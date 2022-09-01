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Путін знову оновив мету війни: тепер треба ліквідувати "антиросійський анклав", який "створюється на території України"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Під час відкритого уроку в Калінінграді президент РФ Володимир Путін назвав нову мету російських військ в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами президента РФ, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

"Його ліквідація - мета "спеціальної військової операції", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - маленька людина і не виграє війну з Україною, - міністр закордонних справ Данії Кофод

Раніше у Росії назвали причиною війни в Україні домінування США. Весною міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "військова спецоперація" в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

До цього прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ще однією метою війни в Україні є нібито запобігання загрози Третьої світової війни. Ще раніше Пєсков казав про "порятунок" так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Сам Путін у квітні казав, що мета війни - "допомога людям на Донбасі". Він назвав такі наміри Росії "благородними".

Також читайте: Ворог коригує свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адмінмежі Донеччини до 15 вересня, - Генштаб

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+78
Якеж воно кончене...
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01.09.2022 17:51
+55
***** -- полудохлое животное взрастившее таких же кровожадных нищих ублюдков которые пришли нас всех убить . Все кто пришел сдохнут - все до единого
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01.09.2022 17:54
+42
Це називається-"Маячня в різноманітних проявах". Пацієнта краще ізолювати. А ще краще ліквідувати.
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01.09.2022 17:53
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Який епічний дуройоб.
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01.09.2022 20:13 Відповісти
Привет депутату(бывшему) рф Пономарёву и его повстанческой армии и нашим полезным идиотам которые его поддерживают... теперь для дискредитации Украины выбрана новая стратегия ....
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01.09.2022 20:15 Відповісти
Дык я не понял, если "антироссийский анклав" уничтожен, что с территории Украины можно полностью выдовдить войска (или что там осталось)? И сурмить победу?
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01.09.2022 20:24 Відповісти
Пора вже ліквідовувати ліквідатора бо зовсім з котушок злетів.
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01.09.2022 20:59 Відповісти
психбольница, определитесь уже
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01.09.2022 21:12 Відповісти
Дебіле бункерний, йди вчи уроки щодо того, що таке "анклав"
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01.09.2022 21:29 Відповісти
Ліліпутін, нешанований пєдофіл - антиросійський анклав це називаєть Цивілізація.
Там де цивілізація, там немає руского міру
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01.09.2022 21:35 Відповісти
Просто ляпает, лишь бы попасть в СМИ. Кстати, более чем успешно. Перебивает кадры сдающихся в плен кацапов.

Все интернет-СМИ должны объединиться под журналистским профсоюзом с целью полностью исключить публикацию любых новостей с чмоней. Говорить про то, что действительно важно, и не позволять забивать информационную повестку его мерзкой харей.
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01.09.2022 21:50 Відповісти
зараз світ живе заручником у ібанутих тупих ******** карликів, зараз іх час
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01.09.2022 21:52 Відповісти
США не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву и делегации визы для посещения саммита министров внутренних дел в ООН, чем сорвали участие РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, его цитирует РИА «Новости».

По его словам, такие действия со стороны Вашингтона являются «вопиющим нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН». Он также добавил, что предоставление виз делегатам - не привилегия, а международно-правовая обязанность США.

С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам России: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила, что с 1 сентября сократит выдачу туристических виз россиянам в десять раз. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Она уточнила, что важно не отнимать возможность выехать из РФ у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму». По ее словам, это могут быть не только оппозиционеры и известные журналисты, но и студенты.
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01.09.2022 22:20 Відповісти
Чому ж в ООН представнику дають візу? Не дати,і проголосувати за введення миротворців ООН на ЗАЕС))
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02.09.2022 00:01 Відповісти
то в рєзіновой дупі х@йла щось там складиваєтся
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01.09.2022 22:25 Відповісти
Країна терорист, хоче знищити країну яка їй чинить спротив. Так краще звучить, а сенс той самий.
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01.09.2022 22:33 Відповісти
Хочу всіх запевнити , що на росіі всі йо@нуті , як казав покійний Немцов
про плєшивого пуцьку 😠
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02.09.2022 00:09 Відповісти
сколько этот выродок подворотни,будет портить воздух мира?
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02.09.2022 07:17 Відповісти
Этого шизофреника надо лечить током.
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02.09.2022 12:04 Відповісти
Окурку краще би приглядати за своїм антиукраїнським анклавом, щоб не завалився.
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03.09.2022 13:28 Відповісти
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