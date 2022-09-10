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ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи "Захід" генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового. ВІДЕО+ФОТО
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Полоненим у формі підполковника може бути командувач російської групи "Захід" генерал-лейтенант армії РФ Андрій Сичовий.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець на своїй сторінці в соцмережах. Чоловік у формі полковника потрапив у полон на Харківщині 6 вересня.
Офіційно інформацію про взяття Сичового в полон поки не підтверджено.
Топ коментарі
+64 Muron
показати весь коментар09.09.2022 12:06
+56 Маркиз
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+50 Muron
показати весь коментар09.09.2022 12:10
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А щоб ще й по яйцям дали - став би прапорщиком. Зірки такі ж. Але чуть менші...