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Новости Происшествия
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Суд арестовал военных, причастных к ранению детей в Чернигове

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

вибух,виставка,чернігів

По ходатайству ГБР двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца с правом залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Военному, который позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначили залог в 416 тыс. гривен.

Напомним, 3 сентября на выставке в Чернигове сдетонировал боеприпас.

Читайте: В ГБР рассказали подробности взрыва на ярмарке в Чернигове

В ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

По факту взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове задержаны два военнослужащих. Им сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием.
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Топ комментарии
+45
Коли арештують того хто наказав розмінувати Чонгар?
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06.09.2022 19:19
+22
Это не корректировщики и коллаборанты. Им светит по полной
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06.09.2022 19:24
+10
Що там Чонгар?((десятки тисяч вбитих та мільйони безхатченків та мігрантів((Ось випадково дали дитині щось натиснути((Як можна ,це ж виставка((((
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06.09.2022 19:26
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Коли арештують того хто наказав розмінувати Чонгар?
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06.09.2022 19:19 Ответить
тоді, коли 73% прозріють
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06.09.2022 19:24 Ответить
Що там Чонгар?((десятки тисяч вбитих та мільйони безхатченків та мігрантів((Ось випадково дали дитині щось натиснути((Як можна ,це ж виставка((((
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06.09.2022 19:26 Ответить
Это не корректировщики и коллаборанты. Им светит по полной
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06.09.2022 19:24 Ответить
Должен был быть муляж.Я так понимаю,что потому военный и позволил нажать пусковой крючек
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06.09.2022 19:28 Ответить
не треба проводити масові заходи..винуватий мер..прилітіло б в натовп від русні, хто б був винен?
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06.09.2022 19:35 Ответить
Благодійна ярмарка проводилась на території обласного музею. Дозвіл на проведення надавав голова ОВА Чаус та його заступники. На ярмарку навіть на направили поліцейських для охорони гром порядку. На зєльоному Чаусі лежить повна відповідальність за покалічених людей. А крайніми роблять військових. Ски зєльониє.
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06.09.2022 19:49 Ответить
Ну бойову гранату на виставку притяг явно не Чаус .
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06.09.2022 19:51 Ответить
то я й кажу - якби у натовп прилітіло? хто винуватий? треба заборонити масобі заходи..

а гранату - ото й якось дивно..хоча може бути варіантом легендарний довбо..бізм - той, хто насипав експонати в частині - тупо про..бав, що насипав..але ж вага..
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06.09.2022 20:27 Ответить
Головотяпства и среди военних немало.А среди гражданских -поголовно.Особенно бивших каденций.
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06.09.2022 19:46 Ответить
Ступінь провини визначить суд, але не думаю, шо вони робили це навмисне. Просто "провтикалі". Таке зараз трапляється.
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06.09.2022 19:49 Ответить
А до речі де у цей час були батьки чи вихователі обовʼязок яких стежить за дітьми?
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06.09.2022 19:54 Ответить
організаторів туди ж
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06.09.2022 20:14 Ответить
Кто вообще додумался на выставку тащить взрывоопасные предметы?
Голосую за то что того кто "разрешил нажать" отпустить а посадить того кто не подумал про безопасность
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06.09.2022 21:39 Ответить
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06.09.2022 23:08 Ответить
Эти "военные" вместо тренировок фигнёй в тылу занимались. (моё мнение)
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06.09.2022 20:16 Ответить
Інтересно в чому їх вина? Я би сказав що це максимум дилетантство.

Вони просто трохи бездарні як велика частина нашого населення. Ось і облажалась.

Це лікується тільки навчанням та дисципліною.
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06.09.2022 20:38 Ответить
Вы явно не служили. Доверяя свое оружие, даже своему куму, необходимо в кубе быть уверенным, что оружие разряжено и безопасно. А тут дети и еще на выставке.
В первую очередь виновны организаторы выставки. Во вторую исполнители, ответственные за безопасность. А в третью, непосредственные военные на месте, что не проверили вверенное им оружие и бк.
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06.09.2022 21:36 Ответить
Хтось цікавився з ТРО були хлопці чи ні.
Військові ЗСУ завжди перевіряють зброю мабуть на рівні рефлексів.
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06.09.2022 22:56 Ответить
Якщо це не "мобіки" із ЗСУ, які ніколи не служили, і пару разів були на полігоні за два тижні протягом "навчання". Звідки у таких "рефлекси", хоча за фактом - вони ЗСУшники?
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07.09.2022 01:30 Ответить
в первую очередь виновен тот ******* который загрузил на эту выставку заряженный гранатомет . во вторую очередь его командир что не проконтролировал этот гранатомет и в третью очередь тот кто разрешил ребенку нажать на пуск . но этот боец не знал что внутри ракета . он был уверен что тубус пустой
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07.09.2022 06:53 Ответить
Звісно - самовільно винесли із складу не дезактивовану зброю.
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06.09.2022 21:36 Ответить
У ДБР , що важливіших справ немає? Наприклад крадіжки гуманітарки у вагонних масштабах у Запоріжжі, або розмінування Чонгара. Та про це - мовчать мов партізани, а тут прям всратися яку бурхливу діяльність розвели. ГАНЬБА! І чому цією справою займається не поліція або прокуратура? А взагалі- мала б займатися військова прокуратура, яку до речі так і не поновили.
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06.09.2022 22:15 Ответить
Довбане ДБР яке залишило Киїів без ППО зараз заарештовує військових.
Казав що країною керує по суті ПТУшник який невзмозі зробити логічні висновки
і аналітику. Це військові зараз повинні заарештувати все ДБР разом з Дєрмаком
за Чонгар і все гарне для України.
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06.09.2022 22:54 Ответить
Хоть убейте, не понимаю этих приколов с кучей кацапского металлолома в качестве выставок по городам, такая трагедия была лишь вопросом времени. Нахрена, спрашивается, в и так военное опасное время, когда всегда есть риск что на голову , свалится ракета делать ДОБРОВОЛЬНО дополнительные риски? Ну нахрена? Прок какой от этих выставок? Закончится война, делаете хоть в каждом городе музей из нормально проверенных экспонатов, но сейчас нахрена?
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07.09.2022 03:48 Ответить
И при чем тут военные, кто организовывает эти выставки? Разве задача военных обращаться с детьми? Кому случившееся выгодно?
Президент занимается экономикой, хотя это не его задача, парламент превратился в филиал ОП, премьер-министр в завхоза, военные демонстрируют оружие детям. У нас война или 95й квартал?
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07.09.2022 07:27 Ответить
 
 