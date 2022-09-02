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війна (56124) опитування (1403) Росія (47118) Левада-Центр (71)

76% росіян підтримують війну з Україною, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

росіяни

За пів року від початку повномасштабного вторгнення РФ 76% росіян підтримують дії російської армії, яка веде криваву війну в Україні.

Про це свідчить опитування, проведене російським Левада-центром, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівень підтримки дій ЗС РФ в Україні за літні місяці не змінився: 46% "безперечно підтримують" дії російських збройних сил і ще 30% "швидше підтримують". Не підтримують - разом 17% респондентів", - повідомили соціологи.

Найбільша підтримка дій армії РФ в Україні спостерігається серед старшої вікової групи - 85%.

Читайте: Понад 80% громадян РФ втратили свої заощадження після початку війни Росії проти України, - опитування

У питанні про те, чи потрібно продовжувати військові дії чи переходити до переговорів, російське суспільство розділилося майже порівну: близько половини росіян (48%) вважають, що необхідно продовжувати військові дії, трохи менше (44%) - що слід розпочати мирні переговори.

Третина респондентів вважають, що такі люди, як вони самі, несуть моральну відповідальність за загибель мирних мешканців та руйнування в Україні: 10% вважають, що "безумовно несуть", 23% - "якоюсь мірою несуть".

Зворотньої позиції дотримуються 60% опитаних.

Також читайте: Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України, - Зеленський

Опитування Левада-центру проводилося 25-31 серпня 2022 року серед 1 612 росіян віком від 18 років. Дослідження проводили вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
І? Так це війна путіна чи росіян? Вони мають спокійно їздити до Європи?
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02.09.2022 13:58
+38
Кацапи бачуть війну в телевізорі і вона їм подобається.
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02.09.2022 13:59
+32
к сожалению во всём мире так и не поняли, что за этими всеми путинами жириками и зюганками стоит весь, взращенный в шовинизме роzzийско - фашистский народ !
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02.09.2022 14:00
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І? Так це війна путіна чи росіян? Вони мають спокійно їздити до Європи?
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02.09.2022 13:58 Відповісти
фрицам это скажите
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02.09.2022 14:02 Відповісти
НИКАКИХ переговоров с этой НЕДОРАЗВИТОЙ биомассой ! ТОЛЬКО ИЗОЛЯЦИЯ спасет мир от этих НЕДОЧЕЛОВЕКОВ !!!!
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02.09.2022 14:15 Відповісти
Для того, щоб світ ізолював масковію, він повинен на своєї шкурі та на шкурі своїх дітей насолодитись у повному обсязі усіма радощами руZZкага міра
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02.09.2022 14:34 Відповісти
Те страны , которым уже приходилось сталкиваться с кацапской мразотой понимают и помогают от всего сердца - Польша ,Литва, Латвия , Эстония ,Финляндия
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02.09.2022 15:02 Відповісти
Побачив кацапа - убий! Не уб'єш ти - він уб'є тебе і виріже усю твою родину.
Може хтось заперечить цю сентенцію?
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02.09.2022 14:35 Відповісти
Бо це ж проти "європейський цінностей". Тоді нам треба наполягали на тому, що якщо кацап хоче поїхати у Європу, то нехай сплачує додаткову пошлину, яка буде йти на підтримку Ураїни та ЗСУ. Наприклад підняти візовий збір до 200 євро, з яких половина буде йти в Україну. Тоді кожен руснявий буде знати - любиш їздити до Європи - плати Україні і тим сам підтримуй її проти війни з ****** та його орками.
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02.09.2022 15:25 Відповісти
*********
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02.09.2022 13:59 Відповісти
На перший погляд, просте звичайне слово, але який глибокий зміст
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02.09.2022 15:29 Відповісти
Кацапи бачуть війну в телевізорі і вона їм подобається.
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02.09.2022 13:59 Відповісти
Це занижений показник підтримують війну 85- 90%
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02.09.2022 13:59 Відповісти
Велика кількість росіян поводять себе як рослини. Просто сидять в своїх квартирках і мовчать. Вони байдужі до всього, за винятком їх холодильника і шафи.
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02.09.2022 14:34 Відповісти
к сожалению во всём мире так и не поняли, что за этими всеми путинами жириками и зюганками стоит весь, взращенный в шовинизме роzzийско - фашистский народ !
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02.09.2022 14:00 Відповісти
А было 81%...
Где ещё 5%? В Украине собак кормят, свинособачатиной?
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02.09.2022 14:02 Відповісти
це ті 5%, які раптом відчули, що доллар по 200 рублів це ****** і тепер "проти". Але якщо повернуть доллар-по-8...0 і пустять назад в Латвію - то знову "за"
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02.09.2022 14:04 Відповісти
130% . 100% - это кацапы, 30%- это граждане Украины. которые там живут
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02.09.2022 14:03 Відповісти
Так, ті, що там живуть, дуже хочуть бути "вялікими", ще й паскудять Україну
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02.09.2022 14:29 Відповісти
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02.09.2022 14:03 Відповісти
Оцим опитуванням шольцам та макаронам по мордяці,та по мордяці!
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02.09.2022 14:04 Відповісти
У них ідіотів більше ніж у нас на 3%.
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02.09.2022 14:04 Відповісти
А решта не підтримує, але і не засуджує.
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02.09.2022 14:05 Відповісти
надавно Скабєєва почала соплі лити що до кацапів в європі відносяться як фашисти відносилися до евреїв... тобто вона сказала що кацапи в європі сьогодні як колись євреї були. я б сказав що до кацапів сьогодні відношення має бути як до нацистів і усе рухається в цьому напрямку.
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02.09.2022 14:07 Відповісти
Висновок - країна пид*расів...
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02.09.2022 14:08 Відповісти
Русским оккупантам

Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?

Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?

Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"

Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!

Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,

Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!

Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".

Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,

Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.

Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.

А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.

Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...

В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.

Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"

Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.

Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.

Юрий Нестеренко. Из интернета.
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02.09.2022 14:10 Відповісти
Это круто!! Спасибо!
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02.09.2022 14:36 Відповісти
Только попробу сказать пукинХуйло!Сразу на Нары!фу не страна а полная поРаша!
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02.09.2022 14:11 Відповісти
Може після цих даних пан Арестович припинить вибілювати московитів, що тільки путін та його банда винні у війні проти України? Чи він і надалі крутитиме свою шарманку про нещасних обдурених росіян?
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02.09.2022 14:12 Відповісти
А Арестович курси Дугіна відвідував у Москві.
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02.09.2022 14:30 Відповісти
Расскажите ето Абдрыстовичу и некотором европейцам которые продолжают верить что во всем виноват только путен
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02.09.2022 14:13 Відповісти
Да они не верят , но денег , больших и дармовых , очень хочется .
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02.09.2022 14:30 Відповісти
Третій Рейх 2.0. Правда, в лаптях, але це нічого не міняє в "решении украинского вопроса". Гітлер подасть до суду за привласнення інтелектуальної власності і авторське право.
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02.09.2022 14:15 Відповісти
шо взяти з кацапської мразоти
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02.09.2022 14:15 Відповісти
Хло это коллективный кацап. Надо четко понимать, что в хрюсии нет людей. Хрюсия населена гуманоидной свинотой с чуждым человеку менталитетом. У кацапов отсутствует эмпатия, совесть. Но кацапы понимают, как работают человеческие чувства. Для кацапа не составляет никакой проблемы изнасиловать ребенка, зверски убить беспомощного человека, оболгать невиновного и тд. Но кацапы понимают, что людям такое не нравиться, поэтому прикладывают максимум усилий, чтобы скрывать такие действия. Среди людей они будут громко осуждать подобное и отрицать свою причастность, но среди собственного вида кичатся и смакуют каждое свое зверство. Кацапы должны быть уничтожены.
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02.09.2022 14:18 Відповісти
Чем там народ думает?? Получается у 76% вместо головы задница?? Даже любой недоразвитый дегенерат и тот поймет - война это по любому плохо, и даже одна мысль что лапетнногие ублюдки решились напасть на Украину уже должен вызвать как минимум кучу вопросов??? А тут стая орков радуется как умалишенные и не понимают что обратка прилетит по любому, вас лет сто ****** тупоголовых пол мира ненавидеть будет!!! P.S. Получается 76% кацапидаров надо уничтожить чтобы они успокоились?? Ой дохера, помоги нам БОГ!!
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02.09.2022 14:20 Відповісти
Помните зимой когда начиналось наши все говорили погодите начнут приходить гробы в россию тогда кацапы поймут и устроят бунт и скинут путина или попрут против него,что мы видим кацапы еще больше сплотились против нас,мы виновные что смеет огрызаться да ещё убивать кацапов какая наглость от хохлов да?это кацапское население,именно население а не народ нужно просто ставить на место где им место нищая фашисткая помойка,и чтоб это слово вяличие и слова великие потихоньку исчезали даже для веутреннего обывателя реальностью которая наступит,что гражданин росии это сононимы изгой нищета бедность фашизм
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02.09.2022 14:20 Відповісти
Причём называлась цыфра 10 000 . Сейчас уже 40 000 , но ясно , что и 400 000 никакого эфекта не окажут .
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02.09.2022 14:34 Відповісти
Якщо мислити логічно.
Москалі - сцикливий народ. Вони війну підтримують в телевізорі, на своїх засраних диванах.
А чому б не підтримувати, якщо в телевізорі вони виграють, в телевізорі їх світ підтримує, країна просто розквітає з санкціям, в телевізорі.

Але скоро стикнуться з реальністю. Війну вони так і будуть підтримувати, "давітє хахлов!".
Тільки самі вони не хочуть воювати
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02.09.2022 14:21 Відповісти
А у нас 73% були за "пєрєстать стрєлять".
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02.09.2022 14:22 Відповісти
Блевота-центр такая же помойка путлера...что и в белораше ..нарисовала Лукашеску 80%...
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02.09.2022 14:23 Відповісти
Если у кого-то были сомнения в том, что истинной целью русских является уничтожение идентичности других славян, то вот вам подтверждение. Коллективный имперский фашизм - страшная болезнь, которая может быть излечена лишь массовым физическим уничтожением носителей этой заразы.
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02.09.2022 14:24 Відповісти
"русские" не є слов'янами і вони не є нацією. Це народ, який забув своє коріння (фіно-угорське, тюрське).
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02.09.2022 14:51 Відповісти
Майдан на рабZee... ничего не изменит...хоть в Мавзолей придет другой путлер..но с фамилией Ходорковский или Хакамада или Навальный и даже бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман якобы демократ....не изменится ни че го...
Баранов Шариковых слишком много...и ими управлять легко...
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02.09.2022 14:28 Відповісти
парадокс у тому що війну вони підтримують доки їм брешуть що війна іде за планом. якщо б вони дізнались що кацапська армія смокче прутня вони одразу були б проти. це до того, що навіть коли вони дізнаються і перестануть підтримувати, то не через сором, а лише через те що вони сцикливі підари.
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02.09.2022 14:30 Відповісти
.* И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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02.09.2022 14:30 Відповісти
стадо баранов
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02.09.2022 14:32 Відповісти
Я поверю в существование хороших русских в России только тогда, когда самой продаваемой книгой в России станет учебник украинского языка.
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02.09.2022 14:33 Відповісти
Я би взагалі не довіряв соцопитуванням на росії. Взагалі словосполучення "росія та соцопитування" - це оксюморон.
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02.09.2022 14:33 Відповісти
и эти европроститутки утверждают,что "это война путина.а не россиян" и что россиянам нужно давать возможность путешествовать по Европе ,плевав на европейские же ценности..И как бы там не выглядели усложнения по получению россиянами виз,ворота в Европу всё равно перед ними открыты вопреки тем же европейским "ценностям человеческих жизней,свобод личности,прав человека" и всего этого юридического набора "гуманитарного сухпайка". Длщя диссидентов есть другие возможности и способы выехать из РФ ,кроме туристических виз..Кстати,вот сколько таких "диссидентов" за последние пару месяцев набралось??? А вот поддержка подавляющего большинства этих "невиноватых русских" постоянна и даже иногда повышающаяся 9в зависимости от их побед )
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02.09.2022 14:33 Відповісти
Доводилося спілкуватися з так званими "харошімі русскімі". Після такого спілкування згадалася десь прочитана фраза :"Мы учтём все ваши заслуги и повесим вас последними". "Харошіє" від "плохіх" там відрізняються лише тим, що вони хочуть зробити з нами:перші - "пєрєвоспітать", другі - фізично знищити.
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02.09.2022 14:36 Відповісти
Кацапы - плохие, чтобы не употреблять обсценную лексику. Но я не совсем понимаю - на какие данные опросов можно ориентироваться, если опросы проводятся в тоталитарном государстве, где за то что ты назовешь войну - войной - то получишь срок? Если к тебе в таком государстве приходит мужик и начинает задавать вопросы, за неправильный ответ на который ты в теории можешь получить срок - то какой процент людей будут давать правильный ответ, даже если так не думают. Ну и опять же надо понимать - поддержка войны и желание в ней участвовать лично - это две большие разницы. Посмотрите кого они загребают на контракт - бомжей и уголовников - и можно хотя бы примерно представить уровень поддержки в плане желания личного участия. Одно дело смотреть новости о победоносном наступлении рашки от Скабеевой, другое дело - ползти по украинским посадкам из этого наступления без ног. Но в любом случае - что при нулевой фактической поддержке, что при 100%й - это ни на что не влияет. Дураки, желающие повоевать - уже закончились или вот вот закончатся. При попытке мобилизации подавлящееся большинство - кто побогаче - ломанет за кордон в Казахстан или Армению, победнее - спрячутся дома. А революция там без команды сверху невозможна в принципе - то есть сначала путч наверху, а только потом народное бурление говен.
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02.09.2022 14:39 Відповісти
Цікаво б знати, чим ці 76% матівіруют свою позицію??
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02.09.2022 14:39 Відповісти
Телевізором. Там замість мозку-антенна.
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02.09.2022 14:48 Відповісти
покажите это шольцу с макроном...Хотя это бесполезно. Пока кацапы не начнут бомбить их, убивать и насиловать их - эти толерасты будут тянуть волынку про "понять и простить"
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02.09.2022 14:44 Відповісти
Массовая лоботомия. Иначе никак.
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02.09.2022 14:44 Відповісти
Це щодо питання надання шенгенських віз "невінним рузьким". Чорта з два це "війна путіна", це війна усих недороблених кацапів проти України.
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02.09.2022 14:59 Відповісти
Фашизм это болезнь. Им болела Германия. Росия не победила, а привезла, сохранила и вылечила. Болеют фашизмом нации, а не политики (они лишь отображение нации).
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02.09.2022 15:03 Відповісти
В каждой стране есть свои 75 процентов?
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02.09.2022 15:04 Відповісти
Но ведь есть 24%, которые не поддерживают эту войну.
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02.09.2022 15:06 Відповісти
16% - так или иначе не поддерживают, 8% - всё равно.
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02.09.2022 17:41 Відповісти
Даже 10% для запоребрика - это очень много. Тем более, что опрос был там, реально наверняка больше. Ведь казалось, что, каждого "хорошего русского" нужно заносить в Красную книгу, а тут целых 10%!
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02.09.2022 17:54 Відповісти
Сорри, не 10, а 16%!
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02.09.2022 17:55 Відповісти
Дивно, а раніше зебіли вважали, що це Порох зацікавлений у тому, щоб була війна ... а "россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене...

Виявляється, що все навпаки.... Але вибачення за ці "ілюзії" адекватні українці скоріше за все не почують....
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02.09.2022 15:13 Відповісти
Честно говоря...эта НЕНАВИСТЬ ВЗАИМНА...Украинцы, поляки, балты, скандинавы...другие европейцы...тоже не переваривают КОЗЛОРЫЛЫХ ОБЕЗЬЯН...

ВОТ ПОЭТОМУ СПОРТИВНЫЙ БАН РОССИИ ЭТО НАДОЛГО....
ОЛИМПИАДЫ, ЧМ, ЧЕ, этапы КУБКА МИРА - это не только спортсмены, но и фанаты, которые ездят постоянно за спортсменами....
Их будут расстреливать целыми автобусами, бросать гранаты в фанатские толпы....
Поэтому местным властям проще стало ЗАПРЕТИТЬ РУССКИХ СПОРТСМЕНОВ и ФАНАТОВ, чем обеспечить им безопасность....
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02.09.2022 15:26 Відповісти
Є ще один важливий нюанс. А який відсоток опитуваних ( в країні де саджають за лайки) послали на йух відмовилися від опитування?
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02.09.2022 15:29 Відповісти
Бо може бути, що з 10 семеро відмовилися відповідати. А тоді статистика зовсім інша.
Але все одно кількість дурнів в Московії перевершило мої очікування
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02.09.2022 15:31 Відповісти
Хвора нація!
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02.09.2022 15:30 Відповісти
Ще щось треба знати про цих макак ?
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02.09.2022 15:32 Відповісти
Левада что угодно нарисует
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02.09.2022 15:34 Відповісти
Сейчас растет поколение которое знает про Украину только негатив из телевизора. Почти все кто не поддерживают агрессию находятся в диапазоне от 30 до 40 лет, выросшие еще до Майдана. А у старперов, как и везде, кроме "патриотизма" ничего в жизни не остается. Так что все веселье еще впереди.
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02.09.2022 15:36 Відповісти
В тоталитарном государстве никакие опросы ни о чём не говорят. Люди, которые войну не поддерживают из-за страха всё равно скажут, что поддерживают.
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02.09.2022 15:43 Відповісти
Западные санкции пока не значительно сказались на свинособаках, западные компании, которые сворачивают свою деятельность в РФ, делают это "цивилизовано" и какое-то время выплачивают уволенным работникам "увольнительную" компенсацию, также мимо пролетела инициатива глобально запретить свинособакам турпоездки и т.п. В мордорской глубинке и так жили как в "каменном веке", так что компенсация в виде "жигули за сына/мужа/брата" их вполне устраивает. Так что имеет смысл усиливать санкции и особенно в разрезе медицины (препататы и составляющие к ним, оборудование) для сокращения популяции свинособак.
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02.09.2022 15:50 Відповісти
Очевидно 76% это какое-то сакральное значение...
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02.09.2022 15:52 Відповісти
Ну ось і відповідь чи слід тягнути в наш інформ. простір "хороших русских" ?це варварське бидло несе всю відповідальність за геноцид рашистів проти українського народу.
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02.09.2022 15:58 Відповісти
А ще ж оця "левада-центр" ніколи не дасть данних "скіки людей відмовилось відповідати на питання"....
А так-то, да, ті- хто погодився, вони назавжди "ленін, сталін, путін - наше всьо"....
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02.09.2022 16:16 Відповісти
А шольц каже, що це війна російської влади, а не російського народу.
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02.09.2022 16:39 Відповісти
Запустіть по 1 ракеті в кожне російське місто, і на слідуючий день заміряйте підтримку.

Результат буде протилежний.
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02.09.2022 16:44 Відповісти
Там пропаганда дуже потужна.
Я подивився тиждень - чуть сам не зазомбувався.

Треба створювати потужні антипропагандистстські канали.
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02.09.2022 16:46 Відповісти
1) обвалити курс рубля. можливо нафтове ембарго цьому допоможе.
2) треба щоб всі росіяни відчули війну. По 1ракеті в кожне російське місто, на воєнні об'єкти. щоб вони добре почули як бахнуло.
3) створити в литві потужні російські опозиційні телеканали.
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02.09.2022 16:52 Відповісти
1. они его сами насильно, не могут ослабить.
2. они пережили теракты 00-х, где теперь Чечня ?
3. проблема не в количестве каналов, а в их низком качестве. они не знают ситуацию на местах.

а те кто знает и пишет, понимают, что их точки зрения придерживается только 15-20%, а это деньги.
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02.09.2022 17:48 Відповісти
Вот почему я за разрыв навсегда дипломатических отношений с РФ! и ,чтобы ни одна плыть из рф никогда не приехала больше в Украину в гости или путешествовать .Они нам больше не нужны после того,что убили десятки тысяч украинцев и разрушили десятки городов ....Слава Украине!Я не могу понять почему не запретить хождение и конвертации руско - фашистского рубля!В ссср с 1941 по 1945 тоже немецкая марка ходила свободно ???Бред!!!
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02.09.2022 17:14 Відповісти
Ну, шо я говорил?
Все срабсеянцы - это одно коллективное *****!
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02.09.2022 19:18 Відповісти
Нет там никаких 16%. 2% реально против. Были опросы. Еще раз - против войны 2%.
От же ж цифра! В Украине - 73% ЗЕбильных и только 2% за националистов, патриотов Украины, которые ВСЕГДА!, при любой власти, боролись за Украину. Вот потому и имеем сруцькимирную пятую колонну, коллаборантов, коррупцию, саботаж реформам, клептократическую олигархию и разминирование Чонгара, а также *Оманские встречи*.
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02.09.2022 19:29 Відповісти
Головне закрити наглухо кордон з балалайнею, коли там після перемоги України розпочнеться громадянська різанина і сепарація територій.
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02.09.2022 20:06 Відповісти
 
 