Байден инициирует 11,7 млрд долларов помощи для Украины, - Reuters

Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 млрд долларов для военной и бюджетной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 млрд долларов. Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.

Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, повлиявшего на поставки энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.

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Как уточнила директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг, запрос на 11,7 млрд долларов касается именно дополнительной помощи, которая запланирована на следующий финансовый год (начинается 1 октября 2022 года). Денежные средства необходимы срочно, поскольку остатков принятого в мае пакета на 40 млрд долларов хватит лишь до конца сентября.

"Президент Байден ясно дал понять, что США намерены и дальше поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить насущные потребности, мы просим 11,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и экономическую помощь в первом квартале 2023 финансового года", - подчеркнула Янг.

По ее словам, на сегодняшний день примерно три четверти прямой военной и бюджетной поддержки, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже было выделено.

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