РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5196 посетителей онлайн
Новости Происшествия
11 271 71
авто (4066) ДТП (7441) Зеленский (16489) расследование (2963) ГБР (2539)

ДТП с участием авто Зеленского расследует ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

зеленський

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Работники Государственного бюро расследования открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий. И пообещали информировать общественность об их результатах.

Напомним, накануне с авто президента и машинами сопровождения столкнулся легковой автомобиль.

Читайте: Автомобиль Зеленского попал в ДТП в Киеве, - Никифоров

"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", - сообщил тогда пресс-секретарь главы государства Никифоров.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
вовка боневтік тепер буде вовка боневсравсь чи чутьневсравсь....
показать весь комментарий
15.09.2022 14:40
+19
...А вот тут Игорь Фельдман расписал, как у электората формировалось "мнение" при посредничестве манипуляторов из СМИ.

"Не о ДТП. О СМИ.

О тех самых СМИ, которые наделили себя моральным правом быть высшим судом. А по-сути, либо предвзяты, либо любят кэш.

Итак, два события. Точнее две аварии с президентским кортежем. Первая авария в кортежем президента Порошенко. Вторая с кортежем Зеленского.

В первом случае, как мы видим из заголовка, от президентского кортежа пострадал прохожий. Во второй пострадал сам президентский кортеж. Хотя нет. В заголовке нет никакого президентского кортежа. Просто автомобиль президента. Без кортежа.

То есть в первом случае, нас как бы призывают пожалеть прохожего, подчеркивая его возраст, во втором - президента, автомобиль которого пострадал.

Обратите внимание, во втором случае - это был реальный кортеж президента, а вот первом - никакого кортежа президента не было. Его придумали журналисты. Почему? Потому что "кортеж Порошенко" - можно притянуть лично к Порошенко, как бы обозначив его вину за то что был сбит 88 летний мужчина. А на самом деле, в самой же новости написано, что никакого Порошенко и его кортежа не было. А кто же тогда был? Цитата: "Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана". То есть полицейский автомобиль, который используется в кортеже (а может и нет) куда-то ехал и сбил человека. Причем, далее цитата: "Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика". То есть заголовок новости про Порошенко - искусственно сформулирован так, чтобы вызвать неприязненное к нему отношение, при том, что к самому Порошенко эта новость вообще не имеет никакого отношения.

Еще раз. Я не о ДТП. Я о том, что даже самые известные СМИ, - это кривое зеркало, которое отражает только то что хочет отразить. А вот почему они не стремятся быть объективными, а выбирают или "язык ненависти" или "язык любви" и что тому причиной, решать вам. Хотя может они сами сознаются? Они же требуют от других публичных персон и институций быть "прозрачными". Может покажут пример?

Верить СМИ? Не верить СМИ? Вам решать. Но лично я ненавижу, когда мной манипулируют." https://t.me/tanya_adams/3351
показать весь комментарий
15.09.2022 15:06
+13
які там ушкодження мєріни броньовані..ну може памперс поміняв..кевларовий..

а от водія шкода..
показать весь комментарий
15.09.2022 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вовка боневтік тепер буде вовка боневсравсь чи чутьневсравсь....
показать весь комментарий
15.09.2022 14:40 Ответить
але не факт
показать весь комментарий
15.09.2022 14:41 Ответить
Колаптоидный стан, как у Петуховича.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:47 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 14:56 Ответить
Там есть еще видео с обоссаным потерпевшим, которое он дает после
показать весь комментарий
15.09.2022 15:02 Ответить
Не потерпевшим, а пАтерпилым.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:05 Ответить
Якби в Зелю яйцем кинули, то він би не зомлів.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:03 Ответить
...А вот тут Игорь Фельдман расписал, как у электората формировалось "мнение" при посредничестве манипуляторов из СМИ.

"Не о ДТП. О СМИ.

О тех самых СМИ, которые наделили себя моральным правом быть высшим судом. А по-сути, либо предвзяты, либо любят кэш.

Итак, два события. Точнее две аварии с президентским кортежем. Первая авария в кортежем президента Порошенко. Вторая с кортежем Зеленского.

В первом случае, как мы видим из заголовка, от президентского кортежа пострадал прохожий. Во второй пострадал сам президентский кортеж. Хотя нет. В заголовке нет никакого президентского кортежа. Просто автомобиль президента. Без кортежа.

То есть в первом случае, нас как бы призывают пожалеть прохожего, подчеркивая его возраст, во втором - президента, автомобиль которого пострадал.

Обратите внимание, во втором случае - это был реальный кортеж президента, а вот первом - никакого кортежа президента не было. Его придумали журналисты. Почему? Потому что "кортеж Порошенко" - можно притянуть лично к Порошенко, как бы обозначив его вину за то что был сбит 88 летний мужчина. А на самом деле, в самой же новости написано, что никакого Порошенко и его кортежа не было. А кто же тогда был? Цитата: "Служебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана". То есть полицейский автомобиль, который используется в кортеже (а может и нет) куда-то ехал и сбил человека. Причем, далее цитата: "Мужчина внезапно вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика". То есть заголовок новости про Порошенко - искусственно сформулирован так, чтобы вызвать неприязненное к нему отношение, при том, что к самому Порошенко эта новость вообще не имеет никакого отношения.

Еще раз. Я не о ДТП. Я о том, что даже самые известные СМИ, - это кривое зеркало, которое отражает только то что хочет отразить. А вот почему они не стремятся быть объективными, а выбирают или "язык ненависти" или "язык любви" и что тому причиной, решать вам. Хотя может они сами сознаются? Они же требуют от других публичных персон и институций быть "прозрачными". Может покажут пример?

Верить СМИ? Не верить СМИ? Вам решать. Но лично я ненавижу, когда мной манипулируют." https://t.me/tanya_adams/3351
показать весь комментарий
15.09.2022 15:06 Ответить
Между прочим ДТП серьезное: https://www.youtube.com/watch?v=ZPPToB3a7zk
показать весь комментарий
15.09.2022 15:10 Ответить
"Українська журналістика мертва, от і мовчить усією братською могилою" (с)
показать весь комментарий
15.09.2022 15:13 Ответить

Нє, ну попереджати треба! Я заледве не залив клавіатуру кавою...
показать весь комментарий
15.09.2022 16:10 Ответить
Поки що двічі потерпілий Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України під наглядом лікарів-фахівців із «Феофанії» відновлюватиме своє здоров'я та проходитиме реабілітацію після моторошной автокатастрофи, обов'язки Президента країни виконуватиме Гетьман Петро Порошенко.
показать весь комментарий
15.09.2022 21:15 Ответить
які там ушкодження мєріни броньовані..ну може памперс поміняв..кевларовий..

а от водія шкода..
показать весь комментарий
15.09.2022 14:40 Ответить
а какие повреждения у найсветлейшего???
носом клюнул? или шаурмя подавился???
какие "незначительные ссадины"... на чем ? (я извиняюсь)
показать весь комментарий
15.09.2022 14:45 Ответить
студия 95-кв ...
показать весь комментарий
15.09.2022 14:56 Ответить
Писали вже: "Мозг не пострадал Лёгкое сотрясение черепа"
показать весь комментарий
15.09.2022 15:52 Ответить
а ссадины??? легкие ссадины тоже видать на черепе?...ибо из открытых мест для ссадин, только фейс и шея... ну и кисти рук (но то навряд ли... хотя))))
показать весь комментарий
15.09.2022 15:58 Ответить
Головне щоб телесуфлер не постраждав
показать весь комментарий
15.09.2022 19:24 Ответить
Сидит Ваня на заборе в алюминевых штанах, а кому какое дело что ширинка на болтах ...
показать весь комментарий
15.09.2022 14:57 Ответить
Те саме ДБР льоші зіллі, яке вилучило клістони у військах ППО, внаслідок чого багато бойових машин просто не могли працювати під час війни.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:41 Ответить
Де хо одне фото тої міфічної аварії?
показать весь комментарий
15.09.2022 14:42 Ответить
Ви б ще фото з протистояння з диверсантами на Банковій попросили.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:58 Ответить
Ти сам то "відео" бачив?

Де там хоч якась зачіпка, що це саме те ДТП, що там десь є ЗЄ та його кортеж?
показать весь комментарий
15.09.2022 17:57 Ответить
О да, эти могут
показать весь комментарий
15.09.2022 14:42 Ответить
Водила еще живой?
показать весь комментарий
15.09.2022 14:43 Ответить
А ОПГ с участием зеленского еще нет?
показать весь комментарий
15.09.2022 14:44 Ответить
Шо зебиленок, потерялся? Тебе в тему к Коломойскому. Зайди и опять расскажи, что это друхое.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:49 Ответить
ну всьо, значить за кермом був волонтер, а на задньому сидінні- порошенко
показать весь комментарий
15.09.2022 14:45 Ответить
Водій під час аварії смакував цукерки Рошен та вдавися
показать весь комментарий
15.09.2022 14:50 Ответить
Комусь не подобається Зеленський. Але в Україні влада змінюється тільки коли зараз йде війна недоцільно проводити вибори
показать весь комментарий
15.09.2022 14:47 Ответить
спробуй ще раз.
в тебе, бачу, проФФесорсько-криворізька манера висловлюватись. зроби зусилля, має вийти
показать весь комментарий
15.09.2022 14:52 Ответить
Уже было покушение кажется то ли на Шнифера или Шифера,
показать весь комментарий
15.09.2022 14:49 Ответить
а можливо на штопора
показать весь комментарий
15.09.2022 14:50 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 14:49 Ответить
ща выявит 20 дрг кадыровцев и наградят ермака за спасение наполеончика
показать весь комментарий
15.09.2022 14:49 Ответить
это случайно не подлатанный трошки шофер шефира???
хотя... шо мало свежих каскадеров в окружении найсветлейшего...
потому как в совпадение и косоглазие водилы...как-то не вериться...(прям кортежа в 2 десятка авто не видать... и они все без фар, сирен и проблесков, прокрадались...???)
показать весь комментарий
15.09.2022 14:49 Ответить
А що там з справою про фейковий замах на Шефіра?

Може ці справи об'єднати?

Один хрін джерело цих "подій" одне - хвора уява ОПЗЄ.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:51 Ответить
Головне при розслідуванні не вийти самим на себе
показать весь комментарий
15.09.2022 14:53 Ответить
Волонтеров и добробатов уже нашли и арестовали?
показать весь комментарий
15.09.2022 14:53 Ответить
Я ж кажу - суцільний піар.
Як задовбало ..
На всіх каналах - Бубу знову вбити хтіли...
показать весь комментарий
15.09.2022 14:54 Ответить
Нічого нового, все, як завжди. Кожен державний зашквар, кожну державну зраду перебити висмоктаним з пальця шоу.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:01 Ответить
а тем временем......
показать весь комментарий
15.09.2022 14:55 Ответить
Бідний Порошенко.Знову прорашистська контора вийде на нього
показать весь комментарий
15.09.2022 14:58 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 14:59 Ответить
Скоріш за все, то авто президента наскочило на автомобіль.
Але ж стандарти журналістики лише Порошенка винуватим робили, був би він президентом, то Укркривда написала би що його кортеж влаштував аварію з іншим авто.
А буба в нас святий, ви що..
показать весь комментарий
15.09.2022 15:05 Ответить
Якщо по совісті та по правилам дорожнього руху, то президента супроводжує охорона з червоними маячками і далі по пдд, усі учасники руху мають прийняти праворуч і зупинитися, тобто кортеж президента може бути винуватим лише у випадку наїзду на стояче авто. Все інше, як і розслідування, якщо водій іншого авто живий не має ніякого значення, бо винуватий він.
показать весь комментарий
15.09.2022 16:18 Ответить
Ех, треба рейтинги найвеличнішого піднімати будь-якими методами! Поясніть мені, як хтось якимсь легковиком зміг так заїхати? Туди хіба що танком заїдеш, і то не факт. Бо там десь люсяабрестович з РПГ ошивається.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:06 Ответить
Ти що , тупий? В країні іде війна, а Зеленський поки що президент, і за ним полюють кацапській специ і про це вже не раз говорили на Московії, що хочуть його ліквідувати. Так що можна чекати все, що завгодно.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:21 Ответить
зеленський уже 3 роки користується правами президента, а от обов'язки президента вже 3 роки в Україні ніхто не виконує. Тому навряд на нього польюють, хіба що він х-лу грошей винен.
показать весь комментарий
15.09.2022 16:02 Ответить
А я и не боялся!
показать весь комментарий
15.09.2022 15:09 Ответить
Народ, ви уже палицю перегнули з обмазуванням Зеленського лайном! Я можу зрозуміти конструктивну критику, але не всякі тупі висери коли в країні іде війна за існування нас як держави. Останнім часом навіть не хочеться заходити на сайт, бо аж тошнить.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:15 Ответить
Твого бубочку захищає вся зелена плесінь від опи до генпрокурора, мало?
показать весь комментарий
15.09.2022 15:33 Ответить
" не хочеться заходити на сайт, бо аж тошнить." - то ж менше їж гівна, щоб не тошніло...
показать весь комментарий
15.09.2022 15:33 Ответить
Того лайна вже стільки на Цензорі, що він перетворився з авторитетного інформресурсу на помийну яму.
показать весь комментарий
15.09.2022 16:18 Ответить
Не було б лайна, про котре треба розповісти та показати, то й всюди були б квіточки!
показать весь комментарий
16.09.2022 17:42 Ответить
Чергова імітація?
показать весь комментарий
15.09.2022 15:33 Ответить
Охорона презедента піймала водія машини за два квартали. Надали йому термінову медичну допомогу, після якої він був переданий кареті швидкої і поступив в реанімацію.)))
показать весь комментарий
15.09.2022 15:40 Ответить
Від творців "покушенія на Шефіра"?
показать весь комментарий
15.09.2022 16:15 Ответить
Ну и раскудахдались наши завзятые ПОЦреоты. И правда, цензор.нет из за таких тварей теряет всякое уважение. А жаль, был непоганый новостной ресурс.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:01 Ответить
Был, есть, и будет.
Как бы он кого не бесил. 😊
показать весь комментарий
16.09.2022 17:44 Ответить
ДБР? Ого! це наче стрільба з пушок по горобцям
показать весь комментарий
15.09.2022 17:11 Ответить
Шуму много, шерсти мало, сказал черт,обдирая кошку.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:14 Ответить
Столкнулось два наркомана
показать весь комментарий
15.09.2022 18:49 Ответить
бедный водитель, судя по видео с места аварии у него перелом позвоночника, но, в застенках ДБР с него уже выбивают показания, что это именно Порох приказал ему идти на таран кортежа Зеленского.
показать весь комментарий
15.09.2022 21:21 Ответить
да... а на велосипеде обошлось бы без дтп
показать весь комментарий
16.09.2022 01:00 Ответить
 
 