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Суд арестовал военных, причастных к ранению детей в Чернигове
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По ходатайству ГБР двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца с правом залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Военному, который позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначили залог в 416 тыс. гривен.
Напомним, 3 сентября на выставке в Чернигове сдетонировал боеприпас.
В ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.
По факту взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове задержаны два военнослужащих. Им сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием.
Топ комментарии
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показать весь комментарий06.09.2022 19:19
+22 Константин К e77bcd2e
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+10 Igor Grytselyak
показать весь комментарий06.09.2022 19:26
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а гранату - ото й якось дивно..хоча може бути варіантом легендарний довбо..бізм - той, хто насипав експонати в частині - тупо про..бав, що насипав..але ж вага..
Голосую за то что того кто "разрешил нажать" отпустить а посадить того кто не подумал про безопасность
Вони просто трохи бездарні як велика частина нашого населення. Ось і облажалась.
Це лікується тільки навчанням та дисципліною.
В первую очередь виновны организаторы выставки. Во вторую исполнители, ответственные за безопасность. А в третью, непосредственные военные на месте, что не проверили вверенное им оружие и бк.
Військові ЗСУ завжди перевіряють зброю мабуть на рівні рефлексів.
Казав що країною керує по суті ПТУшник який невзмозі зробити логічні висновки
і аналітику. Це військові зараз повинні заарештувати все ДБР разом з Дєрмаком
за Чонгар і все гарне для України.
Президент занимается экономикой, хотя это не его задача, парламент превратился в филиал ОП, премьер-министр в завхоза, военные демонстрируют оружие детям. У нас война или 95й квартал?