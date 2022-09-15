ДТП с участием авто Зеленского расследует ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Работники Государственного бюро расследования открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий. И пообещали информировать общественность об их результатах.

Напомним, накануне с авто президента и машинами сопровождения столкнулся легковой автомобиль.

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"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено", - сообщил тогда пресс-секретарь главы государства Никифоров.