76% россиян поддерживают войну с Украиной, - опрос
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
За полгода после начала полномасштабного вторжения РФ 76% россиян поддерживают действия российской армии, ведущей кровавую войну в Украине.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный российским Левада-центром, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46% "определенно поддерживают" действия российских вооруженных сил и еще 30% "скорее поддерживают". Не поддерживают – в совокупности 17% респондентов", - сообщили социологи.
Наибольшая поддержка действий армии РФ в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 85%.
В вопросе о том, следует ли продолжать военные действия или переходить к переговорам, российское общество разделилось почти поровну: около половины россиян (48%) считают, что необходимо продолжать военные действия, чуть меньше (44%) - что следует начать мирные переговоры.
Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушение в Украине: 10% считают, что "безусловно несут", 23% - "в какой-то степени несут".
Обратную позицию придерживаются 60% опрошенных.
Опрос Левада-центра проводился 25-31 августа 2022 среди 1 612 россиян в возрасте от 18 лет. Исследования проводились дома у респондента путем личного интервью.
Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
Пожалуйста, подождите...
Може хтось заперечить цю сентенцію?
Где ещё 5%? В Украине собак кормят, свинособачатиной?
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
Юрий Нестеренко. Из интернета.
Москалі - сцикливий народ. Вони війну підтримують в телевізорі, на своїх засраних диванах.
А чому б не підтримувати, якщо в телевізорі вони виграють, в телевізорі їх світ підтримує, країна просто розквітає з санкціям, в телевізорі.
Але скоро стикнуться з реальністю. Війну вони так і будуть підтримувати, "давітє хахлов!".
Тільки самі вони не хочуть воювати
Баранов Шариковых слишком много...и ими управлять легко...
Виявляється, що все навпаки.... Але вибачення за ці "ілюзії" адекватні українці скоріше за все не почують....
ВОТ ПОЭТОМУ СПОРТИВНЫЙ БАН РОССИИ ЭТО НАДОЛГО....
ОЛИМПИАДЫ, ЧМ, ЧЕ, этапы КУБКА МИРА - это не только спортсмены, но и фанаты, которые ездят постоянно за спортсменами....
Их будут расстреливать целыми автобусами, бросать гранаты в фанатские толпы....
Поэтому местным властям проще стало ЗАПРЕТИТЬ РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ и ФАНАТОВ, чем обеспечить им безопасность....
послали на йухвідмовилися від опитування?
Але все одно кількість дурнів в Московії перевершило мої очікування
А так-то, да, ті- хто погодився, вони назавжди "ленін, сталін, путін - наше всьо"....
Результат буде протилежний.
Я подивився тиждень - чуть сам не зазомбувався.
Треба створювати потужні антипропагандистстські канали.
2) треба щоб всі росіяни відчули війну. По 1ракеті в кожне російське місто, на воєнні об'єкти. щоб вони добре почули як бахнуло.
3) створити в литві потужні російські опозиційні телеканали.
2. они пережили теракты 00-х, где теперь Чечня ?
3. проблема не в количестве каналов, а в их низком качестве. они не знают ситуацию на местах.
а те кто знает и пишет, понимают, что их точки зрения придерживается только 15-20%, а это деньги.
Все срабсеянцы - это одно коллективное *****!
От же ж цифра! В Украине - 73% ЗЕбильных и только 2% за националистов, патриотов Украины, которые ВСЕГДА!, при любой власти, боролись за Украину. Вот потому и имеем сруцькимирную пятую колонну, коллаборантов, коррупцию, саботаж реформам, клептократическую олигархию и разминирование Чонгара, а также *Оманские встречи*.