ЗСУ, імовірно, полонили командувача групи "Захід" генерал-лейтенанта армії РФ Андрія Сичового. ВІДЕО+ФОТО

Полоненим у формі підполковника може бути командувач російської групи "Захід" генерал-лейтенант армії РФ Андрій Сичовий.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише пресофіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець на своїй сторінці в соцмережах. Чоловік у формі полковника потрапив у полон на Харківщині 6 вересня.

Офіційно інформацію про взяття Сичового в полон поки не підтверджено.

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