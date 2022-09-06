Суд арештував військових, причетних до поранення дітей у Чернігові
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За клопотанням ДБР двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей в Чернігові, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці із правом застави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Військовому, який на виставці дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначили заставу у 416 тис. гривень.
Нагадаємо, 3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.
В ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.
За фактом вибуху боєприпасу на виставці в Чернігові затримано двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.
Топ коментарі
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+22 Константин К e77bcd2e
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+10 Igor Grytselyak
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а гранату - ото й якось дивно..хоча може бути варіантом легендарний довбо..бізм - той, хто насипав експонати в частині - тупо про..бав, що насипав..але ж вага..
Голосую за то что того кто "разрешил нажать" отпустить а посадить того кто не подумал про безопасность
Вони просто трохи бездарні як велика частина нашого населення. Ось і облажалась.
Це лікується тільки навчанням та дисципліною.
В первую очередь виновны организаторы выставки. Во вторую исполнители, ответственные за безопасность. А в третью, непосредственные военные на месте, что не проверили вверенное им оружие и бк.
Військові ЗСУ завжди перевіряють зброю мабуть на рівні рефлексів.
Казав що країною керує по суті ПТУшник який невзмозі зробити логічні висновки
і аналітику. Це військові зараз повинні заарештувати все ДБР разом з Дєрмаком
за Чонгар і все гарне для України.
Президент занимается экономикой, хотя это не его задача, парламент превратился в филиал ОП, премьер-министр в завхоза, военные демонстрируют оружие детям. У нас война или 95й квартал?