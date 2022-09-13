Россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город, - Гайдай

Глава Луганской ОВА заявил, что российские оккупационные войска покинули Кременную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайдай сообщил в своем телеграм-канале.

"Наблюдаем за ситуацией в Лимане - освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои. Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день Кременная полностью пуста - российская армия город покинула.

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"Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске. А вот в Сватово, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись. На оккупированных территориях дефицит топлива из-за масштабного побега оккупантов и коллаборантов", - добавил Гайдай.