Путин в очередной раз обновил цель войны: теперь нужно ликвидировать "антироссийский анклав", который "создается на территории Украины"

В ходе открытого урока в Калининграде президент РФ Владимир Путин назвал новую цель российских войск в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам президента РФ, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, угрожающий России.

"Его ликвидация – цель "специальной военной операции", - сказал он.

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Ранее в России назвали причиной войны в Украине доминирование США. Весной министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская военная спецоперация в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще одной целью войны в Украине является якобы предотвращение угрозы Третьей мировой войны. Еще раньше Песков говорил о "спасении" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Сам Путин в апреле говорил, что цель войны – "помощь людям на Донбассе". Он назвал такие намерения России "благородными".

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