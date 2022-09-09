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Новости Политика Украины
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гражданство (1282) Зеленский (16555) Корбан (548) петиция (326)

Петицию за возвращение гражданства Корбану уже подписали более 24,5 тыс. граждан из необходимых 25 тыс.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

корбан

В настоящее время идет сбор подписей за петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. На сегодняшнее утро ее подписали уже более 24,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на раздел "Петиции" на сайте Офиса Президента.

Сбор подписей будет продолжаться еще 65 дней. В настоящее время собрано 24 582 голоса из 25 000 необходимых.

"Днепряне, сограждане, украинцы, посмотрите, как мало мест осталось для порядочных людей, которых в Украине – миллионы. Для тех, кто сможет потом с гордостью сказать: и я вернул паспорт Геннадию Корбану – и я вернула – и я, и я, и я. А кто-то скажет: я не успела, а я не успел, а меня так и не пропустил сайт петиций. Торопитесь. Вам сюда", - пишет в фейсбуке жительница Днепра Мария Москалева.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

Также читайте: Лишение гражданства Корбана похоже на советскую "административную высылку", - Глузман

Автор петиции Андрей Магера в тексте подчеркнул, что прекращение гражданства Украины Геннадия Корбана "наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии", ведь его вклад "в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный".

В частности, автор ссылается на Конвенцию о статусе апатридов 1954 года, Конвенцию о сокращении безгражданства 1961 года, Европейскую конвенцию о гражданстве 1997 года, ставших частью национального законодательства Украины и апеллирует к тому, что Украина как государство взяла на себя жесткие международные обязательства по избежанию случаев безгражданства.

Петицию за возвращение гражданства Корбану уже подписали более 24,5 тыс. граждан из необходимых 25 тыс. 01
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Топ комментарии
+21
цирк якийсь
петиція за повернення громадянства
Давайте починати з того, що воно відібране в незаконний спосіб і за це треба декого прихопити, а не петиції писати
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09.09.2022 09:25
+20
Я згодна з вами. Корбан людина не є позитивною. Тільки діяти Україні потрібно по закону,а не по заскоку оп. В Україні усі рівні,а як подивитися,то не так
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09.09.2022 09:27
+16
Як блискавично позбавили громадянства Корбана - опонента правлячої кліки-шашличної компанії, а ще швидше "Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов? Ще півроку не минуло з початку війни, вже " Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов.." А ми кажемо, що умовний Захід повільно... з допомогами...
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09.09.2022 09:25
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Але зелені клали на ті петиції так само, як членограй свій відросток на фортепіано... А ось прийняти якусь петицію про травку - це без питань
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09.09.2022 09:21 Ответить
я не антисемит, но меня поражает то, что подняли такой вой в защиту этого мяхко говоря "защитника"... а может надо сначала разобраться с его подноготной? а она ох какая неблагоухающая...
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09.09.2022 09:23 Ответить
Я згодна з вами. Корбан людина не є позитивною. Тільки діяти Україні потрібно по закону,а не по заскоку оп. В Україні усі рівні,а як подивитися,то не так
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09.09.2022 09:27 Ответить
Щоб було по закону, то нехай в суд подає, а не петиції організовувати. Скажуть, що в нас погані суди. А хто винен в цих садах, як не такі ж як Корбан.
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11.09.2022 00:43 Ответить
До чого тут його національність взагалі? Якщо б один такий Корбан був у Донецьку у 2014 році, то зараз би Донецьк був українським.
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09.09.2022 09:29 Ответить
Вы правы... Наверное, так оно и есть... и тогда бы не было в Украине лугандонского геморроя...
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09.09.2022 09:33 Ответить
"До чого тут його національність взагалі?"

национальностьнеимеетзначениялишьбычеловекбылхорошим - над такими українськими дебілами сміється весь Ізраїль

квест тобі - знайди бодай одного етнічного украінця в керівництві Ізраїлю
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09.09.2022 09:39 Ответить
Як цікаво виявляється, що евреї у 2014 році відстояли українське місто Дніпро. Доречі у Харкові теж був мер еврей, котрий теж зробив чимало, щоб узький мір оминув Харківщину. Це я так підсумовую які в нас є факти. Можливо треба трошки поваги да евреїв, котрі у більшості справді розумні люди?
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09.09.2022 09:46 Ответить
Як цікаво виявляється, що евреї у 2014 році відстояли українське місто Дніпро. Доречі у Харкові теж був мер еврей, котрий теж зробив чимало, щоб узький мір оминув Харківщину. 👇
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09.09.2022 09:49 Ответить
До чого ці заклики. Українці поважають євреїв і не трошки. Навіть вибрали президентом.

Крім того, їх сила не стільки в розумі, як в організованості. 40 мільйонам українців би так організуватись. Ото була б сила. Що цьому заважає це окреме питання.
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09.09.2022 10:01 Ответить
А в 2014 году на Днепр кто-то нападал? Хотя бы км на 50 подошли? Что за бред? Какие евреи какой Днепр отстояли?
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09.09.2022 11:05 Ответить
Свое имущество они отстояли
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09.09.2022 11:50 Ответить
Думаю, що Корбан в Донецьку був би іншим.
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09.09.2022 09:51 Ответить
Ой да ішьо ві гаварітє! Так кто же їму нє давал атжять в Данєцкє чівота?
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09.09.2022 12:47 Ответить
це питання ...
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09.09.2022 13:32 Ответить
🤖🤢💩- ты ботяра дешевый, спрута каламойши
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09.09.2022 10:06 Ответить
Узнаю слог пескова, зелебот закрыл бы ты пасть
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09.09.2022 10:32 Ответить
цирк якийсь
петиція за повернення громадянства
Давайте починати з того, що воно відібране в незаконний спосіб і за це треба декого прихопити, а не петиції писати
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09.09.2022 09:25 Ответить
Если в незаконный то зачем цирк с петицией а не суд, в том числе ЕСПЧ?
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09.09.2022 09:56 Ответить
Ксеню, ви звісно праві. Але петиція - це доступний зараз спосіб нагадати плісняві, що ми бачимо їхню суть, ми не згодні. Хай вивертаються знову і знову, як хробаки. А коли прийде час, неодмінно, треба розчавити цих зелених слизняків.
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09.09.2022 10:08 Ответить
Це не найбільший злочин цієї влади.
Вони все сподіваються, що статус переможця відмиє їхні брудні руки.
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09.09.2022 10:09 Ответить
Це буде обставина, яка пом'якшує вину.
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09.09.2022 10:19 Ответить
Это был -Зеленский ‼️Его может притянуть только Майдан № 3 ‼️Из-за ВОЙНЫ ОН СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖЕН ‼️ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ ПОСТРОИЛИ ДИКТАТУРУ-. ОТКЛИЧИЛИ 3 проукраински телеканала, прекратили трансляцию из Рады, ПРОВОДЯТ ОПРОСЫ О "ЖЕЛЕЗНой РУКЕ", делают все сделал ***** ПРИЙДЯ К ВЛАСТИ ‼️ЗеИУДУ под трибунал‼️‼️
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09.09.2022 10:24 Ответить
Корбан не бідна людина , хай судиться
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09.09.2022 11:52 Ответить
Як блискавично позбавили громадянства Корбана - опонента правлячої кліки-шашличної компанії, а ще швидше "Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов? Ще півроку не минуло з початку війни, вже " Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ. У списку Медведєв, Шойгу та Герасимов.." А ми кажемо, що умовний Захід повільно... з допомогами...
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09.09.2022 09:25 Ответить
хм, а навіщо нам Корбан із подвійним громадянством?

Якщо хтось пам'ятає я писав тут, що Дніпропетровська область піддається тотальній русифікації Корбаном, Філатовим і всім їхнім гуртком.

Перед самою війною я в машині не міг зловити радіо українською - одна русьня була
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09.09.2022 09:27 Ответить
мери не мають відношення до видачі ліцензій на мовлення, якщо не помиляюся.
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09.09.2022 09:42 Ответить
Може він і нах..н нам не впав, як свого часу Карлсон. Але ж за "Дєржаву обідно".
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09.09.2022 10:11 Ответить
ще би петицію, щоб обидва, кожен здали ізраїльський паспорт.
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09.09.2022 09:32 Ответить
Не минуло і пів року)))
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09.09.2022 09:34 Ответить
В Днепре, при почти в миллион жителей, за два месяца не нашлось 25 тыс. в поддержку, может днепряне что то больше знают, чем вся Украина
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09.09.2022 09:40 Ответить
Это при том что бюджетников напрягали подписывать. Такие дела.
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09.09.2022 09:43 Ответить
докази сюди, троль Подоляцький.
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09.09.2022 09:46 Ответить
запитай у дніпрян
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09.09.2022 13:34 Ответить
цікаво, скільки людей з Дніпра прочитає це повідомлення? лайкніть цей комент, тільки якщо ви з Дніпра.
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09.09.2022 09:45 Ответить
Не всі хто прочитає зможуть лайкнути. Більшість незареєстровані.
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09.09.2022 10:11 Ответить
Наверняка знают.
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09.09.2022 09:50 Ответить
То что Корбан и Филатов хамы и рейдеры, знает каждая собака в Днипре. А в последнее время вообще поверили в собственное личное княжество. Гнать таких надо, и петицию за приостановку гражданства создать.
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09.09.2022 10:13 Ответить
Вот именно, потому что в Днепре и области прекрасно знают о делах этой криминальной шатии-братии на протяжении десятилетий, некоторые из которых очень оперативно превратились в записных патриотов, не забывая о бюджетных потоках и себя в них. Поэтому и с голосами в поддержку так туговато
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09.09.2022 10:49 Ответить
Дайте ему гражданство Нагорного Карабабаха, там тоже тяжело и такой хороший, трудолюбивый иврей лишним не будет !
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09.09.2022 09:56 Ответить
Так ведь такого государства нед...Это же непризнанная квазигосударственная калька.
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09.09.2022 10:16 Ответить
Корбан мразота повна, але це наша мразота. Петицію підписав.
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09.09.2022 09:59 Ответить
Логіки зовсім нема. Нащо в захист мразоти підписувати петицію.
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09.09.2022 10:09 Ответить
тому що дії влади у цьому випадку не конституційні і не законні
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09.09.2022 10:11 Ответить
Захищати мразоту від іншої мразоти це значить включитись в розбірки між мразотами і підтримати одну із мразот. Свою мразоту можна підтримувати тільки від зовнішнього ворога.
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09.09.2022 10:22 Ответить
якщо скотимось до беззаконня і диктатури місця всім мало буде
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09.09.2022 10:43 Ответить
Ти вже скотився до вибору між двома беззаконними мразотами, кожна з диктаторськими замашками
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09.09.2022 11:07 Ответить
я не обираю між ними, я обираю верховенство права
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09.09.2022 11:19 Ответить
а подвійне громадянство?
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09.09.2022 13:35 Ответить
Нехай верховеннство права відстоює в суді. В тому числі і європейському. У нього грошей достатньо.
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11.09.2022 00:52 Ответить
обоснуйте
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09.09.2022 10:25 Ответить
Мова може бути лише про те, що позбавлення людини українського громадянства є НЕ ЗАКОННИМ. Не важливо яке її прізвище, яке віроспвідання, яка національнісь. Навіть та обставина, що вона підозрюється в протиправній діяльності, не може бути підставою для позбавлення громадянства. Якщо влада начхала на законодавство, на Основний Закон- Конституцію, то це дуже серйозна ознака повзучого путінізму в нашій державі.
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09.09.2022 10:13 Ответить
його ніхто не позбавляв громадянства. Йому заборонили їм користуватися, як би ви сіли за руль напідпитку, вас спочатку авто не відбирають, а забороняють їм управляти.
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09.09.2022 10:18 Ответить
Взагалі-то все зроблено відносно законно, хоча і не зовсім в прозорий спосіб, бо так і не зрозуміло за добровільне отримання громадянства якої країни чи країн Корбана і Коломойського позбавлено українського. Але проблема полягає не в самому застосуванні Закону, а у вибірковості його застосування. Чому позбавляють громадянства двох осіб, які ніби-то добровільно набули інше громадянство, але не позбавляють громадянства близько 500 тис. осіб, які на території ОРДЛО беззаперечно отримали громадянство країни-агресорки? Закон має діяти однаково для всіх, а не в залежності від політичних чи особистих примхів його застосовувача.
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09.09.2022 11:25 Ответить
ты с дуба рухнул? Там паспорта заставляют получать, для выевления особ руха спротиву.
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09.09.2022 12:58 Ответить
Чув дзвін та не знаєш де він? Який рух спротиву? Більше 500 тис. мешканців т.з. ДНР і ЛНР добровільно побігли отримувати окупаційні аусвайси Пуйлостану ще в 2021 році.
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09.09.2022 13:26 Ответить
Во время войны все равно какой патриот, мне кажется - зеленый, оранжевый или малиновый в полоску. Корбан при всей его неравнозначной репутации немало сделал, что бы и в 2014 и в 2022 русня не добралась до Днепра. Он классный кризис-менеджер, не говоря уже о нарушении законов Украины о гражданстве в его отношении.
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09.09.2022 10:16 Ответить
Товарищ филатовский бот, при появлении у вас в голове словосочетаний "много сделал" советую вам идти за поребрик, там вас поймут и в частности вашу однообразную технологию создания ореола у солнцеликих людишек с нахлобученным культом личности.
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09.09.2022 10:23 Ответить
Товарищ-нетоварищ не рассказывайте куда людям следуют идти и вас не будут насылать о направлению русского военного корабля
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09.09.2022 10:31 Ответить
так тебя уже послали, каментом выше, поздно хвалить мошенников.
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09.09.2022 12:59 Ответить
у всіх є право і на перше,і на друге
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09.09.2022 13:38 Ответить
Он классный вор и рейдер. Больше ничего
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09.09.2022 11:08 Ответить
"Он классный кризис-менеджер" - вот тут вы правы! Прямо оговорка по Фрейду! Кризисы он создаёт прекрасные! Называется "кошмарить". После чего наступает отжим имущества предприятия.

Пытались наверное назвать его "антикризисный менеджер", но он именно "кризис-менеджер", все верно
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09.09.2022 11:12 Ответить
В общем то это такая профессия - специалист приходит на предприятие во время кризиса и все делает для того, что бы спасти предприятие от банкротства.
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09.09.2022 11:21 Ответить
а кризис создал он же.
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09.09.2022 13:00 Ответить
я ж и говорю - типичная бандитская схэма
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09.09.2022 16:46 Ответить
Зеленський запустив цей процес для розкрутки рейтинга Корбана. Відомо, що для розкрутки рейтинга треба щоб про людину говорили. А ще петиція... Розраховано на лохів.

Вангую, що на наступних виборах в другому турі, будуть Зеленський і Корбан. Як вам така перспектива?
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09.09.2022 10:31 Ответить
До речі, в такому випадку, не виключаю, що Зеленський відмовиться від другого туру й автоматично президент Корбан.
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09.09.2022 10:40 Ответить
На наступних виборах буде Притула і Зе , або Люся аДрестович !
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09.09.2022 11:15 Ответить
Завдяки цій цитаті німецького пастора Мартіна Німеллера знає весь світ: "Спочатку вони прийшли за комуністами, але я промовчав тому, що я не комуніст. Потім вони прийшли за членами профспілок, але я промовчав тому, що я не член профспілок. Потім вони прийшли за євреями, але я промовчав тому, що я не єврей. Потім вони прийшли за католиками, але я промовчав тому, що я - протестант. Потім вони прийшли за мною, але до цього часу вже не залишилося нікого, хто б міг захистити мене."
Так ось, якщо ми українці, промовчимо, не дивлячись на те, якою суперечливою була репресована особа, то завтра в його "шкірі" може опинитися будь хто. Пробний крок почався з Корбана, а далі члени опозиції, незалежні журналісти і т. д.
Факт порушення Конституції ЗЄрмаками є!!! Це головне.
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09.09.2022 10:38 Ответить
У Гены достаточно бабла чтобы заказать Ермака например в отместку! В далеком 200х году он прекрасно грохнул Макса Бешеного на выходе из здания суда в Киеве заказным снайпером!

В борьбе за Днепровский центральный рынок "Озёрка"

Так что не приплетайте немецких пасторов, тут речь про местного гитлерёнка
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09.09.2022 16:44 Ответить
Надо создать петицию за возвращение гражданства Бене! Чем он хуже Корбана? Тоже классный кризис-менеджер! Тоже в 2014 Днепр спас! Почему Корбану требуют вернуть гражданство, а Каломойскому нет? Надо же чтобы все по закону!
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09.09.2022 11:10 Ответить
Коломойський сам не хоче повертати украінське громадянство !
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09.09.2022 11:13 Ответить
Да мало ли что он там хочет?! У нас закон один для всех, или нет? Что это за выборочные петиции? Тому вернуть - а тому не вернуть, бо он "сам не хочет"?!
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09.09.2022 16:42 Ответить
Якщо будь- яка людина в нашій краіні порушила закон , то будь ласка
притягуйте цю людину до суду!
А позбавляти громадянства , людину , яка тут народилась , ніхто немає права , якоі б національності ця людина не була і який би злочин
вона не согрішила !
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09.09.2022 11:12 Ответить
Тут хоч хтось конкретно написав. чому це Геннадій Корбан не позитивна людина \ це ще м"яко кажучи \ . а ви себе \ Валентина Саюн \ якою вважаєте ? А скільки ненависті до Корбана. скільки бруду ллють. але НІХТО і НІЧОГО не наводить ніяких фактів ! Так . він був під слідством через сфабриковану справу. змушений був піти на угоду з прокурором. адже на його сім"ю і . звичайно. на нього самого був шалений тиск з боку влади Порошенка . якраз перед виборами. Корбан був змушений зняти свою кандидатуру. адже вже не мав права брати участь у виборах. Але те. що зробила в 2014 р. влада Дніпропетровська щодо оборони міста Дніпра та області заслуговує на пошану. І Корбан вніс свій значний внесок в цю оборону завдяки своїм організаційним здібностям. як кризис- менеджер. А громадянство забирати у такий РЕЙДЕРСЬКИЙ спосіб. . це просто ГАНЬБА для ДЕМОКРАТІЇ УКРАЇНИ !
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09.09.2022 11:24 Ответить
во первых, читайте конституцию, гражданам Украины не разрешено иметь 2 гражданства.по друге, в нього не відбирали громадянства.Йому припинили можливість ним користуватися.
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09.09.2022 13:10 Ответить
чесноти не виправдовують злочинів. Не хвилюйтесь: Корбана немає,але його справи щодо приватизації набережної Дніпра живе й процвітає
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09.09.2022 13:42 Ответить
опачки, опять "кризис-менеджер", т.е. менеджер по устраиванию кризисов! это про Гену, да

можете отдельно рассказать что ИМЕННО сделала "влада" Днепра в 2014 для защиты города?

Беня продал армии солярку по цене вдвое выше рыночной - оно? Купил аккумуляторы для военной техники - и опять получил за них от армии ВДВОЕ больше чем они стоили.

Вы об этой "защите Днепра" пишете?
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09.09.2022 16:41 Ответить
А навіщо Корбан йшов на вибори в Чернігові, якщо він такий знатний дніпропетровець ? Тому що дніпропетровці за нього б не голосували?

На тих виборах він отримав звання "Маршал Гречка", тому що дуже потужно засівав виборців гречкою.

Как рейдер Корбан превращался в маршала Гречку и проиграл выборы
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/08/5/7076781/
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09.09.2022 12:02 Ответить
Причастность Корбана к Иловайскому котлу?

Командир батальона "Шахтерск" Андрей Филоненко заявил, что планированием операции по взятию Иловайская занимался заместитель днепропетровского губернатора Геннадий Корбан.
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09.09.2022 12:05 Ответить
В общем то петиция уже набрала свои 25. тыс голосов, пока мы спорим и это нормально.
Корбан получил свой паспорт по праву рождения в Украине
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09.09.2022 12:38 Ответить
Нашли тоже патриота Украины, ворюгу -еврея Корбана!!! ... Где патриотизм и где ворюги евреи!!!Какая на х...й петиция о возвращении гражданства Корбану!!! долой на х....й всех жидов из Украины !!Все беды в Украине от
этой продажной жидовни!!! Чем меньше жидов будет в Украине тем свободнее будет жить украинский народ!! продажные еврейские шлюхи!!...Посмотрите сколько жидовни в числе олигархов-- поголовно все!! Порошенки, коломойские, Ахметовы, Фирташи, Пинчуки, Новинские, Живаги, и прочая еврейская сволочь!!! Одни жиды и продажные еврейские ворюги!!!.... Если они все такие патриоты Украины ,, то почему ,находясь практически у руля ВР И кабмина уничтожили Украину и украинский народ и позволили пуйлу =-***** захватить часть территории Украины!! Да потому что им похер кому платить дань!!..А лучше и точнее вообще не платить ... Что они успешно делала все 30 лет у власти !!!... назовите мне хоть одно видного жида Украины , который бы не продал бы Украину и я им всем принесу свои извинения!!!!.. Увы !!такого нет ни одного ... Одни жиды-спекулянты и продажные -торгаши.... Все жиды наворуют В Украине и бегом в свой сраный Израиль.......
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09.09.2022 12:45 Ответить
Марк, а ты сам кто судя по имени?
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10.09.2022 00:52 Ответить
Це сепаратюга який хоче відбілитись та вимитись.
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09.09.2022 12:57 Ответить
На мою думку без цього барончика Україна буде тільки кращою.
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09.09.2022 13:22 Ответить
На Банковій таких барончиків , хоть греблю гати , тільки чомусь їх ніхто не бачить 😠
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09.09.2022 14:05 Ответить
Та бачать всі, дійде і їх черга. В кожному разі одним меньше.
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09.09.2022 19:07 Ответить
Всех" подписантов"--у такий же спосiб з України.
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09.09.2022 13:38 Ответить
Корбан, а ты сначала израильский паспорт аннулируй, а потом будешь украинский получать. Во -вторых как не крути а ты дружбан, соратник и коллега каломыйского по жизни и по бизнесу
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09.09.2022 13:47 Ответить
чем меньше бандитов, тем чище страна!
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09.09.2022 14:04 Ответить
так корбан робив усе що б зе-шнир бени сів на трон, які можуть бути проблеми, за все треба платити
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09.09.2022 14:05 Ответить
 
 