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армия РФ (15392) война (46904) Харьковщина (4134) Изюм (227)

Оккупанты подтвердили, что ушли из Изюма

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,орк

Российские пропагандисты сообщают, что РФ вывела войска из Изюма на Харьковщине и "некоторых других населенных пунктов".

Первым об этом заявил пропагандист так называемой ДНР Даниил Бессонов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, из Изюма отошли, как и из других населенных пунктов Харьковского направления", - написал он в телеграм-канале.

Также о выходе россиян из Изюма сообщили российские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный. Последний назвал такое решение командования верным "при сложившихся обстоятельствах". По его словам, "окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой".

Коц добавил, что оккупанты также покинули Балаклею и Купянск.

Смотрите также: Россияне сбежали из Изюма, - командир батальона "Свобода" Кузык. ВИДЕО
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Топ комментарии
+64
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10.09.2022 15:57
+57
"отрицательное наступление"
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10.09.2022 15:52
+45
Жест доброї волі.
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10.09.2022 15:53
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Страница 2 из 2
Пока не подтвержденные данные что орки удрали из Сватово.
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10.09.2022 16:13 Ответить
Жест "доброi бiлоi молi"
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10.09.2022 16:13 Ответить
Ssuki, uspelji - vsjo taki
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10.09.2022 16:14 Ответить
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10.09.2022 16:18 Ответить
Вот так просто...
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10.09.2022 16:24 Ответить
Украинские блогеры пишут, что в Изюме захвачены огромные склады снарядов. Если информация точная, то надо объявить народную акцию владельцев автотранспорта: "Привези снаряд на фронт". Пусть орки хоть один день посидят под обстрелом 50 тысяч снарядов. Хорошее слабительное получится....
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10.09.2022 16:25 Ответить
Дуже можливо . Ізюмське угрупування , це був ударний кулак орків . Який вони готували для атаки на Слов'янськ і Барвінкове . .
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10.09.2022 16:47 Ответить
Извини, друг, что не могу лайк поставить. Мне очень не нравится, что России удалось столько смерти завезти в Украину.
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10.09.2022 16:51 Ответить
от і вся різниця, наші відступають вже коли нема що і кого захищати, а кацапи захищати нічгого і не збирались, тому біжать при першій нагоді
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10.09.2022 16:36 Ответить
ай-яй-яй! шо ж теперь делать!
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10.09.2022 16:40 Ответить
ушли по медицинским показателям
оказалось, что у орков несовместимая с жизнью аллергия на Изюм
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10.09.2022 16:45 Ответить
Згідно з рішенням державної думи, пісня Тату "Нас не догонят" стане офіційним гімном збройних сил російської федерації.
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10.09.2022 16:48 Ответить
З таким спринтерським настроєм армія росії за тиждень добіжить до москви. Біжать швидше за свою техніку. Чим вони свої лапті змазують?
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10.09.2022 18:16 Ответить
Ребят, вас не напрягает вот эта скорость? Я сам до потолка прыгаю, но, блеат, шо происходит?? Почему орки не обороняются?
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10.09.2022 16:51 Ответить
Паніка як на тому танку що в дерево заїхав.
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10.09.2022 16:57 Ответить
Ху*ло на радбезi запропонував використати тактичне ЯО...холуi почали готуватися..Але потiм почалась колотнеча у вiйскових РФ..потiм заваруха у депутатiв на московii..зара ху*ло з посiпаками стягують туди всi наявнi репресивнi сили..ЧекаЭмо, хто там переможе пiд килимом..
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10.09.2022 17:09 Ответить
действительно могут яо ударить...они больше ни на что не способны....
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10.09.2022 23:43 Ответить
ну ви шо?!
вы последствия применения даже тактического яо представляете вообще?? и туда же наша армия зашла!!!
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10.09.2022 23:59 Ответить
Цепная реакция - в жизни.
Украинцы защищают свое. А россияне?...Что они забыли в Украине? Нет, не все скопом, а каждый в отдельности. Что?
Деньги - так себе мотивация. Им нечем дорожить и нечего оборонять.
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10.09.2022 17:19 Ответить
На раше бунт намечается судя по заявлениям питерских и московских депутатов .Да и руководство спецслужб с армейскими генералами видать давит на путина ,чтобы заканчивал эту авантюру ибо перспективы у неё туманные ,а бункерный карлик в свою очередь уже отвертеться не может и вынужден идти им на уступки
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10.09.2022 17:34 Ответить
Бережуть себе та сили, а шаб дамой прїїхати та потопити у пітьмі кацапію -у злості помсти тим хто їх випхав в Україну
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10.09.2022 17:35 Ответить
Тому що вони орки, вони можуть воювати тільки з завідомо слабкими
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10.09.2022 18:11 Ответить
Дивні метаморфози трапляються з рашн-пропагандонами . .

Кацапська помийка - рядовка пише тепер - Если вам сейчас кто-то скажет, что знает, чем закончится битва, он врет. Если кто-то скажет, что знает, чем закончится война, он тоже врет. ))
Тобто , рядовка нахабно брехав , коли ще зовсім недавно рвав на собі майку і зуб давав що - рузкая армія абізятєльно пабєдіт . .
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10.09.2022 16:56 Ответить
Так то он недавно рвал майку, а теперь пишет про сейчас. Вчера зуб давал, сегодня на зуб взял...
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10.09.2022 17:55 Ответить
таке рішення командування вірним "за обставин, що склалися", за його словами, "оточення російського угруповання в Ізюмі було б катастрофою"

Є ще вірніше рішення - мерщій виводьте усі свої "угруповання" геть з усієї України, бо інкше буде вам гарантована катастрофа
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10.09.2022 17:06 Ответить
Олег Шарп: "Роман Цымбалюк сообщает, что в Купянске и в Изюме были задержаны учителя из России, которые были присланы туда для работы в школах. Пока трудно представить, какой статус они получат. Но этот случай показывает, что отступление российских оккупантов было столь стремительным, что об эвакуации своих гражданских лиц они даже и не позаботились. Русские своих не бросают?"
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10.09.2022 17:07 Ответить
Статус простий - "некомбатанти" Під статус "військовополонені" вони не підходять По ідеї, їх можуть на час бойових дій розмістть у таборі для інтернованих осіб Тільки "нахєр" вони нам потрібні? Обмінять на наших цивільних яких кацапи в Росію насильно вивезли
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10.09.2022 17:14 Ответить
а нахер вони ***** потрібні?
Нереальний обмін
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10.09.2022 17:35 Ответить
Дати в руки по автомату, сфотографувати і вони відразу статус поміняють. З вовками жити по вовчи вити. А якщо захочуть попасти в списки на обмін, то ці вчителіі повинні здати екзамен по українській мові і гімн наш співати без акценту. Інакше - на відбудову шкіл, нехай приймають участь в освітньому процесі, вони ж для цього приїхали. Якось так.
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10.09.2022 18:06 Ответить
Не пиши дурниць
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10.09.2022 19:42 Ответить
Здається мені, а може й не здається, що їм цілком можна пред'явити співучасть у воєнних злочинах. Оскільки, однією з головних цілей цієї "спецоперації" було стирання національної ідентичності українців.
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10.09.2022 18:27 Ответить
Не можна! У нас нема розділу в КК "воєнні злочини"!
Є "Розділ XIX
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ)" Але за ним несуть відповідальність лише військовослужбовці ЗСУ та інших споріднених структур Цивільних осіб це не стосується взагалі
Є "Розділ XX
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ"
там єдина стаття що хоч трохи "зачіпає" їх діяльність -

Стаття 436-2. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників

1. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, -

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої."
Але знову ж таки - їх можна переслідувать за цією статтею лише тоді, коли буде доведено що, вони щось з цього вчиняли За те, що вони приїхали щоб це вчинять, але не встигли це зробить з якоїсь причини, відповідальність не настане
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10.09.2022 19:28 Ответить
Це теж, але є ще Женевські конвенції, якв ратифіковані Україною і є невід'ємною частиною її законодавства.
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10.09.2022 20:33 Ответить
А ти їх читав? Вони, у випадку вчинення злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, відсилають до національного законодавства, якщо розслідуванням займаються органи судочинства держави, на території якого вчинені дані правопрушення А Гаагський трибунал таким "дріб"язком" не займається (Я просто колись лекції офіцерам читав по "праву війни" - тому і непогано розбираюся в цьому)
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10.09.2022 21:36 Ответить
ну так что нам с ними делать? понять, простить и отпустить??!
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10.09.2022 23:45 Ответить
Що треба робить - я пояснив Інші "заходи" (типу "поліського варіанту" - "підвищення на берЕзі") - робляться мовчки (хоча інформація про них розноситься миттєво, однак "пред"яви" нема кому висунуть)
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11.09.2022 06:26 Ответить
Враховуючи, що вони діяли в руслі загальної політики РФ відносно України, їм можна інкримінувати - "

В Україні згідно з Кримінальним кодексом від 2001 року є стаття 442. Геноцид:[6]
Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів - караються арештом на термін до шести місяців або позбавленням волі на термін до п'яти років." (С)
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11.09.2022 07:08 Ответить
Вибач, але ти - "невиправний"!
Що саме з тобою перерахованого у статті КК України, в практичній діяльності, зробили ті "вчителі"? Я тебе питаю не як патріот України, а як юрист!
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11.09.2022 07:15 Ответить
Що такого робив той, хто відкривав вентиль у душогубці нацистського концтабору?
Ці "вчителі" свідомо завербувалися й поїхали на ОКУПОВАНУ територію з метою ідеологічної обробки українських дітей у дусі "Русского мира". В Україні, в цілому, вистачає своїх вчителів і вона не потребує такої "гуманітарної допомоги". Ці їхні діяння треба розглядати як складову СИСТЕМИ російської агресії - ідеологічну агресію по стиранню національної ідентичності українських дітей і нав'язуванню їм російської ідентичності.
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11.09.2022 08:21 Ответить
Ти або "не розумієш", або "зрозуміть не хочеш" Я тебе питаю ще раз: "Які конкретно практичні дії вчинили ці люди на сьогоднішній момент?" Приїзд на територію України з метою вчинення конкретних дій - це лише "можливі наміри" - але не "дії" А за їх відсутності немає складу злочину Склад злочину стосовно цього є у Путіна та "кремлівських" - бо вони ВЖЕ вчинили конкретні дії, з конкретною метою завербувавши та пославши цих людей в Україну А самі ці люди ще нічого не вчинили То де ж у них є "склад злочину"?! Який саме "вентиль" вони "відкрили"?
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11.09.2022 08:37 Ответить
Вони вже почали працювати у школі? Сьогодні вже більше тижня, як почався навчальний рік. Отже - "вентиль" вони відкрили.
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11.09.2022 09:10 Ответить
Додам ще - батькам погрожували, що у них відбиратимуть дітей, якщо вони не ходитимуть до школи.
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11.09.2022 09:07 Ответить
Які конкретні дії в розрізі "посібництво геноциду" були ними за цей тиждень здійснені? Додам: вони дітей загрожували відібрать самі, чи це казав хтось з представників окупаційної влади?
Постав себе на місце "обвинувача" і доведи це! Я ж (поставивши себе на місце їх адвоката) "разделаю тебя как бог - черепаху"! А потім подам на тебе в суд і виграю справу за незаконне притягнення їх до кримінальної відповідальності І змушу за це тебе заплатить! Це я тобі не як "патріот України" кажу, а як "юрист-практик" - бо я навчений прораховувать розвиток подій наперед І це навіть від рівня корупційності в наших судах залежать буде - там взагалі відсутній склад злочину
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11.09.2022 09:53 Ответить
Про КОНКРЕТНІ дії можна буде говорити за результатами слідства.
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11.09.2022 09:58 Ответить
А тобі таке поняття - "дослідча перевірка", відоме? Саме під час неї і встановлюють, чи є там "конкретні дії" І якщо вони в наявності - порушують кримінальну справу Тому я від тебе і добиваюся, щоб ти мені їх назвав "А ти все "крутиш, як циган - сонцем!"
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11.09.2022 10:17 Ответить
Почнемо з того, що вони НЕЗАКОННО прибли на територію України - вже правопорушення. Взяли участь у незаконному захопленні закладів освіти - вже кримінал. Та й згадай - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96
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11.09.2022 12:09 Ответить
Я дивлюся - ти вже "закусив вудила" Скажи мені відразу - ти який юрВУЗ закінчував? Бо ябачу що в кримінальному праві та процесі ти не те що "плаваєш" а взагалі - ні в зуб ногою"!
Незаконий перетин кордону - адміністративне порушення а не кримінал Які саме їх активні дії сприяли "захопленню закладу освіти"? Що вони туди прийшли після окупації міста? Вони його штурмували? Ні Вони силоміць відбирали ключі у персоналу школи? Сумніваюсь То в чому ж тут їхній "кримінал"?
Тлумаченням "співучастю" мене не лякай - я ним користувався ще років тридцять тому - ще коли вчився в юрВУЗі І розбираюся в ньому краще за тебе - бо на практиці з цими речами працював
А щодо того "Акта изъятия " - так там за що притягувать до відповідальності? За "изъятие" і направлення книг у архів? А причина вилучення вказана? Ні! Де тут "співучасть в геноциді"? Книги ж не знищені!
Коротше кажучи - "зав"язуй" Бо ти мене вже своєю упертістю " почав дратувать!
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11.09.2022 14:24 Ответить
Дєтка, ти дядькові не хами, бо дискваліфікую! ЮрВУЗ закінчив Зеленський, і що з того? Те, що порушення кордону у нас зробили адміністративним правопорушенням, я й без тебе знаю. А от те, що ці педагоги не брали участі у силовому захопленні закладів освіти, ніякого значення не має. Вони туди зайшли. З цілком певною метою. У цьому груповому злочині, організованому владою РФ, у них просто інша функція. Про розподіл праці щось чув? Але мета цих, що прийшли з РФівськими учбовими програмами, та ж сама, що у тих, що прийшли зі зброєю.
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11.09.2022 14:44 Ответить
"Дідусю"! Ти мені пишеш з могили? Бо у мене старший внук уже у 8 класі вчиться Зеленському тато на день народження диплом подарував а у мене юрпрактики за плечами - три десятка років (в тому числі й адвокатської)
Щоб не "послать" тебе "в даль свєтлую" я просто припиню з тобою полеміку - бо тобі "хоч кілок на голові теши"!
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11.09.2022 14:57 Ответить
По суті питання тобі сказати нема чого. Тому ти й переходиш на особистості й починаєш козиряти своїм дипломом і своєю "практикою". Кваліфіковані юристи за три десятки років мільйонерами стають, а ти груші-падалиці у дворі збираєш. Пояснюю "досвідченому" юриспруденту: незаконне перебування на території України - це вже ПРАВОПОРУШЕННЯ, неважливо, що адміністративне. Ставиться питання: "З якою метою?", і від цього вже розкручується справа.
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11.09.2022 16:18 Ответить
Йди в жопу, придурок! От же ж "уперте теля"! Я йому "стрижене", а воно мені - брите!" Піди й посади хоч одного такого учителя, а я подивлюся як це в тебе вийде! Хоч посміюся над ідіотом !
А "мільйонами" мені "не коли очі" - я добре знаю, яким способом ті "мільйони" зароблені - продажем совісті! Саме тому я покинув практику - бо не захотів від клієнтів хабарі суддям носить І нічого мені "грушами-падалицями" дорікать - я їх збирав не тому, що мені їсти нема чого, а дуже груші смачні То чого вони пропадать повинні?
Ти - я дивлюся, уже до такої низості опустився - що вже нікуди! Так що перед тим як верещать що хтось "усрався" оглянися і понюхай свій зад - може він смердить сильніше? Бо саме ти "перейшов на особистості" - навіть з тими грушами!
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11.09.2022 17:44 Ответить
Йди збирай груші, "юриспрудент"- знову нападали! А опісля послухаєш, що розумна людина каже - https://www.youtube.com/watch?v=lskU3yZI9GQ
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11.09.2022 19:51 Ответить
Слухай! От ти мені скажи: ти хоч якісь гроші в житті сам, своєю працею, заробляв? Крім тих, що тут тобі платять за "срач", який ти тут розводиш? У тебе менталітет пацана прищавого, який в житті нічого не тямить, не вміє і ще нічого не добився, але страшно заздрить самодостатнім людям І ця "жаба" тебе й душить"! Заспокойся Займись краще навчанням Може, в чомусь доб"єшся успіху (Тільки не лізь в юриспруденцію - вона для тебе надто складна Навчись хоча-б електропроводку чи водопровідні крани ремонтувать - і в сімейному житті згодиться)
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11.09.2022 20:03 Ответить
Ще в тему - https://censor.net/ua/news/3366385/*******************************************************************************************
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11.09.2022 12:14 Ответить
Граблі в руки їм і на розмінування послати.
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11.09.2022 08:45 Ответить
З емоційної точки зору я з тобою згоден! Але поясни мені, як юристу - як це буде оформлено?
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11.09.2022 08:47 Ответить
Використання дресированих тварин в пошуку вибухонебезпечних предметів.
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12.09.2022 04:55 Ответить
"Смішно"! Але я тебе серйозно питаю - як це буде "юридично оформлено"? Женевська конвенція подібне прямо забороняє - бо це "примушування військовополонених чи цивільних громадян противника до участі у бойових діях"!
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12.09.2022 06:41 Ответить
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10.09.2022 17:19 Ответить
Покотилося. Тепер головне не дозволити Боневтіку знову якесь перемир'я замутити і передиху не давати до Волги.
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10.09.2022 17:56 Ответить
З Ізюма відійшли, далі будете льотати, темпи треба прискорювати, не в двадцятому сторіччі живете...поки ще.
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10.09.2022 20:00 Ответить
Кацапи , ви насправді не просто пішли , а драпали , як дикі тварюки із нашоі землі !

Повернетесь знову - здохните всі 😡
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10.09.2022 20:26 Ответить
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