Суд арестовал военных, причастных к ранению детей в Чернигове

По ходатайству ГБР двум военнослужащим, причастным к ранению детей в Чернигове, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца с правом залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Военному, который позволил ребенку нажать спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, и его командиру назначили залог в 416 тыс. гривен.

Напомним, 3 сентября на выставке в Чернигове сдетонировал боеприпас.

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В ОВА заявили, что в результате взрыва за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых 8 детей.

По факту взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове задержаны два военнослужащих. Им сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием.