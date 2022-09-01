Путін знову оновив мету війни: тепер треба ліквідувати "антиросійський анклав", який "створюється на території України"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час відкритого уроку в Калінінграді президент РФ Володимир Путін назвав нову мету російських військ в Україні.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами президента РФ, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.
"Його ліквідація - мета "спеціальної військової операції", - сказав він.
Раніше у Росії назвали причиною війни в Україні домінування США. Весною міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "військова спецоперація" в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.
До цього прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ще однією метою війни в Україні є нібито запобігання загрози Третьої світової війни. Ще раніше Пєсков казав про "порятунок" так званих Донецької та Луганської "народних республік".
Сам Путін у квітні казав, що мета війни - "допомога людям на Донбасі". Він назвав такі наміри Росії "благородними".
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Там де цивілізація, там немає руского міру
Все интернет-СМИ должны объединиться под журналистским профсоюзом с целью полностью исключить публикацию любых новостей с чмоней. Говорить про то, что действительно важно, и не позволять забивать информационную повестку его мерзкой харей.
По его словам, такие действия со стороны Вашингтона являются «вопиющим нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН». Он также добавил, что предоставление виз делегатам - не привилегия, а международно-правовая обязанность США.
С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам России: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила, что с 1 сентября сократит выдачу туристических виз россиянам в десять раз. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Она уточнила, что важно не отнимать возможность выехать из РФ у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму». По ее словам, это могут быть не только оппозиционеры и известные журналисты, но и студенты.
про плєшивого пуцьку 😠