Если РФ объявит мобилизацию, мы продолжим поддерживать Украину, - Пентагон

Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет. Таким образом, он прокомментировал вероятность официального объявления Россией войны и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.

По его словам, он не хочет размышлять, что Россия планирует делать дальше после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

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Он отметил, что россияне продемонстрировали намерения воевать против Украины и продолжать оккупацию территорий.

"Очевидно, что мы, со своей стороны, будем продолжать следить за ситуацией, и наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на работе с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им необходимую поддержку", - сказал Райдер.

Генерал заявил, что российский диктатор Владимир Путин может вывести войска из Украины в любой момент, но пока этого не произойдет, США продолжат поддерживать Украину.

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