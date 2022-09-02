76% росіян підтримують війну з Україною, - опитування
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За пів року від початку повномасштабного вторгнення РФ 76% росіян підтримують дії російської армії, яка веде криваву війну в Україні.
Про це свідчить опитування, проведене російським Левада-центром, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рівень підтримки дій ЗС РФ в Україні за літні місяці не змінився: 46% "безперечно підтримують" дії російських збройних сил і ще 30% "швидше підтримують". Не підтримують - разом 17% респондентів", - повідомили соціологи.
Найбільша підтримка дій армії РФ в Україні спостерігається серед старшої вікової групи - 85%.
У питанні про те, чи потрібно продовжувати військові дії чи переходити до переговорів, російське суспільство розділилося майже порівну: близько половини росіян (48%) вважають, що необхідно продовжувати військові дії, трохи менше (44%) - що слід розпочати мирні переговори.
Третина респондентів вважають, що такі люди, як вони самі, несуть моральну відповідальність за загибель мирних мешканців та руйнування в Україні: 10% вважають, що "безумовно несуть", 23% - "якоюсь мірою несуть".
Зворотньої позиції дотримуються 60% опитаних.
Опитування Левада-центру проводилося 25-31 серпня 2022 року серед 1 612 росіян віком від 18 років. Дослідження проводили вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю.
Статистична похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.
Будь ласка, зачекайте...
Може хтось заперечить цю сентенцію?
Где ещё 5%? В Украине собак кормят, свинособачатиной?
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
Юрий Нестеренко. Из интернета.
Москалі - сцикливий народ. Вони війну підтримують в телевізорі, на своїх засраних диванах.
А чому б не підтримувати, якщо в телевізорі вони виграють, в телевізорі їх світ підтримує, країна просто розквітає з санкціям, в телевізорі.
Але скоро стикнуться з реальністю. Війну вони так і будуть підтримувати, "давітє хахлов!".
Тільки самі вони не хочуть воювати
Баранов Шариковых слишком много...и ими управлять легко...
Виявляється, що все навпаки.... Але вибачення за ці "ілюзії" адекватні українці скоріше за все не почують....
ВОТ ПОЭТОМУ СПОРТИВНЫЙ БАН РОССИИ ЭТО НАДОЛГО....
ОЛИМПИАДЫ, ЧМ, ЧЕ, этапы КУБКА МИРА - это не только спортсмены, но и фанаты, которые ездят постоянно за спортсменами....
Их будут расстреливать целыми автобусами, бросать гранаты в фанатские толпы....
Поэтому местным властям проще стало ЗАПРЕТИТЬ РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ и ФАНАТОВ, чем обеспечить им безопасность....
послали на йухвідмовилися від опитування?
Але все одно кількість дурнів в Московії перевершило мої очікування
А так-то, да, ті- хто погодився, вони назавжди "ленін, сталін, путін - наше всьо"....
Результат буде протилежний.
Я подивився тиждень - чуть сам не зазомбувався.
Треба створювати потужні антипропагандистстські канали.
2) треба щоб всі росіяни відчули війну. По 1ракеті в кожне російське місто, на воєнні об'єкти. щоб вони добре почули як бахнуло.
3) створити в литві потужні російські опозиційні телеканали.
2. они пережили теракты 00-х, где теперь Чечня ?
3. проблема не в количестве каналов, а в их низком качестве. они не знают ситуацию на местах.
а те кто знает и пишет, понимают, что их точки зрения придерживается только 15-20%, а это деньги.
Все срабсеянцы - это одно коллективное *****!
От же ж цифра! В Украине - 73% ЗЕбильных и только 2% за националистов, патриотов Украины, которые ВСЕГДА!, при любой власти, боролись за Украину. Вот потому и имеем сруцькимирную пятую колонну, коллаборантов, коррупцию, саботаж реформам, клептократическую олигархию и разминирование Чонгара, а также *Оманские встречи*.