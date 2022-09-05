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Частина представників команди інспекції МАГАТЕ покинула Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магате

Очікується, що два експерти МАГАТЕ продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.

Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: МАГАТЕ повідомило про чергове відключення Запорізької АЕС від мережі

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула в Україну 31 серпня для того, щоб відправитися на окуповану від 4 березня Запорізьку АЕС. Візит пов’язаний з потенційними радіаційними загрозами через обстріли території станції.

В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються РФ, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до російської енергомережі велися окупантами від початку. Наразі, попри постійні знущання та тортури, на станції продовжують працювати українські спеціалісти.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

Навіть в день прибуття місії МАГАТЕ росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Також читайте: Необхідна постійна присутність представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, - Мішель

Автор: Богдан Гуньковський
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тільки 2? тривожно за них якось.
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05.09.2022 11:28 Відповісти
Мабуть похмілля сильне-не змогли поїхать.
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05.09.2022 11:33 Відповісти
потужна місія з далекими перспективами.....
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05.09.2022 11:35 Відповісти
А чего приезжали тогда?
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05.09.2022 11:42 Відповісти
Приїхало 14,через 1 день лишилось 6,зараз покидають 4,дуже потужна комісія...Приїхали,щоб засвідчити свою присутність і висловити чергове занепокоєння та стурбованість...
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05.09.2022 11:45 Відповісти
Організації типу МАГАТЕ та Червоного Хреста та ООН то вже як політичні трупи. Вроді вони є але не можуть ні на що повліяти, бо ті домовленності вже давно померли і не працюють. Реанімувати неможливо, а нові організації неможливо створити, бо труп ще не розклався...
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05.09.2022 12:05 Відповісти
Залишились самі наближені до спецслужб пітьми. Будуть строчити ті звіти, які їм накажуть їхні куратори-рашисти.
А ЗАЕС тим часом перепідключать до ворожої енергосистеми, тому ніякого енергоживлення двох регіонів України в зимовий період, на що ще сподівається президент Зеленський, не може бути.
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05.09.2022 12:14 Відповісти
Как обычно. Свинособаки взяли заложников. Пикните против нас сделаем им Оленивку-2.
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05.09.2022 15:36 Відповісти
 
 