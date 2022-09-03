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Новости ЭкономикаЗа рубежом
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Газпром (3166) транзит (558) Северный поток (1428) Транзит газа (300)

"Газпром" увеличил транзит через Украину после остановки "Северного потока"

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

газ,транзит

"Газпром" в субботу увеличил транзит природного газа в Европу через Украину после остановки "Северного потока".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Российская компания анонсировала, что в субботу поставит странам ЕС 42,7 млн ​​кубометров природного газа через украинскую ГТС. За пятницу "Газпром" отправил в Европу через Украину 41,3 млн кубометров газа.

По словам экспертов, этого все еще недостаточно, чтобы компенсировать газ, который, как ожидалось, будет прокачиваться по "Северному потоку".

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Напомним, вчера "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.
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Топ комментарии
+9
Україна, як надійний партнер, сумлінно дотримується міжнародних угод щодо транзитних енергопотоків.
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03.09.2022 15:16
+6
прикольно читать истеричные визги про транзит, особенно от свежевылупившихся комментаторов. В выполнении договоренностей(в данном случае с европейскими странами о беспрепятственном транзите) и есть главное отличие Украины от какой-то рашки. Швабропитекам только и нужно, чтобы мы им уподобились: нарушали договоры, пытали и убивали пленных, лупили бомбами по мирняку
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03.09.2022 15:21
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А чому взагалі ГАЗПРОМ повинен прокачувати газ через Україну ?
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03.09.2022 14:44 Ответить
Незрозуміло. Виходить боротьба з рашкою залежить від доброї волі рашки. Перекриє газ в ЄС і Україні кіздець.
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03.09.2022 16:20 Ответить
Тому що гроші для наших бариг не пахнуть
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03.09.2022 14:55 Ответить
Україна, як надійний партнер, сумлінно дотримується міжнародних угод щодо транзитних енергопотоків.
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03.09.2022 15:16 Ответить
..на відміну від Українського Газопроводу (навіть під час війни), стабільність "смердючої" зброї кремля - "Північного потоку" - під великим питанням
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03.09.2022 14:56 Ответить
прикольно читать истеричные визги про транзит, особенно от свежевылупившихся комментаторов. В выполнении договоренностей(в данном случае с европейскими странами о беспрепятственном транзите) и есть главное отличие Украины от какой-то рашки. Швабропитекам только и нужно, чтобы мы им уподобились: нарушали договоры, пытали и убивали пленных, лупили бомбами по мирняку
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03.09.2022 15:21 Ответить
Транзит газа в страны НАТО запоздал...Норвегия закачала всех по полному тарифу...остались мелкие частные компании компании-посредники типа Шредер или шМеркель...но то таке...🤣курам на смех... каже Михаил Крутихин...👍дядя Миша всегда в Курсе дела о проходимцах мавзолейных...😛
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03.09.2022 15:29 Ответить
Ель-Мюрідка(імперець, але) місяць тому вже писав, що пу ХОТІВ(з 2008 р газова експансія в ЄС) і йшов до продажу газу в 200-210 млрд: "...два уже имеющихся маршрута: Северный поток и система «Ямал-Европа». 55 и 33 млрд кубометров газа в год. Во-вторых, Северный поток-2 мощностью в 55 млрд кубометров. И Южный (затем трансформировавшийся в Турецкий) поток мощностью в 63 млрд кубометров, из которых 15 с «хвостиком» - для Турции (часть из которых уже шла по Трансбалканскому коридору, запитанному с украинского маршрута). Для Европы Турецкий поток должен был подать примерно 47 млрд кубометров. Плюс Голубой поток, изначально работавший на Турцию" І ще- щоб не було НІЯКОГО транзиту через нашу трубу. Тепер має боротьбу за 50-100 млрд, 40 з яких ТОЧНО наш транзит. Так що- дякую)), путін, що гепаєш економіку своїх рабів об асфальт.
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03.09.2022 15:40 Ответить
Черговий "жест доброї волі"? Щось вони якимись "добренькими" стали...
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03.09.2022 15:44 Ответить
Дайте вгадаю. Газ качають Угорщині і Придністров'ю, бо зі ставки п'ятої колони не чути обурення.
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03.09.2022 17:09 Ответить
 
 