ВСУ отразили атаки российских оккупантов вблизи 9 населенных пунктов, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Продолжаются сто девяносто седьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей.
Постоянно ведет воздушную разведку БПЛА, продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.
В течение текущих суток враг нанес:
4 ракетных удара по населенным пунктам: Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения;
15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки.
Оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврийское.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинской территории из воздушного пространства и территории этой страны.
На других направлениях противник продолжил огневое поражение по военным и гражданским объектам:
на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Миропольское, Великий Прикол и Проходы Сумской области;
на Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Новое, Малое Веселое, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Победа, Старый Салтов, Байрак и Константиновка;
на Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Вернополье, Долина, Краснополье и Новая Дмитровка;
на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Переездное, Спорное и Раздолевка;
на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Нью-Йорк и Веселое;
на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;
на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Большая Новоселка, Угледар, Новомайорское и Егоровка;
на Запорожском направлении – возле Новоандреевки, Новополя и Времевки;
на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Белая Криница, Первомайское, Любимовка, Терновые Поды, Зеленый Гай, Петровка, Степная Долина, Правдино, Таврийское, Миролюбовка и Ивановка.
В результате успешных действий партизанского движения во взаимодействии с артиллерией Сил обороны вражеские подразделения имеют существенные проблемы с логистическим обеспечением на временно захваченных территориях Херсонской области.
В целях противодействия утечке информации о перемещении оккупационных подразделений на железнодорожной станции населенного пункта Сокологорное вооруженные силы Российской Федерации усилили фильтрационные меры.
На временно захваченных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в ходе подготовки к так называемым "референдумам" оккупанты призывают местных жителей, выехавших за пределы временно захваченной территории, вернуться в свои дома до 1 октября. В случае отказа жилье российские захватчики угрожают "национализировать".
В оккупированной части Чугуевского района Харьковской области враг начал активные меры по принудительной мобилизации местного населения. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, в так называемый "вербовочный центр".
Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Украинские военные успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дибровное, Григорьевка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок наших войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, поражения живой силы и боевой техники противника.
В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пункта, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 зенитных ракетных комплекса врага. Подразделения противовоздушной обороны наших войск уничтожили два БПЛА. Потери противника уточняются.
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ліній постачання підорів на сході
Якщо русня втратить Куп'янськ, то відклеїться майже вся окупована Харківщина та північний Донбас
Ukraine government organization
"На даний час військові вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів"
На Херсонському напрямку ЗСУ покращили своє тактичне положення і просунулись у глибину до 2 км.