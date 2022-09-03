Байден ініціює 11,7 млрд доларів допомоги для України, - Reuters
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Президент США Джо Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що Байден має намір запросити екстрене фінансування в розмірі 11,7 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на надання військової, а також фінансової допомоги для підтримки України.
Крім того, запит на екстрене фінансування включатиме 2 млрд доларів для усунення наслідків вторгнення Росії в Україну, яке вплинуло на поставки енергоносіїв до США. Ще 22,4 млрд доларів мають виділити на боротьбу з COVID-19 напередодні потенційного сплеску захворюваності цієї осені.
Як уточнила директор Офісу менеджменту та бюджету Білого дому Шаланда Янг, запит на 11,7 млрд. доларів стосується саме додаткової допомоги, яка запланована на наступний фінансовий рік (починається 1 жовтня 2022 року). Кошти необхідні терміново, оскільки залишків прийнятого у травні пакету на 40 млрд доларів вистачить лише до кінця вересня.
"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США мають намір і надалі підтримувати народ України у захисті свого суверенітету. Щоб виконати це зобов'язання та задовольнити насущні потреби, ми просимо 11,7 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу у першому кварталі 2023 фінансового року", - наголосила Янг.
За її словами, на сьогодні приблизно три чверті прямої військової та бюджетної підтримки, яку Конгрес раніше надав Україні, вже було виділено.
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Він також повторив, що москва здатна застосувати ядерну зброю, якщо існування країни буде поставлене під загрозу, оскільки «це прописано в російській військовій доктрині». 2 вер 2022, 20:40
Нагадаємо, президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні ще 11,7 млрд дол. як екстрену допомогу.02.09.22 20:37
Афган не можна прирівнювати до нашої ситуації, ставки набагато вищі
Але «Дуже сумно, коли дурак, думає, що він хитрий».
Байдену треба діяти рішуче, визнати що народ об'єднаний навколо ЗСУ що боронить державу, а не навколо (завдяки) «влади(і)», і знищити вже цих гнид (все що нижче посади президент (якось зберегти легітимність, під корінь). Можливості є, думаю будуть задіяні.
як 50% допомоги зелені не спиндять - то звезло,
хоч комусь, хоч щось можe дістанеться хто дійсно потребує.
і бити по липким клєшенкам...або стріляти гумовими кулями по жирним жадібним рилам...
в результате, специально для зеленых, придется заново открывать Алькатрас.....
що вона це опівське кліптоманно-прикацаплене імно доклює і витягне на поверхню зі всіма їхніми "не кацапам" дачами по $50-70К за місяць.
Треба референдум провести за вступ у США, 51-м штатом. Мову думаю не проблема буде вивчити. Може пощастить...