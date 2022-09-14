Если РФ объявит мобилизацию, мы продолжим поддерживать Украину, - Пентагон
Россияне намерены воевать дальше, а США сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины.
Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет. Таким образом, он прокомментировал вероятность официального объявления Россией войны и всеобщей мобилизации из-за военных неудач.
По его словам, он не хочет размышлять, что Россия планирует делать дальше после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.
Он отметил, что россияне продемонстрировали намерения воевать против Украины и продолжать оккупацию территорий.
"Очевидно, что мы, со своей стороны, будем продолжать следить за ситуацией, и наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на работе с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им необходимую поддержку", - сказал Райдер.
Генерал заявил, что российский диктатор Владимир Путин может вывести войска из Украины в любой момент, но пока этого не произойдет, США продолжат поддерживать Украину.
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Ощущение, что иногда они не понимают, что пишут
@KostaKrempov
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https://twitter.com/KostaKrempov/status/1569379773196951553 12 сент.
Штабы российской армии готовы купить фото с украинских спутников, чтобы хотя бы узнать нахождение своих частей.
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Советские генералы тогда еще не поняли, что армия должна становиться профессиональной и контрактной, и просто сосредоточились на работе с теми, кто есть - с регулярной развернутой армией, забив на работу с резервом.
Контрреформы [бывшего министра обороны Анатолия] Сердюкова - то, что потом в 2009-2012 годы у нас реализовывалось - были заложены еще в конце перестройки. Сердюков демонтировал институты мобилизационной армии: были расформированы кадрированные части. Нет регулярных сборов резервистов, то есть через три-четыре года отслуживший человек теряет навыки. Не работает сейчас и механизм воинского учета по месту жительства: он существует только для первичной постановки на учет. А если человек, отслужив и став частью резерва, переехал, то все: его потеряли.
Это технический аспект дела, а есть еще и политический: когда вы объявляете мобилизацию, вы делегируете власть генералитету. А Кремль генералам не доверяет. Они могут, конечно, попробовать объявить ее - но это будет последнее, что они сделают. Случится полны6й коллапс - и в экономике, и в обществе..." (с)
https://twitter.com/i/status/1569918229090545665
Но мавзолейные пропагандоны ********* кажуть паники нет...🤣