Россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Луганской ОВА заявил, что российские оккупационные войска покинули Кременную.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайдай сообщил в своем телеграм-канале.
"Наблюдаем за ситуацией в Лимане - освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои. Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день Кременная полностью пуста - российская армия город покинула.
"Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске. А вот в Сватово, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись. На оккупированных территориях дефицит топлива из-за масштабного побега оккупантов и коллаборантов", - добавил Гайдай.
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Тож так, окупанти драпанули. Але просто відправити 1-2 роти в Кремінну, оточену невідомою кількістю окупантів - це самогубство.
Тож - віримо в ЗСУ, віримо в ГШ. Якщо буде можливість оперативно визволити та утримати Кремінну - так і зроблять. Зайвих жертв, спричинених махновщиною, нам не потрібно.
Чекають коли русьня передумає, так?
такі прориви без безпечного тилу загрожують можливим оточенням. не вірити москалям ні на йоту - головний девіз кожного українця.
@666_mancer
А Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******
@666_mancer
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53 мин
А Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******
А військам треба перепочити .