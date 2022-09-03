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"Газпром" збільшив транзит через Україну після зупинки "Північного потоку"
Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном
"Газпром" у суботу збільшив транзит природного газу до Європи через Україну після зупинки "Північного потоку".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Російська компанія анонсувала, що в суботу поставить країнам ЄС 42,7 млн кубометрів природного газу через українську ГТС. За п'ятницю "Газпром" відправив до Європи через Україну 41,3 млн кубометрів газу.
За словами експертів, цього все ще недостатньо, щоб компенсувати газ, який, як очікувалося, буде прокачуватися по "Північному потоку".
Нагадаємо, вчора "Північний потік" повністю зупинили. Причиною цьому "Газпром" назвав витік масла і необхідність ремонту.
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