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"Газпром" збільшив транзит через Україну після зупинки "Північного потоку"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

газ,транзит

"Газпром" у суботу збільшив транзит природного газу до Європи через Україну після зупинки "Північного потоку".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Російська компанія анонсувала, що в суботу поставить країнам ЄС 42,7 млн кубометрів природного газу через українську ГТС. За п'ятницю "Газпром" відправив до Європи через Україну 41,3 млн кубометрів газу.

За словами експертів, цього все ще недостатньо, щоб компенсувати газ, який, як очікувалося, буде прокачуватися по "Північному потоку".

Також читайте: Білий дім про зупинку "Північного потоку": Не дивно

Нагадаємо, вчора "Північний потік" повністю зупинили. Причиною цьому "Газпром" назвав витік масла і необхідність ремонту.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Україна, як надійний партнер, сумлінно дотримується міжнародних угод щодо транзитних енергопотоків.
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03.09.2022 15:16
+6
прикольно читать истеричные визги про транзит, особенно от свежевылупившихся комментаторов. В выполнении договоренностей(в данном случае с европейскими странами о беспрепятственном транзите) и есть главное отличие Украины от какой-то рашки. Швабропитекам только и нужно, чтобы мы им уподобились: нарушали договоры, пытали и убивали пленных, лупили бомбами по мирняку
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03.09.2022 15:21
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А чому взагалі ГАЗПРОМ повинен прокачувати газ через Україну ?
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03.09.2022 14:44 Відповісти
Незрозуміло. Виходить боротьба з рашкою залежить від доброї волі рашки. Перекриє газ в ЄС і Україні кіздець.
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03.09.2022 16:20 Відповісти
Тому що гроші для наших бариг не пахнуть
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03.09.2022 14:55 Відповісти
Україна, як надійний партнер, сумлінно дотримується міжнародних угод щодо транзитних енергопотоків.
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03.09.2022 15:16 Відповісти
..на відміну від Українського Газопроводу (навіть під час війни), стабільність "смердючої" зброї кремля - "Північного потоку" - під великим питанням
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03.09.2022 14:56 Відповісти
прикольно читать истеричные визги про транзит, особенно от свежевылупившихся комментаторов. В выполнении договоренностей(в данном случае с европейскими странами о беспрепятственном транзите) и есть главное отличие Украины от какой-то рашки. Швабропитекам только и нужно, чтобы мы им уподобились: нарушали договоры, пытали и убивали пленных, лупили бомбами по мирняку
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03.09.2022 15:21 Відповісти
Транзит газа в страны НАТО запоздал...Норвегия закачала всех по полному тарифу...остались мелкие частные компании компании-посредники типа Шредер или шМеркель...но то таке...🤣курам на смех... каже Михаил Крутихин...👍дядя Миша всегда в Курсе дела о проходимцах мавзолейных...😛
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03.09.2022 15:29 Відповісти
Ель-Мюрідка(імперець, але) місяць тому вже писав, що пу ХОТІВ(з 2008 р газова експансія в ЄС) і йшов до продажу газу в 200-210 млрд: "...два уже имеющихся маршрута: Северный поток и система «Ямал-Европа». 55 и 33 млрд кубометров газа в год. Во-вторых, Северный поток-2 мощностью в 55 млрд кубометров. И Южный (затем трансформировавшийся в Турецкий) поток мощностью в 63 млрд кубометров, из которых 15 с «хвостиком» - для Турции (часть из которых уже шла по Трансбалканскому коридору, запитанному с украинского маршрута). Для Европы Турецкий поток должен был подать примерно 47 млрд кубометров. Плюс Голубой поток, изначально работавший на Турцию" І ще- щоб не було НІЯКОГО транзиту через нашу трубу. Тепер має боротьбу за 50-100 млрд, 40 з яких ТОЧНО наш транзит. Так що- дякую)), путін, що гепаєш економіку своїх рабів об асфальт.
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03.09.2022 15:40 Відповісти
Черговий "жест доброї волі"? Щось вони якимись "добренькими" стали...
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03.09.2022 15:44 Відповісти
Дайте вгадаю. Газ качають Угорщині і Придністров'ю, бо зі ставки п'ятої колони не чути обурення.
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03.09.2022 17:09 Відповісти
 
 