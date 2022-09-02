Байден инициирует 11,7 млрд долларов помощи для Украины, - Reuters
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Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 млрд долларов для военной и бюджетной помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 млрд долларов. Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.
Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, повлиявшего на поставки энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.
Как уточнила директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг, запрос на 11,7 млрд долларов касается именно дополнительной помощи, которая запланирована на следующий финансовый год (начинается 1 октября 2022 года). Денежные средства необходимы срочно, поскольку остатков принятого в мае пакета на 40 млрд долларов хватит лишь до конца сентября.
"Президент Байден ясно дал понять, что США намерены и дальше поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить насущные потребности, мы просим 11,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и экономическую помощь в первом квартале 2023 финансового года", - подчеркнула Янг.
По ее словам, на сегодняшний день примерно три четверти прямой военной и бюджетной поддержки, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже было выделено.
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Він також повторив, що москва здатна застосувати ядерну зброю, якщо існування країни буде поставлене під загрозу, оскільки «це прописано в російській військовій доктрині». 2 вер 2022, 20:40
Нагадаємо, президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні ще 11,7 млрд дол. як екстрену допомогу.02.09.22 20:37
Афган не можна прирівнювати до нашої ситуації, ставки набагато вищі
Але «Дуже сумно, коли дурак, думає, що він хитрий».
Байдену треба діяти рішуче, визнати що народ об'єднаний навколо ЗСУ що боронить державу, а не навколо (завдяки) «влади(і)», і знищити вже цих гнид (все що нижче посади президент (якось зберегти легітимність, під корінь). Можливості є, думаю будуть задіяні.
як 50% допомоги зелені не спиндять - то звезло,
хоч комусь, хоч щось можe дістанеться хто дійсно потребує.
і бити по липким клєшенкам...або стріляти гумовими кулями по жирним жадібним рилам...
в результате, специально для зеленых, придется заново открывать Алькатрас.....
що вона це опівське кліптоманно-прикацаплене імно доклює і витягне на поверхню зі всіма їхніми "не кацапам" дачами по $50-70К за місяць.
Треба референдум провести за вступ у США, 51-м штатом. Мову думаю не проблема буде вивчити. Може пощастить...