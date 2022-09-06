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Суд арештував військових, причетних до поранення дітей у Чернігові

Новини Цензор.НЕТ Події

вибух,виставка,чернігів

За клопотанням ДБР двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей в Чернігові, суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці із правом застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Військовому, який на виставці дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначили заставу у 416 тис. гривень.

Нагадаємо, 3 вересня на виставці у Чернігові здетонував боєприпас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР розповіли подробиці вибуху на ярмарку в Чернігові

В ОВА заявили, що внаслідок вибуху по медичну допомогу звернулися 15 осіб, з яких 8 дітей.

За фактом вибуху боєприпасу на виставці в Чернігові затримано двох військовослужбовців. Їм повідомлено про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+45
Коли арештують того хто наказав розмінувати Чонгар?
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06.09.2022 19:19
+22
Это не корректировщики и коллаборанты. Им светит по полной
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06.09.2022 19:24
+10
Що там Чонгар?((десятки тисяч вбитих та мільйони безхатченків та мігрантів((Ось випадково дали дитині щось натиснути((Як можна ,це ж виставка((((
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06.09.2022 19:26
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Коли арештують того хто наказав розмінувати Чонгар?
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06.09.2022 19:19 Відповісти
тоді, коли 73% прозріють
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06.09.2022 19:24 Відповісти
Що там Чонгар?((десятки тисяч вбитих та мільйони безхатченків та мігрантів((Ось випадково дали дитині щось натиснути((Як можна ,це ж виставка((((
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06.09.2022 19:26 Відповісти
Это не корректировщики и коллаборанты. Им светит по полной
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06.09.2022 19:24 Відповісти
Должен был быть муляж.Я так понимаю,что потому военный и позволил нажать пусковой крючек
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06.09.2022 19:28 Відповісти
не треба проводити масові заходи..винуватий мер..прилітіло б в натовп від русні, хто б був винен?
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06.09.2022 19:35 Відповісти
Благодійна ярмарка проводилась на території обласного музею. Дозвіл на проведення надавав голова ОВА Чаус та його заступники. На ярмарку навіть на направили поліцейських для охорони гром порядку. На зєльоному Чаусі лежить повна відповідальність за покалічених людей. А крайніми роблять військових. Ски зєльониє.
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06.09.2022 19:49 Відповісти
Ну бойову гранату на виставку притяг явно не Чаус .
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06.09.2022 19:51 Відповісти
то я й кажу - якби у натовп прилітіло? хто винуватий? треба заборонити масобі заходи..

а гранату - ото й якось дивно..хоча може бути варіантом легендарний довбо..бізм - той, хто насипав експонати в частині - тупо про..бав, що насипав..але ж вага..
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06.09.2022 20:27 Відповісти
Головотяпства и среди военних немало.А среди гражданских -поголовно.Особенно бивших каденций.
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06.09.2022 19:46 Відповісти
Ступінь провини визначить суд, але не думаю, шо вони робили це навмисне. Просто "провтикалі". Таке зараз трапляється.
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06.09.2022 19:49 Відповісти
А до речі де у цей час були батьки чи вихователі обовʼязок яких стежить за дітьми?
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06.09.2022 19:54 Відповісти
організаторів туди ж
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06.09.2022 20:14 Відповісти
Кто вообще додумался на выставку тащить взрывоопасные предметы?
Голосую за то что того кто "разрешил нажать" отпустить а посадить того кто не подумал про безопасность
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06.09.2022 21:39 Відповісти
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06.09.2022 23:08 Відповісти
Эти "военные" вместо тренировок фигнёй в тылу занимались. (моё мнение)
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06.09.2022 20:16 Відповісти
Інтересно в чому їх вина? Я би сказав що це максимум дилетантство.

Вони просто трохи бездарні як велика частина нашого населення. Ось і облажалась.

Це лікується тільки навчанням та дисципліною.
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06.09.2022 20:38 Відповісти
Вы явно не служили. Доверяя свое оружие, даже своему куму, необходимо в кубе быть уверенным, что оружие разряжено и безопасно. А тут дети и еще на выставке.
В первую очередь виновны организаторы выставки. Во вторую исполнители, ответственные за безопасность. А в третью, непосредственные военные на месте, что не проверили вверенное им оружие и бк.
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06.09.2022 21:36 Відповісти
Хтось цікавився з ТРО були хлопці чи ні.
Військові ЗСУ завжди перевіряють зброю мабуть на рівні рефлексів.
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06.09.2022 22:56 Відповісти
Якщо це не "мобіки" із ЗСУ, які ніколи не служили, і пару разів були на полігоні за два тижні протягом "навчання". Звідки у таких "рефлекси", хоча за фактом - вони ЗСУшники?
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07.09.2022 01:30 Відповісти
в первую очередь виновен тот ******* который загрузил на эту выставку заряженный гранатомет . во вторую очередь его командир что не проконтролировал этот гранатомет и в третью очередь тот кто разрешил ребенку нажать на пуск . но этот боец не знал что внутри ракета . он был уверен что тубус пустой
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07.09.2022 06:53 Відповісти
Звісно - самовільно винесли із складу не дезактивовану зброю.
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06.09.2022 21:36 Відповісти
У ДБР , що важливіших справ немає? Наприклад крадіжки гуманітарки у вагонних масштабах у Запоріжжі, або розмінування Чонгара. Та про це - мовчать мов партізани, а тут прям всратися яку бурхливу діяльність розвели. ГАНЬБА! І чому цією справою займається не поліція або прокуратура? А взагалі- мала б займатися військова прокуратура, яку до речі так і не поновили.
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06.09.2022 22:15 Відповісти
Довбане ДБР яке залишило Киїів без ППО зараз заарештовує військових.
Казав що країною керує по суті ПТУшник який невзмозі зробити логічні висновки
і аналітику. Це військові зараз повинні заарештувати все ДБР разом з Дєрмаком
за Чонгар і все гарне для України.
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06.09.2022 22:54 Відповісти
Хоть убейте, не понимаю этих приколов с кучей кацапского металлолома в качестве выставок по городам, такая трагедия была лишь вопросом времени. Нахрена, спрашивается, в и так военное опасное время, когда всегда есть риск что на голову , свалится ракета делать ДОБРОВОЛЬНО дополнительные риски? Ну нахрена? Прок какой от этих выставок? Закончится война, делаете хоть в каждом городе музей из нормально проверенных экспонатов, но сейчас нахрена?
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07.09.2022 03:48 Відповісти
И при чем тут военные, кто организовывает эти выставки? Разве задача военных обращаться с детьми? Кому случившееся выгодно?
Президент занимается экономикой, хотя это не его задача, парламент превратился в филиал ОП, премьер-министр в завхоза, военные демонстрируют оружие детям. У нас война или 95й квартал?
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07.09.2022 07:27 Відповісти
 
 