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ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого. ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Пленным в форме подполковника может быть командующий российской группой "Запад" генерал-лейтенант армии РФ Андрей Сычевой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресофицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец на своей странице в соцсетях. Сычевой попал в плен в Харьковской области 6 сентября.
Официально информация о взятии Сычевого в плен пока не подтверждена.
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показать весь комментарий09.09.2022 12:06
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показать весь комментарий09.09.2022 12:10
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А щоб ще й по яйцям дали - став би прапорщиком. Зірки такі ж. Але чуть менші...