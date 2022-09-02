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Байден инициирует 11,7 млрд долларов помощи для Украины, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 млрд долларов для военной и бюджетной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 млрд долларов. Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.

Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, повлиявшего на поставки энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.

Читайте: Генерал США Милли ежемесячно производит осмотр арсеналов. Пентагон обеспокоен сокращением запасов оружия и планирует наращивать производство, - WSJ

Как уточнила директор Офиса менеджмента и бюджета Белого дома Шаланда Янг, запрос на 11,7 млрд долларов касается именно дополнительной помощи, которая запланирована на следующий финансовый год (начинается 1 октября 2022 года). Денежные средства необходимы срочно, поскольку остатков принятого в мае пакета на 40 млрд долларов хватит лишь до конца сентября.

"Президент Байден ясно дал понять, что США намерены и дальше поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить насущные потребности, мы просим 11,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и экономическую помощь в первом квартале 2023 финансового года", - подчеркнула Янг.

По ее словам, на сегодняшний день примерно три четверти прямой военной и бюджетной поддержки, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже было выделено.

Также читайте: США готовят новую помощь по безопасности для Украины
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Топ комментарии
+36
Байден наш президент
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02.09.2022 20:40
+25
спасибо старик!теперь глаз да глаз за дЕрмаком и его метазтазами!
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02.09.2022 20:41
+22
Корисних ідіотів.
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02.09.2022 20:50
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Байден наш президент
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02.09.2022 20:40 Ответить
А Зе тоді чий?
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02.09.2022 20:49 Ответить
Корисних ідіотів.
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02.09.2022 20:50 Ответить
Зебілів
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02.09.2022 21:02 Ответить
Цікаво що кацапи, особливо впоротих сторонніков спецоперації теж називають Zебілами...
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02.09.2022 21:19 Ответить
бо це хвороба, яка поширюється як коронавірус
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02.09.2022 21:20 Ответить
СНАЧАЛА ФБР пусть АРЕСТУЮТ -ДЕРЬМАКА 👿👹И КАЛАМОЙСКОГО ,ВСЕХ ИХ ПОДРУЧНЫХ ,татарова ,вовка …… тогда остальные их при"СЛУГИ"🤢💩🤮 попритихнут‼️
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02.09.2022 20:57 Ответить
чого ти кричиш?
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02.09.2022 21:42 Ответить
Дерьмачье 💩🤢👹 70% *******
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02.09.2022 21:00 Ответить
спасибо старик!теперь глаз да глаз за дЕрмаком и его метазтазами!
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02.09.2022 20:41 Ответить
а зелох с дермаком только киздит с этих миллиардов, золотое дно. уже большое крадивництво расчехлил
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02.09.2022 20:41 Ответить
Зауваження, нам вже нема за що купувати форму та берци-т.щ. багато не зароблять, перепродаючи гуманітраку.
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02.09.2022 21:40 Ответить
я не нацист ..но надо вам своего украинца уже выбрать ..конешно воры это отдельная каста независимо от нации и везде они есть ..но в такие сложные моменты чтоб дрогнуло что то в груди .ведь кровь та одна будет.Например из военных Залужный и Марченко нормальные даже внешне доверяешь..а из тех кого знаю из политики Подоляк вроде трезвый помоему..если биография без косяков..а эти Арахамия Ермак Аристович с Зеленским они какие то стремные даже не зная на них компроматы на лицах все написано .
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02.09.2022 21:43 Ответить
каждый должен заниматься своим делом. а если "выбирать" то максимум на год. если за год не начал делать \ не сделал что хотел то и за пять нихрена не будет. че-то и планы у всех были помнится всякие "больницы будущего" и подобное, но в результате появились лишние хаты в Италии, Англии и т.п.
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02.09.2022 22:05 Ответить
Мені соромно, коли крадуть ешелонами допомогу людям, вони ще хочуть виділити 11 млрд.
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02.09.2022 20:41 Ответить
Ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США, здійснюючи це накачування і залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставить себе в становище, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту. Найтонша грань, яка відокремлює США від перетворення у сторону конфлікту, не повинна слугувати якоюсь ілюзією для шалених антиросійськи налаштованих сил, що, переступивши її, все залишиться як є, - зазначив рябков.

Він також повторив, що москва здатна застосувати ядерну зброю, якщо існування країни буде поставлене під загрозу, оскільки «це прописано в російській військовій доктрині». 2 вер 2022, 20:40

Нагадаємо, президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні ще 11,7 млрд дол. як екстрену допомогу.02.09.22 20:37
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02.09.2022 21:00 Ответить
Раскрадыванием гуманитарки в промышленных масштабах Дерьмак старается убедить США в том, шо в Украине запросто может состояться второй Афганский позор.
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02.09.2022 20:42 Ответить
Д'ермак - не Україна. В США це розуміють. Але воні в медіа від цих «*********** историй» буде багато..
Афган не можна прирівнювати до нашої ситуації, ставки набагато вищі
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02.09.2022 20:48 Ответить
Вы представляете себе обьем вони, которую поднимут тут трампоиды? Не забывайте - у нас в ноябре выборы в Конгресс, и эта тема даст трампоидам ну просто бронебойно-зажигательные снаряды для разгрома всей системы поддержки Украины. И Дерьмак это прекрасно понимает.
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02.09.2022 21:06 Ответить
Розумію, насрали знатно, і не перший раз вони підіграють трампу и Ко.
Але «Дуже сумно, коли дурак, думає, що він хитрий».
Байдену треба діяти рішуче, визнати що народ об'єднаний навколо ЗСУ що боронить державу, а не навколо (завдяки) «влади(і)», і знищити вже цих гнид (все що нижче посади президент (якось зберегти легітимність, під корінь). Можливості є, думаю будуть задіяні.
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02.09.2022 21:28 Ответить
Let's hope so. There's no other choice for now.
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02.09.2022 21:34 Ответить
трампоїди дуже швидко або перефарбуються, або сховають голови в пісок. більшість американців за кримінальне переслідування Трампа після тих зашкварів з обшуками ФБР на його ранчо.
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02.09.2022 23:40 Ответить
не тільки дерьмак, там вся зелена дерьмачня рук не покладає - стидно.
як 50% допомоги зелені не спиндять - то звезло,
хоч комусь, хоч щось можe дістанеться хто дійсно потребує.
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02.09.2022 20:54 Ответить
Продавці мазератті, кокса і шаурми задоволено потирають руки
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02.09.2022 20:44 Ответить
не думаю что госдеп даст денег в нацбанк или в офшор бениссимо. скорее всего дадут военкой и под строгим контролем сената мимо кассы зебобы и скумбрии... печалтька для асфальтоукладчиков
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02.09.2022 20:44 Ответить
Байден, астанавись! ( Нет конечно!)
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02.09.2022 20:44 Ответить
Здоров'я та наснаги тобі, Джозеф!
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02.09.2022 20:48 Ответить
Дай Боже, щоб Байда висловив найблищим часом співчуття рашистам у зв'язку із "закінченням житттєвих земних повноважень куйла всея рабсії"
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02.09.2022 20:49 Ответить
і доручить комусь дуже пильно стежити за кожним доларом.... за кодним!!!
і бити по липким клєшенкам...або стріляти гумовими кулями по жирним жадібним рилам...
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02.09.2022 20:53 Ответить
я думаю, что после войны сюда приедет большая команда ревизоров и пойдет по списку....
в результате, специально для зеленых, придется заново открывать Алькатрас.....
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02.09.2022 21:08 Ответить
пропоную Спартц і дуже сподіваюся,
що вона це опівське кліптоманно-прикацаплене імно доклює і витягне на поверхню зі всіма їхніми "не кацапам" дачами по $50-70К за місяць.
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02.09.2022 21:11 Ответить
і я хотів би її запропонувати - дуже принципова і безстрашна леді !!!
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02.09.2022 21:14 Ответить
Ситуація вимальовується не дуже, хто буде приймати транш? Шобла? Ну так війна буде 40 років
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02.09.2022 20:57 Ответить
Какой транш? Амеры на эти деньги дают оружие и перекредитование...
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02.09.2022 20:59 Ответить
God Bless America!
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02.09.2022 21:01 Ответить
Пане Байден , тільки зелену шоблу до тих грошей на гарматний постріл не підпускайте!
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02.09.2022 21:02 Ответить
Спасибо США!
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02.09.2022 21:03 Ответить
не растащите по карманах
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02.09.2022 21:13 Ответить
Бутусову слід провести урок з математики серед співробітників по темі великих чисел
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02.09.2022 21:16 Ответить
Давай дідо, давай , добємо цю сатанинську наволоч назавжди
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02.09.2022 21:21 Ответить
я не удивлен как США удавит комуняк нашими руками
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02.09.2022 21:22 Ответить
І з нашим великим задоволенням і ентузіазмом. Трясця їх кацапській матері.
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02.09.2022 21:35 Ответить
Та не гриміть тутечки лисиною по паркету, шановні🤔 Невже ви думаєте, що американці настільки тупі, як ті 73% лохторату ******* 😁 Ніхто нала не дасть, кожний цент буде вкладено в зброю, тощо. ЦРУ, ФБР, АНБ їдять не дарма хліб американських платників податків. Якщо виникне нагальна потреба, приїде команда і натягне око на дупу і зеленому хрипотливому і дєрьмаку і всій шоблі-***** трав'яного окрасу. Але це ще все попереду, ревізія видатків обов'язково буде, про її початок нас сповістять звуки гучних ляпів об бетон, що знаменують старт тушкопаду з київських висоток 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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02.09.2022 21:29 Ответить
Ну Джо газує ! Оце так молодця ! Видно наші англосаксонські друзі добре вперлися рогом і хочуть допомогти нам знищити **********.
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02.09.2022 21:31 Ответить
З озброєння потрібні далекобійні ракети,сау,танки.А за фінансами потрібен контроль.
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02.09.2022 21:44 Ответить
как там говорится, обещанного три года ждут.
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02.09.2022 22:06 Ответить
Чітав що Великобританці знайшли велику кучу 122 мм снарядів і їх вже перевозять в Румунію, так там біля той кучі ще є куча танків, може й їх привезуть
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03.09.2022 09:44 Ответить
не брийся, в зелену хрінь впіхнися, всіх лай-закликай і нічого не роби - це премія миру!
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03.09.2022 11:20 Ответить
Шкода, що наші "повєлітєлі" вкрадуть більше половини... І не треба ляля, про ФБР ЦРУ, що американці слідкують за грошима і т.д. Наші тварюки за 30 років стільки схем придумали чорт ногу зламає
Треба референдум провести за вступ у США, 51-м штатом. Мову думаю не проблема буде вивчити. Може пощастить...
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03.09.2022 13:06 Ответить
 
 