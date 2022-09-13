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Россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Глава Луганской ОВА заявил, что российские оккупационные войска покинули Кременную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гайдай сообщил в своем телеграм-канале.

"Наблюдаем за ситуацией в Лимане - освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои. Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день Кременная полностью пуста - российская армия город покинула.

Читайте: Каждый сантиметр Луганщины отвоевывается. ВСУ заходят не "парадом". После окончательной деоккупации Лимана эстафету принимаем мы, - Гайдай

"Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске. А вот в Сватово, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись. На оккупированных территориях дефицит топлива из-за масштабного побега оккупантов и коллаборантов", - добавил Гайдай.
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Топ комментарии
+24
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13.09.2022 11:16
+18
Я так розумію, в ЗСУ зараз велика проблема з ресурсами на Харківському напрямі. Треба передислокувати підрозділи, техніку, визначати та створювати нові рубежі оборони, формувати нові канали логістичні для забезпечення ВСЬОГО, в т.ч. і цивільного населення.

Тож так, окупанти драпанули. Але просто відправити 1-2 роти в Кремінну, оточену невідомою кількістю окупантів - це самогубство.

Тож - віримо в ЗСУ, віримо в ГШ. Якщо буде можливість оперативно визволити та утримати Кремінну - так і зроблять. Зайвих жертв, спричинених махновщиною, нам не потрібно.
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13.09.2022 11:25
+13
я кажу - дійде до того, що луганських і донецьких колаборантів будуть ****..ть наросії так, що ще здивуємося.
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13.09.2022 11:34
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Правила форума Совет форумчан
До Кремінної ще дійти потрібно, а як там Лисичанськ, бо говорив,що на околицях бої.
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13.09.2022 11:16 Ответить
На танках -- обіщали 200 танків.
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13.09.2022 11:36 Ответить
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13.09.2022 11:16 Ответить
Ох и злой же ты, частный сектор, ох и злой!!! Но... справедливый. )))
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14.09.2022 13:50 Ответить
Якраз вікно можливостей для місцевих. Щодо страт колаборантів.
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13.09.2022 11:17 Ответить
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13.09.2022 11:19 Ответить
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔
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13.09.2022 11:23 Ответить
гайдай-то мутне чючєло, дальній родич абдрістовічя.
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13.09.2022 11:23 Ответить
А тоха пузач вже всіх кадирівціввзяв в полон? Що патякав вчора ввечері про котел під Соледаром для вівцетрахальщиків.
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13.09.2022 12:24 Ответить
Я так розумію, в ЗСУ зараз велика проблема з ресурсами на Харківському напрямі. Треба передислокувати підрозділи, техніку, визначати та створювати нові рубежі оборони, формувати нові канали логістичні для забезпечення ВСЬОГО, в т.ч. і цивільного населення.

Тож так, окупанти драпанули. Але просто відправити 1-2 роти в Кремінну, оточену невідомою кількістю окупантів - це самогубство.

Тож - віримо в ЗСУ, віримо в ГШ. Якщо буде можливість оперативно визволити та утримати Кремінну - так і зроблять. Зайвих жертв, спричинених махновщиною, нам не потрібно.
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13.09.2022 11:25 Ответить
Ох ты и специалист я смотрю...
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13.09.2022 13:23 Ответить
Разумеется. Сперва разведка, потом саперы, потом остальные, спешить на войне равносильно смерти
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13.09.2022 17:03 Ответить
Потрібно дивитися на чотири боки, щоб ворог не створив в якомусь місті пастку. В нього ще достатньо сил, щоб творити супротив. Не погтрібно нікуди поспішати, робити так, як про це говорить військова наука, а не слухатися "спеців" із ОПи, якіим постійно потрібні гарні новини, але для цього не зробили нічого.
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13.09.2022 11:29 Ответить
На Сватово мабуть зручніше буде заходити з Харківської області але часу на це небагато залишається, можуть повернутися не тільки у Сватово.
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13.09.2022 11:30 Ответить
Потрібно дивитися, щоб ця наволоч не повернулася десь там за спинами у Харківську область.
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13.09.2022 11:33 Ответить
та ще мабуть два-три дні є, потім оговтаються - почнуть розвертатися, там не так багато важливих ключових розв язок - одна з них - це м. Сватове.
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13.09.2022 11:37 Ответить
На кордоні з рашею величезні черги, колаборанти тікають. А москалі не пропускають тих що отримали паспорт під час окупації. россія кидає завжди. Зрадники вам звизда!
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13.09.2022 11:31 Ответить
я кажу - дійде до того, що луганських і донецьких колаборантів будуть ****..ть наросії так, що ще здивуємося.
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13.09.2022 11:34 Ответить
Суки, к Москве заманивают.
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13.09.2022 11:34 Ответить
а чому ЗСУ не заходять?

Чекають коли русьня передумає, так?
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13.09.2022 11:37 Ответить
мабуть нема можливості через логістику і відсутність зачистки навколишньої місцевості.
такі прориви без безпечного тилу загрожують можливим оточенням. не вірити москалям ні на йоту - головний девіз кожного українця.
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13.09.2022 11:48 Ответить
Necro Mancer

@666_mancer

А Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******
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13.09.2022 14:00 Ответить
Може все таки поливимося на відстань,ресурси і який фронт. Бажання повинно співпрацювати з можливістю. Гайдай уже і Лисичанськ визволив....в соцмережах
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13.09.2022 11:50 Ответить
Necro Mancer

@666_mancer

·

53 мин

А Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******

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13.09.2022 14:01 Ответить
Це Прапор-розвідник, чи Прапор-ДРГ )
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13.09.2022 11:38 Ответить
рашка крепко на ноги стала -- не можем догнати -- от вони и вертаюця.
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13.09.2022 11:42 Ответить
Сразу видно рашистиков среди оставляющих посты. Этим уже и морду об асфальт сотрут до черепа, а они всё пытаются домахаться, что мол под Лисичанском им "недостаточно" быстро под зад дают, или ещё где то. Похоже что кремляди как привыкли поражение под Бородино и проигрыш в Крымской войне "победами" называть, так до сих пор успокоиться не могут. Видать в этом марафоне их слабоумия придётся ставить украинцам жирную точку, а то и на развалинах Кремля руССкие нацисты будут кричать о мифической "победе" над всем миром. Давить их надо медленно, но уверенно, абы прочувствовали и ЗАПОМНИЛИ НА ВСЕГДА!!!
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13.09.2022 11:48 Ответить
Гайдаю *********,- що два пальці обісцяти, герой в маминій кофті, *******, чому, *****, не в окопі, чмо мохнориле
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13.09.2022 11:55 Ответить
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13.09.2022 12:11 Ответить
А окупаційний мер на площі за ноги підвішений? З Муссоліні у Мілані партизани саме так зробили!
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13.09.2022 12:12 Ответить
Кремінна нікуди не дінеться ,, зараз головне підтягти до Кремінної тили , логістику тобто , а на це потрібен деякий час . Щоб не трапилось так як трапилось з німцями , під муськвою , у 41-42 році . .
А військам треба перепочити .
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13.09.2022 12:13 Ответить
Ага видел уже видео как "уехали" орки, так же как и с Лимана, и как ЗСУ почти в Лисичанске. Какое же оно трепло
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13.09.2022 12:26 Ответить
 
 