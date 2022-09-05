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Часть представителей команды инспекции МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магате

Ожидается, что два эксперта МАГАТЭ продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции".

Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе", - говорится в сообщении.

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Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Украину 31 августа, чтобы отправиться на оккупированную с 4 марта Запорожскую АЭС. Визит связан с потенциальными радиационными угрозами из-за обстрелов территории станции.

В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся РФ, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к российской энергосети велись оккупантами с самого начала. Сейчас, несмотря на постоянные издевательства и пытки, на станции продолжают работать украинские специалисты.

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Даже в день прибытия миссии МАГАТЭ россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.

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тільки 2? тривожно за них якось.
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05.09.2022 11:28 Ответить
Мабуть похмілля сильне-не змогли поїхать.
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05.09.2022 11:33 Ответить
потужна місія з далекими перспективами.....
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05.09.2022 11:35 Ответить
А чего приезжали тогда?
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05.09.2022 11:42 Ответить
Приїхало 14,через 1 день лишилось 6,зараз покидають 4,дуже потужна комісія...Приїхали,щоб засвідчити свою присутність і висловити чергове занепокоєння та стурбованість...
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05.09.2022 11:45 Ответить
Організації типу МАГАТЕ та Червоного Хреста та ООН то вже як політичні трупи. Вроді вони є але не можуть ні на що повліяти, бо ті домовленності вже давно померли і не працюють. Реанімувати неможливо, а нові організації неможливо створити, бо труп ще не розклався...
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05.09.2022 12:05 Ответить
Залишились самі наближені до спецслужб пітьми. Будуть строчити ті звіти, які їм накажуть їхні куратори-рашисти.
А ЗАЕС тим часом перепідключать до ворожої енергосистеми, тому ніякого енергоживлення двох регіонів України в зимовий період, на що ще сподівається президент Зеленський, не може бути.
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05.09.2022 12:14 Ответить
Как обычно. Свинособаки взяли заложников. Пикните против нас сделаем им Оленивку-2.
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05.09.2022 15:36 Ответить
 
 