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"Газпром" увеличил транзит через Украину после остановки "Северного потока"
Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом
"Газпром" в субботу увеличил транзит природного газа в Европу через Украину после остановки "Северного потока".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Российская компания анонсировала, что в субботу поставит странам ЕС 42,7 млн кубометров природного газа через украинскую ГТС. За пятницу "Газпром" отправил в Европу через Украину 41,3 млн кубометров газа.
По словам экспертов, этого все еще недостаточно, чтобы компенсировать газ, который, как ожидалось, будет прокачиваться по "Северному потоку".
Напомним, вчера "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.
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