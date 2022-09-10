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Оккупанты подтвердили, что ушли из Изюма
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские пропагандисты сообщают, что РФ вывела войска из Изюма на Харьковщине и "некоторых других населенных пунктов".
Первым об этом заявил пропагандист так называемой ДНР Даниил Бессонов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, из Изюма отошли, как и из других населенных пунктов Харьковского направления", - написал он в телеграм-канале.
Также о выходе россиян из Изюма сообщили российские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний назвал такое решение командования верным "при сложившихся обстоятельствах". По его словам, "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".
Коц добавил, что оккупанты также покинули Балаклею и Купянск.
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оказалось, что у орков несовместимая с жизнью аллергия на Изюм
вы последствия применения даже тактического яо представляете вообще?? и туда же наша армия зашла!!!
Украинцы защищают свое. А россияне?...Что они забыли в Украине? Нет, не все скопом, а каждый в отдельности. Что?
Деньги - так себе мотивация. Им нечем дорожить и нечего оборонять.
Кацапська помийка - рядовка пише тепер - Если вам сейчас кто-то скажет, что знает, чем закончится битва, он врет. Если кто-то скажет, что знает, чем закончится война, он тоже врет. ))
Тобто , рядовка нахабно брехав , коли ще зовсім недавно рвав на собі майку і зуб давав що - рузкая армія абізятєльно пабєдіт . .
Є ще вірніше рішення - мерщій виводьте усі свої "угруповання" геть з усієї України, бо інкше буде вам гарантована катастрофа
Нереальний обмін
Є "Розділ XIX
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ)" Але за ним несуть відповідальність лише військовослужбовці ЗСУ та інших споріднених структур Цивільних осіб це не стосується взагалі
Є "Розділ XX
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ"
там єдина стаття що хоч трохи "зачіпає" їх діяльність -
Стаття 436-2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників
1. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, -
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої."
Але знову ж таки - їх можна переслідувать за цією статтею лише тоді, коли буде доведено що, вони щось з цього вчиняли За те, що вони приїхали щоб це вчинять, але не встигли це зробить з якоїсь причини, відповідальність не настане
В Україні згідно з Кримінальним кодексом від 2001 року є стаття 442. Геноцид:[6]
Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів - караються арештом на термін до шести місяців або позбавленням волі на термін до п'яти років." (С)
Що саме з тобою перерахованого у статті КК України, в практичній діяльності, зробили ті "вчителі"? Я тебе питаю не як патріот України, а як юрист!
Ці "вчителі" свідомо завербувалися й поїхали на ОКУПОВАНУ територію з метою ідеологічної обробки українських дітей у дусі "Русского мира". В Україні, в цілому, вистачає своїх вчителів і вона не потребує такої "гуманітарної допомоги". Ці їхні діяння треба розглядати як складову СИСТЕМИ російської агресії - ідеологічну агресію по стиранню національної ідентичності українських дітей і нав'язуванню їм російської ідентичності.
Постав себе на місце "обвинувача" і доведи це! Я ж (поставивши себе на місце їх адвоката) "разделаю тебя как бог - черепаху"! А потім подам на тебе в суд і виграю справу за незаконне притягнення їх до кримінальної відповідальності І змушу за це тебе заплатить! Це я тобі не як "патріот України" кажу, а як "юрист-практик" - бо я навчений прораховувать розвиток подій наперед І це навіть від рівня корупційності в наших судах залежать буде - там взагалі відсутній склад злочину
Незаконий перетин кордону - адміністративне порушення а не кримінал Які саме їх активні дії сприяли "захопленню закладу освіти"? Що вони туди прийшли після окупації міста? Вони його штурмували? Ні Вони силоміць відбирали ключі у персоналу школи? Сумніваюсь То в чому ж тут їхній "кримінал"?
Тлумаченням "співучастю" мене не лякай - я ним користувався ще років тридцять тому - ще коли вчився в юрВУЗі І розбираюся в ньому краще за тебе - бо на практиці з цими речами працював
А щодо того "Акта изъятия " - так там за що притягувать до відповідальності? За "изъятие" і направлення книг у архів? А причина вилучення вказана? Ні! Де тут "співучасть в геноциді"? Книги ж не знищені!
Коротше кажучи - "зав"язуй" Бо ти мене вже своєю упертістю " почав дратувать!
Щоб не "послать" тебе "в даль свєтлую" я просто припиню з тобою полеміку - бо тобі "хоч кілок на голові теши"!
А "мільйонами" мені "не коли очі" - я добре знаю, яким способом ті "мільйони" зароблені - продажем совісті! Саме тому я покинув практику - бо не захотів від клієнтів хабарі суддям носить І нічого мені "грушами-падалицями" дорікать - я їх збирав не тому, що мені їсти нема чого, а дуже груші смачні То чого вони пропадать повинні?
Ти - я дивлюся, уже до такої низості опустився - що вже нікуди! Так що перед тим як верещать що хтось "усрався" оглянися і понюхай свій зад - може він смердить сильніше? Бо саме ти "перейшов на особистості" - навіть з тими грушами!
Повернетесь знову - здохните всі 😡