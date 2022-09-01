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Путин в очередной раз обновил цель войны: теперь нужно ликвидировать "антироссийский анклав", который "создается на территории Украины"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

В ходе открытого урока в Калининграде президент РФ Владимир Путин назвал новую цель российских войск в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам президента РФ, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, угрожающий России.

"Его ликвидация – цель "специальной военной операции", - сказал он.

Читайте также: Путин - маленький человек и не выиграет войну с Украиной, - министр иностранных дел Дании Кофод

Ранее в России назвали причиной войны в Украине доминирование США. Весной министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская военная спецоперация в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще одной целью войны в Украине является якобы предотвращение угрозы Третьей мировой войны. Еще раньше Песков говорил о "спасении" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Сам Путин в апреле говорил, что цель войны – "помощь людям на Донбассе". Он назвал такие намерения России "благородными".

Читайте также: Пропагандистские СМИ России начали разгонять новую ложь – пытаются выставить Украину агрессором
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Топ комментарии
+78
Якеж воно кончене...
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01.09.2022 17:51
+55
***** -- полудохлое животное взрастившее таких же кровожадных нищих ублюдков которые пришли нас всех убить . Все кто пришел сдохнут - все до единого
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01.09.2022 17:54
+42
Це називається-"Маячня в різноманітних проявах". Пацієнта краще ізолювати. А ще краще ліквідувати.
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01.09.2022 17:53
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Який епічний дуройоб.
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01.09.2022 20:13 Ответить
Привет депутату(бывшему) рф Пономарёву и его повстанческой армии и нашим полезным идиотам которые его поддерживают... теперь для дискредитации Украины выбрана новая стратегия ....
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01.09.2022 20:15 Ответить
Дык я не понял, если "антироссийский анклав" уничтожен, что с территории Украины можно полностью выдовдить войска (или что там осталось)? И сурмить победу?
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01.09.2022 20:24 Ответить
Пора вже ліквідовувати ліквідатора бо зовсім з котушок злетів.
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01.09.2022 20:59 Ответить
психбольница, определитесь уже
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01.09.2022 21:12 Ответить
Дебіле бункерний, йди вчи уроки щодо того, що таке "анклав"
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01.09.2022 21:29 Ответить
Ліліпутін, нешанований пєдофіл - антиросійський анклав це називаєть Цивілізація.
Там де цивілізація, там немає руского міру
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01.09.2022 21:35 Ответить
Просто ляпает, лишь бы попасть в СМИ. Кстати, более чем успешно. Перебивает кадры сдающихся в плен кацапов.

Все интернет-СМИ должны объединиться под журналистским профсоюзом с целью полностью исключить публикацию любых новостей с чмоней. Говорить про то, что действительно важно, и не позволять забивать информационную повестку его мерзкой харей.
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01.09.2022 21:50 Ответить
зараз світ живе заручником у ібанутих тупих ******** карликів, зараз іх час
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01.09.2022 21:52 Ответить
США не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву и делегации визы для посещения саммита министров внутренних дел в ООН, чем сорвали участие РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, его цитирует РИА «Новости».

По его словам, такие действия со стороны Вашингтона являются «вопиющим нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН». Он также добавил, что предоставление виз делегатам - не привилегия, а международно-правовая обязанность США.

С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам России: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила, что с 1 сентября сократит выдачу туристических виз россиянам в десять раз. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Она уточнила, что важно не отнимать возможность выехать из РФ у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму». По ее словам, это могут быть не только оппозиционеры и известные журналисты, но и студенты.
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01.09.2022 22:20 Ответить
Чому ж в ООН представнику дають візу? Не дати,і проголосувати за введення миротворців ООН на ЗАЕС))
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02.09.2022 00:01 Ответить
то в рєзіновой дупі х@йла щось там складиваєтся
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01.09.2022 22:25 Ответить
Країна терорист, хоче знищити країну яка їй чинить спротив. Так краще звучить, а сенс той самий.
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01.09.2022 22:33 Ответить
Хочу всіх запевнити , що на росіі всі йо@нуті , як казав покійний Немцов
про плєшивого пуцьку 😠
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02.09.2022 00:09 Ответить
сколько этот выродок подворотни,будет портить воздух мира?
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02.09.2022 07:17 Ответить
Этого шизофреника надо лечить током.
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02.09.2022 12:04 Ответить
Окурку краще би приглядати за своїм антиукраїнським анклавом, щоб не завалився.
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03.09.2022 13:28 Ответить
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