Путін знову оновив мету війни: тепер треба ліквідувати "антиросійський анклав", який "створюється на території України"

Під час відкритого уроку в Калінінграді президент РФ Володимир Путін назвав нову мету російських військ в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами президента РФ, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

"Його ліквідація - мета "спеціальної військової операції", - сказав він.

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Раніше у Росії назвали причиною війни в Україні домінування США. Весною міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "військова спецоперація" в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

До цього прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ще однією метою війни в Україні є нібито запобігання загрози Третьої світової війни. Ще раніше Пєсков казав про "порятунок" так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Сам Путін у квітні казав, що мета війни - "допомога людям на Донбасі". Він назвав такі наміри Росії "благородними".

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