Путин в очередной раз обновил цель войны: теперь нужно ликвидировать "антироссийский анклав", который "создается на территории Украины"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе открытого урока в Калининграде президент РФ Владимир Путин назвал новую цель российских войск в Украине.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам президента РФ, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, угрожающий России.
"Его ликвидация – цель "специальной военной операции", - сказал он.
Ранее в России назвали причиной войны в Украине доминирование США. Весной министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская военная спецоперация в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще одной целью войны в Украине является якобы предотвращение угрозы Третьей мировой войны. Еще раньше Песков говорил о "спасении" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Сам Путин в апреле говорил, что цель войны – "помощь людям на Донбассе". Он назвал такие намерения России "благородными".
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Там де цивілізація, там немає руского міру
Все интернет-СМИ должны объединиться под журналистским профсоюзом с целью полностью исключить публикацию любых новостей с чмоней. Говорить про то, что действительно важно, и не позволять забивать информационную повестку его мерзкой харей.
По его словам, такие действия со стороны Вашингтона являются «вопиющим нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН». Он также добавил, что предоставление виз делегатам - не привилегия, а международно-правовая обязанность США.
С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам России: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила, что с 1 сентября сократит выдачу туристических виз россиянам в десять раз. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Она уточнила, что важно не отнимать возможность выехать из РФ у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму». По ее словам, это могут быть не только оппозиционеры и известные журналисты, но и студенты.
про плєшивого пуцьку 😠