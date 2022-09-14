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Новости Война
12 098 24

Если РФ объявит мобилизацию, мы продолжим поддерживать Украину, - Пентагон

крим,мобілізація

Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет. Таким образом, он прокомментировал вероятность официального объявления Россией войны и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.

По его словам, он не хочет размышлять, что Россия планирует делать дальше после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Смотрите: Если кто-то и был удивлен умением ВСУ воевать, то это были россияне, - Пентагон. ВИДЕО

Он отметил, что россияне продемонстрировали намерения воевать против Украины и продолжать оккупацию территорий.

"Очевидно, что мы, со своей стороны, будем продолжать следить за ситуацией, и наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на работе с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им необходимую поддержку", - сказал Райдер.

Генерал заявил, что российский диктатор Владимир Путин может вывести войска из Украины в любой момент, но пока этого не произойдет, США продолжат поддерживать Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть российских войск из Харьковщины вернулась в Россию, - Пентагон

армия РФ (19057) Пентагон (1447) россия (95365) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+16
П'ядесят гривень...
""
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14.09.2022 09:31
+14
Треба усвідомити, що все що вони могли поганого нам зробити, вони вже зробили, треба рухатись до перемоги, незважаючи на все те кремлівське булькотіння. Іншого варианту немає...
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14.09.2022 09:31
+9
Брюш Колося

@KostaKrempov

·

https://twitter.com/KostaKrempov/status/1569379773196951553 12 сент.

Штабы российской армии готовы купить фото с украинских спутников, чтобы хотя бы узнать нахождение своих частей.
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14.09.2022 09:24
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что то я сильно сомневаюсь что раша объявит мобилизацию
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14.09.2022 09:22 Ответить
...а якщо і не оголосять - всеодно продовжимо
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14.09.2022 09:22 Ответить
Тоже, периодически, восхищаюсь речевыми оборотами авторов и редакторов.
Ощущение, что иногда они не понимают, что пишут
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14.09.2022 09:54 Ответить
Брюш Колося

@KostaKrempov

·

https://twitter.com/KostaKrempov/status/1569379773196951553 12 сент.

Штабы российской армии готовы купить фото с украинских спутников, чтобы хотя бы узнать нахождение своих частей.
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14.09.2022 09:24 Ответить
П'ядесят гривень...
""
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14.09.2022 09:31 Ответить
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14.09.2022 09:58 Ответить
Якщо наркомани і алкоголики, а також урки і убивці поповнять ряди армії орків, то психотерапія від нової ,ще не випробуваної зброї НАТО буде корисно як ніколи
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14.09.2022 09:27 Ответить
Треба усвідомити, що все що вони могли поганого нам зробити, вони вже зробили, треба рухатись до перемоги, незважаючи на все те кремлівське булькотіння. Іншого варианту немає...
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14.09.2022 09:31 Ответить
Знав би заздалегідь - вклавсяб у акції заводу по виробництву "чорних пакетів"...
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14.09.2022 09:33 Ответить
"... мобилизационная армия сама по себе в России невозможна уже несколько десятилетий. Регулярная работа с резервистами прекратилась у нас еще в 1970-е: техника и тактика уже тогда усложнились настолько, что работать с резервистами стало просто нецелесообразно. Стало бесполезно раз в год-два собирать на полигоне толпу отслуживших солдат и выпускников военных кафедр, чтобы пытаться их чему-то научить.
Советские генералы тогда еще не поняли, что армия должна становиться профессиональной и контрактной, и просто сосредоточились на работе с теми, кто есть - с регулярной развернутой армией, забив на работу с резервом.
Контрреформы [бывшего министра обороны Анатолия] Сердюкова - то, что потом в 2009-2012 годы у нас реализовывалось - были заложены еще в конце перестройки. Сердюков демонтировал институты мобилизационной армии: были расформированы кадрированные части. Нет регулярных сборов резервистов, то есть через три-четыре года отслуживший человек теряет навыки. Не работает сейчас и механизм воинского учета по месту жительства: он существует только для первичной постановки на учет. А если человек, отслужив и став частью резерва, переехал, то все: его потеряли.
Это технический аспект дела, а есть еще и политический: когда вы объявляете мобилизацию, вы делегируете власть генералитету. А Кремль генералам не доверяет. Они могут, конечно, попробовать объявить ее - но это будет последнее, что они сделают. Случится полны6й коллапс - и в экономике, и в обществе..." (с)
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14.09.2022 09:33 Ответить
Речь, скорее, может идти о мобилизации тех, кто недавно прошел воинскую службу и тех, у кого есть боевой опыт, но при этом не пожелавших идти сейчас по контракту воевать
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14.09.2022 09:58 Ответить
блт! посмотрите вот это - уссытесь! ))))
https://twitter.com/i/status/1569918229090545665
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14.09.2022 09:37 Ответить
я не понял ничего .объясни пожалуйста.
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14.09.2022 09:56 Ответить
советские солдаты, чтобы их тела могли опознать, оставляли записких в гильзах со своими данными
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14.09.2022 10:07 Ответить
Хм, а ще хтось з Европи нам про переговори "втирає".
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14.09.2022 09:37 Ответить
Элитные части мавзолейного быдла разгромлены🦍🦍🦍 за полгода..включая Таманскую и Кантемировская дивизии...осталось набрать дедов 70 летних ..поскольку 65 летних выкосили неделю назад...
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14.09.2022 09:42 Ответить
якщо буде мобілізація то зброї потрібно буде в десятки разів більше ніж зараз
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14.09.2022 09:44 Ответить
Костромская и Псковская дивизии ВДВ также разгромлены под Киевом, Черниговом и Сумами...по факту рабZee звиздец...
Но мавзолейные пропагандоны ********* кажуть паники нет...🤣
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14.09.2022 09:47 Ответить
Цензор! Следите за своими заголовками! В смысл написанного в статье - " США в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ продолжит поддержку Украина, а ни ЯК ЩО !
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14.09.2022 10:04 Ответить
Ага, щас, розбіглись мобілізувати руські дивани https://www.youtube.com/watch?v=aBRMzqAiigs
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14.09.2022 10:32 Ответить
Продовжим продовжувати.
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14.09.2022 10:38 Ответить
бульбофюрер опять показуху устроил - https://www.youtube.com/watch?v=cflq1-DJzwk
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14.09.2022 17:04 Ответить
 
 