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ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой "Запад" генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Пленным в форме подполковника может быть командующий российской группой "Запад" генерал-лейтенант армии РФ Андрей Сычевой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресофицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец на своей странице в соцсетях. Сычевой попал в плен в Харьковской области 6 сентября.

Официально информация о взятии Сычевого в плен пока не подтверждена.

ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой Запад генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого 01

ВСУ, вероятно, взяли в плен командующего группой Запад генерал-лейтенанта армии РФ Андрея Сычевого 02

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Топ комментарии
+64
Сам себе понизив у званні сцикливий кацап
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09.09.2022 12:06
+56
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09.09.2022 12:34
+50
Андрій Іванович Сичовий (нар.. 16 травня 1969, ст. Троїцька, Кримський район, Краснодарський край, РРФСР, СРСР) .
Прізвище мав його предок-козак "Січовий"

А нащадок став сцикливим "Андрій СЕчовий".

СЕЧА (лат. urina) - біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин.
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09.09.2022 12:10
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Его нужно попустить, опустить... заставить отсосать у собаки, изнасиловать бутылкой, насрать на голову. Перевести в касту ниже чем рядовые укранские бомжи-алкаши. Уничтожить самооценку.
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10.09.2022 02:41 Ответить
Мало звіздюлєй дали. У того персонажа уяви мало - дві зірки на пагонах!
А щоб ще й по яйцям дали - став би прапорщиком. Зірки такі ж. Але чуть менші...
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10.09.2022 02:53 Ответить
в обмін на всіх наших полонених
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10.09.2022 06:47 Ответить
Це падло треба не обмінювати,а судити і в тюрьму!
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10.09.2022 07:55 Ответить
Оце улов! Орки всяке дно пробивали, але такого ще не було!
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10.09.2022 11:47 Ответить
Це схоже на фейк. Згідно з повідомленням пресофіцера 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, 6 вересня 2022 року генерал-лейтенант Сичевий був нібито захоплений у полон на Харківщині[5][6][7][8]. Пізніше цю новину було спростовано, але 11 вересня у мережі Інтернет з'явилась інформація, що полонений командувач 8 армії генерал-лейтенант Сичевий був переданий на кордоні білоруській стороні
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15.09.2022 00:04 Ответить
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