в наступление пошло 3 БТГ - это вообще херня! Так в наступление не ходят. И удары Химарсами еще сделали для большей показушности, а по факту - это все обман! Никакого наступления нет! Наступать нужно всеми силами - это не 3к человек, а 700к человек. Тогда врага просто снесут и не заметив! А этого не делается, значит предатель Зеленский и из тыла сливает по чучуть войска малыми силами, которые не могут выполнить задачу и погибнут. И территории сливают потихоньку. Уже 80 000 квадратных км. слил Путину. Австрия 83 000 квадратных км. И устраивает шоу, чтобы не раскусили.
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31.08.2022 00:40 Відповісти
вылезло дермо зеленое
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31.08.2022 00:57 Відповісти
Попри все - попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та "зеків" Джерело:
Он думает под огнем можно вечно держаться?
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31.08.2022 01:02 Відповісти
Нужно сделать так, чтобы русские переходили на сторону добра, нужно их убедить переходить на сторону Киева, который является настоящим наследником трона Руси.
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31.08.2022 01:35 Відповісти
точно ! и всех хороших русских там собрать,да ?
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31.08.2022 09:57 Відповісти
Пусть русские в России переходят на сторону Киева!
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31.08.2022 12:36 Відповісти
Продолжение войны или замороженный конфликт одинаково выгодны Путину и Зеленскому. Окончание войны будет означать конец Зеленского и его банды.

Люди спросят ( и ,в первую очередь, Азовцы ) с него за ту цену, которую заплатил народ Украины за победу.
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31.08.2022 02:35 Відповісти
Спитати то може і спитають.тільки головне питання коли?Коли всю країну розвалить?Воно ж суцільний деструктив,до чого доторкнеться,все на сміття переторюється....
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31.08.2022 07:01 Відповісти
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31.08.2022 06:59 Відповісти
Четко разложил номера частей и дислокацию. Даже языка брать не надо -Зеля все слил сам, даже без Ермака.
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31.08.2022 07:12 Відповісти
как без Ермака ? А кто текст писал... Ермак - Штирлиц... а зеля - радистка кэт.
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31.08.2022 09:43 Відповісти
Прес-секретар ОП в черговий раз вис --вся. день прожив .Ахто буде відповідати,за те що ви привели до захфат наших територій Дивились в дупу путіну?
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31.08.2022 07:13 Відповісти
пустозвон
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31.08.2022 09:19 Відповісти
А если фельдмаршал психически нездоров и себя не контролирует, что с ним делать?
Только что открыто всем рассказал, кто где воюет и что делает. Или для рекламы себя, как крупного военноначальника, (для этой постановочной цели может людей загубил), или доклад
для врага с той стороны.
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31.08.2022 09:30 Відповісти
И как это сталин не додумался работать Левитаном и самому выступать от информбюро.... Вероятно: не сомневался в результатах выборов....
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31.08.2022 09:42 Відповісти
Сталин говорил, что главное не как проголосуют, а как посчитают.
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31.08.2022 22:28 Відповісти
 
 