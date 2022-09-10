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ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи "Захід" генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Полоненим у формі підполковника може бути командувач російської групи "Захід" генерал-лейтенант армії РФ Андрій Сичовий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець на своїй сторінці в соцмережах. Чоловік у формі полковника потрапив у полон на Харківщині 6 вересня.

Офіційно інформацію про взяття Сичового в полон поки не підтверджено.

ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи Захід генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового 01

ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи Захід генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового 02

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+64
Сам себе понизив у званні сцикливий кацап
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09.09.2022 12:06
+56
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09.09.2022 12:34
+50
Андрій Іванович Сичовий (нар.. 16 травня 1969, ст. Троїцька, Кримський район, Краснодарський край, РРФСР, СРСР) .
Прізвище мав його предок-козак "Січовий"

А нащадок став сцикливим "Андрій СЕчовий".

СЕЧА (лат. urina) - біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин.
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09.09.2022 12:10
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Его нужно попустить, опустить... заставить отсосать у собаки, изнасиловать бутылкой, насрать на голову. Перевести в касту ниже чем рядовые укранские бомжи-алкаши. Уничтожить самооценку.
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10.09.2022 02:41 Відповісти
Мало звіздюлєй дали. У того персонажа уяви мало - дві зірки на пагонах!
А щоб ще й по яйцям дали - став би прапорщиком. Зірки такі ж. Але чуть менші...
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10.09.2022 02:53 Відповісти
в обмін на всіх наших полонених
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10.09.2022 06:47 Відповісти
Це падло треба не обмінювати,а судити і в тюрьму!
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10.09.2022 07:55 Відповісти
Оце улов! Орки всяке дно пробивали, але такого ще не було!
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10.09.2022 11:47 Відповісти
Це схоже на фейк. Згідно з повідомленням пресофіцера 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, 6 вересня 2022 року генерал-лейтенант Сичевий був нібито захоплений у полон на Харківщині[5][6][7][8]. Пізніше цю новину було спростовано, але 11 вересня у мережі Інтернет з'явилась інформація, що полонений командувач 8 армії генерал-лейтенант Сичевий був переданий на кордоні білоруській стороні
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15.09.2022 00:04 Відповісти
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