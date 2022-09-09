Петицию за возвращение гражданства Корбану уже подписали более 24,5 тыс. граждан из необходимых 25 тыс.
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В настоящее время идет сбор подписей за петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. На сегодняшнее утро ее подписали уже более 24,5 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на раздел "Петиции" на сайте Офиса Президента.
Сбор подписей будет продолжаться еще 65 дней. В настоящее время собрано 24 582 голоса из 25 000 необходимых.
"Днепряне, сограждане, украинцы, посмотрите, как мало мест осталось для порядочных людей, которых в Украине – миллионы. Для тех, кто сможет потом с гордостью сказать: и я вернул паспорт Геннадию Корбану – и я вернула – и я, и я, и я. А кто-то скажет: я не успела, а я не успел, а меня так и не пропустил сайт петиций. Торопитесь. Вам сюда", - пишет в фейсбуке жительница Днепра Мария Москалева.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение гражданства Украины Геннадия Корбана "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный".
В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.
Пожалуйста, подождите...
национальностьнеимеетзначениялишьбычеловекбылхорошим - над такими українськими дебілами сміється весь Ізраїль
квест тобі - знайди бодай одного етнічного украінця в керівництві Ізраїлю
Крім того, їх сила не стільки в розумі, як в організованості. 40 мільйонам українців би так організуватись. Ото була б сила. Що цьому заважає це окреме питання.
петиція за повернення громадянства
Давайте починати з того, що воно відібране в незаконний спосіб і за це треба декого прихопити, а не петиції писати
Вони все сподіваються, що статус переможця відмиє їхні брудні руки.
Якщо хтось пам'ятає я писав тут, що Дніпропетровська область піддається тотальній русифікації Корбаном, Філатовим і всім їхнім гуртком.
Перед самою війною я в машині не міг зловити радіо українською - одна русьня була
Пытались наверное назвать его "антикризисный менеджер", но он именно "кризис-менеджер", все верно
Вангую, що на наступних виборах в другому турі, будуть Зеленський і Корбан. Як вам така перспектива?
Так ось, якщо ми українці, промовчимо, не дивлячись на те, якою суперечливою була репресована особа, то завтра в його "шкірі" може опинитися будь хто. Пробний крок почався з Корбана, а далі члени опозиції, незалежні журналісти і т. д.
Факт порушення Конституції ЗЄрмаками є!!! Це головне.
В борьбе за Днепровский центральный рынок "Озёрка"
Так что не приплетайте немецких пасторов, тут речь про местного гитлерёнка
притягуйте цю людину до суду!
А позбавляти громадянства , людину , яка тут народилась , ніхто немає права , якоі б національності ця людина не була і який би злочин
вона не согрішила !
можете отдельно рассказать что ИМЕННО сделала "влада" Днепра в 2014 для защиты города?
Беня продал армии солярку по цене вдвое выше рыночной - оно? Купил аккумуляторы для военной техники - и опять получил за них от армии ВДВОЕ больше чем они стоили.
Вы об этой "защите Днепра" пишете?
На тих виборах він отримав звання "Маршал Гречка", тому що дуже потужно засівав виборців гречкою.
Как рейдер Корбан превращался в маршала Гречку и проиграл выборы
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/08/5/7076781/
Командир батальона "Шахтерск" Андрей Филоненко заявил, что планированием операции по взятию Иловайская занимался заместитель днепропетровского губернатора Геннадий Корбан.
Корбан получил свой паспорт по праву рождения в Украине
этой продажной жидовни!!! Чем меньше жидов будет в Украине тем свободнее будет жить украинский народ!! продажные еврейские шлюхи!!...Посмотрите сколько жидовни в числе олигархов-- поголовно все!! Порошенки, коломойские, Ахметовы, Фирташи, Пинчуки, Новинские, Живаги, и прочая еврейская сволочь!!! Одни жиды и продажные еврейские ворюги!!!.... Если они все такие патриоты Украины ,, то почему ,находясь практически у руля ВР И кабмина уничтожили Украину и украинский народ и позволили пуйлу =-***** захватить часть территории Украины!! Да потому что им похер кому платить дань!!..А лучше и точнее вообще не платить ... Что они успешно делала все 30 лет у власти !!!... назовите мне хоть одно видного жида Украины , который бы не продал бы Украину и я им всем принесу свои извинения!!!!.. Увы !!такого нет ни одного ... Одни жиды-спекулянты и продажные -торгаши.... Все жиды наворуют В Украине и бегом в свой сраный Израиль.......